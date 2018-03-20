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Почему татары-мишаре Поволжья долгое время не проводили «праздник плуга»?

07:00, 20.03.2018 128

Немишарский сабантуй: финно-угорское начало, советское вмешательство и замена Джиену

Почему татары-мишаре Поволжья долгое время не проводили «праздник плуга»? Фото: mordovmedia.ru

В Саранске в дни чемпионата мира по футболу гости мундиаля увидят Сабантуй. Татарский «праздник плуга» проводится по указу главы Мордовии Владимира Волкова. Однако мишаре (субэтнос татар) изначально не отмечали Сабантуй, его навязали большевики взамен «антисоветскому» Джиену, считает краевед и журналист из Мордовии Ирек Биккинин. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», он объясняет, почему мишарам чужд этот праздник с языческими корнями. Колумнист находит финно-угорские истоки Сабантуя и раскрывает некоторые сакральные символы проводимых торжеств.

Слово — имамам

О татарском Сабантуе известно практически все — ученые подробно описали и историю праздника, и его содержание; ежегодно проходит множество сабантуев — как в России, так и других странах, где есть татары, вплоть до Австралии.

Однако мало кто задумывается над тем, как разительно отличаются дореволюционный Сабантуй и его современная версия. Впрочем, и дореволюционный Сабантуй сам уже коренным образом отличался от исконного, первого варианта. Ведь изначально это был земледельческий языческий ритуал финно-угорских народов Поволжья, и он, по понятным причинам, не смог сохранить свой первоначальный смысл у татар-мусульман.

Сабантуй был ритуальным праздником задабривания духов плодородия земли с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. То есть это языческий, доисламский праздник. Однако уже во времена Волжской Булгарии языческий смысл праздника начал уходить в прошлое, ведь булгары в IX—X веках приняли ислам. Впрочем, тот же праздник у соседних народов Поволжья, то есть у финно-угорских народов, продолжал сохранять сакральный, языческий характер. Поэтому у практикующих татарских мусульман как не было, так и до сих пор нет единодушия — проводить ли Сабантуй, участвовать ли в нем. Еще в средние века одни имамы старались запретить Сабантуй, а другие не противились ему.

Муфтий Ислям Дашкин (на фото слева): «Это не праздник какой-то религии, с точки зрения шариата. У Сабантуя сейчас нет никаких признаков какой бы то ни было религии. Суть этого праздника сейчас — общение людей»

Например, муфтий Ислям Дашкин (Пенза) на Всероссийском Сабантуе в Средней Елюзани (22 июля 2017 года) заявил: «Это не праздник какой-то религии, с точки зрения шариата. У Сабантуя сейчас нет никаких признаков какой бы то ни было религии. Суть этого праздника сейчас — общение людей… Да, есть мнение, что изначально Сабантуй был языческим ритуальным праздником, но сейчас тут нет ничего языческого».

Имам города Сурска Юсеф Бибарсов также выразил точку зрения многих имамов: «У нас, мишарей, традиции проведения Сабантуя не было вплоть до советского времени, поэтому наши имамы и не боролись против него. Наши отцы и деды говорят, что первые Сабантуи в наших краях начали проводить с 1950-х годов, с инициативы областных властей. Да, есть такие мусульмане, кто категорически против участия в Сабантуе, утверждая, что здесь смешиваются мужчины и женщины, здесь могут быть пьяные, здесь громко звучит музыка, здесь поют, танцуют, что это языческий обряд. Но мы считаем, что сейчас никакого язычества в данном празднике нет, осталось только национальное — сейчас это праздник общения односельчан и земляков. Поэтому наша задача — не отрываться от народа, а использовать этот праздник для призыва людей к исламу».

Аутентичность и новшества

Конечно, с принятием ислама магические обряды булгарского Сабантуя потеряли свой смысл, но многие из них остались и продолжали бытовать уже как элементы народного увеселения. В XIX веке татарский Сабантуй был уже просто веселым народным праздником, который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ.

Именно начало сельхозработ, а не окончание посевной, как это понимают сейчас. Об этом свидетельствует его название: Сабан означает «яровые», «поля для весенней вспашки под яровые культуры» или в другом значении, — «плуг»; а туй — «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова Сабантуй — торжество в честь начала вспашки земли под сев яровых.

Все коренные народы Поволжья имели и имеют подобные ритуальные праздники. Правда, они не стали такими большими по масштабу празднования, как у татар. Но они были и есть — у мокши «Акша келу», у эрзи — «Кереть озкс», у удмуртов — «Акаяшка», у марийцев — «Ага-пайрем», у чувашей — «Акатуй».

Многие игры и состязания нынешнего Сабантуя отсутствовали в традиционном Сабантуе и были заимствованы от русских ярмарок XIX века. Например, влезание на столб, бег в мешках, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, которую держат зубами, разбивание горшков, бой мешками, сидя на бревнах. Фото Олега Тихонова

Спортивные соревнования на языческом этапе проводились с чисто практической целью: для выявления самых сильных, самых ловких и самых быстрых мужчин, которые вместе вспашут первую борозду. Тут своя сакральная символика: земля уподобляется женщине, которая, чтобы рожать здоровых детей, то есть давать хороший урожай, должна выбирать самых лучших мужчин — здоровых, ловких, быстрых и крепких. Победители сабантуя проводили первую борозду, как бы нарушая девственность земли-женщины, и клали в эту борозду сырые куриные яйца и семена различных сельхозкультур: полбы, проса, ячменя, ржи и т. д., символически оплодотворяя землю.

Естественно, что Сабантуй проводился в разных селах в разные дни, так как поля сохнут с разной скоростью и могут быть готовы для пахоты с разницей в несколько дней.

Многие игры и состязания нынешнего Сабантуя отсутствовали в традиционном Сабантуе и были заимствованы от русских ярмарок XIX века. Например, влезание на столб, бег в мешках, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, которую держат зубами, разбивание горшков, бой мешками, сидя на бревнах, поиск губами монеты в миске с кисло-молочным продуктом «катык» (чем прославился Путин в Казани в 2004 году).

А вот конные скачки были введены тюрками Поволжья, у местных угро-финнов такого не было.

Мишари не праздновали

Сабантуй праздновали и празднуют казанские татары и башкиры. Однако у башкир этот праздник проводится не в день выхода на поле, а в день, когда башкиры выходили с зимовки для перекочевки на летние пастбища.

Из тюркских народов аналоги Сабантуя есть еще у ногайцев, балкарцев и казахов. Понятно, что они не могли позаимствовать этот праздник напрямую от угро-финнов. Судя по всему, к ним праздник попал от золотоордынских татар Поволжья.

Сабантуй не является традиционным праздником татар-мишарей, проживающих в Мордовии, Чувашии, Пензенской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областях и других регионах. Однако в местах смешанного проживания с татарами и башкирами мишари также постепенно восприняли этот праздник.

Башкиры на празднике йыйын. Начало XX века, д. Ябалаклы. Фото wikipedia.org

Например, в Мордовии Сабантуй впервые появился в начале 1950-х годов, в районном центре Лямбирь, под названием «массовые гуляния». В советское время Сабантуй в Мордовии праздновался нерегулярно.

У мишарей были другие народные праздники, проводящиеся сейчас только в отдельных деревнях Мордовии и Пензенской области. Например, «Келәу» (разные его виды), «Ярила» и другие. Самым широко отмечавшимся праздником был «Джиен» («Йийын»), который отмечался практически у всех тюркских народов. Он проводился в период после посевной и до начала косьбы трав. Джиен длился от трех до семи дней.

Смена сезона

Как же весенний праздник Сабантуй стал летним? В 1925 году Татарский обком КПСС разослал по татарским селам рекомендацию объединить Сабантуй и Джиен в один праздник. Основной целью было уничтожить праздник Джиен, во время которого татары традиционно обсуждали все, что происходило в данном селе в прошлом году, выносили какие-то решения на будущее. Джиен был в какой-то степени конкурентом советской власти в данном селе и источником инакомыслия. Так многодневный Джиен, с его неспешными разговорами, горячими спорами, совместными рассуждениями о жизни заменили на однодневный спортивно-развлекательный Сабантуй. Вторая цель — сокращение количества нерабочих дней в июне, имея в виду «светлое» колхозное будущее советской деревни.

Еще в XVIII веке известный немецкий историк Иоанн Георги так писал о проведении Сабантуя в Башкирии: «В праздник сей на свои пашни съезжается верхом всякая деревня, не исключая ни жен, ни детей, слушает приносимое муллою моление о плодородии земли и изобилии в траве и забавляется потом питьем кумыса, пляскою, песнями, рыстанием взапуски и тому подобным». Татары и башкиры верят, что благодаря молениям и жертвоприношениям они получат от Всевышнего благоденствия, мира, счастья и хорошего урожая. И что своим безудержным весельем, озорными плясками и шумными соревнованиями «встряхивают» природу, дают толчок ее дремлющим силам.

Известно, что в прошлом женщины к Сабантую не допускались. Даже в XVIII веке, как описывал Карл Фукс, казанские татарки наблюдали за Сабантуем издалека.

