Кто догонит «Локомотив», Дзюба vs Заболотный и вылетит ли Карпин с «Ростовом» в ФНЛ

Семь интриг на финише сезона РФПЛ

Чемпионат России по футболу вступает в решающую фазу. Впереди еще шесть туров, но основные интриги можно выделить уже сейчас — это, прежде всего, имена будущего чемпиона и главных неудачников турнира, непредсказуемые тренерские судьбы и игроцкие перспективы, а также состав сборной России на домашнем чемпионате мира. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кто собьет с рельсов «Локомотив»

На зимний перерыв подопечные Юрия Семина уходили в статусе безоговорочного лидера РФПЛ. Отрыв в 8 очков позволял им с уверенностью смотреть в завтрашний день и даже мысленно примерять чемпионскую корону. Тогда, в декабре, казалось, что проблем у «Локомотива» практически нет, однако на деле оказалось иначе. Неоднозначный старт в весенней части чемпионата, вылет из еврокубков после двух разгромов от «Атлетико» а также поражение при домашней публике от «Амкара», который борется за выживание, заставили крепко усомниться в золотых перспективах «Локомотива». Теперь отрыв «железнодорожников» от преследователей составляет всего 2 очка (плюс игра в запасе, которую еще нужно выиграть), а конкуренты уже почуяли «запах крови» лидера.

Группу преследования возглавляет «Спартак», шансы которого на чемпионство теперь оценивают даже выше, чем у «Локомотива». Дело тут не столько в календаре, сколько в азарте, во многом благодаря которому подопечные Карреры успешно «дожали» предыдущий сезон. Чего-то подобного сейчас не хватает лидеру чемпионата, допустившему осечки там, где их меньше всего ждали. «Спартак» же, наоборот, выжимает максимум, третий раз подряд забивая победные мячи в последние 15 минут матча. Что же касается календаря, то «красно-белым» предстоит сыграть с командами нижней восьмерки, что также повышает их шансы.

ЦСКА, идущий третьим, помимо матчей РПФЛ ожидают еврокубковые встречи с лондонским «Арсеналом». Две игры в неделю могут серьезно утомить команду, ростер которой и без того заполнен лишь на минимум от необходимого. Москвичи, однако, рук не опускают, и победа в последнем туре над «Ростовом» показывает, что бороться за золото они намерены до конца. Правда, помешать им в этом может тот же календарь — армейцы встретятся с «Зенитом», «Краснодаром» и крепкими ФК «Уфа» и тульским «Арсеналом». Хотя лишь два из семи оставшихся матчей им предстоит сыграть на выезде. Вкупе с характером, помноженным на фартовость Вернблума в атаке, это может стать решающим фактором в борьбе за чемпионство.

Бороться до последнего будет и «Зенит», президент которого перед матчем с «Уфой» поставил локальную задачу победить в оставшихся турах чемпионата. Сделать это будет крайне сложно, особенно если учесть проблемы Манчини с постановкой игры. Оптимизма питерцам добавила последняя победа в Уфе, добытая, как показалось, благодаря мастерству отдельных исполнителей. Но главным движком нынешнего «Зенита» остается все же амбициозное руководство, способное на различные чудеса административного и мотивационного характера. К тому же у питерцев будет неплохая возможность сделать подножку конкурентам. Надо лишь обыграть «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» — и дышать станет определенно легче.

Главным движком нынешнего «Зенита» остается все же амбициозное руководство, способное на различные чудеса административного и мотивационного характера. Фото fc-zenit.ru



А вот четвертому кандидату в чемпионы, скорее всего, не бывать. Команда Галицкого упорно держится за место в пятерке, но по качеству игры и результатам в весенней части сильно уступает остальным преследователям. Увольнение Игоря Шалимова может подкорректировать эти проблемы, однако в то, что «быки» сумеют вклиниться в борьбу за золото, верится с трудом. Им бы в зоне еврокубков удержаться.

