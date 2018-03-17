Выборы с дисконтом: ярмарки от Гузель Ананьевой вернут казанцев в СССР
Департамент продовольствия и социального питания заключил договоры на отгрузку допобъема продуктов к дню голосования
Неустанная борьба мэрии Казани за высокую явку избирателей на выборы президента России достигла кульминации. За три дня до голосования 18 марта в многих жилых домах Казани появились рекламные листовки с шокирующими ценами на те самые продукты питания, которые, как обещали городские власти, будут продаваться дешевле на избирательных участках дешевле, чем в торговых сетях города. Дисконт оказался в пределах 30—50%. Правда, по мнению некоторых политологов, заманивание казанцев демпинговыми ценами все равно не приведет к рекордной явке. Подробнее в материале «Реального времени».
«Экономь бюджет — порадуй своих близких!»
Вчера вечером во многих лифтах жилых домов Казани обновились стенды с пестрящей рекламой, где федеральные ретейлеры обычно вывешивают информацию о стартующих акциях на продовольственные товары. Теперь на этих разноцветных постерах под антивандальной защитой появились скромные объявления с призывом «посетить 18 марта первую крупнейшую весеннюю ярмарку продуктов питания и бытовой химии у пунктов голосования». Среди мозаики ярких кричащих акций это приглашение размещено в нижнем левом углу с заведомо низким просмотром, выглядит тускло и, можно сказать, вообще не бросается в глаза. Более того, объявление занимает небольшие размеры, в формат их дизайнеры смогли разместить лишь самое нужное — перечень продуктов питания, которые привезут на ярмарку, и, конечно, цены.
Последние оказались гораздо впечатляющими. В верхние строчки перечня попали самые «топовые» товары — мясо по 260 рублей при текущей рыночной в 400 рублей, молоко в 25 рублей — при рыночной в 40 рублей, 200-граммовая пачка сливочного масла в 52 рубля при нынешней цене в 80—90 рублей, мука за 14 рублей за 1 кг, гречка в 17 рублей при рыночной цене в 40 рублей. Всего в объявлении указаны 16 товаров ежедневного потребления по фантастически заниженным ценам. На первый взгляд, дисконт составляет от 30 до 50% процентов. Зато в нем отмечается, что на постере указан неполный перечень товаров по сниженным ценам и будет «многое другое». «Экономь бюджет — порадуй своих близких!» — завершается маркетинговая акция огромными буквами. Кто выступает благотворителем-продавцом дешевых продуктов, издатель рекламного объявления не указал.
В этот день цены приятно удивят покупателей
Впрочем, откуда ветер дует, догадаться несложно. О том, что казанцев завлекают на выборы президента выездной торговлей по «приятным» ценам, стало известно в начале недели на деловом понедельнике в мэрии Казани. Тогда руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин напомнил, что в предстоящие выходные пройдет важное политическое событие — выборы президента страны. По его словам, подготовка к голосованию вышла на финишную прямую. В рамках подготовки власти решили последовать советской традиции и организовать около избирательных участков в день голосования торговые точки и буфеты. «Покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания и бытовая химия. В этот день цены приятно удивят покупателей», — заинтриговал Евгений Варакин.
Но, так как конкретные цены до последнего момента не раскрывались, призыв идти на выборы мог бы оказаться холостым. Казанцы вряд ли бы поверили словесным метафорам с делового понедельника. Так что в борьбе за явку избирателей власти решили не рисковать с переменчивым настроением казанцев и взялись «агитировать» конкретными действиями. Чтобы уж точно избиратель дошел до избирательной урны. Интересно, что в самом Центризбиркоме РТ отказались от комментариев по этому поводу, заявив, что решение о выездной торговле принималось местными органами самоуправления Казани. В других городах Татарстана подобных акций нет, заверили в ЦИК.
