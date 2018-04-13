Обедные родственники: кто заработал два миллиарда на школьниках Казани и Челнов

Поставщики школьного и детсадовского стола: от друзей «Челны-Холод» до сибирских банкиров и нижнекамских хлебопеков

Фото: Дарья Турцева

Год назад «Реальное время» опубликовало исследование крупнейших поставщиков Департамента продовольствия и социального питания Казани — на тот момент МУПа, а сейчас акционерного общества, занимающегося поставкой питания в казанские бюджетные учреждения. Как выяснилось, в 2017 году состав поставщиков довольно серьезно изменился. Кроме того, мы проанализировали рынок поставок питания в школы и детские сады Набережных Челнов — как оказалось, тут большую долю рынка занимает одна компания.

Молоко из Зеленодольска и Удмуртии и «Образовательная карта»

Главным поставщиком питания в казанские бюджетные учреждения уже давно является АО «Департамент продовольствия и социального питания», которое было реорганизовано из МУПа в конце 2017 года. Департамент, напомним, возглавляет Гузель Ананьева, и в день выборов предприятие организовало «ярмарки» возле избирательных участков.

Тем временем в 2017 году сумма контрактов, которые заключил департамент, составила 950,6 млн рублей. Всего контрактов оказалось 1 038. Это значительно больше, чем в 2016 году — тогда предприятие заключило 993 контракта на общую сумму 527 млн рублей. По сравнению с прошлыми годами состав исполнителей заказов департамента продовольствия подвергся значительным изменениям: здесь больше нет компаний Павла Носенко (ранее они активно поставляли продукты в соцучреждения), вместо них — сразу три поставщика молока и поставщик мясных изделий из Набережных Челнов.

Самый крупный заказ департамента достался ООО «Образовательная карта» — на внедрение и обеспечение функционирования информационной системы «Образовательная карта» в образовательных учреждениях Татарстана». Компания, единственным учредителем которой является Александр Пронягин, получила за свои услуги 60,9 млн рублей. Это ставит ее на второе место в списке крупнейших поставщиков департамента продовольствия. Пронягин при этом владеет еще четырьмя компаниями, среди которых «Компания «Мобильные сервисы», «М-Финанс», «АМ-Инвест», а имя его совпадает с именем вице-президента «Банка Казани».

Главным поставщиком питания в казанские бюджетные учреждения уже давно является АО «Департамент продовольствия и социального питания». Фото Максима Платонова

Второй по величине контракт касается поставки молочной продукции на сумму 47,4 млн рублей. Единственным поставщиком здесь стал АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» Ивана Егорова, гендиректора государственного «Ак Барс Холдинга». По общей сумме заказов это предприятие стало крупнейшим подрядчиком поставщика питания в казанские школы и бюджетные учреждения. Всего с ним было заключено 14 контрактов на общую сумму 151,4 млн рублей. Второй по величине заказ — на 32 млн рублей — был заключен на поставку молочной продукции в Зеленодольский район, еще на 22 млн рублей — на поставку молока и кисломолочной продукции.

На третьем месте в списке поставщиков департамента продовольствия — ООО «ТД «Эталон». Причем общую крупную сумму в 52,5 млн рублей компания получила благодаря лишь двум заказам. Что еще интереснее, оба эти заказа касаются ремонта одного объекта — кафе «Юрюзань» на Ершова, 35а. Первый из заказов — на сумму 26,4 млн рублей, второй — на 26,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в октябре 2016 года в Казани, на улице Московской. Единственным учредителем и директором ее является Ляйсан Нуруллина — помимо этой компании она также возглавляет ООО «Эльтранс», которым и владеет единолично. Также Нуруллиной принадлежит ООО «ВТК «Промтех».

Четвертое место в списке поставщиков оказалось у второго в топ-10 молочного поставщика — ООО «Молсбыт». В 2017 году «Молсбыт» получил от департамента продовольствия 13 заказов на общую сумму 45,8 млн рублей. Впрочем, почти все эти средства — 44,6 млн рублей — пришлись на один заказ, в рамках которого департамент получил 150 тонн полутвердого голландского сыра по 297 рублей за кг. Компания зарегистрирована в Москве, на Производственной улице, в 2013 году. Однако, судя по удмуртскому ИНН и адресу филиала в Ижевске, можно предположить, что фактически речь идет о бренде «Милково», который принадлежит ООО «УВА-молоко». Учредителями «Молсбыта» являются ООО «Алексей Кручинин и партнеры» и Александр Ешманов — директор компании.

