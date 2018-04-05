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Мусоросжигательный завод в Осиново: мэр Казани встретился с жителями «Салават купере»

14:17, 05.04.2018 26 Сюжет: МСЗ в Казани: за и против

«Реальное время» в прямом эфире с жителями Осиново

Мусоросжигательный завод в Осиново: мэр Казани встретился с жителями «Салават купере» Фото: Максим Платонов

Сегодня в «Салават купере» прошла встреча мэра Казани с жителями Осиново по вопросу строительства мусоросжигательного завода. Напомним, учитывая многочисленные обращения граждан, во вторник президент Татарстана поручил градоначальнику переговорить с инициативной группой микрорайона. «Реальное время» вело прямую трансляцию этой встречи.

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 26

комментарии

  • Таня Алешина 05 апр
    Почему встреча по МСЗ превратилась в собрание граждан с жалобами по всем интересующим темам? Сил и времени не напасёшься.
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  • Анонимно 05 апр
    Безумные люди, чего орать-то. Такое ощущение, что они не решения вопроса хотят, а поорать.
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  • Анонимно 05 апр
    Жиркомбинат воняет и шумит . Пивзавод воняет. Ректификационные столбы и вообще Нэфис тоже воняет. Почему? Экономят на фильтрах, а нак живущих и работающих вокруг наплеваьть. И МСЗ будет таким-же. Не надо показывать западные примеры, там за одну вонь можно снять последние штаны и сесть в тюрьму.
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  • Анонимно 05 апр
    И это было "согласование с народом"?
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  • Анонимно 05 апр
    Спасибо за интернет-трансляцию. РВ - молодцы!
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  • Анонимно 05 апр
    Слава соцсетям! если б не они, жителей СК и Осиново вообще бы на этой встрече не было. Нас никто не приглашал и не ждал
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  • Анонимно 05 апр
    ужасно выматывающая встреча...
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    Анонимно 05 апр
    качество организации встречи очень плохое - почему администрация плохо принимала мера?
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  • Анонимно 05 апр
    Надо ехать во Владивосток и смотреть как там в реальности работает МСЗ, и какой черный дым там валит! Надо правде смотреть в глаза, как в России это будет работать
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    Анонимно 06 апр
    там советский завод
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  • Анонимно 05 апр
    Кирэкми безнен янга бу завод.Тозегез уз кырыенда,Без яшэучелэр Салават купере каршы тозергэ!!!
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  • Анонимно 05 апр
    люди неадекватные какие-то
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    Анонимно 05 апр
    Посмотрела бы на вас, были ли вы адекватным, если б сказали, рядом с вами будем строить МСЗ! Не надо писать об адекватности людей!
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  • Анонимно 05 апр
    Метшин вопрос Вам почему Вы выбрали Кировский район, площадка рядом с птицефабрикой дайте комментарии
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  • Анонимно 05 апр
    "люди неадекватные какие-то"
    Будешь тут неадекватным, устроили встречу в рабочий день, так еще и перенос встречи был с 10:00 на 14:00
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  • Анонимно 05 апр
    Все знаю что этот завод так же будут проверять как ТЦ в Кемерово, на бумагах экологически чистый, на деле увеличение онкобольных раз в 5
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  • Анонимно 05 апр
    В Кирове хотят строить мусороперерабатывающий завод, в Москве тоже.
    Зачем сжигать то, что можно переработать? В мусоре почти 50% - органические остатки, пластик, бумага - все можно на вторичную переработку. Сначала все сожжем, а потом будем этим дышать. Это же неразумно.
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  • Анонимно 05 апр
    Я бы посмотрела на людей, рядом с домом которых хотят построить МСЗ и при этом говорят, что не хотят тратить время на переубеждение о его безопасности!! Будешь тут адекватным, как же..
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  • Анонимно 05 апр
    Глава Башкирии сказал людям, не переживайте здесь не будет МСЗ.теперь у них будет мусороперерабатывающий завод высоких технологий. А нас будут травить.
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  • Анонимно 05 апр
    Конечно будут люди агиессивны, когда их не слышат и плюют с высока, ничего эта встреча не дала,только один большьше вопросов стало, ну и посыл ясен, митинга не хочет правииельство
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  • Анонимно 05 апр
    хочется управлять, но ни за что не отвечать...
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  • Анонимно 05 апр
    Специально выбрали время когда все на работе. Ну и предупредить конечно же забыли. Очередную галочку поставили. Зачем же слушать людей?
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  • Анонимно 06 апр
    вместо диалога устроили демонстрацию с лозунгами
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  • Анонимно 06 апр
    Заводу быть, на мнение людей плевать, надо отсюда переезжать!
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  • Анонимно 06 апр
    Люди в Самрсырово не сортируемый мусор горит круглый год. И что? А тут же МСЗ с фильтрами будет.
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  • Анонимно 06 апр
    Почитайте о диоксинах. Не один фильтр его не отфильтрует. И потом привет онкологии. Так что тут всех может зацепить. Никто не спрячется. Диоксин это мельчайших частицы. Почитайте выводы Гринписа.
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