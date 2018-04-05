В здании фабрики «Спартак» произошло задымление
В Казани сегодня в здании обувной фабрики «Спартак» на улице Спартаковской произошло задымление.
Вызов поступил в МЧС Татарстана в 12.30. К месту выехали спасатели, полиция и карета скорой помощи, сообщает Kazan First.
По словам сотрудников МЧС Татарстана, причиной стало короткое замыкание. Горения не было.
Напомним, вчера в России произошел еще один пожар в торговом центре. Загорелись верхние этажи детского ТЦ «Персей» на востоке Москвы. Наученные горьким опытом кемеровской трагедии, пожарные расчеты прибыли в считанные минуты после возгорания. Однако без жертв не обошлось.Происшествия Татарстан
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