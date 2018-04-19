Привет «черного понедельника»: цены на авиабилеты вместе со спросом пошли вверх

Жители Казани на предстоящие праздники отправятся в путешествие по России, в Стамбул, Баку, Тбилиси и Ташкент

Фото: Максим Платонов

Сразу несколько сервисов по поиску авиабилетов заявили о повышении цен на перелеты за рубеж из-за нестабильности рубля. Однако с таким прогнозом согласны не все: как пояснили «Реальному времени», цена билета зависит в первую очередь от спроса и загрузки самолета, и только потом от курса валют. Но казанцев, в любом случае, повышение коснется незначительно — один из поисковиков выяснил, что из Казани люди покупают билеты за 74 дня до поездки. В этом году из столицы Татарстана летать на майские стали больше, правда, в основном по России и в Стамбул, Баку и Ташкент. Подробности — в нашем материале.

Слабый рубль или сильный спрос?

О значительном росте цен на авиабилеты за рубеж в минувший понедельник сообщили сразу несколько сервисов путешествий. Виной тому оказался плавающий курс рубля, который упал после введения в отношении России новых санкций со стороны Америки. Новый курс валюты, используемый в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), для евро определен в размере 77 рублей, для доллара — 62,50 рубля. Обновился он 18 апреля, и, соответственно, тогда же сервисы спрогнозировали подорожание билетов. Tutu.ru ожидает их рост на уровне 6—7%. Для сравнения, на прошлой неделе расчеты производились исходя из стоимости одного евро в 72 рубля и одного доллара — в 59 рублей. Специалисты сервиса отмечают, что рост стоимости билетов из-за нестабильности рубля на прошлой неделе уже сказался на покупке билетов на зарубежные направления — спрос снизился на 10%, а бронирование путешествий в Европу упало аж на четверть. Правда, от поиска билетов при кусающихся ценах россияне отказаться не смогли — запрос на перелеты за границу практически не изменился.

Констатировали прямую взаимосвязь между курсом валют и стоимостью билетов и в OneTwoTrip. В сервисе также ожидают со среды роста цен на перелеты и при этом отмечают, что туристы начали на прошлой неделе ловить момент и побежали покупать билеты до того, как на их стоимости скажется ослабление национальной валюты.

«Продажи билетов на международные рейсы по итогам прошлой недели выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля. Мы ожидаем, что спрос на авиабилеты в понедельник-вторник вновь вырастет, поскольку при средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится достаточно чувствительно. Это вряд ли заставит путешественников отказаться от своих планов, но они ускорят покупку, стремясь сэкономить», — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Однако один из лидеров рынка, поисковик Aviasales, прогнозов коллег не разделяет. Как пояснила «Реальному времени» представитель сервиса Юлия Домрачева, валютный курс имеет значение, но не ключевое. В первую очередь на стоимость влияет спрос и загруженность самолета. Тем не менее в Aviasales отмечают рост среднего чека на вылеты из России на 4,3%, до 12 740 рублей. Но вместе с тем на 7% выросло и количество бронирований.

«Важно отметить, что это едва ли связано с долларом, так как впереди майские праздники плюс лето, и люди просто закупаются билетами. Из этого следует, что количество дешевых и доступных тарифных планов уменьшается, то есть средний чек подрастает. Сам по себе доллар не оказывает такого влияния (на таких маленьких колебаниях), как уменьшение количества доступных экономтарифов».

— Если бы подорожание валют было более значительным (как в 2014-м), разница была бы заметнее, а так зависимость нелинейная, — говорит Домрачева.

