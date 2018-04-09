Получи, главврач, зарплату: рейтинг доходов «рулевых» больниц Челнов, Нижнекамска и Альметьевска

Два закамских главврача зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать доходы главных врачей медучреждений Татарстана. На этот раз мы пригляделись к зарплатам руководителей больниц и поликлиник востока и юго-востока РТ, а именно главврачей трех крупных городов: Набережных Челнов (23 медучреждения), Нижнекамска (6), Альметьевска (7). Напомним, средняя зарплата главврачей республиканских больниц составила по итогам 2017 года 85 тыс. рублей, казанских главврачей — 66 тыс. рублей. 13 главврачей в Татарстане получают ежемесячную зарплату, превышающую 100 тыс. рублей. В Казани таковых четверо, а среди всех главврачей Челнов, Альметьевска и Нижнекамска — всего двое.

Как нижнекамский главврач возглавил рейтинг после ликвидации медицинского долгостроя

Самый высокооплачиваемый врач востока и юго-востока РТ— главврач вовсе не челнинский, как можно было бы подумать. Возглавляет он Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, а зовут его Габибулла Ахмедов. В 2017 году он получал 108,1 тыс. рублей в месяц.

Высокая зарплата объяснима, если знать, что это за объект. Больница —амбициозный проект республиканских властей, одно из самых крупных лечебно-профилактических учреждений РТ. Оно было создано в 2009 году в результате укрупнения — объединением пяти лечебных учреждений: Центральной районной больницы, городской больницы №2, городской больницы №3, больницы скорой помощи и стоматологической поликлиники. Сегодня в ней две поликлиники на 600 посещений в смену каждая, обслуживающие 186 тысяч человек. Но так было не всегда. Вторую, новую поликлинику ввели в эксплуатацию лишь в 2015 году, хотя строительство ее началось еще в 1992-м (тогда планировался корпус на 127 коек). Денег в то время не нашлось, и проект надолго заморозили. В 2012 году его перепрофилировали под взрослую поликлинику на 720 посещений в смену и получили транш от властей РТ на 90 млн рублей. Объект должны были сдать в 2014 году, потратив к тому моменту уже 285 млн рублей: денег, уверяли нижнекамские чиновники, все равно не хватило.

В 2017 году провели капремонт в первой, старой поликлинике, установив там новое оборудование. Фото ncrmb.su



В итоге поликлинику открыли-таки в 2015 году, израсходовав 330 млн рублей. В пятиэтажном здании с цокольным этажом расположились кабинеты 40 врачей общей практики, дневной стационар для амбулаторных больных на 80 коек, СПИД-лаборатория, кабинеты специалистов, диагностики и медицинских исследований и единый кол-центр. В результате уже год спустя здравоохранение Нижнекамска заняло по РТ второе место (в 2014 году город был на 14-м). Правда, появилась новая проблема — нехватка кадров (городу и району требовалось 74 медработника).



В 2017 году провели капремонт в первой, старой поликлинике, установив там новое оборудование. При поддержке спонсоров удалось отремонтировать инфекционное отделение и начать «два беспрецедентных проекта»: «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт» и «Корпоративный университет». Всего за 2017 год в НЦРМБ проведено 12 тыс. операций, 75 тыс. выездов скорой помощи, госпитализировано 32 тыс. пациентов. Главное, в 2017 году в больницу пришли 44 врача, из них 19 — молодые специалисты. «Большую роль в этом сыграла программа арендного жилья, которая действует только в Нижнекамском муниципальном районе», — отмечали власти.

Возможно, из-за амбициозности медицинских властей НЦРМБ в 2013 году оказалась в центре скандала: больная умерла на следующий день после операции, ради которой ее семья взяла кредит в банке. Знакомые с кадровой политикой больницы отмечали, что хирург, «делающий операции, которые никто не делает», пришел в НЦРМБ в тот период, когда ею «руководил главврач с очень большими амбициями». Последний якобы заявлял, что в Нижнекамске будут делать уникальные операции.

