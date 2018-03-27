«Одно название»: Аксубаево в числе аутсайдеров по промпаркам из-за 30 «квадратов»

Что происходит на индустриальных площадках, рассердивших президента Татарстана. Часть 3: Привет Минниханова аксубаевскому главе

«Реальное время» продолжает серию материалов о пустующих индустриальных парках, которые вызвали недовольство президента РТ Рустама Минниханова (первые материалы был посвящены Новошешминску и Мамадышу). На этот раз речь пойдет о парке «Гарант», расположенном в Аксубаевском районе. Парк был построен на частные деньги, надежды инвестора привлечь туда резидентов со стороны оказались несбыточными. Как выяснилось, проект уперся в банальную бюрократическую проволочку — чтобы нормально развиваться, парку не хватает 30 квадратных метров площади.

Точки роста нашли на периферии

27 февраля на совместной итоговой коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности РТ обсуждались точки дальнейшего развития республики. Одной из таких точек власти считают малый и средний бизнес, в особенности тот, что работает в реальном секторе.

Чтобы развитие было равномерным, и вся деловая активность не концентрировалась исключительно в главных экономических центрах, на федеральном уровне несколько лет назад была запущена программа строительства муниципальных индустриальных площадок, или промышленных парков. Концепция была простой: бизнесу необходимы условия, чтобы начать производство, а также ряд послаблений на начальном этапе.

Все это (готовую инфраструктуру и некоторые льготы) компании, как предполагается, могут получить в промышленных парках. В свою очередь, сами парки, чтобы заручиться господдержкой и предложить выгодные условия своим резидентам, должны пройти аккредитацию в Минэкономразвития РФ.

По словам Минниханова, в 10 районах промпарки до сих пор не созданы; а парки шести других муниципалитетов имеют всего одного-двух резидентов — «то есть [они] как шоу рум». Фото president.tatar.ru



Татарстан, как нередко бывает, стал одним из наиболее активных участников федеральной программы — республиканские власти настаивают на том, чтобы индустриальные парки создавались в каждом муниципальном районе. Они надеются, что это даст толчок деловой жизни муниципалитетов и в конечном счете поможет диверсифицировать экономику.

Однако президент РТ Рустам Минниханов недоволен тем, как реализуются эти планы. В своем заключительном слове на коллегии Минэкономики и Минпромторга он жестко раскритиковал глав отдельных районов за неудовлетворительную работу по промышленным площадкам. По словам Минниханова, в 10 районах промпарки до сих пор не созданы; а парки шести других муниципалитетов имеют всего одного-двух резидентов — «то есть [они] как шоу рум».

Особо президент выделил два промпарка — «Вятка» (Мамадышский район) и промышленную площадку №2 Новошешминского района. Оба эти проекта, о которых уже писало «Реальное время», реализовывались с участием государства, однако эффективность по ним пока не достигнута.

Для «Гаранта» нет гарантий

В числе муниципалитетов, от которых Минниханов требовал усилить работу по привлечению резидентов, оказался Аксубаевский район. Пока там есть единственная промышленная площадка, в которой действительно работает всего один резидент.

Речь идет о промышленном парке «Гарант», построенном в 2016 году. Сразу отметим, что ситуация с этим парком отличается от всего, о чем до этого рассказывало «Реальное время». Главное отличие заключается в том, что «Гарант» — частный проект, в котором нет денег из бюджета.

Инвестором парка «Гарант» был предприниматель Фазыл Мингалимов; во сколько обошлось строительство промплощадки — неизвестно, зато известно, что мешает ей привлечь резидентов.

На территории «Гаранта» работает лишь компания самого инвестора — действует пекарня и кондитерский цех, а также цех по производству комбинированных кормов. Фото aksubayevo.ru



В настоящее время на территории «Гаранта» работает лишь компания самого инвестора — действует пекарня и кондитерский цех, а также цех по производству комбинированных кормов. Всего в парке 45 рабочих мест.

«Реально время» поговорило с одним из представителей УК «Промышленная площадка «Гарант» (он просил не указывать его имя), который рассказал, что проект подвис из-за банальной бюрократической проволочки. На вопрос, почему в парк не идут резиденты, собеседник ответил: «Кто работает — тот у себя дома работает. А тут [в районе] нет таких людей, чтоб глобальное производство запускать, способных материально».

Аксубаевский район — не самый успешный. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов, который ведет Минэкономики РТ, он занимает 22-е место, а в рейтинге развития муниципалитетов «Реального времени» — 32-е.

Однако это не единственная и не основная причина. Инвестор «Гаранта» строил его с расчетом на то, что парк получит официальную аккредитацию и соответственно — господдержку. Сделать это пока не удалось — процесс остановился из-за того, что для получения официального статуса участку, на котором стоит парк, не хватает 30 соток площади. «Это сумма смешная, но чтобы денег не давать, этого хватает», — объясняет собеседник.

Учитывая это, представитель «Гаранта» не понимает, чем вызваны претензии Минниханова: «Мы работаем, мы ни капельки денег не получили. Если со стороны государства поддержки нет, то кому интересно сюда лезть», — рассуждает он. Собеседник признает, что от полноценного индустриального парка у «Гаранта» пока «одно название»: «Мы сейчас не надеемся даже [привлечь резидентов со стороны], своя работа идет потихоньку, и все».

Аксубаевский район — не самый успешный. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов, который ведет Минэкономики РТ, он занимает 22-е место. Фото komanda-k.ru



Вопрос завис «где-то в Минземе»

Власти Аксубаевского района подтверждают, что получение аккредитации парка упирается в расширение площади. По словам Бориса Соломонова, начальника отдела экономики исполкома, чиновники и собственники парка пытаются решить проблему. Для «Гаранта» подобран участок неподалеку от действующей территории площадки, но сейчас вопрос в переоформлении категории земель. Соломонов говорит, что документы по «Гаранту» лежат «где-то в Минземе».

В какой стадии находится рассмотрение вопроса, выяснить не удалось. Минземимущество на момент публикации не ответило на запрос, а первый замруководителя районного исполкома Ильшат Муратшин, который занимается «Гарантом», пока находится на учении.

Всего на начало 2017 года в индустриальных парках Татарстана работали 354 резидента, которыми было создано 6,7 тыс. рабочих мест. В 2016 году все республиканские промпарки в совокупности отгрузили продукции на 13,9 млрд рублей (более свежих данных нет).

