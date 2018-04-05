Мэр Казани заявил, что готов построить дом в радиусе 5 км от МСЗ

Мэр Казани на встрече с противниками строительства завода заявил, что готов построить дом одному из своих детей в радиусе 5 км от мусоросжигательного завода.

На возмущения граждан по поводу близости предполагаемого завода к жилому району он ответил, что сам имеет четырех детей и одному из них готов купить участок и построить дом в одном из районов рядом с заводом, «если вас это успокоит», добавил градоначальник.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и проведения экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет.

