Все зеркально: что последует за высылкой дипломатов и закрытием генконсульства США?

Эксперты полагают, что дипломатический конфликт между Россией и странами Запада уже находится в пиковой фазе

Новый виток дипломатического противостояния между Россией и странами Запада произошел накануне: Москва потребовала выслать 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге, одно из наиболее крупных в России. Подобная мера стала «зеркальным» ответом на высылку такого же количества российских дипломатов из США и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле. Эксперты «Реального времени» отметили, что Россия была обязана предпринять такой шаг, но дальнейшая эскалация конфликта будет невыгодна для всех его сторон. Подробнее — в нашем материале.

Дипломатическое зеркало

В четверг вечером глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответные меры по «делу Скрипаля», в связи с которыми ряд стран начал высылку российских дипломатов. Среди прочего: из России будут высланы 60 американских дипломатов и закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. МИД РФ также сообщил, что от посла Джона Хантсмана «были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США».

Дипломаты должны покинуть территорию России в срок до 5 апреля. Генконсульство будет закрыто еще раньше — 31 марта. Конкретной информации о высылке дипломатов других стран пока не прозвучало, но, судя по словам Лаврова, это также случится в ближайшее время. «В отношении остальных стран, а именно в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий, все тоже зеркально», — заявил глава министерства.

Напомним, о решении выслать российских дипломатов США, Канада, Украина и часть стран Евросоюза (в общей сложности 34 государства) одновременно объявили в понедельник, 26 марта. До этого, 14 марта, Великобритания выслала 23 сотрудника российского посольства. Так в Лондоне отреагировали на происшествие в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также о высылке дипломатов или отзыве послов из Москвы для консультаций объявили практически все страны ЕС, кроме Австрии, Греции и Кипра.

Сергей Лавров анонсировал ответные меры по «делу Скрипаля», в связи с которыми ряд стран начал высылку российских дипломатов. Фото kremlin.ru



Москва неоднократно заявляла о непричастности к отравлению, а также обвиняла Британию в том, что представителей России не допускают к участию в расследовании инцидента. «Мы не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу. Мы хотим установить истину», — подчеркнул накануне Лавров.

Генконсульство для закрытия выбрали дипломаты и пользователи Twitter

Наибольшее количество российских дипломатов, 60 человек, выслали именно из США. В их число вошли также 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН. С 30 марта в США также прекратило работу генконсульство РФ в Сиэтле. Американский посол в РФ Джон Хантсман объяснил закрытие генконсульства большим числом сотрудников российской разведки, работающих на территории США, в том числе в дипломатических органах. «Впредь в США будет меньше российских шпионов, которые шпионят за американцами, проводят скрытые операции, и тем самым угрожают национальной безопасности США», — заявил он

В качестве ответной меры обсуждалось закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Владивостоке, остановиться было решено на первом варианте. «Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее», — приводили «Известия» слова собеседника в дипломатических кругах.

Джон Хантсман объяснил закрытие генконсульства РФ в Сиэтле большим числом сотрудников российской разведки, работающих на территории США, в том числе в дипломатических органах. Фото Максима Платонова

Параллельно с внутренним обсуждением посольство РФ в США запустило голосование в Twitter о том, какое генконсульство нужно закрыть. Закрытие представительства в Санкт-Петербурге поддержали 47% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в Twitter российской дипмиссии в Вашингтоне. При этом 35% участников опроса проголосовали за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, еще 18% — во Владивостоке. В опросе приняли участие 57,5 тыс. респондентов.

При этом закрытие генконсульства усугубит и без того тяжелую ситуацию с выдачей американских виз гражданам РФ. За прошлый год в петербургском представительстве выдали 31 588 неиммиграционных виз (в Москве — 137 273, в Екатеринбурге — 15 649, во Владивостоке — 8 022). Как пишет «Коммерсант», по состоянию на вечер четверга срок ожидания собеседования в консульствах США в Санкт-Петербурге и Москве для обычных граждан составлял 250 дней.

«Эти шаги вызывают расход позитивной энергии у государств…»

Член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов подчеркнул, что Россия обязана была дать симметричный ответ на высылку своих дипломатов.

