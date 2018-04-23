Не «главРвачи»: средний руководитель казанской больницы получает меньше, чем учитель в Москве

Среди самых высокооплачиваемых главврачей в 2017 году — новый министр здравоохранения Татарстана

В отличие от главврачей республиканских медучреждений, 13 из которых получают ежемесячную зарплату, превышающую порог в 100 тыс. рублей, среди 33 руководителей казанских клиник и больниц таковых всего четыре. Средняя же зарплата этого «контингента» заметно меньше, чем у республиканских главврачей, и составляет всего 66 тыс. рублей. Среди самых высокооплачиваемых в 2017 году — новый министр здравоохранения РТ, главврач ССМП, уволенный «за скандалы с водителями скорой помощи», и человек, долгое время выбивавший у казанских властей новое здание детской поликлиники. Подробнее в материале «Реального времени».

№1 — главврач больницы, которой не удалось «слиться» с госпиталем для ветеранов

Самый высокооплачиваемый главврач Казани — руководитель «Городской клинической больницы №16 Владимир Беляков. В 2017 году он получал в месяц 145,6 тыс. рублей.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» работает более 30 лет, имеет девять профильных отделений, обслуживающих жителей не только Кировского и Московского районов Казани, работают здесь больше 70 врачей. В составе ГБ №16 функционируют поликлиника, стационар, женская консультация и родильный дом. Больница №16 — центр лечения больных с заболеваниями бронхолегочной системы, здесь работают отделения торакальной хирургии и пульмонологии.

В последние годы больница нередко оказывается в сводке новостей: в 2013 году она уже «поглотила» родильный дом №4 и женскую консультацию №9. В прошлом году стало известно о намерении слить с ней и Госпиталь для ветеранов войн, против чего выступила группа ветеранов-афганцев. Решение об оптимизации приняли на совещании в Минздраве РТ. Однако совсем недавно, 23 марта, Минздрав отказался от собственных намерений, «принимая во внимание мнение ветеранов и общественных организаций РТ по данному вопросу».

43-летний Владимир Беляков стал главврачом больницы в сентябре 2013 года. До этого он был первым замглавврача в ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» — правда, всего лишь восемь месяцев и в результате присоединения к 7-й горбольнице ГАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи №1», где он работал главврачом с 2009 года.

Через несколько месяцев после назначения в больницу №16 Беляков заявил мэру Казани, что износ оборудования в его учреждении, которое обслуживает жителей Кировского и Московского районов Казани, составляет около 80%, также необходимо расширить площади и отремонтировать помещения, на что требуется около 16 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый главврач Казани — руководитель «Городской клинической больницы №16 Владимир Беляков. Фото infazan.ru



Беляков еще до назначения главврачом был депутатом Казгордумы. В 2014 году он выдвинулся кандидатом в депутаты Госсовета от «Единой России», но снял свою кандидатуру, чтобы дать дорогу другому единороссу — Артуру Абдульзянову.

Новый министр здравоохранения РТ на посту главврача получал 125 тыс. рублей в месяц

Вторым самым высокооплачиваемым главврачом Казани был до недавнего времени Марат Садыков, возглавлявший ту самую больницу №7, в которой лишь на несколько месяцев задержался лидер этого рейтинга (и которую, к слову, пытаются «разгрузить» за счет усиления больницы №16). Другое название клиники — Центр экстренной медицины. Садыков получал в 2017 году 125,7 тыс. рублей в месяц.

Городская больница №7 Казани была основана в 1988 году, это крупное медучреждение, предоставляющее многопрофильную медицинскую помощь по программам ОМС, ДМС и платно. В составе ГКБ №7 функционируют круглосуточный и дневной стационары, родильный дом, три женские консультации, две поликлиники, травмпункт, аллергологический центр, семейный центр, центр платных услуг, медицинский центр «Рикомед». Работают в больнице 220 врачей.

Напомним, Садыков стал в феврале министром здравоохранения после скандальной отставки Аделя Вафина (в больнице его сменил Артур Делян, занимавший там ранее пост замглавврача). В 1996 году 26-летний выпускник КГМУ Марат Садыков (сын экс-замминистра здравоохранения РТ Наиля Садыкова) был назначен на должность заместителя главного врача городской клинической больницы №18. В 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения и получил ученую степень кандидата медицинских наук. В 2000 году получил назначение на должность главного врача Казанского онкологического диспансера. Заслуженный врач РТ, он был также депутатом Госсовета РТ в 2009—2014 годах. Задолго до назначения министром Садыков основным своим достижением считал «строительство крупнейшего в городе центра экстренной медицины на базе ГКБ №7»: «Вступая в программу модернизации здравоохранения РТ, городская клиническая больница №7 пережила второе рождение: были произведены капремонт и реконструкция всех имеющихся зданий и корпусов, а также возведен новый 10-этажный корпус, где оказывается неотложная помощь по более чем 10 направлениям». Территория обслуживания больницы — Заречье, федеральная трасса М7, поселки с населением в полмиллиона человек и все объекты Универсиады, в том числе стадион на 45 тыс. мест.