Многодневный Джиен, с его неспешными разговорами, горячими спорами, совместными рассуждениями о жизни заменили на однодневный спортивно-развлекательный Сабантуй. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Все дело в финно-уграх

Почему же булгары переняли от местных финно-угров этот праздник, а татары-мишари — нет? Ведь татары-мишари, когда они еще не были мусульманами, уже жили вперемешку с мокшей и эрзями, у которых был аналог Сабантуя.

Предки мишарей — тюркское племя буртасов — пришли в бассейн рек Сура, Мокша и Цна и подчинили себе местные мордовские племена. Затем булгары тоже пришли на берега Волги и тоже подчинили себе местных угро-финнов, взяв себе местный земледельческий праздник. А мишари почему-то не стали его праздновать.

Возможно, разгадка в том, что булгары, в отличие от буртасов, основных предков мишарей, ассимилировали значительное количество волго-камского угро-финнского населения, сделав своим их основной ритуальный праздник.

Например, никто не оспаривает тот факт, что в составе чувашей-тюрков имеется мощный угро-финский компонент. И у них тоже есть аналог Сабантуя — праздник Акатуй (праздник плуга).

Действительно, почему бы булгарам и иным поволжским предкам казанских татар, пришлым кочевникам, ставшим земледельцами, не заимствовать готовый праздник с тысячелетними традициями у тех местных угро-финнских племен, кого они инкорпорировали в свой состав, грубо говоря, ассимилировали?

Видимо, мишари ассимилировали мордву не так много в процентном отношении, чтобы праздновать их праздники. Иначе невозможно дать ответ на эти три вопроса:

  1. Как объяснить отсутствие Сабантуя у татар-мишарей, бывших кочевников, несмотря на их длительное проживание рядом с мокшей и эрзей, — угро-финскими народами, у которых есть свои аналоги Сабантуя?
  2. Как объяснить наличие вариантов Сабантуя у кочевых казахов, ногайцев и башкир, а также у балкарцев — все эти народы наследники золотоордынских татар?
  3. Как объяснить наибольшую проработанность и детализированность Сабантуя именно у казанских татар — главных наследников золотоордынских татар Поволжья?

Те мишари, кто живет чересполосно с казанскими татарами, уже давно приняли Сабантуй как свой праздник. Это наглядный пример заимствования торжества. Причем недавнего заимствования, так как в массе свой мишари переселялись в Башкортостан лишь в XVIII веке, относительно недавно. Хотя часть мишарей жила там еще с XVI века, в силу службы, и от их мишарскости мало что осталось. Несомненно, им лучше было быть ассимилированными казанскими татарами или башкирами, чем неизбежно обрусевать.

Сабантуй есть только у шести тюркских народов и у четырех угро-финнских народов Поволжья. Фото Олега Тихонова

В мире свыше 45 тюркских народов, а Сабантуй есть только у шести тюркских народов и у четырех угро-финнских народов Поволжья.

Кто у кого заимствовал? Ясно же, что тюрки у угро-финнов, ведь праздник земледельческий, а поволжские угро-финны — давние насельники региона.

P.S. Праздник татар-кочевников — Джиен — к сожалению, оказался уничтожен большевиками и забыт всего лишь за два-три поколения. Уничтожен древний татарский праздник, который до 1920 годов был гораздо более значимым и весомым в жизни и культуре татар, чем Сабантуй. Причем для уничтожения Джиена, с сильной исламской составляющей, был использован именно Сабантуй, с его языческим происхождением. Так была прекращена практика мусульманизированного Джиена, длившегося несколько дней, когда после посевной и до сенокоса люди собирались в разных селах, могли неспешно вести исламские и антисоветские разговоры, отдыхали, расслаблялись, общались, знакомились, договаривались о свадьбах.

Ирек Биккинин
ОбществоИсторияКультура БашкортостанТатарстан
комментарии 128

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая в Древней Греции, зародилась как часть религиозного культа. Игры проводились в Олимпии, считавшейся у греков священным местом.
    Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном.
    И что по Вашему, Олимпийские игры сегодня не являются праздником других народов?
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    Анонимно 20 марта
    К чему это вы тут про Олимпийские игры?
    Сабантуй не прекращал свое существование.
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  • Анонимно 20 марта
    Вот это новость
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  • Анонимно 20 марта
    какая у человека каша в голове. какие буртасы? если сам не празднует, пусть за других не говорит
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Никакой каши. Все четко. Приводите свои доводы.
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ой, это автор отвечает? Как интересно...
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Да, это автор отвечает, Ирек Биккинин. Не получается войти через соцсети.
    Так "какие ваши доказательства?" Про кашу и про буртасов - выскажитесь.
    Аргументированно выскажитесь.
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Как казахи и балкарцы, которые к финно-уграм не имеют никакого отношения, могли "перенять" сабантуй? Логика хромает, не чувствуете?
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин: Легко могли. Если включите голову, поймете, что логика не хромает. Например, татары у кого взяли 8 марта? Правильно, у русских. Тогда это русский национальный праздник? Нет, русские сами позаимствовали, у немецких марксистских феминисток. А уж потом навязали и татарам.
    Фрагмент из моей публикации (читайте выше):
    "Из тюркских народов аналоги Сабантуя есть еще у ногайцев, балкарцев и казахов. Понятно, что они не могли позаимствовать этот праздник напрямую от угро-финнов. Судя по всему, к ним праздник попал от золотоордынских татар Поволжья".
    Первыми позаимствовали Сабантуй тюрки-булгары. Освоили праздник, добавили скачки, как бывшие кочевники.
    Спустя пару веков булгары приняли ислам, но праздник у них уже прижился, булгары отказались от явно языческих элементов.
    В таком виде Сабантуй дожил до времен Золотой Орды. Те золотордынские кипчаки, кто ассимилировал булгар, взяли и Сабантуй. Поскольку они были весьма мобильны, то похожие праздники появились и у предков балкар, ногайцев и казахов, как раз тесно общавшихся с золотоордынскими татарами, и бывших фактически частью золотоордынских татар. Тут все просто.
    Если у вас есть другие версии, излагайте.
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    Анонимно 20 марта
    Сабантуй - исконно тюркский праздник. И все эти скачки на лошадях, показательные выступления наездников, угощение кисломолочной и мясной продукцией, ярмарка, юрты - все это восточные вещи кочевников. Именно поэтому его проводят казахи, башкиры, каракалпаки, татары, балкарцы, кумыки и многие другие. И чуваши под названием Акатуй. И от них переняли марийцы и мордва, которые теперь отмечают под своими названиями.
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    Анонимно 20 марта
    У булгар(татар) существовало предание , которое передавалось из поколения в поколение , что всё живое появилось из воды, в том числе и человек! Казанские татары происхождение индоиранцы! У индусов покойника после сожжения на костре, все родственники и участники похорон омываются в воде, то есть очищаются! Слово балык и бала схожи, возможно возникновение этнонима "българ" ассоциативно возникло от этих слов!? Кстати и китайцы в хрониках освещают древних татар , как селящихся у водных артерий и поклонявшихся воде! Жертвоприношения практиковалось у булгар и человеческие к тому же! Возможно сабантуй , это чисто религиозный праздник древних булгар и сопряжен с праздником жертвоприношения и вначале произносился, как субан-туй. Су-вода, баня-по-татарски называлась буөне – «вместилище, логово пара, парилка» .Потом , постепенно с принятием ислама и возникновением нового праздника жертвоприношения ,курбан-туй (курбан-байрам), субантуй трансформировали в сабантуй! Очищение водой , субантуй превратился в очищение землёй, курбантуй! Коро-сухо. То есть мокрое стало сухим! До того и потом долго ещё жертвенных животных сжигали , например дождь вызывали ,сжигая остатки жертвенных баранов на костре ,на возвышенности , дым от горения их шерсти , поднимался и стилался черным чадящим и с проникающим и впитывающим запахом .Понятно, что участники обряда после этого должны были тщательно мыться! А если сжигали труп жертвы , тем более! Вывод , сабантуй(субантуй) , это чисто религиозный праздник жертвоприношения только булгар (татар)! Избавляться от него не рекомендуется, он трансформировался в другое значение, но это память и специфика народа, также. как и масленица у русского народа!

