Конора Макгрегора арестовали за нападение на автобус с Хабибом Нурмагомедовым

Полиция Нью-Йорка арестовала ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, сообщает ESPN.



Инцидент произошел в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате травму получил американец Майкл Кьеза.



Также сообщается, что вместе с Макгрегором был замечен российский боец Артем Лобов, которого сняли с боя против американца Алекса Касереса.

Пока никаких обвинений против Макгрегора не выдвинуто. Боец добровольно сдался полиции.



Ранее сообщалось, что вновь отменен бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Вместо него Нурмагомедов сразится 7 апреля с чемпионом UFC в полулегком весе с Максом Холлоуэем за титул полноценного чемпиона в легком дивизионе.