Видео недели: Алиса в стране ООН, бой с автобусом Хабиба и «Простоквашино 2.0»

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Договориться не удалось

5 апреля власти города наконец встретились с жителями, протестующими против строительства в Казани мусоросжигательного завода. Правда, конструктивного диалога не получилось — люди зачастую срывались на крик, требуя отменить стройку и припоминая другие проблемы, например долгострои. Не помогло даже обещание мэра поселить рядом с заводом одного из своих сыновей. Закончилась встреча предложениями создать рабочую группу из активистов и собраться повторно 14 апреля, чтобы напрямую задать вопросы инвесторам по МСЗ.

Центр города с рысью

Тем временем жители города Котельнича Кировской области сняли на видео гуляющую в центре… рысь. Автор видео предположил, что увидев людей, она, скорее всего, испугалась, поэтому и скрылась с глаз наблюдателей.

Татарстанские чиновники взялись за ружья

Более 100 чиновников из 22 министерств и ведомств Татарстана обстреляли друг друга… краской. Взявшись за ружья, они поборолись за победу в турнире по пейнтболу на Кубок Кремля.

ООН в стране чудес



Российский представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН достал из своей сумки книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и зачитал присутствующим отрывок из нее. Но зарубежные коллеги не стушевались: постпред Великобритании при ООН Карен Пирс ответила на это цитатой из другой книги писателя — «Алиса в Зазеркалье». Таким образом в ООН обсудили дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия в огне

В России продолжается волна пожаров. 1 апреля в Казани загорелся трактир «Старый Амбар», а 5 апреля произошло задымление в здании обувной фабрики «Спартак» на улице Спартаковской. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал. В отличие от пожара в московском ТЦ, который унес жизнь одного человека.

Еще один пожар возник 5 апреля в Тюмени в магазине игрушек. Там также обошлось без жертв.

Бойцы не только на ринге

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора арестовали за нападение на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Российского бойца называют главным соперником Макгрегора. Вместе с ирландцем на автобус напал и боец российского происхождения Артем Лобов, которому Нурмагомедов успел ранее отвесить оплеуху за то, что тот оскорбил его в интервью. Сам дагестанец отреагировал историю с автобусом… смехом и предложил Макгрегору разобраться лично.

Новое старое «Простоквашино»

«Союзмультфильм» опубликовал первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Правда, пользователи, судя по всему, задумку не оценили. Одна из главных претензий — это неудачная попытка осовременить всеми любимый мультфильм.

Как в кино

На российских дорогах иной раз случаются ситуации покруче, чем в кино. На этот раз в Москве инспектор ГИБДД в безуспешной попытке остановить автомобиль с пьяным водителем, зацепился за дверь авто и проехал на ней на приличной скорости больше одного километра. Потом каскадер поневоле упал на проезжую часть, где его подобрали коллеги. Вместе они все-таки догнали и остановили нарушителя, которому сейчас грозит до 10 лет лишения свободы. А отважному инспектору теперь придется проходить лечение.

За «Мурку» ответишь



В начале апреля по Рунету разошлось видео, на котором священник в облачении поет в одном московском трапезном храме «Мурку». Как позже выяснили в Патриархии, герой видео является клириком Тираспольской епархии. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал такое поведение недопустимым, а сам владыка потребовал от священнослужителя покинуть в Москву и отправиться в свою епархию.

То ли пьяная, то ли уставшая

В Набережных Челнах засняли на видео врача-реаниматолога в больнице скорой медицинской помощи. Пациентку смутил ее «уставший» вид — девушка за кадром предположила, что медик либо пьяна, либо просто сонная. Действие происходило ночью и, судя по видео, врач еле держалась на стуле и была немного заторможена. По сообщениям СМИ, на следующий день после публикации видео сотрудница БСМП уволилась. Была ли она на рабочем месте в тот день в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно, поскольку соответствующей экспертизы не проводилось.