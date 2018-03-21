«Где были наши наблюдатели, по каждому участку можно бриться самому Дудю»

Татарстанские коммунисты не согласны с итогами голосования на президентских выборах в республике

Коммунисты отказываются признавать результаты выборов президента РФ на трех участках в республике. При этом по всем участкам готовы предоставить свою статистику — Павел Грудинин где-то набирает 30% и даже 53%, превосходя Владимира Путина. С официальными данными ЦИК РТ это сильно расходится. Казалось бы, очевидно разрешение спора Юрия Дудя и Павла Грудинина, кому из них придется сбрить усы или волосы на голове. Но кандидат на пост президента России пока не спешит выполнять обещанное. «Реальное время» узнало версию КПРФ того, как прошли выборы в Татарстане.

«По каждому участку можно было бриться самому Дудю»

Павел Грудинин в Татарстане набрал 9,06% голосов, как пояснил на заседании ЦИК РТ председатель комиссии Мидхат Шагиахметов, это составило 204 618 голосов. По стране он набрал около 12%. Злопыхатели сразу вспомнили спор кандидата в президенты РФ с Юрием Дудем: если Павел Грудинин наберет более 15%, то блогер побреется налысо, если процентов окажется меньше, то изменить внешность придется уже представителю КПРФ, а именно — сбрить усы. Но после подведения итогов кандидат добавил, что если Юрий Дудь считает выборы честными, то тоже должен побриться. Татарстанское отделение предложило сделать то же самое.

— Мы с вами видим все, что на самом деле происходило. Где были наши представители, там по каждому участку можно бриться самому Дудю, — ответил руководитель предвыборного штаба Павла Грудинина в Татарстане Артем Прокофьев, намекая на то, что самые честные выборы были только там, где присутствовали представители КПРФ.

Первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов привел впечатляющие цифры. Их результаты на самом деле неплохие, а параллельный подсчет показывает разницу с официальными данными от двух до десяти процентов, в этом коммунистам помогли убедиться 1700 наблюдателей. Хафиз Миргалимов утверждает, что, например, в Азнакаево за Грудинина проголосовали 21,5%, на других республиканских участках есть даже данные в 33% и 53%. Но и официально озвученный результат стоит больших нервов. От партии было подано рекордное количество жалоб, обсуждение которых не прекратилось на заседании ЦИК РТ.

Хафиз Миргалимов утверждает, что, например, в Азнакаево за Грудинина проголосовали 21,5%, на других республиканских участках есть даже данные в 33% и 53 %. Фото Максима Платонова



— На устные замечания представители комиссии не реагировали, а иногда и на письменные тоже. В ЦИК РТ мы направили 149 жалоб, в ЦИК РФ — 319, — огласил Артем Прокофьев.

Чего только, по словам представителей коммунистической партии, не было. Представителей КПРФ на участках незаконно удаляли, не давали сведения о явке, при подсчете голосов не показывали бюллетени. Даже избирателей привлекли — якобы их массово привозили на участки.

— Подвоз запрещен, ставится под вопрос избирательный процесс. Есть данные, что избирателей массово привозили даже из Кировской области, и есть фотографии, как каждый из них фотографировался с бюллетенем. Они заходят по 60—70 человек на участок, не видно, сколько им выдают бюллетеней, как идет голосование, — озвучил недочеты замруководителя предвыборного штаба Павла Грудинина в Татарстане Алексей Серов.

Никакого подвоза, только «прибытие с отдаленных мест»

Обсуждение этих фактов не ограничилось пресс-конференцией штаба Павла Грудинина, представители партии снова подняли вопросы и на заседании ЦИК РТ.

— Этот вопрос мы очень подробно обсуждали с ЦИК РФ, это требование закона. Было только прибытие с отдаленных мест, все происходило открыто и гласно, поэтому не совсем корректно говорить о том, что был массовый подвоз избирателей. Наша избирательная комиссия руководствовалась строго теми требованиями, которые есть у ЦИК РФ. Это не подвоз, а создание необходимых условий для голосования, — объяснил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

А что касается многочисленных жалоб, то практически ни одно обращение не подтвердилось. Подавляющее большинство из них, 105 заявлений, были поданы от представителя КПРФ Константина Кузина, который писал о размещении на участках плакатов Павла Грудинина с недостоверными данными, в которых говорилось в том числе об имуществе кандидата. По словам Мидхата Шагиахметова, все это оказалось необоснованным.

Мидхат Шагиахметов: «На все даны аргументированные ответы, то, что пытались изложить как недостатки, в большинстве случаев не подтверждалось». Фото izbirkom.tatarstan.ru

— Все жалобы, которые получали, внимательно просматривали. На все даны аргументированные ответы, то, что пытались изложить как недостатки, в большинстве случаев не подтверждалось. Ситуацию поправили по девяти обращениям, но в любом случае они никак принципиально не влияли на избирательный процесс, — уверен Мидхат Шагиахметов.

Коммунисты соглашаться не стали и приводили журналистам слова избирателей: «Нам говорили, что, наверное, Мидхат Шагиахметов контролирует избирательный процесс так же хорошо, как контролировал банки». Напомним, с 2014 по 2017 год Шагиахметов занимал пост управляющего Нацбанком РТ.

Результаты за счет нарушения принципа свободных выборов

Татарстанские коммунисты с оглашенными результатами не согласны, но прямо на вопрос об обжаловании результатов в суде не отвечают.

— На трех участках мы не будем признавать результаты. Это будет отражено в особом мнении, приложенном к протоколу с участка. Сейчас всеми вопросами занимается юридическая служба, они работают по всем нарушениям, — отвечает Артем Прокофьев.

Да и их данные о 30—50% вместо официальных около 1% с каждого участка тоже довольно относительны. Хафиз Миргалимов пояснил, что они пользовались теми протоколами, которые дали их наблюдатели, а сравнивать пока не с чем, как получат официальный ответ по голосам за своего кандидата, так и изучат статистику.

Хафиз Миргалимов пояснил, что они пользовались теми протоколами, которые дали их наблюдатели, а сравнивать пока не с чем. Фото Максима Платонова



На прямой вопрос об обжаловании результатов через суд и непризнании результатов Артем Прокофьев только зачитал выдержку из особого мнения к протоколу: «…результаты получены за счет нарушения принципа свободных выборов…», — и напомнил про юридическую службу отделения партии.