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    Анонимно 20 марта
    Не фантазируйте, что "Сабантуй - исконно тюркский праздник". Это земледельческий языческий праздник.
    Если бы этот праздник финно-угры переняли от булгар, то почему его нет в самой Болгарии?
    Ларчик открывается просто: в Великой Болгарии Кубрат-хана Сабантуя не было. Поэтому булгары Аспаруха и не могли принести Сабантуй на Балканы.
    Это означает, что у булгар Сабантуй появился после переселения на Волгу и Каму.
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    Анонимно 20 марта
    Классика!
    Человеки не догоняют, что кочевники занимались земледелием
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    Анонимно 20 марта
    Количественное соотношение тюрков к славянам в Дунайской Болгарии и Волжской Булгарии , это раз, а второе , важнее , христианство и ислам , крутая разница в его внедрении в массы.Христианство начисто отвергает прошлые культы и при том жёсткими мерами, другое дело ислам , там всё добровольно. И ещё, возможно вхождение былого в рамки доминирующей религии , то есть уже несколько обновлённого , но уже поданного , как религиозного, что не происходит при исламе, тем более не имеющего никаких особых полномочий и довольно непрочного по истечению исторических событий на отдельно взятой территории, то есть в Поволжье!
    Всё объяснимо и вполне !логически
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    Анонимно 20 марта
    Стопроцентно, "сабан", происхождением от слова чабан. Но это не животноводческий праздник! А. что начинается на букву "с" , то такое произношение было у тептяр, которые от булгар! А вот подумайте, слово "бэрэнге", картошка по татарски, это тоже ведь не бараны! Хотя , если "пораскинуть мозгами", при непосильном налоге , которым обременили мусульман , то картошка являлась спасительным кругом , палочкой-выручалочкой от голодного существования и тогда ассоциация с баранами , конечно в саркастическо-юмористическом смысле сравнение вполне приемлемо, так и "сабан" , должно быть своим возникновением обязано времени начала активного культивирования картофеля у татар! А до того у татар был деревянный плуг и называлась она "сука"! Так то!
    Перенять этот праздник,"сабантуй" у местного населения булгары(татары) не могли , по мелочи может быть, но в хрониках этот праздник упоминают , как древний.В этом случае он может быть народным определённого народа или религиозный, но тоже ,какого то одного народа, впрочем оно не исключает одновременно оба значения! И такое великое явление не могло быть перенято от многочисленных народов не имеющих государственного статуса с разными верованиями, это ересь пресекаемая в пределах глобального строительства одной монополии, страны в том времени существования , но допустимая местами и не конкурирующими с общей установкой на доминирование лидирующего большинства!
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    Анонимно 20 марта
    Почитайте этого Ирека, то он пишет что он чистокровный татарин (я в этом с ним согласен, т.к. мишары потомки служилых татар, соответственно они и есть прямые потомки ордынцев, но в данной статье он все стрелки переводит на казанцев, типа они потомки ордынцев, а он буртас. Также он отказывался от того, что он татарин, и писал, что он чистокровный булгар и опять ордынское прошлое своих предков сваливал на казанцев. У меня на родине мишар не долюбливают, хотя часть моих земляков происходят из мишарских кровей бежавших от крящения в марийские леса, искал причину, нашел оказалось что несколько деревень было отдано служилому татарину, он был помещиком, а потомки казанцев, мусульмане, были крепостными, тогда как в марийских деревнях никогда не было крепостного права. Так, что никаких доводов, а каша у него в начинке.
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    Анонимно 21 марта
    Если понимать. что земледелие своё начало и развитие получило в сложной организованной структуре , то есть это должно быть государственное образование, то такие дела логически не могут происходить в степной и лесной зоне изначально, нужны знания , земледельческому населению нужна охрана ("крыша") и принуждение! Булгары обладали знаниями , подчинялись хазарам, те в свою очередь , принимая во внимание иудейскую элиту, а это уже "выход" на Шумер могли им и показать и указать, то есть были верховенствующими ! Если исходить их этих посылок , то земледелие пришло от развитой шумерской цивилизации, значит и большинство включений в язык шумерского происхождения .Дингир (Тенгри) Суанасы , Ки (может Ка?) богиня земли! Мишар, это шумерское слово, оно конечно вначале не совсем так звучало, но судя по некоторым источникам , это воины-жрецы, контролирующее некое пространство .Допустим , что каким то образом это название переняло племя (?) буртасов или оно было двойным названием, но всё равно пришло , когда то с Шумера! Мишары , это и хазары и татаро-монголы , смешавшиеся потом с булгарами , земледелие, это ясно , не их ипостась , а контролируемого ими населения!
    По названию древнего плуга , "сука". состоит из двух слов: су-вода и Ка (Ки?) , богиня (бог) земли . Зарывая семя в землю плугом , хоронят , поливая водой, оживляют! Отсюда происхождение слова, "кабер" -могила. Числа . точно шумерские, но и Ка, -шумерское! Смысл понятен! Итак. , приходим к слову "сабантуй" и получаем тот же результат!

    ...Шумеры именовали своих богов AN.UNNA.KI, что переводится как «те, что спустились с небес», пиктографически оно изображалось как DIN.GIR. Какое же значение этого знака? Шумеры Известный исследователь З.Ситчин считает, что шумеры употребляли его в описании неких летательных аппаратов, которые очень похожи на современные ракеты. Шумеры употребляли значение GIR для описания загадочного предмета, который имеет остроконечную форму, но по-настоящему этот знак открывается, если употребить его со знаком КА

    Источник: http://secretplanet.pp.ua/span-style-color-4f970e-bogi-shumerov-eshhe-nemnogo-informacii-span.html
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    Анонимно 21 марта
    В голову пришло, потом поискал в интернете и нашёл потверждение своим мыслям. Вот: parnasse.ru›Проза›Эссе и статьи›История и политика›burtasy-kto…
    Именно от него произошел немецкий аналог бург – укрепленный город. ... Чтобы перелопатить миллионы кубов земли на этом укреплении общей ... Буртасы были не только хорошими строителями, но и воинами – сражались и конными и пешими.
    Это и подходит к мишарам, воинам - жрецам с шумерского! Они , как цивилизаторы, должны были позаботиться о строительстве городов и укреплений, то есть о государственном обустройстве.А города ,это . как раз основа огосударствления территории ими, контролируемой! Сначала они должны были воспользоваться подручными материалами на территории строительства, а это лес и земля.Значит название , буртас включает в себя брёвна и логично , тёсаные и "бурты", земляные валы!удивляться не стоит , что эти слова имеются в настоящем времени в русском языке и частично сохранились в татарском, многие слова в русском языке татарского происхождения! Получается всё же, что мишары и буртасы, одни и те же лица!? А если брать ареал их, хазарского пребывания и использование уйгурского письма, они к тому же ещё и татаро-монголы, до того , руководимые иудейской элитой, как в Хазарии , так и в Волжской Булгарии , то есть в каком то качестве выходцы когда то с Шумера!: После распада Хазарии превращаются в татаро-монгольских реваншистов, пожелавших возродить своё былое могущество! Недаром, по исследования современных генетиков:lenta.ru›news/2016/09/19/chan/
    Генетики из Монголии и Южной Кореи выяснили, что Чингисхан обладал европейскими корнями. ... Ученые полагают, что хан Монгольской империи также относился к гаплогруппе R1b-M343, а не к C3c-M48, которая распространена в Азии...
    А это уже зона распространения не Забайкалье!
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    Анонимно 21 марта
    Ирек Биккинин:
    странному человеку, написавшему, что якобы я пишу, что я "чистокровный татарин". Никогда я такое не писал. Ибо нет "чистокровных" народов.
    Второй бред, что якобы я утверждаю, что казанцы "потомки ордынцев", а я "буртас". Мишари такие же потомки ордынцев, как и казанцы.
    Третий бред - якобы я "отказывался от того, что я татарин, и писал, что я чистокровный булгар". Темниковские и лямбирские мишари не имеют отношения к булгарам. Нет таких данных.
    Ну и прочий бред...
    Вот так люди из марийских лесов, бредящие наяву, осваивают компьютер и интернет, и пишут такие нелепости...
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    Анонимно 21 марта
    Всю жизнь прожил среди казахов но праздника Сабантуй у казахов не встречал, другое дело что они его празднуют вместе с нами, местными татарами как именно татарский праздник
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    Анонимно 21 марта
    не сука- а, Суха
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    21 марта
    не сука- а, Суха
    Ну, это можно сравнить например с названием , с таким:По русски - Казахстан, а по казахски - «Қазақстан».При том - вторая "К" - так называемая "К-твердая", читается как "Кх" с акцентом на "К" и пишется по другому (в русской раскладке такой нет)... .
    Диалекты у татар разные , литературный язык один, кто то по старинке произносит некоторые слова, кто по литературному, изначально слово соха(на русск.), по татарски произносили ," суқа ", то есть с глухим произношение "кх", потом, при реконструкции в литературном исполнении осталось одно "х"! С современной точки зрения невозможно относиться и изучать прошлую историю, нужно сравнивать более обособленные и близкие народы, на татар , их алфавит, речь, произношение, большое влияние оказало близость контакта с русским народом!

