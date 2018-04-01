В Сети опубликовали видео пожара в «Старом амбаре» на Ямашева

Фото: скриншот

В Казани, на улице Ямашева, загорелся трактир «Старый амбар». По информации из соцсетей, у заведения горит крыша. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 22.39. Люди эвакуировались до приезда пожарных, пострадавших нет.

Напомним, пожару присвоена категория сложности 1 бис. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 5 кв. метров.