«В Башкирии именно село создает среду для сохранения и развития татарского языка»

Татарские краеведы: работают без господдержки, развивают агротуризм, ведут бои за историю с властями

Фото: Марк Шишкин

3 и 4 апреля в залах НКЦ «Казань» собрались профессионалы и любители изучения истории родного края. II Всероссийский форум татарских краеведов собрал 380 делегатов. Из них больше половины — представители татарских диаспор за пределами Республики Татарстан. Какие решения приняты на форуме и кто сегодня занимается изучением родных деревень и истории татарских общин, разбирался корреспондент «Реального времени».

Найти деньги на издание трудов и помочь работать в архивах

2018 год объявлен Годом волонтера, о чем не устают сообщать федеральные и местные СМИ. При слове «волонтер» сразу представляются молодые люди, которые в свободное от работы и учебы в вузе время спешат принять участие в социальных и природоохранных программах. Краеведы не очень похожи на волонтеров из телевизора, но они тоже настоящие добровольцы и волонтеры. И это их год. Работающий человек, который находит время, пенсионер — находящий силы, чтобы регулярно сидеть в архиве, исследуя историю родного села, города, района или своей семьи. Они обивают пороги спонсоров, чтобы найти средства на издание трудов, или откладывают на это с каждой пенсии и зарплаты. Это люди, которые абсолютно безвозмездно выполняют важнейшую социальную функцию передачи исторической памяти.

Татарское краеведческое движение насчитывает сотни участников по всей России, включая регионы, которые с татарами никак не ассоциируются. Но у каждой из общин свое интересное прошлое. Задачи консолидации краеведов-татар в масштабах страны взяло на себя Всероссийское общество татарских краеведов, которое находится в процессе подготовки регистрации. Официально зарегистрированное Общество краеведов РТ и Всемирный конгресс татар создают условия для общения и повышения квалификации татарских исследователей родной старины в Казани.

— Кроме обмена опытом и общения, на этом форуме есть две главные темы. Во-первых, есть идея организовать фонд для поддержки издания книг на конкурсной основе. Во-вторых, активизировать работу с архивами. Мы планируем разработать удостоверения, которые станут для краеведов входным билетом в любой архив Татарстана. Для архивов в других регионах большую работу делает известный предприниматель Камиль Аблязов, сотрудники которого создают готовые описи всех дел, связанных с татарами в архивах Поволжья, — рассказал «Реальному времени» Рустем Гильмутдинов, руководитель отдела по краеведению Всемирного конгресса татар.

Рустем Гильмутдинов (в центре): «Во-первых, есть идея организовать фонд для поддержки издания книг на конкурсной основе. Во-вторых, активизировать работу с архивами»



«Пустить корни на своей родной земле»



В одном из залов НКЦ «Казань» были выставлены работы краеведов: от роскошно изданных подарочных изданий до скромных брошюр. За каждой книгой — небольшая история, как человек находит опору в жизни, полагаясь на знание своих истоков. «Реальное время» побеседовало с некоторыми краеведами, уделив внимание гостям из-за пределов Татарстана, где государственной поддержки татарского краеведения нет, но проекты по локальной истории ведутся в самых разных направлениях.

Традиционно среди краеведов много людей преклонного возраста. Анвар Сулейманов — заслуженный работник культуры Республики Башкортостан из села Кенгер-Менеуз Бижбулякского района — больше 50 лет отдал журналистике. Работал в Уфе начальником отдела собкоров в газете «Кызыл тан» и в районных газетах. Еще во время журналистской карьеры ему доводилось много писать о своих выдающихся земляках, у которых, как он сам считает, учился жизни. Сейчас он издал несколько книг о земляках и продолжает писать о своем селе и соседних селениях. Книги изданы на башкирском языке, поскольку в Башкирии так проще пройти все этапы издания. Их герои — и татары, и башкиры, вошедшие в историю соседних республик и всей России.

— Когда я вместе с женой вернулся из Уфы в деревню, чтобы пустить корни на своей родной земле, то первое, что сделал, — это за свой счет обустроил родник. Родник — это самый близкий к нам источник жизни. Он называется «Энкэйлэр чишмесе» — «Родник матерей». Потом организовал семейный сабантуй для всей своей родни. Нас собралось 89 человек. Мы сами выступали. Было очень хорошо, потому что среди нас есть и артисты, и спортсмены. Всего в нашем районе около 10 татарских деревень. Есть у нас и народный театр, и фольклорный ансамбль «Ак калфак». Благотворитель-земляк помогает мне издавать книги, — рассказал краевед «Реальному времени».