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    Анонимно 22 марта
    Нетрудно проверить , кто был Чингиз хан, куда делся его народ И воины! Нужно усечь, что татары Чингиз хана особое значение придавали счёту, буквально постоянно считали , это главное, что этих татар отличает от других народов.Ямские станции строили и нужно было постоянно сообщать в Ставку все приобретения и потери, кроме не менее важных сообщений и приказов, существовала строгая дисциплина подотчётности!И вот , чтобы отыскать, нужно узнать на каком языке они считали, это раз и второе , важно, что означает каждое число, в нём должна отражаться их жизнь и воинская организация , потом , после этого " пробежитесь" по всем народам имеющих эти числа, они должны составлять , как когда общее целое того народа в прошлом! Успехов!
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    Анонимно 23 марта

    Число Число на русском Число на уйгурском
    0 ноль ноль
    1 один бир
    2 два икки
    3 три үч
    4 четыре төрт
    5 пять бәш
    6 шесть алтә
    7 семь йәттә
    8 восемь сәккиз
    9 девять тоққуз
    10 десять он
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    Анонимно 23 марта
    Второе название уйгуров во времена Чингиз хана , татары! Хазары пользовались уйгурским письмом, татаро-монголы также.Даже современный уйгурский язык очень похож на татарский!
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    Рамзис Исмагилов 24 марта
    У булгар был подобный праздник толЬко назвался -Жыен..Он длился от 3-7 дней .Так как собирались племенные союзы и выносили решения на перекочевку или планы на летние работы, ..Первично -Жыен проходил на Столицах , а потом донесения разносилось по племенам и селениям,обсуждение происходило повсеместно..и окончание Жыен уже праздновали-не факт просто соображения.
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    Анонимно 25 марта
    На татарском/на русском. Русские заимстования от татар
    беренче/переши (на древнеславянском), первый (сейчас)/ перший (украинском)
    дистэ\десять
    кырык\сорок
    томэн/тьма (десять тысяч)

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    Анонимно 27 марта
    Так оно и есть.Татары -мишаре действительно Ведущий и основной народ Золотой Орды От ДУНАЯ до Иртыша было это государство Тюрко -буртасы -кипчако- татары мишаре очень мало переняли от угро финнов их обычаи в отличии от булгар.У татар -мишар был действительно свой праздник "Джиен"От слова жыен собирать.А советская власть ликвидировала этот исконно древний народный праздник и заменила"Сабан- туем"превратив его в массовое народное гуляние с водкой пьянством шашлыками из свинины и т д.После разгрома Золотой Орды."Джиен"постепенно начал исчезать и как уже известно при советской власти превратился в интернациональный праздник каковым он является ив настоящее время От настоящего национального праздника мало что в нем осталось
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  • Анонимно 20 марта
    Насчет Джиенов согласен. Потеряли мы его. Хотя башкиры пытались возродить йыйын, но уже не то.
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  • Анонимно 20 марта
    Татары едины, не смотря на эти мелочи, которые вы тут накалякали)) это просто история, все меняется и развивается. Мы один народ!
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    Анонимно 20 марта
    $

    "Мы один народ!"

    Бик дэрес! Так точно!
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    Анонимно 20 марта
    ..."накалякали" дисез - дәлилләрегез бармы?
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  • Анонимно 20 марта
    ну и фантазии у автора - про мужиков и девственность земли... долго хохотал)))
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    Анонимно 20 марта
    "...долго хохотал"ся... - уже позитив. А про якобы "фантазии у автор" - это показало вашу неосведомленность в вопросах татарской этнографии.
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    Анонимно 20 марта
    не, ну это все по фрейду, реально же
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    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин: По Фрейду, говорите,... Хех...
    Почитайте хотя бы в интернете про фаллические культы (у разных народов, включая и славян). Почитайте, давно ли сняли с груди деревянные фаллосы наши братья по Поволжью. А также почему до сих пор многие индийцы вполне себе таскают на груди золотые фаллосы.
    Ясно, что вы не поедете в Химки - читать диссертацию (забыл автора), про сакральные символы - откуда пошли есть христианский крест, мусульманский полумесяц и прочие символы.
    Но вполне удивитесь, даже прочитав невинные интернет-тексты на эту тему...
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    Анонимно 03 апр
    Уважаемые! Главная беда состоит в том, что всё проходящее здесь обсуждение строится на советском официальном курсе истории и предложенных кое-кем домыслах. 1. Мне уже за 70. Но я помню, что мои предки до 18-19 века жили в Арской даруге в селе Янголь Иле ( Ныне это Балтасинский район село Янгулаево. Потом было массовое переселение на Южный Урал на Новую Туркестанскую погранлинию. Что такое "даруга", кто такие "янголи" ? Со слов бабушки наш род назывался янголь. Теперь упоминание о янголях существуют только у башкир. 2. Бабушка всегда подчеркивала, что мы - не татары. Татары - это кличка, данная нам русскими. Без - ногайлар! Так до сих пор называют переселенцев из Татарстана местные казахи и башкиры. Ногай - это не национальность. Это принадлежность к клану хана Ногая.И дочь его Сююнбика не была татаркой. Наш род - из янголей. Информация о родовом устройстве татар вы нигде в открытых источниках не найдете. Она тщательно скрывается от нас. Постановление ЦК КПСС от 1944 года по Татарскому обкому продолжает действовать. 3. В моем роду земледельцев не было. Впервые мой дед взял в руки лопату и вскопал в приказном порядке выделенный властью участок под картошку в 1940 году. 4. Вспоминать надо семейные хроники, а не цитировать легальную литературу. 5. Про монголов и татар. Просто посмотрите старые географические карты. На картах вы найдете целые территории, называемые МОГОЛИЯМИ (Могол с греческого - великий). Не Монголия. И Тартариями. Но с легкой руки заинтересованных спецов их население автоматом начало именоваться МОНГОЛАМИ и ТАТАРАМИ.
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Балкарцы наследники ордынских "татар " Казанские татары основные потомки поволжских ордынцев . Смех и грех.
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    В чем смех и в чем грех? Есть доводы? Приведите.
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    Конечно есть . Балкарцы этнос до ордынский ни по генетике ни по краниалогии к пришлым монголам называемым татарами не имеющим никакого отношения. Если вы прочтете даже их фольклор там все против ордынцев. Казанские татары потомки по генетике в основном дотюрских и в том числе доордынского населения ,как пишет Максум Акчурин . Руководитель татарского ДНК проекта. Те же самые выводы отражены в работе антрополога Газимзянова ,а ранее Яблонского


    Газимзянов И.Р.
    .


    Группы населения, близкие по антропологическому типу к кочевникам степей Евразии эпохи средневековья и относимые нами к выходцам из Золотой Орды, на территории Волжской Булгарии были немногочисленны. Они не оказали существенного влияния на формирование физического облика местных жителей.


    Ну и какие "основные" потомки ордынцев ?

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    Анонимно 22 марта
    Ирек Биккинин:
    Это не доводы.
    Вы что же, считаете, что нельзя называть ордынцами те народы, кто жил на данной территории до 1243 года? Кто же тогда ордынцы? Только те, кто пришел во составе войск Батый-хана? Но это же нелепо...
    Все тюрки Золотой Орды - они и есть ордынцы.
    Хоть балкары, хоть казахи, и т.д.
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    Нелепо всех и вся лепить ордынцами. Просто так . Якобы если жил в орле то и был ордынцем. Все тюрки это громко сказано. В орде не только тюрки жили. Что ж теперь и славян и финоугорские народы считать ордынцами.
    Конечно нет. И те же балкарцы плюнул в лицо любому ,кто будет настаивать что они якобы ордынские татары. Потому что их история началась раньше орды и ордой не закончилась,а лишь повлияла на них.
    И это не мои выводы,а выводы татарских исследователей. От вас кроме громких слов ничего не поступало .

