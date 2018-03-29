Пишите письма: противники МСЗ в Татарстане массово написали обращения к Минниханову

Фото: Максим Платонов

Совместный поход в Кабмин РТ с обращениями в адрес президента республики Рустама Минниханова организовали сегодня противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Осиново. В обращениях подробно перечислены недостатки и опасности появления МСЗ с многочисленными отсылками к источникам, хотя несколько утверждений в этих письмах можно оспорить. Также собравшиеся попытались устроить у здания Кабмина пробку, чтобы привлечь внимание. Подробнее — в материале «Реального времени».

Письмо всем, каждому

Для того, чтобы совместно подготовить и отнести письма в адрес президента РТ Рустама Минниханова с претензиями к строительству МСЗ в Татарстане, около 30 человек собрались сегодня рядом с театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Прибыли как жители Казани (в частности, из микрорайона «Салават купере», где недавно прошло собрание противников МСЗ), так и близлежащих поселков, включая Осиново, рядом с которым должен появиться завод. Некоторые из них пришли с маленькими детьми: без присмотра дома их оставить нельзя

Текст письма был составлен и распечатан заранее, пришедшим оставалось только вписать свои данные и поставить подпись на своем экземпляре. Тем не менее активисты в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подчеркнули, что происходящее не запланированная акция, а частная инициатива каждого пришедшего.

— Тексты юристы составляли? — поинтересовалась одна из пришедших у женщины с письмами.

— Да, знакомый юрист поработал.

— Вижу, прикольно так написано!

Текст письма был составлен и распечатан заранее, пришедшим оставалось только вписать свои данные и поставить подпись на своем экземпляре. Фото Александра Артемьева



Типовой текст письма занимает четыре страницы. В нем указывается, что сжигать мусор на МСЗ опасно для здоровья населения и природы, неэффективно, невыгодно и не соответствует закону. В подтверждение информации в тексте есть ссылки на различные источники: справочники, материалы СМИ, научные публикации, доклады международных организаций. Авторы письма ощутимо постарались, чтобы в своей критике строительства мусоросжигательного завода не быть голословными.

Противники МСЗ «баттлят по фактам»

Так, в письме говорится, что у людей «проживающих на расстоянии нескольких километров от мусоросжигательных заводов, выявляется полутора-шестикратное увеличение заболеваемости различными формами рака», источник информации — доклад Greenpeace «Сжигание отходов и здоровье человека». Также в докладе говорится о росте количества детей с врожденными уродствами (в 1,26 раза), гормональными нарушениями и респираторными заболеваниями (более чем в два раза).

Активисты пояснили, что «несколько километров» — это на самом деле зона радиусом в 24 километра, хотя подтверждения именно этого числа корреспонденту «Реального времени» в исходном тексте доклада обнаружить не удалось. Исследования, которые приведены в докладе, как правило, охватывают территорию в 5—7,5 км, однако многие жилые массивы будут располагаться к казанскому МСЗ даже ближе.

Также в письме говорится о том, что переработка мусора гораздо выгоднее, чем его сжигание. Здесь авторы ссылаются на данные Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, которые, в свою очередь, также фигурируют в нескольких материалах Greenpeace. Согласно этим данным, для строительства МСЗ требуется в два раза больше средств, чем для создания предприятий по переработке отходов. Затраты на эксплутатацию МСЗ также почти в два раза больше.

Авторы текста письма отмечают, что до 40% мусора в Казани все равно придется не сжигать, а захоранивать. Фото Максима Платонова



Кроме того, авторы текста письма отмечают, что до 40% мусора в Казани все равно придется не сжигать, а захоранивать. Также утверждается, что при сгорании мусора образуется до трети золошлаковых отходов, которые требуют жестких условий захоронения (эти данные фигурируют в тематическом информационно-техническом справочнике). В СМИ, однако, можно обнаружить описание технологии швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova, которую и будут использовать на казанском МСЗ. Согласно ей, зольный остаток III класса опасности составит только 3% по массе, еще 10% придется на менее опасный (IV класс) шлак, который можно использовать в дорожном строительстве. Однако и то и то действительно требует специальных условий захоронения.