Среди гостей форума из Башкирии было немало гостей, которым еще далеко до пенсионного возраста. Они сочетают краеведческую деятельность с ведением бизнеса и ищут новые интересные форматы.

Анвар Сулейманов издал несколько книг о земляках и продолжает писать о своем селе и соседних селениях



Социальная сеть для татарских краеведов

Ильсур Ихсанов, владелец юридической фирмы в Уфе. Однако юридическое образование он получил как второе высшее. Первое образование получил на историческом факультете и до сих пор занимается историей родного края. Идея объединения энтузиастов, которые изучают историю родных сел, привела его к созданию социальной сети татарских краеведов avil.tatar.

— Десять лет назад я создал сайт родной деревни Сабаево Буздякского района Башкирии. Тогда молодые люди, выходцы из нашей деревни, решили восстановить сельскую мечеть. Сайт помогал привлечь людей к общему делу. После того как мечеть построили, с помощью Аллаха, необходимость в сайте отпала, и тогда же хорошее развитие получили социальные сети. В любую социальную сеть сейчас заходишь, и там есть деревенские сообщества. Последнее несколько лет односельчане переписываются в группах WhatsApp.

У меня появилась идея создать общую площадку для всех татарских краеведов, которые присутствуют в разных соцсетях или не присутствуют ни в одной. Чтобы каждый мог зарегистрировать там свою деревню, посмотреть другие, найти единомышленников, не отвлекаясь на другие темы, которых много в соцсетях. Чтобы добавить информацию о своем селе достаточно поставить отметку на Яндекс.Картах, написать название и когда основано. Дальше можно добавлять статьи, фотографии и другие материалы. Очень важно фиксировать исчезнувшие села. Запустили мы avil.tatar меньше года назад, сейчас у на сайте зарегистрировались около 80 краеведов. Проект я и мой товарищ-программист создали в свободное от работы времени. Будем развиваться дальше, — рассказал Ильсур Ихсанов «Реальному времени».

По мнению краеведа, сегодня в Башкирии именно село создает среду для сохранения и развития татарского языка. Также в Уфе действует татарская мечеть «Ихлас», где проповеди произносятся на прекрасном литературном татарском, есть татарский театр «Нур», есть воскресные школы и другие формы национальной самоорганизации, но этого очень мало для сохранения и развития народа. Фактически, в городе татарским владеют только выходцы из сел. Владеющий родным татарским, башкирским языком родившийся в городе человек — приятное исключение. Глобализация и активная урбанизация вкупе с выдавливанием национальных языков из школы приводит к снижению уровня владения родным языком. На сегодняшний день село еще как-то хранит язык и культуру народа.

«Запустили мы avil.tatar меньше года назад, сейчас у на сайте зарегистрировались около 80 краеведов. Проект я и мой товарищ-программист создали в свободное от работы времени. Будем развиваться дальше», — рассказал Ильсур Ихсанов



Как сочетать успешный агробизнес с исследованием родного края

Ильшат Имангулов, автор двухтомного труда «Хроники Прикамья. Очерки по истории северо-западного региона Башкортостана» в 1000 страниц, не оканчивал исторический факультет. Учился в Уфе в Башкирском государственном аграрном университете. Занимался молекулярной генетикой. Краеведение пришло к нему вместе с работой на земле, когда он уехал из Уфы в родную деревню матери Купербаш Красноуфимского района.

— Я окончил агарный университет по пчеловодству и занимался молекулярной генетикой. Потом, когда умерли дед и бабушка, я встал на семейном совете и сказал, что хозяйство продавать не будем. Все брошу и перееду в деревню. Там я начал работать в районной газете. Потом стал собкором «АиФ» и «Российской газеты». Вспоминая то, что рассказывали мои дед и бабушка, начал копать историю деревни. Деревня маленькая — всего 40 домов. И все жители — это потомки пятерых детей одного человека. У нас единственная старинная мечеть к северу от Уфы, где не был срезан минарет. В 35-м году приходили активисты из сельсовета, чтобы уничтожить мечеть, но люди собрались и буквально своим телом закрыли. Это был 35-й год! Надо понимать, что за эпоха. Я два года сидел в архивах и 10 лет в фоновом режиме писал книгу. Ограничиться историей только нашего села не получилось. Документов очень много. Получилась история Прикамья с древнейших времен до 1964 года, — поделился краевед с «Реальным временем».

