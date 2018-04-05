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Мэр Казани заявил, что готов построить дом в радиусе 5 км от МСЗ

15:54, 05.04.2018 9
Мэр Казани заявил, что готов построить дом в радиусе 5 км от МСЗ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Мэр Казани на встрече с противниками строительства завода заявил, что готов построить дом одному из своих детей в радиусе 5 км от мусоросжигательного завода.

На возмущения граждан по поводу близости предполагаемого завода к жилому району он ответил, что сам имеет четырех детей и одному из них готов купить участок и построить дом в одном из районов рядом с заводом, «если вас это успокоит», добавил градоначальник.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и проведения экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Построить можно, но жить там кто будет? Или построит дом на землях, где людей выселяют из-за близости газопровода? А что не купит квартиру в "Салават Купере"? Квартиры там хорошие....
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    Анонимно 05 апр
    Это точно!
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    Анонимно 05 апр
    И это не спасет. Как проконтролировать живет или только прописан!
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  • Анонимно 05 апр
    но жить он там не будет!!! Потому что ему еще папа 2-3 дома построит, а люди имеют возможность только купить одну квартиру однушку на отшибе города
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  • Анонимно 05 апр
    Дети Мэра в шоке...
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  • Анонимно 05 апр
    Метшин красавчик! Хорошо ситуацию разрулил. Ждем 14 апреля, когда будет новая встреча.
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    Анонимно 05 апр
    И хотелось бы онлайн от реального времени.
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  • Анонимно 05 апр
    Метшину терпения, конечно. С этими упоротышами будет очень сложно разговаривать и пытаться диалог вести
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  • Анонимно 05 апр
    Такое ощущение, что у всех начисто мозги отвалились. Весна, обострения или что происходит? Одни орут, кричат, ничего толком сказать не могут, задают одни и те же вопросы. Других волнует как мэр дом построит.
    Хоть бы один комментатор по делу написал
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