Депутаты Госсовета РТ отказались запрещать строить МСЗ на территории населенных пунктов

Члены комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике отклонили законопроект, связанный с нормами размещения мусоросжигательного завода (МСЗ).

Депутат Артем Прокофьев предлагал законодательно запретить строить завод на территории населенных пунктов и радиусе 10 км от их границ. Участники заседания заметили, что такие ограничения на региональном уровне нарушают федеральное законодательство. Законопроект было решено отклонить, сообщает журналист «Реального времени» с заседания комитета.



Отметим, что это второй отказ по законопроекту Прокофьева. В марте правительство Татарстана отказалось вносить предложенные депутатом поправки в Экологический кодекс РТ.

Напомним, в Татарстане собираются строить МСЗ в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

Часть казанцев активно протестует против начала работ и появления завода рядом с жилыми массивами. Доводы активистов одна из противниц МСЗ описала в колонке для «Реального времени».