Прожив 10 лет в Купербаше, Ильшат Имангулов вернулся в Уфу. Сейчас занимается агробизнесом в сфере пчеловодства, но работу по возвращению исторической памяти родного края не прекратил и двухтомником по истории Прикамья не ограничился. Вместе с женой с 2012 года на свои и спонсорские средства проводит обучение детей из детских домов, инвалидов, престарелых и подопечных ПНИ народным ремеслам. Войлоковаляние, работа на ткацком станке, гончарное дело и другие. На помощь в этих мероприятиях приходит до 50 волонтеров. Параллельно вынашивает масштабные планы по возрождению родной деревни.

— Фельдшерский пункт закрыли, закрыли школу, молодежь разъехалась. Хочется поменять ситуацию. Пасека у нас уже есть. Но нужно создавать в деревне рабочие места и привлекать инвестиции. Для этого у нас есть и фермерские продукты, и возможности для агротуризма. Речка, лес, старинные мечети, — так видит будущее родной деревни Имангулов.

«Я два года сидел в архивах и 10 лет в фоновом режиме писал книгу. Ограничиться историей только нашего села не получилось. Документов очень много. Получилась история Прикамья с древнейших времен до 1964 года», — поделился краевед



Татарская история Подмосковья насчитывает больше 500 лет

Дамир Юсупов, заместитель председателя Местной татарской национально-культурной автономии Коломенского района. Работает преподавателем английского языка. И хотя в Подмосковье живет около 10 лет, успел погрузиться в местную проблематику и опубликовать исследования по истории татарской диаспоры в Коломне. Увлечение прошлым во многом связано с семейной историей.

— Наша семья принадлежит к роду князей Юсуповых, но не православных, из числа которых вышло много выдающихся российских деятелей, а из мусульман. Мы сохранили веру, но потеряли все. Потомки Юсуповых живут в Пензенской области, в Башкирии, в Сибири. Разлетелись по городам и весям. В советское время всем этим не очень интересовались. Но традиции в нашей семье хранила бабушка. Она была очень интеллигентная, и Коран читала, и в политике разбиралась, и просвещенная была. Благодаря бабушке мы сохранили язык. Мы жили в Узбекистане. Я владею узбекским и казахским. Мой родной язык — русский. Но бабушка всегда учила: говори на каких угодно языках, но ты должен знать татарский, — рассказал нам Дамир Юсупов.

Большинство татар Коломны — это потомки переселенцев времен индустриализации. Они переселялись в Подмосковье из Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей. Однако первое татарское поселение на Коломенской земле возникло еще около 500 лет назад. Это село Черкизово на Москве-реке, где жили служилые татары, а сейчас там проводятся сабантуи.

Почему в Тюмени игнорируют историю сибирских татар

Из каких бы регионов ни приезжали делегаты форума, везде их работы служат сохранению татарской национальной культуры и исторической памяти. К сожалению, для решения многих задач одного энтузиазма не хватает. И там, где общественность сталкивается с политическим противодействием и неповоротливостью государственной машины, приходится ждать лучших времен и продолжать стоять на своем.

Из каких бы регионов ни приезжали делегаты форума, везде их работы служат сохранению татарской национальной культуры и исторической памяти



Характерный пример таких отношений привел гость из Тюмени Ришат Рахимов. В сравнении с народами ханты и манси, обладающих своим автономным округом, у коренной для Сибири и важной для истории татарского народа группы сибирских татар практически нет музеев. За пределами публичной истории Тюменской области остался татарский период истории Тюмени и всей Западной Сибири.

— Из нашей истории изъято как минимум 300 лет. Я понимаю, что это вопрос политический, и возникновение Тюмени отсчитывается только с момента прихода дружины Ермака. Непонятно почему так, ведь никто не считает город Кёнигсберг основанным в 1945 году. Все с уважением относятся к его истории. Почему же сибирские татары должны терпеть, что из нашей истории выкидывают сотни лет? — так Рахимов начал свое обращение ко Всемирному конгрессу татар с просьбой помочь в праздновании 800-летия столицы Сибири города Чимги-Тура в 2020 году.

Это только одна из проблем татарской диаспоры, которая была озвучена на II Всероссийском форуме татарских краеведов. Многие разговоры о прошлом так или иначе приводили участников форума к сегодняшним реалиям. Краеведческому движению удалось стать конструктивной формой национального движения, которая объективно служит этнической мобилизации и открывает большой простор для созидательной деятельности там, где лозунги с политических трибун заведомо обречены.

1 / 21 Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин