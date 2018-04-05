Мусоросжигательный завод в Осиново: мэр Казани встретился с жителями «Салават купере»
«Реальное время» в прямом эфире с жителями Осиново
Сегодня в «Салават купере» прошла встреча мэра Казани с жителями Осиново по вопросу строительства мусоросжигательного завода. Напомним, учитывая многочисленные обращения граждан, во вторник президент Татарстана поручил градоначальнику переговорить с инициативной группой микрорайона. «Реальное время» вело прямую трансляцию этой встречи.
комментарии
Будешь тут неадекватным, устроили встречу в рабочий день, так еще и перенос встречи был с 10:00 на 14:00
Зачем сжигать то, что можно переработать? В мусоре почти 50% - органические остатки, пластик, бумага - все можно на вторичную переработку. Сначала все сожжем, а потом будем этим дышать. Это же неразумно.