«Нижнекамскнефтехим» завершит реконструкцию БОС в 2018 году

Фото: Максим Платонов

На градообразующем предприятии Нижнекамска приступили к модернизации биологических очистных сооружений. Результат реконструкции жители почувствуют в ближайшее время — воздух станет чище. Сколько средств направит предприятие на модернизацию и как на НКНХ решают вопрос по снижению потребления свежей речной воды — в материале «Реального времени».

Стартовал второй этап реконструкции

На НКНХ приступили ко второму этапу реконструкции биологических очистных сооружений. Сейчас идут подготовительные работы, но вскоре приступят к модернизации узла механической очистки химически загрязненных стоков. Будет использована уникальная система отдувки газов и стоков с последующей их очисткой на уникальной системе биофильтров.

Химзагрязненные стоки после предварительной очистки будут поступать на преаэраторы — они удалят из грязной воды все газы, и система отправит их на биофильтры. Там резкие запахи «превратят» в воду и углекислый газ, в результате неприятных запахов в городе станет меньше. Это обойдется «Нижнекамскнефтехиму» примерно в 1 млрд рублей, а реализовать проект планируют до конца этого года.

На биологические очистные сооружения поступают не только химически загрязненные стоки со всего промышленного узла, но и хозяйственно-бытовые стоки из Нижнекамска. Фото: пресс-служба НКНХ

Кроме этого, в этом году начнется строительство нового коллектора, который должны сдать к 2020 году. По новой «трубе» на биологические очистные сооружения будут поступать все промышленные стоки. Благодаря новому коллектору повысится надежность системы транспортировки стоков. Коллектор проложат на удалении от населенных пунктов, что сделает проживание жителей близлежащих населенных пунктов более комфортным.

Качество очищенных стоков улучшилось по 14 показателям

На биологические очистные сооружения НКНХ поступают не только химически загрязненные стоки со всего промышленного узла, но и хозяйственно-бытовые стоки из Нижнекамска. БОС запустили в 1966 году, но со временем их мощностей стало не хватать, поэтому в 1980 году очистные реконструировали. Это была единственная модернизация сооружений. За многие годы работы оборудование устарело, поэтому несколько лет назад на предприятии задумались о реконструкции БОС.

Первый этап начался в 2015 году: за два года модернизировали узел хозяйственно-бытовых стоков, что обошлось в порядка 600 млн рублей. Благодаря реконструкции качество очищенных стоков улучшилось по 14 показателям.

— Реконструкция биологических очистных сооружений была основным мероприятием в 2016 году: первый этап реконструкций БОС был закончен и запущен в работу. Улучшения есть, но перед нами стоит задача выполнить второй этап реконструкции. В 2017 году мы закончили проектирование, урегулировали все вопросы и до конца 2018 года должны сдать второй этап реконструкции, — объяснил заместитель главного инженера по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим» Андрей Рубежов.

Цель — уменьшить потребление свежей речной воды

В рамках Года экологии — 2017 «Нижнекамскнефтехим» реализовал четырехстороннее соглашение, которое было подписано с Министерством природных ресурсов России, Росприроднадзором и правительством Татарстана. За 2017 год выполнено 96 природоохранных мероприятий, на которые компания потратила 1029,99 миллиона рублей.

В прошлом году завершили очистку буферных прудов на реке Тунгуче. В водоем стекает ливневая вода с промышленной зоны, и здесь она проходит через природную очистку: на дне прудов остается осадок, а вода сбрасывается в реку Тунгучу. В результате водоем заиливается. Буферные пруды используются с 1973 года, и за это время на дне образовался многометровый «пирог» ила. Из-за этого водоемы больше не могли справиться с очисткой, поэтому несколько лет назад на НКНХ приняли решение очистить дно. Три летних сезона со дна откачивали ил (с использованием для обезвоживания высокоэффективной фильтрующей тканевой системы геоконтейнера Geotube) и отправляли его на шламонакопитель. За 2017 год изъято и обезвожено 15,2 тыс. кубометров осадка, а с 2016 года — 37 тыс. кубометров осадка.

Три летних сезона на буферных прудах реки Тунгучи при помощи плавающего экскаватора со дна откачивали ил. Фото Максима Платонова

— Когда мы приняли решение, что дно нужно чистить, от дна до поверхности воды в разных местах оставалось от 20 до 50 см. После того, как мы завершили очистку, специалистами научно-технологического центра было проведено исследование и дано заключение, что тот уровень, на который мы очистили пруд, позволит предотвратить сбросы, — рассказал заместитель главного инженера «Нижнекамскнефтехима» по охране окружающей среды Андрей Рубежов.

Сейчас очищенная вода сбрасывается в реку, но на предприятии хотят возвращать эту воду в производство, что позволит снизить объемы забора свежей воды из Камы. Подобная схема уже работает на буферном пруду на реке Стрелочный Лог, и это с августа 2014 года позволило повторно использовать почти 8 млн кубометров промывных вод.

Уменьшение потребления свежей речной воды — одна из задач, которую ставит «Нижнекамскнефтехим» по охране окружающей среды. Экологические программы на предприятии начали реализовывать в 2001 году. За это время на 54% сократились выбросы в атмосферу, хотя выработка товарной продукции за это время увеличилась в два раза.

А за период с 2014-го по 2017 год «Нижнекамскнефтехим» провел 291 мероприятие экологической направленности, затратив на все 3,6 млрд рублей.

Уменьшение потребления свежей речной воды — одна из задач, которую ставит «Нижнекамскнефтехим» по охране окружающей среды. Фото Максима Платонова



В 2017 году по сравнению с 2016-м сократили забор речной воды для нужд предприятия на 1 млн 521 тыс. 668 кубометров (2,2%), на 5 млн 142 тыс. 150 кубометров (9,2%) уменьшился сброс сточных вод, на 1 тыс. 84 тонны (4,9%) снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на 17 тыс. 72 тонны (11,9%) уменьшили образование отходов.

С 2001 года при увеличении выпуска продукции на 90% (с 1 млн 429 тыс. тонн в 2001 году до 2 млн 726 тыс. в 2017 году) удалось сократить валовые выбросы на 56% (с 48 тыс. тонн до 21 тыс. 170 тонн).

А с 2014-го по 2020 год в ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует очередная экологическая программа. Ее реализация даст существенные результаты по экономии природных ресурсов, а также позволит снизить выбросы и сбросы в окружающую среду. Ожидаемые затраты на ее воплощение составляют около 7,2 млрд рублей.