Удержится ли в зоне еврокубков «Уфа»

Здесь стоит сделать оговорку, что шестая строчка чемпионата России может стать еврокубковой только в случае победы «Спартака» в Кубке страны. Главным претендентом на шестую позицию в таблице пока является «Уфа», но в конкурентах у нее не менее амбициозный тульский «Арсенал». Причем календарь у обеих команд такой, что они могут превратиться в «занозу» и в решении вопроса о чемпионе страны: «Уфе» предстоит сразиться с ЦСКА и «Локомотивом», «Арсеналу» — с «Зенитом» и «Краснодаром». Но самый главный матч для них состоится все же в следующем туре, где их ожидает очный спор.

У уфимского коллектива есть еще одна сложность. Полноценный тренерский дебют Семака настолько понравился руководителям некоторых клубов, что уже сейчас пошли разговоры о его уходе «на повышение». Самым реальным претендентом на Сергея Богдановича является «Краснодар», которому прямо сейчас надо закрывать позицию тренера. Летом на перспективного специалиста будет зариться и «Зенит». По мнению телекомментатора Геннадия Орлова, в Санкт-Петербурге совсем скоро могут пересмотреть политику комплектации клуба, что автоматически делает Семака основной кандидатурой на должность тренера после ухода Манчини. Но сейчас «Уфе» важнее перебить интерес к нему со стороны «Краснодара», ведь фигура наставника является чуть ли не ключевым фактором «уфимского чуда».

Вылетит ли Карпин с «Ростовом» в ФНЛ

«Ростов» нынешней зимой сделал ставку на одиозного Валерия Карпина. Специалист возглавил клуб уже в декабре и провел с командой полноценную подготовку к весенней части чемпионата. Ростовчане неплохо укрепили состав, усилившись несколькими известными тренеру игроками, а также двумя исландцами, столь полюбившимися президенту «Ростова». Первой проверкой для нового коллектива стала выездная игра с «Краснодаром», с которым коллектив Карпина не стал закрываться в привычный «автобус», а попытался играть наравне. Нечто подобное зрители увидели и в остальных матчах, однако ожидаемого результата это не принесло.

Два очка в четырех встречах, пусть три из них и были сыграны с лидерами РФПЛ, — явно не тот результат, с которым можно забыть о борьбе за выживание. В нынешнем чемпионате вообще сложилась уникальная ситуация. За шесть туров до окончания первенства на два места прямого вылета и два со стыковыми матчами «претендует» целая россыпь команд — начиная с восьмой строчки, которую занимает «Урал» (всего 5 очков до зоны стыков). «Ростов» находится на 12-м месте, и в случае поражения в следующем туре от «Локомотива» и победы «Амкара» над «СКА» ростовчане окажутся уже в шаге от прямого вылета, а не только от стыковых игр.

Валерий Карпин возглавил клуб уже в декабре и провел с командой полноценную подготовку к весенней части чемпионата. Фото fc-rostov.ru

Между тем вылетать с «Ростовом» Карпину точно не стоит. После неудачного опыта с «Мальоркой» и «Армавиром» к его тренерским талантам уже начали относиться скептически. Провал с ростовчанами может окончательно перечеркнуть перспективы Карпина.

Зажжется ли новая звезда в атаке сборной

В свете последних неудач сборной России рефлекторно начинаешь искать новые лица для усиления состава команды Черчесова. Увы, игроки, способные в одночасье решить все проблемы нашего футбольного отечества, еще не родились. Приходится рассчитывать на то, что имеется в наличии прямо сейчас. Один из таких условно перспективных игроков — 23-летний Евгений Марков, в активе которого уже 9 забитых мячей и место в пятерке лучших бомбардиров сезона.