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат Ивана Егорова, по общей сумме заказов стал крупнейшим подрядчиком поставщика питания в казанские школы и бюджетные учреждения. Фото kazan.ros-spravka.ru



Челнинское мясо и актанышское молоко

Пятое место в топе поставщиков департамента продовольствия у ООО «АПК «Камский». Компания в прошлом году получила 19 заказов на 35,4 млн рублей. Больше половины этих денег — 22,9 млн — пришлось на заказ мясных котлет и фрикаделек. Второй по величине заказ — на колбасные изделия — составил всего 3,5 млн рублей. «Агропромышленный комплекс «Камский» зарегистрирован в Набережных Челнах в октябре 2009 года. Владельцами предприятия значатся ООО «Камский бекон» Александра Клевцова (его проект строительства свинокомплекса в Мензелинском районе был приостановлен после протестов населения), председатель правления ПАО «Акибанк» Ильдар Галяутдинов и Фидуса Шакирзянова.

На шестом месте расположился еще один молочный производитель из Татарстана — ООО УК «Просто молоко», принадлежащий АО «Агросила» из Актанышского района (собственник — ЗАО «МЭКТ» Ильдара Галеева, Булата Сабирова и Диляры Гизатулиной). Всего компания получила от департамента продовольствия три заказа на общую сумму 24,2 млн рублей. Крупнейший из них, на 11,9 млн рублей, касается поставки 40 тонн сливочного масла по 298 рублей за кг. Второй по величине тендер также связан с поставкой сливочного масла — на общую сумму 6,2 млн рублей. Здесь, однако, стоимость килограмма составляет уже 327 рублей.

Седьмое место оказалось у ООО «Стэл» — компания получила девять заказов на 23,8 млн рублей. Самый крупный из них, на 12,1 млн рублей, связан с ремонтными работами в кондитерском цехе. Помимо этого компания выполняла ремонт столовой гимназии №9 в Казани за 3,9 млн рублей. Компания основана в 2011 году в Казани, на улице Дубинина, ее учредитель и директор — Рамиль Моисеев.

Восьмое место оказалось у кредитной организации ПАО «Запсибкомбанк», который связывают с бывшим замгубернатора Тюменской области Дмитрием Горицким. Он получил по двум контрактам 22 млн рублей, в обоих случаях это кредиты. Контракты — на 11,9 и 10,1 млн рублей соответственно.

Пятое место в топе поставщиков департамента продовольствия у ООО «АПК «Камский». Фото tatarstan.ru

Девятое место занял производитель хлеба с востока Татарстана — ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат». Свои 22 млн рублей от казанского департамента продовольствия он получил благодаря лишь одному заказу, в рамках которого поставлял батоны, хлеб «Дарницкий» и «Белый» (420, 240 и 520 тыс. штук соответственно). Компания зарегистрирована еще в 2001 году, единственным учредителем является Минземимущества Татарстана.

Замыкает десятку подрядчиков департамента еще одно предприятие из Нижнекамска, точнее, из села Смыловка Нижнекамского района — это крестьянское хозяйство «Земляки». Оно получило в 2017 году пять госзаказов на общую сумму 17,9 млн рублей. Крупнейший из них (17 млн рублей) касался поставки овощей для детских садов Нижнекамска, остальные заказы невелики по сумме. Учредителями крестьянского хозяйства являются восемь граждан России, их имена не раскрываются. Глава хозяйства — известный фермер Владимир Аппаков, возглавляющий правление Ассоциации крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подворий Нижнекамского района.