В 2017 году в больницу пришли 44 врача, из них 19 — молодые специалисты. Фото ncrmb.su

Зигзаг карьеры: из Менделеевска в Воронеж и обратно в Татарстан

Проработав с 1985 по 2009 год в Елабуге и Менделеевске (в том числе главврачом Менделеевской центральной районной больницы), Габибулла Ахмедов уехал… в Воронеж, где возглавил Станцию скорой медицинской помощи и тут же взялся наводить порядок: «Главврача службы «03» с первых дней работы весьма удивил тот факт, что в Воронеже вся техника скорой помощи находится не под его началом и даже не имеет подчинения городскому управлению здравоохранения», после чего произошла реорганизация. Ахмедов также пытался пополнить воронежский парк новыми автомобилями скорой помощи и как-то решить всю ту же проблему врачебных кадров.

Через 3 года, однако, его переманили власти РТ, очевидно, предложив большую зарплату и крупную клинику с современным оборудованием. Через 3 года, в 2015-м, Ахмедов вошел в число главврачей-миллионеров РТ, задекларировав доход за предыдущий год в размере 1,5 млн рублей. Сегодня годовая зарплата Ахмедова составляет 1,3 млн рублей.

К слову, татарстанские главврачи и в целом на неплохом счету в отрасли. Недавно сообщалось, что бывший главврач Набережночелнинского онкодиспансера Ибрагим Магомедов может занять должность министра здравоохранения Дагестана и даже является наиболее вероятным претендентом на нее. Сейчас Магомедов работает главным врачом Республиканской клинической больницы Дагестана.

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Ахмедов Габибулла Багамаевич 108.144,96 ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» Хамидуллин Рамиль Азгатович 73.534,47 ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» Абдрахимова Лилия Фаридовна 69.541,67 ГАУЗ «Центр медицинской профилактики» Салаватова Зульфия Зуфаровна 36.625,17 ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Бигашев Марат Ринатович 35.490,18 ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации» Кисарьева Гульфания Рафкатовна 34.916,67

Как в бывшую медсанчасть КАМАЗа переманивают врачей из других регионов

Второй самый высокооплачиваемый главврач Закамья — руководитель городской больницы №5 Набережных Челнов Зуфер Насртдинов, получавший в 2017 году 105,17 тыс. рублей в месяц. Это самая крупная больница в автограде. Она открылась в 1979 году как медсанчасть КАМАЗа и обслуживала рабочих завода, членов их семей, учащихся камазовских училища и техникума. Многопрофильный стационар на ее базе был открыт в 1983 году, вместе с ним открылись стоматологическая поликлиника и женская консультация. В 1995 году медицинский комплекс перешел в городское подчинение.

Сегодня больница №5 состоит из многопрофильного стационара на 709 коек и двух поликлиник (№5, открывшейся в 1980 году, и №9, открывшейся в 1987 году) на 1450 посещений в смену. В поликлиниках функционируют отделения клинического профиля: 6 терапевтических, 2 хирургических, 2 неврологических, 2 акушерско-гинекологических, 3 дневных стационара на 147 коек, 2 профилактических, а также параклинического профиля. В стационаре развернуто 13 профильных коечных отделений, в том числе Региональный сосудистый центр для оказания медицинской помощи больным с ОНМК. Так как укомплектованность врачами в Челнах составляет всего 50%, городская больница №5 также пытается привлекать молодых специалистов: часть врачей приехала, например, польстившись на президентский грант в 500 000 рублей и льготную соципотеку на приобретение собственного жилья, предоставляемые специалистам, которые отработают 5 лет в медицинском учреждении.

