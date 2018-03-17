Выборы с дисконтом: ярмарки от Гузель Ананьевой вернут казанцев в СССР

Департамент продовольствия и социального питания заключил договоры на отгрузку допобъема продуктов к дню голосования

Фото: Олег Тихонов

Неустанная борьба мэрии Казани за высокую явку избирателей на выборы президента России достигла кульминации. За три дня до голосования 18 марта в многих жилых домах Казани появились рекламные листовки с шокирующими ценами на те самые продукты питания, которые, как обещали городские власти, будут продаваться дешевле на избирательных участках дешевле, чем в торговых сетях города. Дисконт оказался в пределах 30—50%. Правда, по мнению некоторых политологов, заманивание казанцев демпинговыми ценами все равно не приведет к рекордной явке. Подробнее в материале «Реального времени».

«Экономь бюджет — порадуй своих близких!»

Вчера вечером во многих лифтах жилых домов Казани обновились стенды с пестрящей рекламой, где федеральные ретейлеры обычно вывешивают информацию о стартующих акциях на продовольственные товары. Теперь на этих разноцветных постерах под антивандальной защитой появились скромные объявления с призывом «посетить 18 марта первую крупнейшую весеннюю ярмарку продуктов питания и бытовой химии у пунктов голосования». Среди мозаики ярких кричащих акций это приглашение размещено в нижнем левом углу с заведомо низким просмотром, выглядит тускло и, можно сказать, вообще не бросается в глаза. Более того, объявление занимает небольшие размеры, в формат их дизайнеры смогли разместить лишь самое нужное — перечень продуктов питания, которые привезут на ярмарку, и, конечно, цены.

Последние оказались гораздо впечатляющими. В верхние строчки перечня попали самые «топовые» товары — мясо по 260 рублей при текущей рыночной в 400 рублей, молоко в 25 рублей — при рыночной в 40 рублей, 200-граммовая пачка сливочного масла в 52 рубля при нынешней цене в 80—90 рублей, мука за 14 рублей за 1 кг, гречка в 17 рублей при рыночной цене в 40 рублей. Всего в объявлении указаны 16 товаров ежедневного потребления по фантастически заниженным ценам. На первый взгляд, дисконт составляет от 30 до 50% процентов. Зато в нем отмечается, что на постере указан неполный перечень товаров по сниженным ценам и будет «многое другое». «Экономь бюджет — порадуй своих близких!» — завершается маркетинговая акция огромными буквами. Кто выступает благотворителем-продавцом дешевых продуктов, издатель рекламного объявления не указал.

Теперь на этих разноцветных постерах под антивандальной защитой появились скромные объявления с призывом «посетить 18 марта первую крупнейшую весеннюю ярмарку продуктов питания и бытовой химии у пунктов голосования». Фото idelreal.org



В этот день цены приятно удивят покупателей

Впрочем, откуда ветер дует, догадаться несложно. О том, что казанцев завлекают на выборы президента выездной торговлей по «приятным» ценам, стало известно в начале недели на деловом понедельнике в мэрии Казани. Тогда руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин напомнил, что в предстоящие выходные пройдет важное политическое событие — выборы президента страны. По его словам, подготовка к голосованию вышла на финишную прямую. В рамках подготовки власти решили последовать советской традиции и организовать около избирательных участков в день голосования торговые точки и буфеты. «Покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания и бытовая химия. В этот день цены приятно удивят покупателей», — заинтриговал Евгений Варакин.

Но, так как конкретные цены до последнего момента не раскрывались, призыв идти на выборы мог бы оказаться холостым. Казанцы вряд ли бы поверили словесным метафорам с делового понедельника. Так что в борьбе за явку избирателей власти решили не рисковать с переменчивым настроением казанцев и взялись «агитировать» конкретными действиями. Чтобы уж точно избиратель дошел до избирательной урны. Интересно, что в самом Центризбиркоме РТ отказались от комментариев по этому поводу, заявив, что решение о выездной торговле принималось местными органами самоуправления Казани. В других городах Татарстана подобных акций нет, заверили в ЦИК.

