Пишите письма: противники МСЗ в Татарстане массово написали обращения к Минниханову
Совместный поход в Кабмин РТ с обращениями в адрес президента республики Рустама Минниханова организовали сегодня противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Осиново. В обращениях подробно перечислены недостатки и опасности появления МСЗ с многочисленными отсылками к источникам, хотя несколько утверждений в этих письмах можно оспорить. Также собравшиеся попытались устроить у здания Кабмина пробку, чтобы привлечь внимание. Подробнее — в материале «Реального времени».
Письмо всем, каждому
Для того, чтобы совместно подготовить и отнести письма в адрес президента РТ Рустама Минниханова с претензиями к строительству МСЗ в Татарстане, около 30 человек собрались сегодня рядом с театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Прибыли как жители Казани (в частности, из микрорайона «Салават купере», где недавно прошло собрание противников МСЗ), так и близлежащих поселков, включая Осиново, рядом с которым должен появиться завод. Некоторые из них пришли с маленькими детьми: без присмотра дома их оставить нельзя
Текст письма был составлен и распечатан заранее, пришедшим оставалось только вписать свои данные и поставить подпись на своем экземпляре. Тем не менее активисты в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подчеркнули, что происходящее не запланированная акция, а частная инициатива каждого пришедшего.
— Тексты юристы составляли? — поинтересовалась одна из пришедших у женщины с письмами.
— Да, знакомый юрист поработал.
— Вижу, прикольно так написано!
Типовой текст письма занимает четыре страницы. В нем указывается, что сжигать мусор на МСЗ опасно для здоровья населения и природы, неэффективно, невыгодно и не соответствует закону. В подтверждение информации в тексте есть ссылки на различные источники: справочники, материалы СМИ, научные публикации, доклады международных организаций. Авторы письма ощутимо постарались, чтобы в своей критике строительства мусоросжигательного завода не быть голословными.
Противники МСЗ «баттлят по фактам»
Так, в письме говорится, что у людей «проживающих на расстоянии нескольких километров от мусоросжигательных заводов, выявляется полутора-шестикратное увеличение заболеваемости различными формами рака», источник информации — доклад Greenpeace «Сжигание отходов и здоровье человека». Также в докладе говорится о росте количества детей с врожденными уродствами (в 1,26 раза), гормональными нарушениями и респираторными заболеваниями (более чем в два раза).
Активисты пояснили, что «несколько километров» — это на самом деле зона радиусом в 24 километра, хотя подтверждения именно этого числа корреспонденту «Реального времени» в исходном тексте доклада обнаружить не удалось. Исследования, которые приведены в докладе, как правило, охватывают территорию в 5—7,5 км, однако многие жилые массивы будут располагаться к казанскому МСЗ даже ближе.
Также в письме говорится о том, что переработка мусора гораздо выгоднее, чем его сжигание. Здесь авторы ссылаются на данные Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, которые, в свою очередь, также фигурируют в нескольких материалах Greenpeace. Согласно этим данным, для строительства МСЗ требуется в два раза больше средств, чем для создания предприятий по переработке отходов. Затраты на эксплутатацию МСЗ также почти в два раза больше.
Кроме того, авторы текста письма отмечают, что до 40% мусора в Казани все равно придется не сжигать, а захоранивать. Также утверждается, что при сгорании мусора образуется до трети золошлаковых отходов, которые требуют жестких условий захоронения (эти данные фигурируют в тематическом информационно-техническом справочнике). В СМИ, однако, можно обнаружить описание технологии швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova, которую и будут использовать на казанском МСЗ. Согласно ей, зольный остаток III класса опасности составит только 3% по массе, еще 10% придется на менее опасный (IV класс) шлак, который можно использовать в дорожном строительстве. Однако и то и то действительно требует специальных условий захоронения.
В том же справочнике, на который ссылаются в письме, сказано следующее: «термическое обезвреживание отходов на современном уровне развития науки и техники обеспечивает практически полное разрушение находящихся в отходах органических вредных веществ, что достигается с помощью высоких температур». Это относится и к диоксинам и фуранам, которые разрушаются более чем на 90%. Эти вещества в письме названы в числе основных причин опасности выбросов МСЗ.
