«Не газанули»: построить промпарк «Вятка» за 300 миллионов и ничего не производить

Что происходит на индустриальных площадках, рассердивших президента Татарстана. Часть 2: Привет Минниханова главе Мамадышского района

«Реальное время» продолжает рассказывать об индустриальных парках Татарстана, работой которых был недоволен Рустам Минниханов. В этот раз речь пойдет о «Вятке» — промышленном парке Мамадышского района, строительство которого обошлось в 314 млн рублей. Деньги от государства парк получил еще в 2015 году, но производство в нем пока не запущено. Районные чиновники говорят, что заминка произошла из-за отсутствия газа и скоро все будет иначе.

Второй объект недовольства

На днях «Реальное время» рассказывало об одном из двух индустриальных парков Татарстана, на неудовлетворительную работу которых жаловался президент республики Рустам Минниханов — промышленной площадке №2, что находится в Новошешминском районе. Площадка, построенная в 2014 году на деньги федерального и республиканского бюджетов, пока имеет всего четырех резидентов. Все вместе они произвели продукции на 10,5 млн рублей, тогда как создание инфраструктуры промпарка обошлось в 51 млн.

Сегодня речь пойдет о второй индустриальной площадке, вызвавшей критику Минниханова, — промышленном парке «Вятка», который находится в Мамадышском районе республики. Разговор о «Вятке», как и о новошешминском парке, зашел на совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга РТ 27 февраля. Тогда президент был недоволен тем, как выполняется задача по строительству промышленных площадок в каждом районе — в 10 муниципалитетах они вообще не созданы, а в ряде других в них работает один-два резидента.

«Ну и самое обидное: есть две площадки — промпарк «Вятка» и промплощадка в Новошешминском районе — где наши инвестиции, в том числе федеральные. Пока эффективность [этих площадок] не достигнута», — выделил Минниханов.

Парк «Вятка» занимает площадь 80 га, недалеко от него пролегает федеральная трасса М7 «Волга». Илл. vyatkapark.ru



С деньгами, но без продукции

Мамадышский район, где расположен парк «Вятка», является одним из самых крупных по площади районов Татарстана. Он занимает 24-е место в рейтинге развития муниципалитетов, который составляет Минэкономики Татарстана. В рейтинге районов «Реального времени» по итогам 9 месяцев 2017-го он был на 21-м месте.

По данным последней переписи, в Мамадышском районе проживает около 43 тыс. человек. В районе сравнительно низкая безработица (0,45% против 0,57% в среднем по Татарстану), а сам он по таким показателям, как инвестиции и объем налоговых и неналоговых доходов, не относится ни к лидерам, ни к аутсайдерам.

«Вятка», как и остальные парки республики, строился с расчетом на попадание в федеральную программу создания муниципальных индустриальных площадок. Целью этой программы было стимулирование малого и среднего бизнеса и улучшение инвестиционного климата. Парку Мамадышского района удалось получить официальную аккредитацию в Минэкономразвития — он стал одной из восьми площадок, на которые в 2015 году в совокупности было выделено около 540 млн рублей (400 млн — из федерального бюджета и 140 млн — из республиканского).

Парк «Вятка» занимает площадь 80 га, недалеко от него пролегает федеральная трасса М7 «Волга». Площадка создавалась как универсальная, но отдельные отрасли она рассматривает в качестве приоритетных: это биотехнологии в агропромышленном комплексе, переработка сельхозпродукции, сельхозмашиностроение, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также энергетическое и нефтегазовое машиностроение.

Пока «Вятка» ничего не производит. На сегодняшний день в парке пять резидентов, которые только планируют начать строительство своих предприятий. Фото vyatkapark.ru



В общей сложности на строительство «Вятки» было потрачено порядка 314 млн рублей, из которых 80% выделил федеральный центр и 20% — республика. Помимо готовой инфраструктуры, промпарк пытается привлечь резидентов льготами. К примеру, на период строительства компаниям-резидентам бесплатно предоставляются земельные участки, которые впоследствии можно выкупить по цене 0,18 рубля за 1 кв. м. Кроме того, после выкупа участки не облагаются налогом. Также компаниям, которые захотят работать в парке, обещают сниженные тарифы на электроэнергию.

Однако пока «Вятка» ничего не производит. На сегодняшний день в парке пять резидентов, которые только планируют начать строительство своих предприятий. В будущем резиденты собираются заниматься переработкой ягод и меда, глубокой переработкой и консервированием мяса и рыбы, производством средств защиты сельскохозяйственных растений, кормов, а также препаратов для животных.

Газ всему голова

«Мы, естественно, и так и сяк пробуем [привлечь больше резидентов и запустить производство]. Мы даже в данный момент сидим — совещание проводим», — рассказал «Реальному времени» руководитель исполкома Мамадышского района Ильшат Дарземанов. По его словам, причиной заминки было то, что до июня прошлого года в парке отсутствовал газ: «Поэтому у нас так получилось: те [резиденты], кто вроде заходил — им нужно было проектировать свои заводы, производства. А для этого нужен был газ. В то время у нас документация не была готова, и мы не могли заниматься с резидентами».

Сейчас, говорит Дарземанов, все необходимое в «Вятке» есть — «наш промпарк считается в республике одним из самых обеспеченных всем». По словам чиновника, строить свои предприятия резиденты начнут уже в апреле. Сначала будет запущено производство стрейч-пленки и пластиковых окон, следом — комбикормовый завод, а потом — предприятие по переработке сельхозпродукции и ягод.

Одновременно «Вятка» ведет переговоры с другими потенциальными резидентами. В частности, обсуждается привлечение компании из Йемена, которая хочет производить в парке теплицы. Дарземанов говорит, что инвесторы хотят начать производство на 3 гектарах, а со временем расшириться до 6. Сейчас они договариваются с поставщиками оборудования.

Сейчас, говорит Дарземанов, все необходимое в «Вятке» есть — «наш промпарк считается в республике одним из самых обеспеченных всем». Фото mamadysh.tatarstan.ru



30 соток как камень преткновения

В отличие от «Вятки», производство на промышленной площадке Новошешминского района уже началось. Четырьмя ее нынешними резидентами создано 19 рабочих мест, предполагается, что к 2020 году мест будет создано 30.

Луиза Исхакова, замруководителя Новошешминского района по экономике, полагает, что недостаточное внимание со стороны инвесторов может быть связано с тем, что пока свободные места не закончились на промышленных площадках крупнейших экономических центров республики, таких как Альметьевск или Набережные Челны. «Они близко [от нас] находятся, но резиденты лучше будут там работать», — говорит она. Вдобавок процесс поиска резидентов был приторможен экономическим кризисом и крахом «Татфондбанка», сетует Исхакова.

Индустриальным площадкам некоторых районов, которые также упоминал Минниханов, не удалось получить официальную аккредитацию. Так, промпарк «Гарант» (Аксубаевский район), построенный на частные деньги, не может претендовать на господдержку по формальной причине: участок, на котором он расположен, оказался на 30 соток меньше, чем требуется. «Площадь смешная, но для того чтобы денег не давать, этого хватает», — говорит один из сотрудников управляющей компании парка (он просил не называть его имя). «Мы ни копейки денег [от государства] не получили. Если со стороны государства поддержки нет, то кому интересно сюда лезть», — рассуждает он.