№ Поставщик Количество заказов Сумма заказов, млн руб. 1 АО «ЗМК» 13 103,7 2 ООО «Образовательная карта» 1 60,9 3 ООО «ТД «Эталон» 2 52,5 4 ООО «Молсбыт» 13 45,8 5 ООО «АПК «Камский» 19 35,4 6 ООО «УК «Просто Молоко» 3 24,2 7 ООО «Стэл» 9 23,8 8 ПАО «Запсибкомбанк» 2 22 9 ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» 1 21,9 10 КХ «Земляки» 5 17,9

«Школьное питание» детей Набережных Челнов от «Челны-Холода»



Однако далеко не во всех муниципалитетах Татарстана существует единый поставщик продуктов питания во все бюджетные организации города. К примеру, в Набережных Челнах каждая школа, детский сад или больница самостоятельно ищут подрядчика. Правда, в подавляющем большинстве случаев таким подрядчиком в 2017 году становилась одна компания — ООО «Школьное питание». Она же занимается поставками продуктов в ряд учреждений Заинского района.

Компания зарегистрирована еще в 2003 году, но значительный взлет объемов госзакупок начался с 2011-го. К примеру, если в 2010 году «Школьное питание» получило три госконтракта на 3,7 млн рублей (они касались организации сбалансированного питания воспитанников для трех детских садов), то в 2011-м количество контрактов подскочило до 335, а сумма — до 287 млн рублей. Интересно, что именно в этом году крупнейшим заказчиком «Школьного питания» стало Министерство образования и науки Татарстана — 11 заказов на 6,3 млн рублей были связаны с питанием для воспитанников образовательных учреждений.

Пиковыми годами для «Школьного питания» по объемам полученных контрактов оказались 2013-й (508 контрактов на 828 млн рублей), 2016-й (397 контрактов на 872 млн рублей) и 2017 годы (449 контрактов на 991 млн рублей). Отличительная особенность компании — то, что у нее очень большое количество заказчиков, каждый из которых заключает всего 2-3 (лишь в редких случаях — больше) контракта.

Крупнейшими подрядами «Школьного питания» в 2017 году стали несколько заказов стоимостью от 10 до 24 млн рублей. Такие суммы обусловлены тем, что заказы были общими сразу для нескольких учреждений. К примеру, заказ на 24 млн рублей — на питание во втором полугодии 2017 года — касался 31 детского сада и школы в Заинском районе, на 22,5 млн — питания в 2018 году в 14 учебных заведениях Заинского района.

«Алабуга» заказывает у «Школьного питания» услуги по сбалансированному питанию для детей и сотрудников Международной школы Alabuga International School. Фото alabuga.ru

В списке заказчиков «Школьного питания» около 80 школ и 130 детских садов в Набережных Челнах, Заинске и Заинском районе. Помимо этого большое количество образовательных учреждений заказывают питание через совместные торги. В списке заказчиков фигурирует также АО «ОЭЗ «ППТ» которое заказывает у «Школьного питания» услуги по сбалансированному питанию для детей и сотрудников Международной школы Alabuga International School.

Сама компания «Школьное питание», как уже упоминалось, основана в марте 2003 года, ее уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Предприятие зарегистрировано в Набережных Челнах, в Трубном проезде.

Изначально учредителями компании были Дамира Фатыхова и Алия Шаикрянова. В 2004 году их сменили Светлана Минебаева и Лилия Богатеева. В 2005 году доля Богатеевой снизилась до 49%, а 51% оказался у ОАО «Челны-Холод». Спустя 10 дней после этого доля Богатеевой вернулась к одной из основательниц компании — Дамире Фатыховой. В 2009 году ОАО «Челны-Холод» вышло из состава владельцев организации, 51% оказался у Газильяна Шакирзянова. Наконец, в 2013 году компания полностью стала принадлежать одной из основательниц — Дамире Фатыховой. Директором компании является Валентина Гусева.

Дамира Фатыхова, помимо «Школьного питания», владеет также ООО «ПромОвощи», частным профессиональным образовательным учреждением «Торгово-технологический колледж» и ООО «Кулинар». При этом «ПромОвощи» являются дочерней компанией «Школьного питания». Отметим, что, по данным СМИ, «Школьное питание» контролируется гендиректором «Челны-Холода» Газильяном Шакирзяновым, который также был одним из бывших учредителей «Школьного питания». «Торгово-технический колледж» же, по данным СМИ, готовит сотрудников для «Челны-Холода».

У кого закупает продукты для приготовления питания «Школьное питание», выяснить не удалось. Компания негосударственная, и ее закупки через соответствующий портал не проходят.

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