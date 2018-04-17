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Депутаты Госсовета РТ отказались запрещать строить МСЗ на территории населенных пунктов

14:41, 17.04.2018 2
Депутаты Госсовета РТ отказались запрещать строить МСЗ на территории населенных пунктов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Члены комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике отклонили законопроект, связанный с нормами размещения мусоросжигательного завода (МСЗ).

Депутат Артем Прокофьев предлагал законодательно запретить строить завод на территории населенных пунктов и радиусе 10 км от их границ. Участники заседания заметили, что такие ограничения на региональном уровне нарушают федеральное законодательство. Законопроект было решено отклонить, сообщает журналист «Реального времени» с заседания комитета.

Отметим, что это второй отказ по законопроекту Прокофьева. В марте правительство Татарстана отказалось вносить предложенные депутатом поправки в Экологический кодекс РТ.

Напомним, в Татарстане собираются строить МСЗ в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

Часть казанцев активно протестует против начала работ и появления завода рядом с жилыми массивами. Доводы активистов одна из противниц МСЗ описала в колонке для «Реального времени».

ОбществоИнфраструктураВластьНедвижимость Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Значит заводу быть, раз депутаты это допускают, пусть построят МСЗ в Боровых—ближе к телу так сказать, и кошельку))) пусть зарабатывают, бдят за экологией, и народу благо, это же всё для людей?) А чиновники слуги народа, если они не забыли..
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    Анонимно 17 апр
    // А чиновники слуги народа, если они не забыли...//
    А они и не против называться слугами народа, лишь бы сам народ - был при них.
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