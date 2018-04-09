До конца 2018 года в Татарстане появится второй филиал компании ABCN

В рамках VIII Ежегодного инвестиционного форума состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом компании из ОАЭ Alliance Business Centers Шарифом Камелем.



Президент компании Alliance Business Centers отметил, что они довольны результатами работы в Татарстане и до конца текущего года намерены открыть второй офис. Сейчас прорабатывается вопрос по выбору места для открытия нового филиала, который должен стать центральным офисом в России, передает пресс-служба президента.

Казанский филиал сети ABCN, открытый в 2016 году, является первым в Татарстане бизнес-центром премиум-класса. По словам Минниханова, центр предоставляет представителям малого и среднего бизнеса комфортные условия для ведения бизнеса. Сегодня здесь работают 10 резидентов, в настоящее время центр загружен на 100%.

Alliance Business Centers Network — одна из крупнейших международных сетей бизнес-центров. Сегодня в нее входит около 700 бизнес-центров премиум-класса по всему миру.

Ранее сообщалось, что к 2020 году Alliance Business Centers Network откроет в России семь новых бизнес-центров.