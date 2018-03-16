«Наполовину пуст»: потратить 50 млн и создать неэффективный промпарк в Новошешминске

Что происходит на индустриальных площадках, рассердивших президента Татарстана. Часть I. Привет Минниханова главе Новошешминска

Недавно Рустам Минниханов заявил, что две индустриальные площадки Татарстана, в строительство которых государство вложило немалые деньги, работают неэффективно: там почти нет резидентов. «Реальное время» выяснило, как обстоят дела на этих площадках. В этой части речь пойдет о промышленном парке Новошешминского района, инвестиции в который пока в пять раз превышают объем произведенной продукции.

«Как шоу-рум»

27 февраля на совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга президент Татарстана Рустам Минниханов жестко раскритиковал глав районов республики. Одной из причин его недовольства была низкая эффективность ряда муниципальных промышленных площадок, многие из которых были созданы при финансовом участии государства.

По словам Минниханова, в 10 районах такие индустриальные парки до сих пор не построены, а площадки шести других муниципалитетов имеют всего одного-двух резидентов — «то есть это как шоу-рум».

«Ну и самое обидное: есть две площадки — промпарк «Вятка» и промплощадка в Новошешминском районе — где наши инвестиции, в том числе федеральные. Пока эффективность [этих площадок] не достигнута», — сказал Минниханов.

Муниципальные индустриальные парки начали строить несколько лет назад с подачи Минэкономразвития, Минпромторга РФ и Фонда развития моногородов. Предполагается, что они должны стать точками роста промышленности, а также помочь диверсифицировать экономику и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

По словам Минниханова, в 10 районах индустриальные парки до сих пор не построены, а площадки шести муниципалитетов имеют всего одного-двух резидентов. Фото nabludatel.ru



Всего на начало 2017 года в индустриальных парках Татарстана работали 354 резидента, которыми было создано 6,7 тыс. рабочих мест. В 2016 году все республиканские промпарки в совокупности отгрузили продукции на 13,9 млрд рублей (более свежих данных нет).

Сегодня «Реальное время» расскажет об одной из двух площадок, отдельно упомянутых Миннихановым, — новошешминской площадке №2, которая специализируется на переработке полимеров.

Пятикратный разрыв

Центр Новошеминского района, село Новошешминск расположено в 186 км от Казани. В районе сейчас проживают более 13 тыс. человек, из которых около 7,5. тыс. — это люди трудоспособного возраста. Возглавляет район Вячеслав Козлов.

Экономика района зависит от нефтедобывающего сектора — добыча ископаемых формирует почти 89% валового территориального продукта. В прошлом году район привлек 2,98 млрд рублей инвестиций, прирост к предыдущему году составил 5,3%. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов, который составляет Минэкономики РТ, Новошешминский район занимает шестое место. В рейтинге районов «Реального времени» по итогам 9 месяцев 2017-го он находится на 15-й строчке.

Новошешминская площадка №2 была построена в 2014 году. Она занимает площадь 2,72 га и ориентируется на переработку гранулята, производство резиновых рукавов, пластиковых пакетов и другой полимерной продукции.

Экономика Новошешминского района зависит от нефтедобывающего сектора. Фото komanda-k.ru



В концепции площадки, опубликованной на сайте района, говорится, что она строилась с целью создания «новых конкурентных преимуществ российской и республиканской экономики на мировом рынке наукоемкой продукции и услуг», с целью инновационного развития отраслей, а также создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

В итоге строительство инфраструктуры индустриальной площадки обошлось в 51 млн рублей, а продукции на ее территории пока произведено лишь на 10,5 млн рублей. Сейчас площадка имеет 4 резидентов, которыми создано 19 рабочих мест (ожидается, что к 2020 году их будет 30).

«Нам надо работать»

Луиза Исхакова, замруководителя исполкома Новошешминского района по экономике, в курсе той оценки, которую Минниханов дал работе муниципалитета: «Президент подверг нас критике за то, что мы затратили федеральные средства и средства республики, а почему-то парк не заполнен».

По ее словам, промплощадка №2 одной из первых заявилась в программу Минэкономразвития, ее проект был защищен в 2015 году. Бизнес-план разрабатывали с оглядкой на трассу «Шелковый путь», которая проходит в 6 км от площадки. Все надеялись, что близость транспортной магистрали сделает индустриальный парк востребованным — к примеру, благодаря этому резиденты могли создавать перегрузочные пункты.

Однако интерес к площадке оказался ниже, чем ожидалось.

Исхакова предполагает, что это может быть связано с относительной отдаленностью района от крупнейших промышленных центов республики. «Отдаленность от таких гигантов, как Альметьевск — с одной стороны, они близко находятся, но резиденты лучше будут там работать».

По ее словам, власти района работают с потенциальными резидентами — разработан инвестиционный паспорт района, ведутся переговоры с компаниями из нефтяной отрасли. Но дело идет не слишком результативно, пока есть свободные места в промпарке Елабуги, казанском «Химграде» и челнинском «КИП-Мастере». «Хотя у нас тоже район не какой-нибудь хилый. И рабочая сила есть, инфраструктура есть. У нас есть нефтяники — порядка 1,2 тыс. человек приезжают вахтовым методом и работают», — говорит Исхакова.

Отчасти поиск резидентов был приторможен кризисом, кроме того, планы одной из компаний, которая собиралась зайти в парк, нарушил крах «Татфондбанка», рассказывает замруководителя исполкома. «Нам надо работать над этим [развитием площадки], и мы работаем. Мы всегда готовы принять резидентов», — резюмирует Исхакова.

Еще две

Помимо полимерной площадки №2, в районе есть еще два индустриальных парка, один из которых работает вполне эффективно. Речь идет о муниципальной площадке №3, которая строилась с расчетом на переработку мяса, молока, рыбы, древесины, макулатуры и шерсти.





Фото novosheshminsk.tatarstan.ru



Площадка №3 занимает более 50 тыс. кв. м. Сейчас там 5 резидентов и 16 рабочих мест. В создание этого парка муниципалитет вложил 5 млн рублей, а продукции ее резиденты отгрузили на 50 млн рублей.

Третий парк, расположившийся на площади 20 тыс. кв. м, ориентирован на переработку сельхозпродукции. В нем пока создано 12 рабочих мест. Объем инвестиций в площадку превысил 60 млн рублей, а стоимость произведенных там товаров оценивается в 8 млн.

В общей сложности в три промышленные площадки Новошешминского района было инвестировано около 116 млн рублей, 11 резидентов, которых удалось привлечь, произвели продукции на 69 млн.