В отделе сбыта совхоза «Майский» рассказали, что от них должно поступить 600 тонн огурцов по 70 рублей за 1 кг, и 400 тонн томатов до 119 рублей. Они будет продаваться на 32 точках. Фото Максима Платонова

«Народный стол» накроет исполком

«Казань не первый раз проводит торговлю продуктами питания на участках голосования, чтобы этот день запомнился горожанам», — рассказали в мэрии Казани. По словам чиновников, основными поставщиками продуктов питания на выборную ярмарку стали агропромышленные предприятия «Ак Барс Холдинга» — ОАО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», ОАО «Птицефабрика «Яратель» (яйца), птицефабрика «Пестречинка», а также «Тепличный совхоз «Майский». В этих компаниях подтвердили участие, но подчеркнули, что непосредственно предприятия выезжать на торговлю не будут.

По их словам, еще 3 недели назад с ними был заключен договор с АО «Департамент продовольствия и социального питания» , возглавляемый Гузель Ананьевой, на отгрузку дополнительной партии продуктов. «Мы являемся постоянными поставщиками продовольствия для приготовления питания в школах и детских садах. Цены формируются на отборочных тендерах. Так что по этим ценам мы заключили дополнительные договоры на отгрузку дополнительного объема продовольствия», — рассказал коммерческий директор одного из предприятий АБХ. В этих компаниях отказались назвать точные объемы поставок, но предупредили, что «хватит всем» и ломиться к 6 утра не стоит.

«Очередей быть не должно — охлажденных кур будет на ярмарке предостаточно», — заверили в «Пестречинке». В отделе сбыта совхоза «Майский» рассказали, что от них должно поступить 600 тонн огурцов по 70 рублей за 1 кг и 400 тонн томатов до 119 рублей. Они будет продаваться в 32 точках. «Это ценовой предел: огурцы с машин обычно продаем по 88 рублей, а томаты — по 125 рублей». Глава торговой сети «Августина», узнав о будущих ярмарочных ценах, заметил, что татарстанские товаропроизводители отпускают им, как продавцам, товар по оптовым ценам на 20—30% выше. По его словам, сейчас отпускная цена на масло крестьянское у зеленодольского комбината — 70,05 за 180 граммов, а 0,9 л молока — 41,5 рубля. «Зачем это делается? Чтобы народ завлечь. Наверное, это единственный способ», — рассуждает он. В торговых сетях Х5 и «Ашан», которые получили объявление от корреспондента «Реального времени», не успели дать комментарии о том, по каким ценам они получают продукцию у татарстанских производителей.

Сергей Сергеев полагает, что выездная торговля по низким ценам на избирательных участках Татарстана 18 марта отчасти является возвращением к советской практике привлечения граждан на выборы



Явка избирателей в Казани не побьет республиканский рекорд

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, заведующий кафедрой социальной и политической конфликтологии, политолог Сергей Сергеев полагает, что выездная торговля по низким ценам на избирательных участках Татарстана 18 марта отчасти является возвращением к советской практике привлечения граждан на выборы. «В советское время в условиях дефицита товаров этот прием повышения явки работал безотказно. А сейчас, может быть, тоже сработает, но вкупе с развлекательными выступлениями артистов. Видимо, организаторы это понимают и рассчитывают на кумулятивный эффект, на то, что сработает все вместе. И, как показывают предыдущие выборы, они добивались неплохих показателей явки по сравнению с другими городами страны. Но в крупных городах, в частности, в Казани явка обычно была ниже, чем у республики: в Татарстане — 82% избирателей приходили на выборы, а в Казани — 72—75 процента. Я думаю, что если и будет в этот раз явка ниже, то ненамного», — полагает он.

Сергей Сергеев также отметил, выборы должны быть, прежде всего, политическим мероприятием. «А у нас сначала выхолащивается все политическое содержание, и выборы превращаются в балаган или, в лучшем случае, в ритуал. А затем всячески добиваются повышения явки избирателей, но уже не политическими средствами, а административными или какими-то внеполитическими (как в случае с выездной торговлей по низким ценам). А «выборные» сигнальные цены показывают, что «могут, если захотят». Оказывается, нынешняя стоимость продуктов питания не является какой-то фатальной неизбежностью. «Данная ситуация показывает, что цены могут быть не столь высокими и даже гораздо ниже, чем обычно. У меня есть подозрения, что это не в убыток — пусть это будет на грани рентабельности», — рассуждает он.