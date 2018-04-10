«Дайте хотя бы строительный мусор, чтобы отсыпать временные дороги»

Многодетные семьи просят народных избранников помочь с благоустройством выделенных земель

В Татарстане вырос дефицит земель для многодетных семей. Если раньше участками обеспечивали 82% участников программы, то сейчас лишь 66%. При этом в большинстве случаев на местах нет дорог, газа, воды и света. Но и таких территорий хватает далеко не всем, особенно в крупных городах. «Реальное время» выслушало чаяния многодетных татарстанцев и ответы парламентариев в Госсовете.

Льготное финансирование

Из-за отсутствия воды, света, газа и дорог на большинстве участков для многодетных некоторые семьи в Татарстане вообще не хотят принимать участие в программе. А тех, кто готов получить землю, все равно обеспечивают хуже, чем раньше. Татарстан с былыми 82% обеспеченности многодетных семей земельными участками сейчас показывает только 66%. Сейчас в Татарстане 51 064 семьи имеют право на получение земельных участков, из них в списках на очередь только 46 040 человек, львиная доля приходится на жителей Казани и Набережных Челнов. При этом пять с небольшим тысяч человек в принципе не подают документы на получение недвижимости. Участники рабочего совещания в Госсовете РТ с пониманием назвали это нежеланием связываться с возможными проблемами с дальнейшим использованием земли. На данный момент в долевую собственность предоставлены 30 413 земельных участков — это всего 66,06% от количества нуждающихся, включенных в списки.

— Работа идет слабо, больше всего земельные участки нужны многодетным семьям Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, это аутсайдеры, хотя города сами по себе небедные. При этом в некоторых муниципалитетах есть даже 138% выдачи земельных участков, но тут скорее всего, закралась ошибка. Но от всего объема выданных участков только на 1,5% построены дома, потому что изначально на предоставляемых землях отсутствует обустройство, нет дополнительного финансирования для тех, кто хочет строиться, — выступил председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов.

Изначально на предоставляемых землях отсутствует обустройство, нет дополнительного финансирования для тех, кто хочет строиться, выступил Артем Кузнецов (слева)



С его слов, организация уже обращалась к «Ак Барс» Банку, Сбербанку с просьбами предоставить особые условия для строительства домов, но им предложили воспользоваться уже существующей официальной ипотекой. Он добавил, что льготной ипотекой никто и не пользуется, потому что для земельных участков это слишком дорого, при этом совершенно неизвестно, что с ними будет потом. Люди не хотят так рисковать.

Те, которые все-таки решили освоить, говорят, что за 6 лет никакого особого освоения не произошло.

— На общественных началах управлять такими поселениями не получается, нужно добавить инвестиции на временную администрацию, которая бы занималась на местах обустройством поселений, — уверен представитель фонда развития городов и поселков «Солнечный город» Евгений Гольтфаин.

Представитель «Совета многодетных семей» Раиль Фаттахов, рассказывая о территории для многодетных рядом с Азнакаево, назвал, с чем приходится сталкиваться немногочисленным жителям.

— Из 209 земельных участков 72 уже проданы, на остальных живут только 12 семей. На 55 идет активное строительство, но из шести улиц есть только щебеночная дорога на двух, и то глину сейчас развозит, нет воды, газа. По дорожной карте газ должны были провести еще в 2015 году, но этого так и не было. Я считаю, что нужно более жестко мониторить районы. Сейчас, мне кажется, это больше формально, кто и чем занимается, — высказался Раиль Фаттахов.

На общественных началах управлять такими поселениями не получается, нужно добавить инвестиции на временную администрацию, уверен Евгений Гольтфаин (справа)



Отсутствие инфраструктуры

Еще один бич, которым по-прежнему страдают территории для многодетных семей. Минстрой РТ проводит мониторинг по развитию инфраструктуры, которой на местах должны заниматься муниципальные образования. От общего количества участков только в 42% есть электричество, в 12,2% — вода, в 8,5% — газ. С дорогами обстановка еще хуже — асфальтированное покрытие есть на 4,04% участков, грунтовые дороги и те встречаются только в 56%. По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, чтобы обеспечить все земельные участки полным набором инфраструктуры нужны 35 млрд рублей. Этими вопросами должно заниматься местное самоуправление. Но зачастую бывает непонятно, кому именно принадлежит территория, на которой уже приходится жить людям.

— Есть поселок Каймары, где выделены земли для многодетных семей. Но кто ими занимается? В исполкоме Высокогорского района отвечают, что участки уже передали для ведения Казани, в Казани снова перекидывают на Высокогорский район, в письменных ответах только это читаю. Но кто в итоге должен заниматься этой территорией? Если бы мы еще и коммуникации ждали, то вообще бы ничего не дождались, — выступил представитель многодетных семей Республики Татарстан Айрат Зиятдинов.

Представитель Минзема РТ пояснил, что с Каймарами еще предстоит уточнить вопросы по природоохранной зоне, но на вопрос, какому муниципалитету территория все-таки подчиняется, участники встречи не ответили.

В ближайшем будущем должны появиться новые территории, где будут выдаваться земли для многодетных. Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ по недропользованию Артур Галиев пояснил «Реальному времени», что пока эти земли в проработке и говорить, где именно и сколько участков разместятся, преждевременно. Известно только, что участки также будут без коммуникаций, создание которых по-прежнему ложится на плечи местной власти.

— Специальная техника не может добраться до домов, нет грунтовых дорог, летом в прошлом году сгорели две постройки, потому что пожарные машины просто не смогли сразу проехать. Мы не просим положить асфальт, но просим, чтобы хотя бы отсыпали строительный мусор для временных дорог, по которым могли бы ездить, — выступил председатель фонда развития городов и поселков «Солнечный город» Камиль Ангел, представитель многодетного поселения Набережных Челнов.

По словам Алексея Фролова, ориентировочная стоимость на все дооснащение участков, включая объекты образования, составит 42 млрд рублей



Многодетные просят школы и детские сады

Участок в поле, огороженный забором, и с коммуникациями, которых почти нигде нет, представляет сомнительное достояние. Коммуникации и дополнительные объекты — такие, как школа и детские сады, могли бы привлечь дополнительных участников. Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что ориентировочная стоимость на все дооснащение участков, включая объекты образования, составит 42 млрд рублей.

— Шесть лет прошло, и такие результаты. Нужны федеральные деньги, — высказала заместитель председателя комитета Госсовета РТ по социальной политике Татьяна Воропаева.

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов рассказал, что как раз скоро должен рассматриваться закон «О многодетных», куда стоит в том числе внести озвученные вопросы. «Без законодательного решения мы никогда не решим все проблемы. Пока механизмов обеспечения многодетных семей не хватает», — озвучила заместитель председателя комитета земельных и имущественных отношений Казани Юлия Артамонова. Только по столице республики ситуация и то показательная — в очереди на получение участков около 6 тысяч семей, при этом на 3 тысячи вообще пока нет никакой земли. Более 4 тысяч казанских семей уже имеют участки.