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    Анонимно 22 марта
    Счёт :Балкарский и Карачаевский язык (Тюрки Кавказа)
    1- Бир
    2- Эки
    3- Юч
    4- Терт
    5- Беш
    6- Алты
    7- Джети
    8- Сегиз
    9- Тогъуз
    10- Он
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    Анонимно 29 марта
    Прослушал запись интервью ДНК проекта татар ,действительно монгольских генов,очень мало около 2 %,сравнивали с генами современных монголов.А современные монголы Халка имеют к древним монголотатарам лишь незначительное отношение.Татары ордынцы однозначно ,как и другие тюрки.
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  • Анонимно 20 марта
    Как может народ забыть важнейший праздник за 2-3 поколения? Что-то тут не сходится?
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин: А что тут не сходится? Сходится.
    Советские люди десятки лет праздновали "важнейший" для нас праздник. И все, никто уже не празднует. Не припомните, о каком "важнейшем" празднике речь?
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Тот праздник был искусственный, не народный
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин: Тот праздник был искусственный? В прежние времена вы могли загреметь по 58-й статье за такие антисоветские высказывания :)
    Так все нынешние праздники искусственные, не народные - 8 марта, 1 мая, Новый год, что там еще?
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ну дак вы не уходите от ответа. Как по вашему истинно народный, не навязанный праздник мог забыться за 2-3 поколения?
    Ответить
    Анонимно 21 марта
    Ирек Биккинин: Конечно, "истинно народный, не навязанный праздник мог забыться за 2-3 поколения"... Он и забылся. Где он сейчас? Ау? Кто вспоминает Җиен, кроме историков и этнографов? Никто.
    А в литературе начала 20 века, в тогдашних татарских газетах он вполне себе еще есть, как нечто привычное, "истинно народное".
    Что угодно может забыться... Особенно, если за эти воспоминания могут поставить к стенке, как антисоветчика.
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Во тоже непонятно, почему аналоги Сабантуя существуют у казахов, ногайцев, балкарцев , которые не соприкасались с финно-уграми Поволжья? Кто у кого позаимствовал праздник? Есть ли аналогичные праздники у финно-угров Европы?
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Что за бред про Сабан туй! Читайте поэму "Шан кызы дастаны", "Джагфар тарихы" где говорится, что Саба (не Сабан) туй учрежден булгарами в честь воссоединения народом Саба. Почему народ Саба оказался севернее своего местоположения - Юга Аравийского полуострова - читайте суру "Саба" и суру "Муравьи" из аль-Корана
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    "Шан кызы дастаны" и "Джагфар тарихы" - конкретные энкаведешно-гебешные фейки. Как вам не стыдно ссылаться на них?
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Жыен запретил Сталин, и перенес Саба туй после окончания посевной, также Сталин запретил созданную Микаэлем Башту Сина (прадеда Абу Али ибн Сина) арабскую графику. Насильно ввели латынь, в 1939 году насильно ввели кириллицу. Еще до революции при переписи булгары хотели записаться булгарами, за что были выпороны коллективно. Прежде чем мелеть читайте немного историческую (но нерусскую, где не сами не могут разобраться) литературу
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  • Анонимно 20 марта
    С чего взяли, что именно буртасы - основные предки мещеряков? Эта гипотеза,которую трудно считать серьезной. Собственно, и булгары - не единственные и не основные предки собственно татар. Этногенез - сложный процесс. История теперь встает на рельсы объективности - генетические исследования опровергают всевозможные устаревшие фантазии. Возможно, среди предков мещеряков были и буртасы, и периферийные булгары, но не меньшую роль сыграли мокша и эрзя (и другие финны), ногайцы, потомки хазар (а с ними и пришедших автохтонов Кавказа), именьковцев-балтов, угров и пр. Также и татары - в огромной массе отюрченные и принявшие ислам марийцы (черемиса, долго воевавшая с русскими стрельцами), удмурты, чуваши, мокша, анклавы ногайцев, не говоря о более древних жителях края. Генетические исследования показали в высокой степени родство коренных народов края - татары и мещеряки генетически мало чем отличаются от марийцев, чувашей, мокши и т.д.
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин: Мещеряков? Кто это - мещеряки?
    Татар-мишарей так называете? Как их называли в царские времена на Урале?
    Царские времена давно прошли. Поэтому просьба - называйте носителей западного диалекта татарского языка так, как принято сейчас - татары-мишари.
    Не вводите людей в заблуждение относительно генетических исследований татар-мишарей - мы не отюреченные угро-финны, как бы вам этого не хотелось.
    По большому счету, уровень схожести по генетике человека и шимпанзе составляет около 98,5%. Будете ли вы утверждать, что мишари находятся в высокой степени родства с шимпанзе? Вряд ли.
    Основная масса татаро-мишарских мурзинских и княжеских родов, как показывают последние генетические данные, имеет происхождение из Центральной Европы и Балканского полуострова. А вовсе не с Алтая и не из финно-угорских регионов.
    Часть их из "половецкого" кластера, что связывает их происхождение с общезолотоордынскими процессами.
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    Анонимно 20 марта
    В статье много чего спроного! Но надо в конце концов определиться ,кто же все таки является на самом деле"татарами", а кого называли из определенных конюктурных соображений? За мишар: на самом деле мишары это в большей степени финно-угры ,потому как до принятия ислама многие ритуаллы были как у соседних так называемых финно-угорских народов, в могилу к усопшему ложили несколько палок, если память не изменяет то три: "одна отгонять собак и злых духов ,естественно на том свете, на другую ходить опираться , а вот про третью сходу не вспомню, да все это есть в летописях! Самое интересное ,что термин финоугры не существовал, так как фонов - финами не называли,даже в недалёкое ,царскосельская время их называли чухонцы ,а фины сами себя назвали и назвают suomalaiset, а старана suomi, понятие Угры тоже сомнительное, если его притянуть к названию река Угра тогда все нынешние так называемые финнов угорские народы к этому тоже отношения не имеют ,если подтягиваться к венграм , то их вообще-то называли мадьярами. Кстати кто не знает финны русских- русским не называют ,а зовут веннелайнен (Ами). Дальше ,больше нынешних татар соседние народы ни когда Татарами не звали и не зовут:соседние удмурты татар зовут б.и.г.е.р., татары же удмуртов зовут арлар,женщин- удмуртов ,акяями, в старину удмурты назывались по разному - вотяки,вогулы , марийцы же удмуртов называют одамари! Татар - марийцы и по сей день зовут с.ю.а.с.ы, это не в коем случае не чуваш- это просто созвучное название , самих же чувашей марийцы зовут сусламари, марийцев настоящие нынешние "казанские и башкирские татары"зовут черемисами! И кто же на самом деле является наследниками "золотой орды", ну точно не казанские татары, всё это домыслы которые протянуты за уши! Ясно же ,что в те стародавние времена специально, целенаправленно "тень и печать " так называемого татаро монгольского ига прилепили именно предкам нынешних казанских и башкирских татар,кстати которых под всякими надуманными якобы историческим фактами пытаются выдать за башкир! Для чего всё это делалось и продолжает муссироваться так называемое татаро монгольское иго к нынешним татарам, тоже можно объяснить при желании! По поводу сабантуя у финно-угорских народов тоже очень сомнительно- так эти народы в те времена земледелием не з.а.н.и.м.а.л.и.с.ь, жили промыслами ,охоты ,рыбной ловлей,собирательством просто по той причине ,что в тех местах где проживали и продолжают проживать эти народы - земель пригодных для сельхозоботрота не было ,да и что бы обрабатывать землю необходимо развивать по крайней мере разведение лошадей, на себе много земли обработаешь и потом домой привезёшь выращенный урожай? Так что многие так называемые учёные историки пролетают мимо очевидных фактов ,взять хотя тот факт ,что на самом деле к.а.л.м.ы.к.и. и есть самые настоящие потомоки татаро монгольских завоевателей ,но ни как предки нынешних казанских и башкирских татар , просто посмотрите где Калмыкия, какой образ жизни, как выглядят, минталитет и в конце концов религия и их история - один в один монголы, и где Татарстан и все остальное?
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    Анонимно 20 марта
    Вообще-то, мишары жто монголо-татары в чистом виде, в отоичие от кащанских татар, у которых весома финская и азиатская примесь.

    Антропологические типы мишар это один к одному монголо-татары
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    Анонимно 20 марта
    Калмыки это не монголо-татары, в Еврлпу они прибыли ищ Западной Монголии 400-450 лет назад
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  • Анонимно 20 марта
    Мишари не праздновали татарский сабантуй потому-что татар придумали большевики.
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  • Анонимно 20 марта
    Калмыки-родственники нынешних хальха-монголов.
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  • Анонимно 20 марта
    Мишаре податное население. Говоря на современный манер арендаторы, не собственники. Мишаром мог оказаться кто угодно. Так и тептяре или дефтяре - приписное население. С приходом большевиков данное население утратило смысл и ликвидировано. Прослеживается негативное отношение к башкирам, вероятно потому, что последние являлись вотчинниками. Сабантуй к финам не имеет отношения, так и к хантам, к коми и т.п. Йыйын утратил смысл еще во времена Анны Иоановны. Это аналог парламента. Так что всюду мимо. Что касается ислама, то существовал старый шариат. Поминание предков на разные даты: 3, 7, 40 дней. А также почитание Марса (Нардуган - рожденный от трупа) и Венеры (Вестла или абыстай), кстати имена были популярны даже при советах. Названия ураза, рамазан и проч. сохранились. Свастика - четыре косы и мн.др. И т.д.
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    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин:
    "Мишаре податное население"? Все сплошь и во все времена? Чушь пороть изволите...
    "...арендаторы, не собственники" говорите... Ха... Читаем множество жалованных грамот мишарям - в РГАДА, в архивах Пензы, Ульяновска и Тамбова - речь идет о вотчинах (землях на праве собственности), которые были у этих мишарей до попадания нашей территории под власть Москвы - эти земли (пусть и не все) закрепляются за собственниками в процессе русификации территории.
    Что там у вас в Башкортостане было - не об этом речь. Речь об исконных территориях проживания татар-мишарей...
    Последние җиены у нас проходили в 1920-е годы, прекратились в ходе большевистского террора. До сих пор есть выражение, обозначающее обсуждение чего-то с шумным скандалом - "бу нинди Азюрка җиены?"
    Сабантуй однозначно финно-угорского происхождения. Сохранились сведения о подобном празднике даже среди русских в зонах ассимиляции финно-угорского населения.
    Про ислам хотя бы не заикались - тоже мне спец нашелся - якобы был "старый шариат" с поминанием 3-7-40. Вот умора...
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    Анонимно 20 марта
    Г-ну иреку бикинину ! Вообще-то само слово "русские" в широком ,а особенно в общеринятом бытовом обиходе получило распространение относительно не так давно - по историческим меркам! Вспомните как на Руси называли русских? Да такое выражение как татары тоже не сразу приклеелось за предками казанских и башкирских татар! Про мишар- более менее достоверная информация , это то что именно мишары,в частности Касимовские помогли Ивану Грозному взять Казань,может даже Касимовским мишарами Казань была больше нужна ,чем самому Ивану Грозному! Просто сейчас по истечении такого времени ни в чьих интересах ворошить и искать правду! А то что мишары не очень в ладах с "щи"башкортлар тому тоже есть объяснение! После взятия Казани Грозным, "рулить"над местным населением ,оставшимся в живых казанцами,чувашами ,марийцами т.е.над теми кто был за Казанцев поставили в первую очередь мишар и преданных , как правило преданных татар- за заслуги перед царём. А в те места где проживали казанцы(татары) заселили лояльными к царю чувашами ,мордвой,мишарами! Ну и соответственно предки "щи "башкортлар тоже попали в немилость к Ивану Грозному!
    Ответить
    Анонимно 21 марта
    Ох грамотеи!

