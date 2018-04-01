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В Сети опубликовали видео пожара в «Старом амбаре» на Ямашева

06:42, 01.04.2018 1
В Сети опубликовали видео пожара в «Старом амбаре» на Ямашева
Фото: скриншот

В Казани, на улице Ямашева, загорелся трактир «Старый амбар». По информации из соцсетей, у заведения горит крыша. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 22.39. Люди эвакуировались до приезда пожарных, пострадавших нет.

Напомним, пожару присвоена категория сложности 1 бис. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 5 кв. метров.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Все это происходит из-за экономии денежных средств. Жарят мясо и т.д. вытяжка не справляется (слабый мотор, жироуловитель загрязнен) и начинается. Снимают жироуловитель и в трубу идет жир, любая искра и вот вам пожар!!!
    Все рестораны с такой ценовой политикой очень редко заключают договора на обслуживание вытяжек. А это должен быть обязательный пункт для приема у ГосПожНадзора. Нет договора закрыть заведение!!!
    Слава богу нет пострадавших, кроме собственников здания, надеюсь у них на этот случай была страховка.
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