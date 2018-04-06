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Конора Макгрегора арестовали за нападение на автобус с Хабибом Нурмагомедовым

08:59, 06.04.2018 3
Конора Макгрегора арестовали за нападение на автобус с Хабибом Нурмагомедовым
Фото: commons.wikimedia.org / Andrius Petrucenia

Полиция Нью-Йорка арестовала ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате травму получил американец Майкл Кьеза.

Также сообщается, что вместе с Макгрегором был замечен российский боец Артем Лобов, которого сняли с боя против американца Алекса Касереса.

Пока никаких обвинений против Макгрегора не выдвинуто. Боец добровольно сдался полиции.

Ранее сообщалось, что вновь отменен бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Вместо него Нурмагомедов сразится 7 апреля с чемпионом UFC в полулегком весе с Максом Холлоуэем за титул полноценного чемпиона в легком дивизионе.

СпортПроисшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Они просто панически боятся дага.
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    Анонимно 06 апр
    Поэтому на него нападают)))
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    Теймур Ханов 10 апр
    Нападают на автобус,при чем,толпой.Был бы макгрегор мужиком,зашел бы в салон и сделал бы то, чего хотел. Хабиб два года добывается боя с макгрегором, а тот увиливает от прямой встречи. Дешевка.
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