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«Лейпциг — это не Мюнхен, где можно реализоваться, владея только русским или английским»

07:00, 10.04.2018 8

Колонка жительницы Казани о переезде в Лейпциг, ужасах бюрократии и нелегком процессе трудоустройства в Германии

«Лейпциг — это не Мюнхен, где можно реализоваться, владея только русским или английским» Фото: think-head.livejournal.com

«Реальное время» продолжает публиковать цикл статей о татарстанцах, покинувших пределы Родины, их жизни за рубежом и особенностях тех стран, куда они уехали. На сей раз о своем переезде в Германию, трудоустройстве в этой стране и бесплатном обучении немецкому языку в авторской колонке, написанной специально для нашей газеты, рассказывает бывшая жительница Казани Эльвира Фритше.

«Лейпциг идеален для семей с детьми»

Все, что меня связывало с Германией до моего переезда сюда в 2015 году — это увлеченность Rammstein в подростковом возрасте с попыткой вызубрить тексты пары песен и переживания за немецкую сборную на чемпионате мира в 2002 году.

Олимпийские игры в Сочи в 2014-м оказались точкой отсчета на пути к переезду в Германию. Мы познакомились с будущим супругом на объекте по лыжным гонкам. Я работала на объекте вещания, а будущий супруг настраивал GPS-трекеры на трассе. После полутора лет общения на расстоянии и поездок то в одну, то в другую страну мы поженились в Лейпциге. Наша свадьба была потрясающей: совместили татарские, русские и немецкие традиции, подключили к организации друзей, сами приложили руку к оформлению торжества и через неделю улетели в медовый месяц.

Уже сейчас задним числом я понимаю, как же здорово, что мы живем в Лейпциге. После родной Казани мне было бы трудно переехать в немецкую деревню или менее богатый на культуру город. Признаюсь, Лейпциг очаровал меня сразу. Он идеален для семей с детьми. Город поражает зеленью: здесь много парков, воды, буквально в получасе езды несколько искусственных озер, вокруг которых оборудованы рекреационные зоны на любой вкус. Лейпциг — город музыки, выставок и ярмарок, а еще город книгопечатания. Лейпцигский университет является вторым по старшинству в Германии, здесь ни разу после основания не прерывался процесс обучения. Именно в Лейпциге началась мирная революция, которая привела к падению Берлинской стены.

Мне нравится, что здесь часто проводятся фестивали на открытых площадках. Жители города всюду перемещаются на велосипедах и часто пользуются общественным транспортом. Для меня при первом посещении поездка на велосипеде до ближайшего озера была развлечением, и только с переездом я поняла, что велосипед — это самый обыденный, а порой даже самый быстрый способ добраться до пункта назначения. Привыкнуть к этому было непросто, ведь в Казани я всегда была за рулем.

«Мне нравится, что здесь часто проводятся фестивали на открытых площадках. Жители города всюду перемещаются на велосипедах и часто пользуются общественным транспортом». Фото kstrip.ru

В Германии иногда просто невыгодно или некомфортно передвигаться по городу на автомобиле: с материальной точки зрения парковочные места недешевые, а порой бывает просто невозможно найти место для автомобиля, налоги на содержание авто тоже не низкие; часто в утренние и вечерние часы намного быстрее добраться на велосипеде, срезая путь через парк или маленькие улочки; мы в семье, как и большинство жителей Германии, заботимся о среде, в которой живем, и, помимо разделения мусора, стараемся не использовать автомобиль без острой необходимости.

«Как говорят у нас в Татарстане: только «алга»

Переезду и свадьбе предшествовали сбор необходимых документов для регистрации и «визы невесты», мы до сих пор вспоминаем эту бюрократию с содроганием. Одним из главных пунктов для визы являлся сертификат на начальный уровень немецкого языка. Началась моя самостоятельная подготовка по YouTube, было проведено несколько занятий с репетитором в Казани и летом 2015 года окончен двухнедельный языковой курс в Лейпциге в одной из частных школ.