Запасливые казанцы едут в Стамбул, Петербург и Баку

В преддверии майских праздников, летнего сезона и чемпионата мира по футболу рост цен на билеты кажется уже не таким неожиданным. Хотя с появлением новых авиакомпаний и рейсов количество предложений выросло. На майские праздники из Казани momondo.ru зафиксировал 78-процентный рост спрос на перелеты, причем в 72% случаев речь идет о загранице. В топе направлений — Стамбул, Санкт-Петербург и Баку. В прошлом году турецкий город занимал лишь пятую строчку в рейтинге популярности, а столица Азербайджана — девятую. Позиции Северной столицы России продолжают оставаться нерушимыми — она на протяжении последних лет прочно занимает вторую строчку. Популярнее в этом году также стал Тбилиси, спрос на перелеты туда на предстоящие майские вырос в полтора раза. А вот Сочи похвастаться подобными достижениями не может.

Как выяснилось, в столице Татарстана живут люди, умеющие планировать и экономить. Аналитики сервиса отмечают, что казанцы предпочитают покупать билеты за 74 дня до вылета.

Если же говорить про цены, то, сравнивая прошлогодние данные, в momondo.ru констатируют, что на период майских праздников они в среднем снизились на 2%. В Санкт-Петербург билеты подешевели на 32%, в Тбилиси — на 2%, в Сочи — на 16%, в Прагу — на 8%, в Москву — на 5%, а в Калининград — на 7%. В Стамбул и Баку, напротив, перелеты выросли в цене — на 11% и 4% соответственно.

«Мы также отметили значительное снижение цен по нескольким не самым популярным среди казанцев направлениям. До Берна, например, можно добраться на 54% дешевле, чем в прошлом году. А дорога до столицы острова Санторини, города Фира, теперь стоит аж на 70% ниже, чем в прошлом году. Билеты в Ганновер (Германия) стоят в среднем 21 тыс. руб., что на 35% меньше прошлогоднего показателя», — рассказывает Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.ru.

У tutu.ru доля путешественников, купивших билеты за рубеж, с прошлого года изменилась незначительно и составила всего 25,9% в этом году (24,8% в прошлом). Поэтому сервис фиксирует интерес казанцев прежде всего к российским направлениям. На майские из Казани 30,4% забронировавших билеты пользователей полетят в Москву, куда стоимость перелета за год упала на 30,9% до 4 615 рублей туда-обратно. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, на третьем — Сочи. Замыкают топ-5 Баку (8% от всех броней при стоимости билетов в 18 тыс. рублей) и Симферополь (3% при стоимости в 19 тыс. рублей). Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что чем ниже цена, тем выше спрос. Аналогичные данные по самым популярным российским направлениями у казанцев и у OneTwoTrip. Спрос распределился следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. Причем по другим крупным городам ПФО наблюдается схожая ситуация.

Делать выводы на основе спроса на авиабилеты, насколько российским туристам интересна на майские Казань, пока рано, но данные бронирования жилья через OneTwoTrip показывают, что столица Татарстана на четвертом месте по популярности после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Казань обогнала Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Владимир, Тверь и Воронеж.

Столица Татарстана на четвертом месте по популярности после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Фото Максима Платонова

Билеты растут, особенно в Симферополь

В целом позитивные ожидания участников туриндустрии пока оправдываются. Это подтверждает статистика Aviasales. По данным агрегатора, в первом полугодии 2018 года, по сравнению с прошлым годом, бронирование на внутренние рейсы выросло на 36%, а на международные — на 34%. При этом агрегатор, в отличие от своих конкурентов, отмечает рост цен на билеты на майские праздники. Все топ-5 внутренних направлений из Казани в стоимости подросли. Москва, Петербург, Сочи и Минводы — незначительно, максимум до 34%, а Симферополь — аж на 82% (с 16,6 тыс. рублей до 30,3 тыс.). И здесь тоже прослеживается взаимосвязь — чем выше стоимость перелета, тем меньше он востребован.

В случае с зарубежными направлениями данные Aviasales совпадают с данными других сервисов — казанцы едут на майские в Стамбул, Тбилиси, Прагу, Ташкент и Баку. Во всех случаях, кроме Праги, стоимость авиабилетов стремится вверх.