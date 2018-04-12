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Коворкинг по-арабски: ABCN под новый проект рассматривает «Корстон» или «Гранд Отель»

12:00, 12.04.2018 5

Международная сеть планирует открыть свой филиал в Казани до конца года и в Москве с Санкт-Петербургом — до 2020-го

Коворкинг по-арабски: ABCN под новый проект рассматривает «Корстон» или «Гранд Отель» Фото: abcnme.com

Alliance Business Centers, одна из арабских сетей, которая специализируется на услугах аренды, выбирает место для своего второго проекта в Казани. Как узнало «Реальное время», в качестве локации для коворкинга бизнес- и экономсегмента рассматриваются «Корстон» и «Гранд Отель». На площади 1 500 квадратных метров компания планирует оборудовать 160 рабочих мест, вложив в проект 30 млн рублей. Подробности и оценки экспертов — в нашем материале.

Весточка из Дубая

Международная арабская сеть Alliance Business Centers ищет место под второй свой филиал в Татарстане, который в будущем может стать центральным офисом в России. Планы о создании еще одного бизнес-центра компанией озвучивались неоднократно — на KazanSummit 2017 президент компании Alliance в России, на Среднем Востоке и в Африке Шариф Камель рассказывал выездной редакции «Реального времени», что второй офис появится рядом с Агентством инвестиционного развития к 2018 году, а к 2022-му их количество в Татарстане вырастет до четырех, в том числе, возможно, в Иннополисе.

«Казань для меня — отличный рынок, многие компании захотели бы прийти сюда. А мы предлагаем отличное решение для этого», — комментировал тогда планы компании Камель.

Напомним, что первый филиал в Казани Alliance Business Centers открыл в 2016 году в «Корстоне». Компания вложила в него 2 млн долларов, и сейчас бизнес-коворкинг премиум-класса заполнен на 100% — в нем «сидят» 10 резидентов.

9 апреля Рустам Минниханов до открытия VIII Ежегодного инвестиционного форума в Дубае встретился с президентом ABCN Шарифом Камелем. Фото tida.tatarstan.ru

Спустя год у АИР РТ бизнес-центр так и не появилcя, но планы забыты не были. Как сообщила пресс-служба президента РТ, 9 апреля Рустам Минниханов до открытия VIII Ежегодного инвестиционного форума в Дубае встретился с президентом ABCN (Alliance Business Centers Network) Шарифом Камелем и руководством мультинациональной компании в рамках Alliance Network. Как оказалось, руководство сети работой казанского бизнес-центра более чем довольно и намерений расширить свое присутствие в регионе не оставило.

Теперь для бизнес-сегмента

Как рассказала «Реальному времени» Аида Ситдикова, директор по развитию ABCN в Казани, на сегодня вопрос с площадкой под новый бизнес-центр остается открытым. Судя по всему, первая локация — «Корстон» — компанию совершенно устраивает, поскольку именно торговая зона центра и рассматривается в качестве наиболее вероятного места для проекта. Кроме того, как альтернатива ему рассматриваются два этажа в «Гранд Отеле».

Предполагается, что на площади 1 500 квадратных метров будет оборудовано 160 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 30 млн рублей, планируемый срок открытия — до конца этого года. Если первый филиал на верхнем этаже «Корстона» относится к премиум-сегменту и ориентирован на руководящий состав, то новый центр будет рангом пониже — бизнес- и экономсегмента. По словам директора по развитию ABCN, компания изначально планировала охватить все три сегмента, и первый офис стал только частью проекта.

Среди преимуществ проекта Аида Ситдикова называет широкий спектр оказываемых услуг, включающих в себя секретарскую, курьерскую поддержку, офис-менеджмент, услуги переводов, кейтеринг и другие. Помимо полной организации рабочего пространства, ABCN предлагает особые условия для компаний, занимающихся экспортом в страны Персидского залива и предоставляет легкий доступ к базе контрагентов в странах, где присутствует ABCN.

Как альтернатива «Корстону» рассматриваются два этажа в «Гранд Отеле». Фото Елены Сунгатовой / art16.ru

— Особой популярностью проект пользуется среди представителей международных компаний, так как весь персонал свободно разговаривает на английском языке и у резидентов есть возможность использовать сеть офисов, консультативных услуг в странах нахождения ABCN, — комментирует директор по развитию компании.

От еще двух своих филиалов в Казани, которые анонсировались к 2022 году, компания пока решила отказаться. Но экспансию на российском рынке продолжила. Помимо Казани до 2020 года ABCN планирует открыть по одному офису в Москве и Санкт-Петербурге.

С шансами на успех

Когда арабская сеть заходила на рынок Казани, где до этого подобных проектов не было, в ее успех мало кто верил. Однако время показало, что спрос на так называемые элитные коворкинги в городе есть. Директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров называет формат работы ABCN необычным и полагает, что новый проект для бизнес-сегмента будет в Казани востребован.

— Их преимущество в том, что они создают некую инфраструктуру — это элитный, премиальный коворкинг, если так можно назвать. Я думаю, это действительно интересно, потому что арендодатель не стоит на месте, развивается, трансформируется, приобретает какие-то гибридные формы, — комментирует Ахмеров.

Эксперт отмечает, что заранее гарантировать успех никто не может, но он считает, что все шансы на него у проекта есть. Илья Кузнецов, руководитель департамента «Регионы России: корпоративные услуги» компании Cushman & Wakefield солидарен с коллегой.

Эксперт отмечает, что заранее гарантировать успех никто не может, но он считает, что все шансы на него у проекта есть. Фото Романа Хасаева

— Проект очень перспективен, учитывая успех первого объекта компании. Он может быть интересен широкому спектру клиентов, понимающих суть и качество сервиса, — считает Кузнецов.

По мнению эксперта, второй проект целесообразно открывать в «Гранд Отеле», поскольку таким образом компания расширит как спектр позиционирования, так и географию.

Мария Горожанинова
БизнесУслуги Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    должны быть уж такие проекты в таком крупном городе как казань
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  • Анонимно 12 апр
    Не зря наш президент ездил в ОАЭ
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    Анонимно 12 апр
    Когда? Вроде уже несколько лет прошло же
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    Анонимно 12 апр
    На той неделе только был
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  • Анонимно 12 апр
    Вот если только с восточными и арабскими странами вести теперь сотрудничество. Запад наших не вписывает.
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