Подготовилась я на отлично, тест сдала без проблем, ведь опыт в изучении других иностранных языков и их преподаванию у меня уже был. В дальнейшем для достижения профессиональных и социальных целей необходимо было повысить уровень владения языком до «уверенного пользователя». Лейпциг — это не Мюнхен, не Гамбург и не Берлин, где можно без особых проблем реализовать себя профессионально и завести круг знакомств, владея только русским или английским.

По переезду в сентябре 2015 еще до веселой свадьбы и медового месяца с радужными планами новоиспеченного кандидата наук я связалась с Лейпцигским университетом, предлагая свои услуги. Неудивительно, что в услугах специалиста со стороны они не нуждались, да и ставки в ученой среде появляются только с выходом кого-либо на пенсию. Довольно скоро я встала на биржу труда и начала свой длинный путь трудоустройства по профессии в общеобразовательную школу. Для этого требовалось заверение документов об образовании и обязательный уровень немецкого языка С1.

Обучение началось через несколько месяцев после переезда на интеграционном курсе для эмигрантов. Интеграционные курсы оплачиваются государством, а условия спонсирования отличаются в зависимости от того, является ли человек беженцем, получает ли социальное обеспечение или переехал сюда по личной прихоти, создать счастливую семью. Я относилась к последним, но даже здесь при посещении всех занятий и успешной сдачи экзаменов возвращается довольно приличная сумма. Входной тест определяет, с какого уровня можно приступить к занятиям и, как говорят у нас в Татарстане, только «алга».


«Одним из главных пунктов для визы являлся сертификат на начальный уровень немецкого языка». Фото dresden.sprich-deutsch.de

«Дальнейшие языковые курсы мне также предоставляла биржа труда, ведь я потенциальный налогоплательщик»

Мне несказанно повезло с курсами: во-первых, до школы можно было доехать на велосипеде минут за 7, во-вторых, в нашу малочисленную группу входили ребята из самых разных стран, буквально по одному-двум представителям из России, Сирии, Таиланда, Индонезии, Испании, Польши, Болгарии и Пакистана. Многие сокурсники не говорили по-английски, и мы практиковали наш скромный немецкий в перерывах между занятиями, в чатах и нечастых культпоходах.

Атмосфера в группе была доброжелательной, с умилением вспоминаю экспериментальные угощения от сокурсницы из Индонезии и о традиционном сирийском застолье от Абдула. С некоторыми ребятами мы до сих пор поддерживаем общение. Два преподавателя из Казахстана и Германии отлично дополняли друг друга различными методиками и акцентами в обучении. В итоге 100-процентная сдача экзамена на уровень B1 и дополнительного тестирования по основам немецкого общества для тех, кто захочет поменять гражданство в будущем. Курс длился 4 месяца, ежедневно по 4 часа.

Во время обучения на интеграционных курсах я раз в месяц навещала своего супервайзера на бирже труда и даже была приглашена на несколько собеседований, однако устраивавшего все стороны результата не было. В то же время я работала фрилансером, проводила занятия по Skype, занималась переводами (не с немецкого), преподавала английский в одной из языковых школ города.

Дальнейшие языковые курсы мне также предоставляла биржа труда, ведь я потенциальный налогоплательщик. И тут в системе случился казус, который явился для меня лотерейным билетом: я не могла быть принята в общие языковые группы, так как не получаю соцобеспечения, и мы нашли школу, предлагающую индивидуальные интенсивные занятия по ваучеру от биржи труда. Такой выход из ситуации мы нашли к концу 2016 года, и я начала свой четырехмесячный марафон по двум курсам, уже находясь в положении. В мае 2017 у меня был сертификат на требуемый уровень и можно было подтверждать дипломы. Таким образом, с нуля до довольно свободного владения немецким языком у меня ушло 2 года с перерывами.

В этом году меня ждет обучение по второй специальности для «входа в профессию», так как в Германии учитель образовательной школы должен вести два предмета. К сожалению, мою специальность «учитель английского и китайского языков» признали только наполовину, объясняя это тем, что в школах в Германии не изучают китайский язык (логичный вопрос: а почему бы и нет? Вот она я со своим уникальным предложением). И я оказываюсь учителем английского языка, второй специальности мне предстоит доучиваться в этом году.