Напомним, в 2013 году персонал БСМП №1 окончательно перебазировался в новое здание, построенное на территории 7-й городской больницы (стоимостью 2,5 млрд рублей). На базе 7-й больницы был создан единый медицинский комплекс, в который вошли БСМП №1 (бывшая 15-я больница) и 9-я городская больница. В итоге в Казани образовались три зоны, обслуживаемые соответственно РКБ, 7-й и 12-й больницами, покрывающие территорию с населением в 500 тыс. человек.

Городская больница №7 Казани была основана в 1988 году. Фото emckzn.ru



Главврач «дружелюбной поликлиники» и «менеджер года»

Третий самый высокооплачиваемый главврач Казани — руководитель поликлиники №18 Резида Мансурова, получавшая в 2017 году 116,3 тыс. рублей в месяц. ГАУЗ «Городская поликлиника №18» оказывает первичную медико-санитарную помощь жителям Приволжского района с 1979 года. Кроме терапевтической помощи здесь оказывается стоматологическая, травматологическая и гинекологическая. С 21 декабря 2009 года на базе поликлиники начал функционировать «Центр здоровья», проводящий экспресс-диагностику сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. В составе ГП №18 функционируют женская консультация №13 и офис врача общей практики.

В прошлом году 18-я поликлиника стала первой в Казани, которую официально можно называть дружелюбной: под словосочетанием «Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт» скрывается проект Минздрава РТ, реализованный следом за Москвой и предназначенный для улучшения качества оказания медицинской помощи. Как рассказала «Реальному времени» Резида Мансурова, медучреждение укомплектовано врачами на 70%, врачами-терапевтами — на 87%. Для модернизации поликлиники было выделено 5,6 млн рублей, из них 4,4 млн пошло на ремонт, 1,2 млн — на мебель, навигацию, оргтехнику и медоборудование. В итоге была убрана стойка регистрации, карты больных переведены в электронный вид, а для вопросов, не связанных непосредственно с лечением (получение справки, направления на анализы), был организован медицинский пост. Мансурова пришла в поликлинику в 2008 году, до этого поработав начальником отдела здравоохранения Ново-Савиновского района. В 2016 году она стала победителем конкурса «Менеджер года — 2016» в номинации «Здравоохранение».

Как глава ССМП потерял место из-за постоянных скандалов с водителями скорой помощи

Четвертое место в зарплатном рейтинге принадлежит теперь уже экс-главврачу «Станции скорой медицинской помощи» Сергею Басанову, который получал в прошлом году 106,7 тыс. рублей в месяц. Станция предназначена «для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению — как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар (то есть находящихся вне лечебного учреждения) при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан или окружающих лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, осложнениями беременности и при родах». Станция скорой медицинской помощи также работает и в режиме чрезвычайной ситуации — это ликвидация медико-санитарных последствий катастроф, стихийных бедствий силами выездных бригад скорой медицинской помощи. Ежесуточно формируются 80 выездных бригад. В составе станции девять подстанций, расположенных в разных районах города с учетом 20-минутной доступности всей зоны обслуживания. Всего на станции работают 1586 человек, из них 180 врачей, 846 средних медицинских работников, 387 водителей.

Сергей Басанов стал главврачом станции в феврале 2015 года, ранее, с 2009 года, работал замглавврача в «Республиканском наркологическом диспансере». Однако отруководил станцией Басанов всего три года — 28 марта 2018 года его «ушли», главврачом стал Фарид Галяутдинов (которой четыре года был замглавврача в больнице №7 при будущем министре здравоохранения Марате Садыкове).