    Касимовские татары - НЕ мишары, надо бы знать.
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    Анонимно 21 марта
    Ирек Биккинин: Г-ну, написавшему о мишарях, о касимовских и о башкортлар, а также о последнем захвате Казани (если кто не знает, Казань захватывали несколько раз).
    Вам бы желательно почитать побольше о татарах, прежде чем писать. Например, касимовские - они не мишари, это касимовские татары, и их говор относится не к мишарскому диалекту, а к казанско-татарскому.
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    Анонимно 21 марта
    Русификация это крепостное право. Мишаре вместо арендаторов перешли в разряд крепостных. К тому же многих крестили. Это политика Москвы, не крещеных не могли переводить в разряд рабов. Всё отмирает не по приказу "сверху", а по ненадобности. Так случилось с мишарами, тептярями, а также с жиен. Нет необходимости в них. Само слово жиен переводится как сборище. Отсюда и поговорка, в этом нет ничего удивительного. О шариате известно многим. До шариата Мухаммеда (мир ему) существовал старый. Поэтому названия праздников сохраняются таких как Ураза байрам и Курбан байрам. Арабские ид аль Фитр и ид аль Адха. Видимо Биккинин Ирек не знал этого. Сабантуй название тюркское. Изначально культ Гермеса (Ермес). Вырезали из дерева или отливали из металла в форме фаллоса нательные крестики: собственно член, тестикулы и сверху отверстие для шнурка. Народная этимология зачастую запутывает термины. Например, мисчар и чермес объединяли, хотя последние в переводе просто пахарь, мужик, бедняк без капли негативного оттенка или намека на национальность. К тому же само понятие национальность ввели в 1897 году. Вероятно, есть параллель с сермягой (сукно) и мешком, болгом. Поэтому и не имели крепости булгары - люди мешка. Сравни с балканскими болгами, которые занимались черными работами у эллинов. Это не национальная принадлежность это статус, то же, что и крестьянин. Что касается древности праздника Сабантуй и времени его проведения. Это июнь месяц, месяц игр (уин) и собраний (йыйын). Название месяца вполне подходит по фонетике, да и смысловое сходство присутствует. .
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    Анонимно 22 марта
    По вашему мишары это только те кто из сергача, Буинского , нурлатского районов? Касимовским и есть ,так скажем родоначальники самого что ни на есть настоящего мишарского. Вы бы знали, что у мишар по говору несколько диалектов, вовсе необязательно должны только"ча- Кать"! Вообще советую многим сеьздить в музей Болгара, для тех кто не был будет много нового услышано и увиденно. А сидеть за компом, ищя в инете всякие сказки , которые выдают за правдивую якобы "истинную историю" это просто детский лепет! И ещё так для справки:как не горько осазновать ,а ведь некоторые "с учёными званиями и гос .наградами", всякие заслуженные и почетные приложили и продолжают прилагать через своих последователей усилия по уводу от правды Татарского народа. Добавлю ещё слово"кэрт" если кто не знает означает сугроб. Как почитаешь многие коменты,так диву даешся ,как будто многие авторы ну прямо таки сидели с первоисточниками и само лично переводили, хотя все прекрасно знаем о том что написанные якобы истории, все под угоду власти тех периодов. Не так давно по ТВ были многочисленные научные фильмы по истории России ,там четко было сказано , что императрица привезла из якобы просвещенной Европы целую компанию "выдающихся"учённых немцев во главе с Миллером для " изучения" российской истории,а по факту эти "спецы"шастали по монастырям и хранилищам ,тырили старинные рукописи, и переделывали уже на свой выгодный для себя ,европейский лад! Если есть претензии по этому поводу ,то к ТВ!
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  • Анонимно 20 марта
    Ещё раз! Калмыки - монгольский народ ойратской группы,тувинцы -сойоны,урянхайцы-тувинцы,таннутувинцы, буряты - наиболее северный монгольский народ , первые упоминания о бурятах в"сокровенных сказаниях монголов ", датируемые в 1240 годах. Слово бурят происходит от слова "бурэ"- волк, также волк является тотемным животным у бурят, хотя эту тему хотят подтянуть под себя " башкортлар",выдавая слово "корт"за этноним волк, как видим ,что это слово " бурэ"это только имеет отношение к бурятам,а слово "корт" на всех тюркоязычных языках означает насекомое - жук. Так теперь сами видите кто на самом деле имеет самое прямое отношение к так называемому татаро--монгольскому игу, ни какие ни нынешние татары ,ни мишары ни вообще какие либо народы среднего Поволжья к этому никакого отношения не имеют- все это враки,сказки и придумки, что бы людей дурачить. Не надо быть семь пядей во лбу , для того чтобы просто банально собрать и сопоставить хотя бы вышеизложенные факты, где находится Татарстан и Башкирия как то странно в окружении ну совсем не родственних монголам народов ,а где Калмыкия, Бурятия, Тыва ? Волей не волей сам по себе напрашивается вопрос ,как же так оказалось ,что в самом центре Поволжья не южнее и не севернее вдруг оказались так называемые приемники - наследники "золотой орды ",хотя кругом полным полно территории , заселятся и живи, воевать и не надо! Вот и вдумайтесь в этот "исторический бред"!
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    Damir Nabi 22 марта
    в этнониме башкорт, нет понятия "волк" и "жук" !! --- "корт" это искаженное от другого этнонима, к которым они (изначально) частично относились....(...)
    И об этом я уже писал,
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    Damir Nabi 22 марта
    Автор правду написал про Жыен. Но в остальном многое запутал.
    Он совсем не знает происхождение племен, буртасов, мишар и "булгар" не говоря уже про "фин-угров"...
    Ему видимо неизвестно существование аналогичного праздника у монгол (в сущности татары) - Наадам, также у якутов, которые предками тоже восходят к татарам - праздник Ысыах, и многие другие
    А почему у фин-угров такой же праздник ?
    Очень просто. Они из одной же культурной-этнической-языковой семьи -Урало-Алтайской семьи народов, и уральцы (фины) сюда пришли 8 тыс лет назад из дальнего востока.
    Вот и весь секрет.
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    Анонимно 25 марта
    Где-то читал, что предки марийцев  мигрировали с земель современного Пакистана на северо восток (район южной Сибири, северной Монголии), а затем после схода ледника в урало-камский регион.
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  • Анонимно 20 марта
    Ещё раз! Калмыки - монгольский народ ойратской группы,тувинцы -сойоны,урянхайцы-тувинцы,таннутувинцы, буряты - наиболее северный монгольский народ , первые упоминания о бурятах в"сокровенных сказаниях монголов ", датируемые в 1240 годах. Слово бурят происходит от слова "бурэ"- волк, также волк является тотемным животным у бурят, хотя эту тему хотят подтянуть под себя " башкортлар",выдавая слово "корт"за этноним волк, как видим ,что это слово " бурэ"это только имеет отношение к бурятам,а слово "корт" на всех тюркоязычных языках означает насекомое - жук. Так теперь сами видите кто на самом деле имеет самое прямое отношение к так называемому татаро--монгольскому игу, ни какие ни нынешние татары ,ни мишары ни вообще какие либо народы среднего Поволжья к этому никакого отношения не имеют- все это враки,сказки и придумки, что бы людей дурачить. Не надо быть семь пядей во лбу , для того чтобы просто банально собрать и сопоставить хотя бы вышеизложенные факты, где находится Татарстан и Башкирия как то странно в окружении ну совсем не родственних монголам народов ,а где Калмыкия, Бурятия, Тыва ? Волей не волей сам по себе напрашивается вопрос ,как же так оказалось ,что в самом центре Поволжья не южнее и не севернее вдруг оказались так называемые приемники - наследники "золотой орды ",хотя кругом полным полно территории , заселятся и живи, воевать и не надо! Вот и вдумайтесь в этот "исторический бред"!
    Ответить
    Анонимно 21 марта
    Татары это прямые потомки монголо-татар, а уж мишары практически чистые монголо-татары.
    Это что, секрет какой?!
    татарский язык практически не отличается от золотоордынскотатарского, антропология, попросту говоря, внешность, у монголо-татар практически такая же, как у современных мишар и мало чем отличается от антропологии казанских татар.
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    Анонимно 22 марта
    Ну да,ну да татары прямо таки копия "монгол" ,такое с глубокого пахмелья может привидится. Если уж кто и больше"подходит по внешнему виду, образу жизни,по "фэйсу"и многим другим фактором,так это на100%"щи"башкортлар,наряду с калмыками ,бурятами , тувинцами!
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    Анонимно 21 марта
    Слово бурят происходит от слова "бурэ"- волк, также волк является тотемным животным у бурят, хотя эту тему хотят подтянуть под себя " башкортлар",выдавая слово "корт"за этноним волк, как видим ,что это слово " бурэ"это только имеет отношение к бурятам,