Вместе с тем авторы справочника подтверждают, что строительство и эксплуатация МСЗ требует немалых финансовых вложений. Они признают, что сжигание отходов является «не полностью контролируемым процессом», что все же создается риск выброса вредных веществ в атмосферу.
Кроме того, в этом источнике приводится еще одна любопытная информация, которую в письме не упомянули: не менее 80% произведенной на МСЗ энергии используется на собственные нужды завода.
Авторы текста письма также указали, что согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статья 3, пункт 2) более приоритетным направлением работы с отходами является их обработка, утилизация — менее приоритетным. В связи с этим строительство МСЗ они считают несоответствующим законодательству.
Остановить строительство и ответить на все вопросы
По итогам всего вышесказанного в письмах к президенту РТ люди попросили отменить планы по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане, а также ввести на территории всей республики раздельный сбор отходов.
Обратившиеся также попросили «ответить на все вопросы касаемо законности выделения земельного участка» под МСЗ и поручить прокуратуре республики проверить законность передачи земли. В частности, жители задаются вопросом, к какой категории земель относится этот участок (и менялась ли эта категория) и были ли публичные слушания по этому вопросу.
— Мы не знаем, что с ним! (участком, — прим. ред.) По закону такие объекты должны строиться на землях промышленности, а насколько нам известно, этот участок не относится к землям промышленности. Кем было принято решение, как они обосновывают, что участок находится в непосредственной близости от крупных населенных пунктов […] Знает ли вообще об этом правительство? Может быть оно не знает? Мы ему сейчас донесем, оно скажет, что участок незаконно выделен, проведет прокурорскую проверку и скажет: «не будет на этом участке ничего!». Мы верим, понимаете, нашему правительству, — заявила активистка, представившаяся как Альбина.
После этого она добавляет: «Жители Казани готовы на самые решительные меры по противодействию строительству мусоросжигательного завода! Вплоть до голодовки и перекрытия стройки!».
Принятие заявлений сопроводили неудавшейся пробкой
При этом до непосредственно подачи писем собравшиеся предложили все же устроить небольшое действо для привлечения внимания: начать ходить по пешеходному переходу рядом со зданием Кабмина РТ туда-сюда, чтобы создать пробку.
— А как вы хотите привлечь внимание еще? Должна возникнуть пробка. Об этой пробке можно позвонить на радио, в эфир, может быть приедет СМИ, возьмут интервью. Мы можем, народу достаточно, — заявила всем одна из активисток, отказавшаяся представиться.
Инициативу поддержали не все: несколько мужчин возразили, что пришли сюда не для этого и вообще — негоже устраивать переполох в день траура в связи с катастрофой в Кемерово. Большая часть собравшихся все же попыталась походить по переходу, но сильного затора им создать не удалось: машины задерживались максимум на пару минут, а потом успевали проехать. Особого внимания полиции в этот момент собравшиеся также не привлекли.
В целом шествие противников строительства МСЗ через площадь Свободы немного напомнило такое же шествие вкладчиков «Татфондбанка» на Кабмин РТ, когда им удалось добиться встречи с занимавшим тогда пост премьер-министра РТ Ильдаром Халиковым. Однако на этот раз ситуация не была столь накаленной, и требования активистов приняли в Управлении по работе с обращениями граждан президента РТ в рабочем порядке. Двое полицейских, присутствовавших при этом, никак не вмешивались в процесс.
Одна из обратившихся приложила к своему письму президенту РТ книгу «Путь в чистую страну» Дениса Старка. В книге говорится о возможности построить систему обращения с отходами, в которой они будут перерабатываться полностью через разделение отходов. Технология МСЗ в этой книге также подвергается критике.
комментарии
вас еще научить надо мусор раздельно собирать
а мест куда девать мусор уже нет
раздельный сбор мусора и мусоросжигательный завод это звенья одной цепочки
Но я против МСЗ!!!