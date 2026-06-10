Хостел в центре Казани выставили на продажу за 3 млн рублей

Он находится на ул. Астрономической в двух минутах до ул. Баумана

На продажу в интернете выставили хостел в центре Казани. Цена составила 3 млн рублей.

Хостел находится на ул. Астрономической в двух минутах до ул. Баумана. Это отдельно стоящее здание площадью 375 кв. м. На территории есть собственная охраняемая парковка под шлагбаумом, утверждает продавец.

В хостеле насчитывается 15 номеров, общая вместимость — 52 гостя. Аренда стоит 240 тыс. рулей в месяц. При смене собственника арендодатель поднимет ставку до не более 336 тыс., обещает продавец.

С мая 2025 года по май 2026-го выручка составила 6,7 млн рублей, расходы — 4,8 млн, валовая прибыль — 1,9 млн.

Галия Гарифуллина