В том же справочнике, на который ссылаются в письме, сказано следующее: «термическое обезвреживание отходов на современном уровне развития науки и техники обеспечивает практически полное разрушение находящихся в отходах органических вредных веществ, что достигается с помощью высоких температур». Это относится и к диоксинам и фуранам, которые разрушаются более чем на 90%. Эти вещества в письме названы в числе основных причин опасности выбросов МСЗ.

Вместе с тем авторы справочника подтверждают, что строительство и эксплуатация МСЗ требует немалых финансовых вложений. Они признают, что сжигание отходов является «не полностью контролируемым процессом», что все же создается риск выброса вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, в этом источнике приводится еще одна любопытная информация, которую в письме не упомянули: не менее 80% произведенной на МСЗ энергии используется на собственные нужды завода.

Авторы текста письма также указали, что согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статья 3, пункт 2) более приоритетным направлением работы с отходами является их обработка, утилизация — менее приоритетным. В связи с этим строительство МСЗ они считают несоответствующим законодательству.

В технологии Hitachi Zosen Inova, которую и будут использовать на казанском МСЗ, предусмотрено, что зольный остаток третьего класса опасности составит только 3% по массе. Фото hz-inova.com



Остановить строительство и ответить на все вопросы

По итогам всего вышесказанного в письмах к президенту РТ люди попросили отменить планы по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане, а также ввести на территории всей республики раздельный сбор отходов.

Обратившиеся также попросили «ответить на все вопросы касаемо законности выделения земельного участка» под МСЗ и поручить прокуратуре республики проверить законность передачи земли. В частности, жители задаются вопросом, к какой категории земель относится этот участок (и менялась ли эта категория) и были ли публичные слушания по этому вопросу.

— Мы не знаем, что с ним! (участком, — прим. ред.) По закону такие объекты должны строиться на землях промышленности, а насколько нам известно, этот участок не относится к землям промышленности. Кем было принято решение, как они обосновывают, что участок находится в непосредственной близости от крупных населенных пунктов […] Знает ли вообще об этом правительство? Может быть оно не знает? Мы ему сейчас донесем, оно скажет, что участок незаконно выделен, проведет прокурорскую проверку и скажет: «не будет на этом участке ничего!». Мы верим, понимаете, нашему правительству, — заявила активистка, представившаяся как Альбина.

После этого она добавляет: «Жители Казани готовы на самые решительные меры по противодействию строительству мусоросжигательного завода! Вплоть до голодовки и перекрытия стройки!».

Люди попросили отменить планы по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане, а также ввести на территории всей республики раздельный сбор отходов. Фото Александра Артемьева

Принятие заявлений сопроводили неудавшейся пробкой

При этом до непосредственно подачи писем собравшиеся предложили все же устроить небольшое действо для привлечения внимания: начать ходить по пешеходному переходу рядом со зданием Кабмина РТ туда-сюда, чтобы создать пробку.

— А как вы хотите привлечь внимание еще? Должна возникнуть пробка. Об этой пробке можно позвонить на радио, в эфир, может быть приедет СМИ, возьмут интервью. Мы можем, народу достаточно, — заявила всем одна из активисток, отказавшаяся представиться.

Инициативу поддержали не все: несколько мужчин возразили, что пришли сюда не для этого и вообще — негоже устраивать переполох в день траура в связи с катастрофой в Кемерово. Большая часть собравшихся все же попыталась походить по переходу, но сильного затора им создать не удалось: машины задерживались максимум на пару минут, а потом успевали проехать. Особого внимания полиции в этот момент собравшиеся также не привлекли.

В целом шествие противников строительства МСЗ через площадь Свободы немного напомнило такое же шествие вкладчиков «Татфондбанка» на Кабмин РТ, когда им удалось добиться встречи с занимавшим тогда пост премьер-министра РТ Ильдаром Халиковым. Однако на этот раз ситуация не была столь накаленной, и требования активистов приняли в Управлении по работе с обращениями граждан президента РТ в рабочем порядке. Двое полицейских, присутствовавших при этом, никак не вмешивались в процесс.

Одна из обратившихся приложила к своему письму президенту РТ книгу «Путь в чистую страну» Дениса Старка. В книге говорится о возможности построить систему обращения с отходами, в которой они будут перерабатываться полностью через разделение отходов. Технология МСЗ в этой книге также подвергается критике.