    Kurt,-волк (старотюркск. язык) На турецком , волк!
    Шоно,-волк , бурятский язык. Слово бурят считают возникло в период колонизации русскими края! Буряты активно в этом помогали и их называли братьями, от этого слова вроде, как и пошло слово бурят.Бурятский язык в фонетическом плане стал одним из самых своеобразных монгольских языков, несмотря на то, что предки бурят на протяжении почти тысячелетия проживали в территориальном контакте с основной массой монголов.
    Это близко не татарский язык, тем более , башкирский!
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    Анонимно 22 марта
    Википедию в руки и поштудируйте!
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    Анонимно 03 апр
    А лучше Брокгауз и Эфрон или Британика
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    Анонимно 25 марта
    И монголы, и буряты, и ойраты – часть татар. Что касается так называемых «башкир». Они – самые настоящие татары, татары Бату хана, об этом говорит их родоплеменное разделение. Башгирдами-баджарами в средние века называли венгров-маджар.
    Не надо татар ограничить с этим куцым Татарстаном. Татария – вся территория от Карпат до Тихого океана. Просто советы разделили единый татарский народ на сотни народности. Что касается языка. Все тюркоязычные татары говорят почти на одном языке. А у монголоязычных как минимум 30 % слов понятен любому татарину Волго-Урала. Китайцы говорят на 58 разных языках (википедия), друг-друга вообще не понимают, но все они – китайцы. И несмотря на то, что имеют разное происхождение: от татаро-тюркского происхождения до вьетского.
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  • Анонимно 20 марта
    Еще в XVIII веке известный немецкий историк Иоанн Георги так писал о проведении Сабантуя в Башкирии.
    А есть свидетельства празднования сабантуя казанскими татарами в том же XVIII веке? XIХ веке? Которые не жили среди башкир. Сдается мне, что татары стали праздновать сабантуй лишь в советское время. Переняли этот праздник у башкир, у которых сабантуй есть лишь часть целого комплекса весенне - летних праздников, неизвестных у татар.
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    Анонимно 20 марта
    Действительно, если бы существовало свидетельство празднования сабантуя татарами, то автор непременно цитировал бы его. А не Иоанна Георги про башкир.
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    Анонимно 20 марта
    21:06му! Определились, кто же по вашему и какие по факту есть татары ,и те которых пытаются преподнести как башкиры и кто такие и есть на самом деле башкиры? Так за между прочим для размышления, в самом делешные башкиры точьно так же как и так называемые финоугорские народы не находились в одном месте ,а вели кочевой или полукочевой образ жизни, а "финоугры"жили охотой ,рыбной ловлей, промыслами и собирательством так ,что сабантуй , а как все мы знаем, что сабан- это плуг, так вот это не про них, повнимательнее и поподробнее изучите историю и обычаи марийцев,удмуртов, мордвы,чувашей!
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    Анонимно 20 марта
    Ирек Биккинин: У Карла Фукса (1776-1846), казанского врача, есть очень подробное описание Сабантуя у казанских татар. В то время Сабантуй длился неделю - от пятницы до пятницы.
    Фукс писал так: "Этот древний народный татарский праздник отправляется в каждую весну, и все татары принимают в нём большое участие. Ныне (у казанцев — Ред.) он происходит в большом лугу, окружённом с левой стороны холмами, кои покрыты кустарниками; луг сей находится к югу от новой Татарской Слободы расстоянием с версту, от города же три версты.
    Слово Сабан означает соха или плуг, а самый праздник должен означать, что оживляющая природу весна призывает к возделыванию полей и оранию земли. В соседственных татарских деревнях праздник сей отправляется, как скоро снег сойдёт с полей..."
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    Анонимно 21 марта
    Сдается мне, что татары стали праздновать сабантуй лишь в советское время. Переняли этот праздник у башкир, у которых сабантуй есть лишь часть целого комплекса весенне - летних праздников, неизвестных у татар.
    Моя бабушка была старше Сталина на пять лет, образованная , знала иностранные языки, историю.По её словам , сабантуй, древний праздник, возможно его просто переместили по времени? Да и в дореволюционной литературе имеются упоминания о нём, там ещё приводится , что на скачки, включаемые в сабантуй , как наиболее важнейшие спортивные игры приезжали башкиры и постоянно выигрывали!
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    Анонимно 22 марта
    Анониму 21марта! А кто есть по вашему татары, а кто есть башкиры и куда же и на какой "чёрт",ездили башкиры. Могу с уверенностью утверждать что башкиры - это не то народ ,который из каких то скачек будет куда то ездить посоревноваться, как будто дома больше не чем заняться!
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    Анонимно 23 марта
    22 марта
    О-Оо! Не зная башкирский менталитет судить о них?! У них чувство "локтя" намного развитее , чем у татар! Народ дружелюбный, быстро прощает обиды!
    Ездили, ещё, как ездили! Для них расстояния были не помехой. Сотни вёрст преодолевали, табунами держали лошадей, потому и скачки выигрывали, выбор был хороший! Сезонные кочевья у них доходили до Кавказа! Татары, конечно народ сдержанный , вдумчивый.Башкиры,- быстрые, откровенные в отношениях, а татары , народ рациональный, больше считают, держат дистанцию! Потому возможно между ними и существует некоторое недопонимание!
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    Анонимно 23 марта
    17:50му,от 22марта! Вы наверняка думаете, что кроме вас про башкир ни кто ни чего не знает,ошибаетесь! Что бы у вас не было иллюзий,скажу сразу, откуда мои корни , где практически вся моя родня,а это бураевский,балтачевский, янаульский,аскинский,татышлинский районы Башкирии, "щи" башкортлар нет и никогда не было ,это раз также половина родни состоят в браках с "щи"башкортлар и всё что вы написали про них много что напридумано, такие же люди как и татары, только , разговорный язык отличается на 3 звука- буквы! Вы сами себе придумали ,до Кавказа просто по определению они ну никак при всём желании не могли табуны лошадей догнать как же по вашему многочисленные табуны могли форсировать Идель- Волгу, Дон вы подумайте что вы городите. Да и там по так называемому пути следования жили такие же кочевники скотоводы- калмыки, казаки, и те и другие ни когда и ни за что их в свои степи не пустили бы !
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    Анонимно 23 марта
    Да уж, про форсирование рек не подумал, что услышал, то передал, наверное не точно, извиняюсь! Может я перепутал войнами в которых они участвовали, возможно. Смешение большое, разницы в основном не замечается, но местами имеется! И оно действительно, башкиры в отношениях более открытые, чем татары!
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    Анонимно 23 марта
    Про кочевья и связях с Кавказом я вычитал из документальной книги Газима Шафикова про башкир и про Заки Валидова! Может немножко перепутал , уже точно не помню, но о связях было!
    Конечно башкиры настолько близкий народ, что разницы с татарами минимальная.
    Тут приводится счёты разных народов, интересно в том, что эти народы почти все населяли водные и иные "дороги" бывшего Великого Шелкового пути! Сама дорога в изначально ДАРУГА — дорага, дорога "тат. чиновник",в ханских грам. XIII – XIV вв. (Срезн. I, 630). Из монг. daruga, калм. dar "старейшина или предводитель племени, предводитель отряда, атаман, начальник округа"...
    Все эти народы, за исключением якутов располагаются около и вдоль этого Пути! Хотя может они выполняли роль восточного фланга Тюркской империи?! Это и есть Золотая Орда! После падения Хазарии , оконечного Западного фланга бывшего Тюркского Каганата , тюркские народы начали терять былое величие. И Чингиз хан решил восстановить ранее имевшийся баланс сил?!
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    Анонимно 24 марта
    Люди объединённые и назвавших себя народом с отличием названия пусть даже с немногими различиями в звуках и даже одним языком не могут являться другим народом , они могут быть близкими и родственными , но не одним целым, а это уже формирует своеобразный отличительный менталитет и он имеется у всех подобных народов! Не могут быть австрийцы немцами, бельгийцы французами, американцы англичанами или австралийцами , молдаване румынами, украинцы русскими! Об одном и том же обычно говорят те, кто живёт в среде и кому выгодно в соответствии с событиями и складывающейся ситуацией, они также быстро сближаются , как и расходятся. Это есть не устойчивая платформа взаимоотношений разных народов! Разные звуки практикующие в речи с одним языком складывают психотип человека, его наклонности и привычки.Например ,"ломание" языка, переход на жаргон определённого поведения некоторых людей из одного народа сводится к их желанию преступить общую мораль ради своих корыстных побуждений , удовлетворения собственной страсти! Народов в данном случае и на данной территории государства объединяет общий межнациональный русский язык , который стирает всякое различие в звуках и разных словах.Наверное , поэтому, а скорее именно поэтому , в Украине усиленно стараются искоренить русский язык, чтобы окончательно и бесповоротно уничтожить все пути к воссоединению с Россией!