Зуфер Насртдинов работает в челнинских больницах с 1983 года, в 1996 году он стал замглаврача БСМП по хирургии, в 2008-м — возглавил городскую больницу №5. В 2012 году Насртдинов стал «лучшим руководителем медучреждения» Набережных Челнов. Под его руководством впервые за 40 лет принялись за капремонт в поликлиниках и женской консультации — всего на это потребуется 285 млн рублей. В 2017 году, по данным главврача, лечение в стенах стационара прошли более 24 тыс. пациентов (39,6% городского объема), было проведено 12 тыс. операций. В 2015 году Насртдинов также вошел в числе татарстанских главврачей-миллионеров, задекларировав, как и Ахмедов, 1,5 млн рублей ежегодного дохода. В 2017 году его годовая зарплата составила 1,26 млн рублей.

Городская больница №5 — самая крупная больница в автограде. Фото otzovik.com

Как из БСМП делали Центр высокотехнологичной медпомощи за 2 млрд рублей

Тройку самых высокооплачиваемых врачей закрывает Марат Мухамадеев, главврач набережночелнинской БСМП, получавший в прошлом году 93 тыс. рублей в месяц. БСМП построена в 1980 году, к 2008 году она состояла из шести корпусов (719 коек). Износ зданий к тому моменту составлял 36%, оборудования — 71%. Тогда республиканские власти приняли решение о модернизации БСМП и превращении ее в Центр высокотехнологичной медицинской помощи для обслуживания северо-восточной зоны РТ (1,2 млн жителей). Для этого потребовалось 2,8 млрд рублей. В 2010 году стало известно, что окончание модернизации больницы планируется в 2011 году: на реконструкцию здания морга, подземных переходов, бактериологической лаборатории, информационно-обучающего центра в рамках федеральной программы по модернизации здравоохранения было направлено 557 млн рублей.

В результате в 2017 году в БСМП получили лечение 2 413 человек, проведено 14 324 операции, больница прошла промежуточный инспекционный аудит на соответствие системе требований международного стандарта ISO 9001:2015. Больница также была признана одним из лидеров по оказанию неотложной и плановой помощи пациентам с кардиологическими и сосудистыми заболеваниями не только в РТ, но и в РФ (по данным Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов): учреждение вошло в число 20 лучших центров России. Региональный сосудистый центр ГАУЗ РТ «БСМП» по итогам 2017 года занял 8-е место в мире.

Бывший главврач БСМП Ильдар Хайруллин после успешной модернизации пошел на повышение, возглавив Республиканский клинический онкологический диспансер (он получает, напомним, 130 тыс. рублей в месяц).

БСМП была признана одним из лидеров по оказанию неотложной и плановой помощи пациентам с кардиологическими и сосудистыми заболеваниями не только в РТ, но и в РФ. Фото bsmp.tatarstan.ru

БСМП возглавил супруг родственницы экс-премьера РТ Ильдара Халикова

На его место в результате своеобразной рокировки пришел уже упомянутый Марат Мухамадеев, с 2012 года возглавлявший челнинский филиал «Республиканского клинического онкологического диспансера». Так как преобразование БСМП в ЦВМП началось и продолжалось под руководством тогдашнего мэра Челнов, а затем премьер-министра РТ Ильдара Халикова, никто не удивился, когда стало известно, что БСМП возглавит именно Мухамадеев — близкий Халикову человек (в 2014 году женой Мухамадеева стала депутат Госсовета РТ Аида Шарипова, родственница Халикова). Мухамадеев сегодня также депутат горсовета автограда от «Единой России».

В 2017 году в интервью «Реальному времени» Марат Мухамадеев заявил: «Математика выздоровления проста: 33 процента успеха — это лекарства, «скальпель» и технологии, 33 процента — вера пациента в излечение, еще 33 — эффект Хоторна: то, как мы пожали руку пациенту, как мы похлопали его по плечу, как поговорили. То есть 66 процентов — это психологический аспект, и сегодня, добившись взаимопонимания и доверия с пациентом, мы сможем добиться 100 процентов успеха в лечении», — отмечал главврач челнинской БСМП.