— Ответная высылка дипломатов и закрытие консульства в Санкт-Петербурге в данной ситуации выглядит как рутинная процедура. Удар на удар! Так принято, и в обстановке тотального давления иначе поступать невозможно, ибо не отвечать — значит признать свою вину. Важнее другое: ограничится ли все дипломатической войной или начнутся новые скоординированные экономические санкции? На мой взгляд, большая часть Европы к этому не готова. И вряд ли захочет из своего кармана оплачивать политические амбиции Вашингтона и Лондона, — заявил он «Реальному времени».

Директор Института глобализации и социальных движений (Москва), кандидат политических наук Борис Кагарлицкий не исключил, что следующим шагом в дипломатическом конфликте может стать бойкот странами Запада чемпионата мира по футболу — 2018. Напомним, что три страны, Великобритания, Польша и Исландия, уже объявили, что не станут отправлять на ЧМ-2018 в России своих официальных лиц.

— В данном случае обе стороны, что называется, «заигрались». Дело в том, что дальнейших последствий, скорее всего, никаких не будет, просто потому что куда дальше? Дальше вы должны разрывать дипломатические отношения, еще дальше — объявлять войну. Оба варианта сейчас исключены, и дипломатическая конфронтация сейчас уже на пике. Другой вопрос, что будет с чемпионатом мира по футболу, это большая проблема. Со стороны Запада следующий ответный шаг — это бойкот чемпионата, что в принципе возможно. Хотя там есть очень серьезная проблема, потому что в этом случае финансовые потери несет не только Россия. И я думаю, что сейчас обе стороны в недоумении относительно даже своих собственных действий: с одной стороны, логика конфронтации требует дальнейших действий, с другой стороны, каждый шаг становится все более дорогим и менее стратегически осмысленным.

Вице-президент Российской Ассоциации международного права и член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев подчеркнул, что Россия действует в полном соответствии с международным правом.

— Во-первых, эта ситуация показывает компетентность и профессионализм МИД РФ во главе с Сергеем Лавровым. Второй момент: решения в полной мере отвечают логике происходящего, а логика состоит в том, что не Россия является инициатором проведения подобного рода разрушительных шагов. Наши конкретные действия полностью опираются на нормы и принципы международного права: устав ООН, положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах, положения Венской конвенции о консульских сношениях и иммунитетах.

Вместе с тем Лихачев предположил, что в дальнейшем участники конфликта могут предпринять попытки наладить пострадавшие отношения.

— Даже принимая подобного рода непростые решения, Россия все время думает о тех последствиях, которые эти шаги вызывают. И совершенно уверен в том, что если будет изменение ситуации, будет позитивное поведение, скажем. США, других стран, Российская Федерация пойдет на положительные изменения, восстановление «статус-кво».

Эти шаги вызывают расход позитивной энергии у государств. [...] Эту энергию надо направлять на решение тех вопросов и проблем, которые стоят на повестке дня: борьба с терроризмом, с распространением ядерного оружия, мирное освоение космоса, обеспечение прав и свобод человека. И у меня создается такое впечатление, что, стремясь обеспечить господство американского и проамериканского концерна государств, международное право и порядок подвергаются очень серьезным угрозам. И российская дипломатия должна заниматься очень серьезными проблемами сохранения и восстановления реноме международного права.

Не исключаю, что на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в сентябре этого года, российская дипломатия может подготовить и внести в повестку дня вопросы, связанные с нормализацией отношений между государствами на основе норм международного права.

По теме принятия Россией зеркальных мер против США высказался и руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«И все же Россия продолжает «зеркалить» американцев, и даже с бонусом — закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Товарищи, но это же опять «бомбить Омск», ведь единственный смысл консульства — обслуживание россиян, получающих визы и справки. То есть консул — это такой полезный человек, который облегчал жизнь питерцам, которым теперь придется ехать за визой в Москву. Поэтому я просто не понимаю этих самых «зеркальных мер». Выслать дипломатов — хотя бы жест, пусть и не художественный, но закрытие консульства — это же все равно, что закрыть паспортный стол или ФМС», — отметил Гращенков у себя на странице в Facebook.