«В этом году меня ждет обучение по второй специальности для «входа в профессию», так как в Германии учитель образовательной школы должен вести два предмета». Фото vk.com/elvirakzn

«Морально мне было иногда тяжело...»

Признаюсь, морально мне было иногда тяжело видеть перед собой такие бюрократические проволочки, и бывали моменты отчаяния из-за невозможности устроиться, наконец, на работу по профессии, которая мне нравится и в которой я хороший специалист. Поддержка семьи и собственное упрямство помогали не сбиваться с курса. Иногда становилось очень тоскливо без родных и друзей, с кем можно было бы посидеть за чашкой чая и поговорить ни о чем.

Так я приступила к активному поиску знакомств и своего круга друзей. Я познакомилась с интереснейшим человеком, профессором Эльмаром Шенкелем из Университета Лейпцига, на основе языкового тандема. Наладила контакт с русскими и татарскими сообществами Лейпцига и Германии, провела медиапроект «Спорт и интеграция» с подростками из смешанных семей в команде с теперь уже близкой подругой-психологом на базе благотворительного сообщества Святой Александры.

Больше для собственного развлечения, стороннего заработка и развития я создала сайт, на котором предлагаю свои услуги, наибольшим спросом из которых пользуются авторские экскурсии по Лейпцигу. Недавно я начала вести на своем сайте блог, где публикую заметки о Лейпциге. Время от времени я подрабатывала на выставках и международных мероприятиях. Скучно не было: дни наполнены учебой, работой, бюрократией, а с августа 2017 заботой о дочери.

Возможно, многих удивит тот факт, что дома мы до сих пор разговариваем по-английски. Мы периодически практикуем языки друг друга, устраиваем завтрак русского языка или вечер немецкого, Штефан изучает русский язык с репетитором по Skype, а наша Адель растет трилингвальной.

В настоящее время мы, взяв декретный отпуск, переехали на 4 месяца на остров Фуэртевентура ближе к океану, солнце и теплу и шутим, что мы самая настоящая эмансипированная семья: у нас равноправно никто не работает.

Эльвира Фритше
ОбществоОбразование
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    У меня бывшая однокурсница живет в Канаде, семья русская, поэтому вполне понятно, что дома говорят на русском и русский язык учат в воскресной школе. Хотя есть большая проблема с акцентом в английском языке, все таки одинаково правильно разговаривать на нескольких языках трудно, один все же превалирует, в школе детям делали замечания.
    Но вот одного не пойму-зачем учить русский язык ребенку в семье, где папа местный житель. В Россию возвращаться никто не собирается, но некоторые мамы прямо усиленно заставляют учить русский и ходить в русскую общину. Ребенок не интегрируется в местную среду, я еще бы понял при чисто русской семье. Как сказал муж-я немец, жена русская, живем в Германии, но жена считает, что наши дети обязаны знать русский язык, ходить в православную церковь и быть русскими, то что я немец просто игнорируется.
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    Анонимно 10 апр
    а моя сестра так детей заставляет учить татарский. Муж у нее русский, сама татарка, но учат дети татарский усиленно
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    Анонимно 10 апр
    Есть личный пример, подруга гречанка, мама у нее русская, отец грек. Учила с детства русский в том числе, но только разговорный дома. Детям изучение языков дается легко. Подруга также обучала в школе английский и училась в Лондонском университете. В итоге по личным обстоятельствам живет в России, родители на Кипре, и она гордится тем, что знает много языков киприотский, русский, английский и конечно Россия для нее вторая родина:)
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  • Анонимно 10 апр
    Интересно, а сколько там платят за учителя?
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    Анонимно 10 апр
    учителя там в большом авторитете и прилично зарабатывают
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  • Анонимно 10 апр
    Так то похожа на нашу Казань
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  • Анонимно 10 апр
    Красивая архитектура. Прям захотелось погулять
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  • Анонимно 10 апр
    Молодец девочка. Терпенье и труд... Дочку учите всем языкам, какие знаете. Успехов вам
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