Этой зимой нападающий сменил тонущий «Тосно» на не менее кризисный «Динамо», однако расценивать этот переход стоит все же как повышение. Москвичи сразу же дали Маркову место в основе, построили вокруг новой фигуры свою игру в атаке и этой весной еще не проигрывали. Впереди у «Динамо» игры против ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Спартака», с последним «бело-голубым» и вовсе предстоит сыграть в последнем туре чемпионата. Очевидно, что если Маркову удастся стать лидером своей команды в противостоянии с топами РФПЛ, то место ему может найтись и в сборной Черчесова. Конечно, продолжать забивать Евгению будет сложно, но если в национальную команду попадают люди с меньшим количеством голов (например, петербуржец Заболотный), то почему бы и нет?

Догонит ли Вернблум Смолова

Одним из главных открытий текущего чемпионата России стало, безусловно, выступление номинального опорника Понтуса Вернблума в роли наконечника атак ЦСКА. Нет, швед и раньше привлекался Слуцким к игре в нападении, но именно при Гончаренко от него стали ждать не только хорошей скидки, но и завершения моментов. Последний гол Вернблума в ворота «Ростова» — образец того, за счет чего он умудряется забивать столько мячей. Бойцовскому характеру и расторопности шведа позавидовали бы многие форварды, а здоровой агрессии с голевым чутьем — и тренеры сборной России.

Но, увы, Вернблум уже заигран за Швецию, так что избавить Черчесова от головной боли он не сможет. А вот дать дополнительную мотивацию главному российскому бомбардиру Смолову — вполне! Представьте себе картину: номинальный опорник, в котором до этого сезона все видели исключительно костолома, начнет догонять Федора в списке бомбардиров? Неужели не захочется Смолову забивать чаще и исправить некоторые пробелы в своей игре?

Одним из главных открытий текущего чемпионата России стало, безусловно, выступление номинального опорника Понтуса Вернблума в роли наконечника атак ЦСКА. Фото pfc-cska.com

Дзюба vs Заболотный: кто кого?

Неожиданное противостояние, возникшее буквально из ничего. Все началось с вызова Заболотного в сборную — Антон показал одну неплохую игру против «Динамо» и теперь застолбил за собой роль таранного форварда национальной команды. Естественно, после этого надобность в скандальном Артеме Дзюбе у Черчесова отпала. Нападающий встрепенулся, оглянулся и понял, что терять место в сборной ему явно не стоит. И отправился в Тулу за игровой практикой. В Питер же выписали из «Тосно» нового игрока сборной Заболотного, после чего и началось соревнование двух бомбардиров.

На момент начала работы в «Арсенале» в активе Дзюбы в нынешнем сезоне был всего один забитый мяч. В Туле нападающего прорвало, он не уходит без голов уже третью игру подряд, всего их за четыре встречи стало уже четыре. Столько же в первой половине сезона забил за «Тосно» Заболотный. А вот за «Зенит» форвард еще не забивал, так что их заочный спор с Дзюбой последний выигрывает пока безоговорочно. Как будет ближе к концу чемпионата и кто в итоге заслужит место в заявке сборной страны — интрига, достойная топовых чемпионатов.

Получит ли Билл новую работу?

Освободилось кресло тренера еще в одном клубе РФПЛ. Незавидная участь на этот раз постигла Рината Билялетдинова, отправленного в отставку за невнятный старт в весенней части чемпионата страны. Само увольнение сюрпризом не стало, удивление вызывают скорее сроки, предоставленные тренеру для решения поставленных задач. Сохранить СКА прописку в Премьер-лиге не смог бы, наверное, и сам Гвардиола. Но запас терпения у руководства хабаровского клуба оказалось куда меньшим, чем у хозяев «Рубина».

Рината Билялетдинова отправили в отставку за невнятный старт в весенней части чемпионата страны. Фото fcska.ru



В этой связи интересна судьба и другого новичка хабаровчан. Максим Канунников так рвался к своему любимому тренеру, что даже пошел на довольно скандальное расторжение контракта с «Рубином». Поговаривали, что через воссоединение с Билялетдиновым форвард хотел вернуть ту форму, которая позволила ему когда-то поехать на чемпионат мира. Теперь же ему придется повторить этот трюк с другим тренером, но на домашнем ЧМ мы Максима, скорее всего, не увидим.