«Народный стол» накроет исполком
«Казань не первый раз проводит торговлю продуктами питания на участках голосования, чтобы этот день запомнился горожанам», — рассказали в мэрии Казани. По словам чиновников, основными поставщиками продуктов питания на выборную ярмарку стали агропромышленные предприятия «Ак Барс Холдинга» — ОАО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», ОАО «Птицефабрика «Яратель» (яйца), птицефабрика «Пестречинка», а также «Тепличный совхоз «Майский». В этих компаниях подтвердили участие, но подчеркнули, что непосредственно предприятия выезжать на торговлю не будут.
По их словам, еще 3 недели назад с ними был заключен договор с АО «Департамент продовольствия и социального питания» , возглавляемый Гузель Ананьевой, на отгрузку дополнительной партии продуктов. «Мы являемся постоянными поставщиками продовольствия для приготовления питания в школах и детских садах. Цены формируются на отборочных тендерах. Так что по этим ценам мы заключили дополнительные договоры на отгрузку дополнительного объема продовольствия», — рассказал коммерческий директор одного из предприятий АБХ. В этих компаниях отказались назвать точные объемы поставок, но предупредили, что «хватит всем» и ломиться к 6 утра не стоит.
«Очередей быть не должно — охлажденных кур будет на ярмарке предостаточно», — заверили в «Пестречинке». В отделе сбыта совхоза «Майский» рассказали, что от них должно поступить 600 тонн огурцов по 70 рублей за 1 кг и 400 тонн томатов до 119 рублей. Они будет продаваться в 32 точках. «Это ценовой предел: огурцы с машин обычно продаем по 88 рублей, а томаты — по 125 рублей». Глава торговой сети «Августина», узнав о будущих ярмарочных ценах, заметил, что татарстанские товаропроизводители отпускают им, как продавцам, товар по оптовым ценам на 20—30% выше. По его словам, сейчас отпускная цена на масло крестьянское у зеленодольского комбината — 70,05 за 180 граммов, а 0,9 л молока — 41,5 рубля. «Зачем это делается? Чтобы народ завлечь. Наверное, это единственный способ», — рассуждает он. В торговых сетях Х5 и «Ашан», которые получили объявление от корреспондента «Реального времени», не успели дать комментарии о том, по каким ценам они получают продукцию у татарстанских производителей.
Явка избирателей в Казани не побьет республиканский рекорд
Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, заведующий кафедрой социальной и политической конфликтологии, политолог Сергей Сергеев полагает, что выездная торговля по низким ценам на избирательных участках Татарстана 18 марта отчасти является возвращением к советской практике привлечения граждан на выборы. «В советское время в условиях дефицита товаров этот прием повышения явки работал безотказно. А сейчас, может быть, тоже сработает, но вкупе с развлекательными выступлениями артистов. Видимо, организаторы это понимают и рассчитывают на кумулятивный эффект, на то, что сработает все вместе. И, как показывают предыдущие выборы, они добивались неплохих показателей явки по сравнению с другими городами страны. Но в крупных городах, в частности, в Казани явка обычно была ниже, чем у республики: в Татарстане — 82% избирателей приходили на выборы, а в Казани — 72—75 процента. Я думаю, что если и будет в этот раз явка ниже, то ненамного», — полагает он.
Сергей Сергеев также отметил, выборы должны быть, прежде всего, политическим мероприятием. «А у нас сначала выхолащивается все политическое содержание, и выборы превращаются в балаган или, в лучшем случае, в ритуал. А затем всячески добиваются повышения явки избирателей, но уже не политическими средствами, а административными или какими-то внеполитическими (как в случае с выездной торговлей по низким ценам). А «выборные» сигнальные цены показывают, что «могут, если захотят». Оказывается, нынешняя стоимость продуктов питания не является какой-то фатальной неизбежностью. «Данная ситуация показывает, что цены могут быть не столь высокими и даже гораздо ниже, чем обычно. У меня есть подозрения, что это не в убыток — пусть это будет на грани рентабельности», — рассуждает он.
комментарии
Аха..ха... продолжаю: Таких цен они больше никогда не увидят, а после (так называемых) выборов цены взлетят на 20-30%.
Чего ворчите-то?
Радуйтесь каждому мгновению жизни.