Недавно больница оказалась в центре скандала: в Сети распространилось видео, в котором дежурный врач-кардиореаниматолог, сотрудница БСМП, вела себя неадекватно — пользователи интернета предположили, что она пьяна. Поскольку случай вызвал резонанс, врач приняла решение уволиться, сообщил 2 апреля Мухамадеев, однако подтвердить или опровергнуть опьянение врача сотрудники больницы не смогли, «так как токсикологическая экспертиза не проводилась». После этого случая главврач принял решение об усилении работы «по оценке психологического состояния сотрудников и профилактике профессионального выгорания» с участием штатного психолога.

БСМП возглавил супруг родственницы экс-премьера РТ Ильдара Халикова. Фото nabchelny.ru

Как главный лоббист автограда от медицины выбивала деньги на госпиталь для ветеранов и инфекционную больницу

Четвертый самый высокооплачиваемый главврач — главврач набережночелнинского Госпиталя для ветеранов войн Ляля Камалетдинова, получавшая в 2017 году по 92,4 тыс. рублей в месяц. История госпиталя начинается в 1980 году, когда открылась поликлиника №8, обслуживавшая работников «Камгэсэнергостроя». В 1985 году появился стационар — открылась больница №8 в здании бывшего военного госпиталя. Вскоре провели ремонт, открыли реанимацию и два операционных зала. Госпиталем для ветеранов войн больница стала в 2006 году.

Сегодня здесь работают хирургическое, кардиологическое, неврологическое, психотерапевтическое, терапевтическое отделения. В госпиталь поступают на лечение и реабилитацию ветераны войны и члены их семей, участники и инвалиды военных действий в Афганистане и Чечне. Второго крупного капремонта госпиталю пришлось ждать 30 лет: в 2017 году власти РТ потратили более 100 млн рублей на ремонт и модернизацию оборудования — помимо госпиталя в план попали Камский детский медицинский центр, городская поликлиника №3, детская городская поликлиника №2, детская городская поликлиника №5. В госпитале была внедрена республиканская программа «Дружелюбная поликлиника». Коридоры оборудовали для передвижения как колясочников, так и слабовидящих, в фойе поставили аппарат для измерения давления, над кабинетами установили электронное табло, на котором отображается очередность и время ожидания пациентами. В обновленное здание пришли работать 20 новых сотрудников, среди которых 12 являются молодыми специалистами. Семеро из них — врачи.

Ляля Камалетдинова начала свою карьеру в медсанчати при «Камгэсэнергострое» с должности врача-терапевта. Вскоре перешла в Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республики Татарстан» руководителем-врачом-терапевтом. Открыла онкологическое бюро МСЭ, обслуживавшее 26 районов Закамья. Главврачом Госпиталя для ветеранов войн стала, когда в него была переименована больница №8 — в 2006 году. В первые же годы работы главврачом Камалетдинова «выбила» на ремонт 132 млн рублей, в 2010 году прошел ремонт здания стационара госпиталя с заменой всех инженерных коммуникаций. В 2010 году Камалетдинова стала депутатом горсовета, впоследствии была переизбрана, оставив за собой должность председателя постоянной комиссии по здравоохранению, социальным и жилищным вопросам.

За 2017 год через реабилитационный центр госпиталя прошли 2396 человек. Несмотря на потраченные на капремонт деньги, отдельные проблемы еще остались: так, в марте 2018 года Ляля Камалетдинова заявила, что «на данный момент в реабилитационном центре Госпиталя для ветеранов войн есть лишь 88 коек, а нужно в 1,5 раза больше»: «Для обслуживания города и Закамского региона нужно хотя бы 150 коек, эта проблема озвучена перед Минздравом РТ, и мы надеемся, что нас услышат». У Камалетдиновой есть опыт успешного лоббизма: именно она попросила денег на восстановление инфекционной больницы автограда на сессии горсовета с участием президента РТ, после чего Рустам Минниханов пообещал, что капремонт медучреждения начнется уже в 2018 году.