Причиной отставки Басанова могла стать не столько близость Галяутдинова к министру, сколько скандал, который продолжался целый год и был вызван проверкой Счетной палаты и публикацией «Реального времени». Напомним, аудиторы Счетной палаты обнаружили при проверке службы скорой помощи опасные для жизни автомобили неотложки. Выяснилось, что 139 машин из 373-х — больше трети всего автопарка — отработали ресурс на 100%, а денег на ремонт некоторых скорых не было. Сами водители также пожаловались на поборы и рассказали о том, что детали машин продаются на avito.ru. Басанов эти факты отрицал (что интересно, и до того, как он возглавил станцию, в 2014 году, врачи скорой помощи уже протестовали). В Минздраве РТ подтвердили, что 140 автомобилей отработали свой предельный срок и подлежат списанию. В июне прошлого года скандал, казалось бы, был погашен: президент РТ Рустам Минниханов передал Басанову ключи от 45 новых автомобилей «Форд Транзит» для ССМП. Однако в январе 2018 года он разгорелся с новой силой: один из водителей городской станции скорой пожаловался на условия труда в Общероссийский народный фронт, заявив: «Все необходимое для своих автомобилей мы покупаем в конкретных местах, которые советует руководство. При этом водителям не компенсируют эти расходы». Против письма выступили 200 водителей станции (тоже написавшие письмо в ОНФ) и сам Басанов, заявивший тогда: «У нас 80 бригад, 386 водителей на станции работают, и каждый в спокойном режиме».

Четвертое место в зарплатном рейтинге принадлежит теперь уже экс-главврачу «Станции скорой медицинской помощи» Сергею Басанову. Фото kazanfirst.ru



По-видимому, властям от здравоохранения просто надоели эти скандалы, и они решили направить на «бунтующую» станцию своего человека, дабы тот разобрался уже на месте, кто прав, а кто не очень.

Как главврач детской поликлиники выбивала у властей города новое здание — и достигла успехов

Пятерку высокооплачиваемых врачей замыкает главврач «Городской детской поликлиники №7» Ново-Савиновского района Таиса Чернова, получавшая в прошлом году 89,4 тыс. рублей в месяц. В поликлинике работают более 60 врачей. Одна из старейших поликлиник района была открыта в 1979 году. В 2010 году к ней было присоединено МУЗ «Детская городская поликлиника №3», а в 2012-м — Центр восстановительного лечения детей-инвалидов (ЦВЛДИ) и раздаточный пункт молочной кухни. Поликлиника рассчитана на 440 посещений в смену, фактическая мощность — 1205 посещений в смену.

Таиса Чернова — по образованию врач-педиатр, в 1990—2000-х успела поработать замглавврача Ново-Савиновского района, начальником отдела здравоохранения района, начальником отдела кадровой политики Минздрава РТ. Возглавила детскую поликлинику в 2009 году, в 2015 году стала депутатом Казгордумы. Как депутат, Чернова обращалась к уполномоченному по правам ребенка в РТ Гузели Удачиной с просьбой поддержать ее в вопросе профилактических прививок на реакцию Манту — по словам главврача, многие родители отказываются от прививок для своих чад, не понимая, что тем самым подвергают опасности здоровье других детей.

Последние годы Чернова активно лоббировала строительство нового здания для поликлиники. Так, в 2016 году она заявляла: «В день здоровых детей — во вторник и четверг — у нас просто невозможно пройти, скопление детей и родителей: места катастрофически не хватает, давно назрела необходимость строить новую, современную, просторную поликлинику, которую население Ново-Савиновского района ждет уже с конца прошлого века». Проблему пытались решить десятилетиями, но добились на тот момент только ремонта, «хотя еще в конце 90-х годов прошлого века схематический проект был готов, определили место под будущее строительство». Чернова опасалась, что «поликлиника есть только на бумаге, а место того и гляди займут под очередной торговый центр».

Одна из старейших поликлиник района была открыта в 1979 году. Фото gdp7kazan.ru



В июне 2017 года усилия Черновой были вознаграждены: стало известно, что новая детская поликлиника №7 появится-таки в Ново-Савиновском районе города. Здание по ул. Бичурина будет пятиэтажным. Поликлиника, рассчитанная на 30 тысяч прикрепленного населения района, «позволит поднять на новый качественный уровень медицинское обслуживание в городе». Планируется также, что детский КДЦ будет работать как межрайонный центр.

Зарплаты руководителей казанских учреждений здравоохранения

№ Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования, руб. 1 ГАУЗ Городская клиническая больница №16 Беляков Владимир Геннадьевич 145.656,05 2 ГАУЗ Городская клиническая больница №7 Садыков Марат Наилевич 125.727,59 3 ГАУЗ Городская поликлиника №18 Мансурова Резида Габделфартовна 116.341,14 4 ГАУЗ Станция скорой медицинской помощи Басанов Сергей Владимирович 106.705,49 5 ГАУЗ Городская детская поликлиника №7 Чернова Таиса Мирзахановна 89.389,58 6 ГАУЗ Центральная городская клиническая больница №18 Залалдинов Ринат Сагитович 88.320,51 7 ГАУЗ Детская городская больница №8 Зайкова Фания Мансуровна 82.323,75 8 ГАУЗ Городская поликлиника №17 Питулова Ирина Борисовна 79.245,22 9 ГАУЗ ГП №4 Студенческая Сенек Светлана Александровна 75.539,30