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования ГАУЗ «Городская больница №5» Насртдинов Зуфер Мисбахович 105.107,81 ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Мухамадеев Марат Фанисович 92.921,00 ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Камалетдинова Ляля Анваровна 92.383,33 ГАУЗ" Стоматологическая поликлиника №2" Султанов Флер Хузятович 82.506,00 ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» Мубаракшин Тимур Фаридович 78.158,44 ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница» Нугманов Ришат Тагирович 75.952,99 ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Крылов Сергей Олегович 73.149,18 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» Шарипова Лилия Раисовна 72.561,04 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» Теркулова Рания Райфовна 66.847,41 ГАУЗ «Городская поликлиника №4» Бакиров Равиль Рустамович 56.624,20 ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1» Хайрутдинов Фирдинат Фаязович 55.824,43 ГАУЗ «Городская больница №2» Фатхетдинов Азат Адгатович 55.433,33 ГАУЗ «Городская поликлиника №6» Музагитов Нияз Фаязович 54.161,51 ГАУЗ «Городская поликлиника №3» Сабитов Рамиль Камилевич 52.161,50 ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6» Гайнутдинова Татьяна Ренатовна 47.197,71 ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Фахреев Игорь Искрович 45.848,71 ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 им. Ф.Г. Ахмеровой» Серазетдинова Ляля Загитовна 44.995,19 ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3» Николаев Александр Николаевич 43.666,00 ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» Бушмакина Светлана Алексеевна 41.731,51 ГАУЗ «Городская детская поликлиника №5» Ковалев Михаил Валерьевич 40.460,90 ГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» Ахметзянов Рафис Загитович 39.539,69 ГАУЗ «Городская поликлиника №7» Попов Александр Борисович 34.844,93 ГБУЗ «Центр реабилитации слуха» Кучеренко Ольга Александровна 31.024,91

Самый высокооплачиваемый главврач Альметьевска получает в два раза меньше, чем республиканские главврачи

Самый высокооплачиваемый главврач Альметьевска получает гораздо меньше своих челнинских коллег — руководитель Альметьевской городской поликлиники №3 Айдар Габдуллин в 2017 году зарабатывал 78 тыс. рублей в месяц. Его поликлиника была построена в 1994 году и с тех пор не ремонтировалась. Весной прошлого года власти РТ приняли решение о капремонте четырех поликлиник, включая №3, на что потребовалось выделить 526 млн рублей (из них на третью — 177,7 млн). Работы были начаты в феврале прошлого года, было предусмотрено также оснащение объекта современным технологичным оборудованием, новой мебелью, установкой понятной и удобной навигации. В связи с капремонтом поликлинику пришлось даже на некоторое время закрывать. После открытия поликлиника №3 была включена в проект «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт». Всего в больнице сегодня работают 253 человека, которые обслуживают более 44 тыс. альметьевцев.

Главврачом поликлиники №3 Габдуллин стал после разгромной коллегии Минздрава РТ (на которой глава татарстанского управления Следкома РФ Павел Николаев заявил, что в 2013 году в республике из-за некачественной медпомощи погибли 37 пациентов). Ранее Габдуллин работал замглавврача Альметьевской детской городской больницы. Медицинское руководство заметило его после того, как он инициировал создание отделения планирования семьи с медико-генетическим консультированием и перинатальной диагностикой наследственных заболеваний, отделения реанимации для новорожденных детей при роддоме и активно участвовал в создании перинатального центра (с 2005 по 2011 год он был главврачом Альметьевского родильного дома).

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» Габдуллин Айдар Анасович 78.007,67 ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» Исмагилова Лидия Владимировна 73.069,88 ГАУЗ «Альметьевская стоматологическая поликлиника» Гусманов Шаукат Галимянович 67.068,00 ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» Габдрахманов Рафаэль Хамзович 62.811,53 ГАУЗ «Альметьевская станция скорой медицинской помощи» Агзамов Файзи Фирдаусович 58.716,67 ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр» Мухутдинова Василя Зуфаровна 30.283,00 ГАУЗ «Альметьевский центр медицинской профилактики» Калимуллин Азат Зиннурович 26.666,78