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    Анонимно 24 марта
    06:57му! Стоп! Все вроде и так, зря вы втягиваете украинцев,русских- статья вообще не про них! К русским и украинцам вообще ни каких вопросов , сами разберутся, свои историки,свои правдоискатели , при чём тут мишары и "щи"башкортлар? Ну коли речь о нас - татарах, так наших предков прозвали и можете даже не спорить, бесполезно , хочу рассказать несколько, на мой взгляд несколько не обычных случаев прошедших со мной и то что я татарин! Дело происходило в 1988 году, (как говорят ,когда водка и вино были настоящие- пеленки не было, девчонки были красевее- были красивы своей естественной красотой, без всяких макияжем итп,музыка была настоящая - фанеры вообще не было),да и мы были помоложе,чуть меньше 30лет было! На работе нам 4 молодым неженатым ребятам ,каким то чудным образом выделили 4 путевки на базу отдыха в Геленджик,тогда это было что то! На кануне поездки произошло сильнейшее землетрясение в Армении,, Спитак, Ленинакан, Гюмри и.т.д,мы поначалу даже хотели не лететь ,но в профкоме завода нас успокоили ,что все будет нормально! Всё мы в прибыли в Геленджик,поселились, следом за нами стали прибывать группы из разных концов СССР, из Прибалтики, из Тюмени,из Мурманска,из Горького, и ещё полно от куда. Естественно всё молодые , не женатые ,кровь кипит, вокруг полно красивых женщин и девушек, мы перезнакомились со всеми , но как то запали на прибалток, в те времена они как то по "фирмовому,западному" выглядели, ну так вот : первый пример ,одна из латышек ,когда знакомились я назвал своё имя , и на вопрос кто я по национальности ,что я татарин была так удивлена ,что постоянно весь день раскрашивала меня почему, я не выгляжу как татаро моноголы,каким по истории должен быть, на мой вопрос ,а как я должен выглядеть, прозвучал сразивший меня ответ: узкоглазый,чернявый,кривоногий, низкорослый,спрашиваю: почему , так по истории вы татары должны быть такими,вы же верхом на лошадях с кривыми саблями по всему миру ездили воевали! Ну тогда я естественно вообщем то так и ни чего ответить не мог ,потому что про булгарский период в истории татарского народа вообще замалчивали, старались чтобы татары выглядели в глазах других народов как варвары-завоеватели из Азии! Второй пример: туда же в Геленджик через несколько дней после землетрясения прибыли пострадашие жители Армении, их всех расселили во всех гостиницах Геленджика где были свободные места. Буквально на другой день после заселения армяне начали знакомиться с соседями. Надо сказать , что народ очень общительный,гостеприимный ! К нам в номер зашли несколько взрослых мужиков, ну давай с нами знакомиться, мои друзья,с которыми приехал- все русские были Юра,Толя, Петя, я один не русский,так вот,армяне все вежливо представились по именам поздаровкались за руки ,ну и дошла очередь до меня , когда я назвал своё имя, Азат, у армян глаза расширились, спросили мою фамилию, я им назвал , полностью свою фамилию я не будут афишировать, скажу лишь ,что оканчивается на ..ллин! Видели бы какая реакция была у армян,так они сразу мою фамилию на армянской лад переделали ....ллян, в одночасье я стал армянином! Все бы ни чего так ведь всё армяне в нашей гостинице стали здороваться со мной по армянски,вроде ,аристех ара,даже те которых я видел в первые. Ну а насчёт гостеприимства так многие предлагали с ними посидеть ,по выпивать, было такое ощущение ,что все они взяли негласное шефство по отношению ко мне! Мои друзья были в восторге от происходящего, я всем армянам пытался объяснить , что я татарин,что всё армяне практически чернявые и кареглазые, а я рыжий как солнце да ещё и зеленоглазый, что бы вы думали - бесполезно, все равно они считали меня за своего! К чему всё я это : ответ очень прост,историю и происхождение татар, как Мадридские тайны, всё придумывают и придумывают, а то что история и прямое происхождение нынешних татар от волжских булгар, стараются под разными предлогами зажеавть, замазать , увести в сторону это очевидный факт! Понятно что очень многим ну ни как не хочется чтобы про татар звучала правда! Я сам специально ездил на экскурсии в Болгар,и очень много что познавательного узнавал, но больше всего меня поразил один артефакт ,то которого я чуть не присел на "ж"от увиденного, ладно жена удержала,но об этом как нибудь в следующий раз!
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    Анонимно 24 марта
    Интересно пишешь! С армянами у меня был подобный случай, так то не по фамилии и не внешности , я конечно не блондин и не брюнет, ну раз назвали "рязанской мордой" , наверное, чем то похож?! По имени перепутали, когда в армии начал служить, подошёл армянин и , что то говорит по своему, на моё недоумение начал критиковать за незнание "родного" языка.Ну я подумал, что он татарин, но из каких , не ясно?! Стало неудобно, действительно , я на своём родном не особенно чётко всё воспринимал, проживал до призыва в местности , где татар было мало и они жили не по соседству! А тот армянин, он на кавказца не был похож, брюнет , но таких хватает и среди татар! Вообще, армяне народ приветливый!
    ...Последнее твоё предложение про артефакт заинтриговало?!
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    Анонимно 24 марта
    Раз обещал про артефакт, то расскажу. Это скорее не совсем артефакт ,ну сами поймёте о чем речь. Итак перемещаясь по многоэтажному музею Болгара,мы попали я уже и не помню на какой этаж, там были различные стенды со множеством уникальных вещей, в том числе и части составного керамического водопровода, но сейчас не об этом. Рядом находится стенд с бюстами людей тех народов которые проживали в те времена в волжской Болгарии, на мой вопрос гидам музея как появились эти бюсты,ответ был такой ,что они сделаны ,наверняка копии, с найденных человеческих останков найденных при раскопках, там были бюсты и армянина, мордовки ну и естественно булгара, и вот что меня поразило, бюст булгара (крайний в тюбетейке),был вылитой копией моего отца, которого уже более 10 лет нет на этом свете,практически один в один,поначалу мне показалось что у меня умопомрачение ,все таки отец. Но ладно рядом была жена как то в чувство привела меня, и тоже очень была удивлена увиденному и такому сходству. Просто как то сразу не сообразил, но потом очухался и задался вопросом :как же так получилось,где Болгар, а где родился и вырос мой отец (бураевский район Башкирии) затем в 50ые уехал на Сахалин служить, в Болгаре ни когда не был и знать не знал про это, и что удивительно, так в ихней деревне почти все такого типажа! Ну просто удивительно. Сделал фотки этого бюста, приехал домой(не Татарстан и не Башкирия ,а гораздо дальше). Дома показывал эти фото родственникам, так вся родня в один голос заявили , что абыйга,а мой отец был самый старший из 8ых,койчан элгергансэн памятник шлятэргэ атиена? Я им все также объяснил как сейчас излагаю, так все туганлар шак котылар!
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    Анонимно 24 марта
    Интересно! Теперь на века , этот бюст,как памятник твоему отцу!
    Говорить об историческом прошлом можно всякое, в то числе много, чего из фантазий, но стараться найти истину всё же нужно, как говорится , без прошлого , нет будущего, иногда , это прошлое иногда " закручивают" по ложному пути, распознать трудно, но можно, ничто не исчезает бесследно, передаётся из поколения в поколение! И на первом месте стоят привязанности народа , его рефлексы, склонность к своеобразной пище, от них невозможно отказаться! И логика, счёт, язык на котором он ведётся, ладе слова приветствия и прощания, это уже показывают на природные свойства , приспособленность народа к способу бытия! То есть на момент сформирования народа они крепко закрепляются за ним! Каждая цифра, в отдельности и в сумме ,в речевом выражении выражает структуру организации объединённой массы! ...
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    Анонимно 24 марта
    15:34му! Якши сказал! Поймите правильно,я ни на что не претендую,меня в принципе очень даже устраивает всё в тч что я татарин! Хочу высказать лишь свое мнение. Как я правильно понимаю многие кто на сайтах рв , жители Татарстана, у них всё проще, самоидентификацию не надо особо искать! Но вот тем кто за пределами Татарстана и Башкирии, те так всё просто. Любому человеку от природы свойственно кто он , откуда корни? Самое нелицеприятное это ,то что за татар пишут другие,которые к этому ни какого отношения вообще не имеют и пытаются выдавать свои доводы и коменты за истину. Взять даже тот же фильм " золотая орда", я уже не буду говорить о политкорректности и тактичности,это вообще отдельная тема разговора,( я представляю как бы отреагировали те же кавказцы или евреи,если бы в их адрес таких небылиц нагородили ). Авторы фильма даже не удосужились хотя бы так для ознакомления историю и обычаи татарского народа узнать! Сплошь и рядом фальсификация, ведут речь о татарах , а на самом деле всё и вся казахское. Вот к чему приводит искажение истории народа к которому ни какого отношения не имеют люди снявшие это фильм! Это только один из частных случаев! А вы теперь представьте как всё это воспримут другие народы? Ни в жиз не докажешь что фильм то не про нас - татар. Вот поэтому я не хочу чтобы мои сыновья и внуки и правнуки воспринимали свою историю так как им ее преподносят или пытаются преподнести люди ни какого отношения к татарам, но пытающихся за татар что то втирать !
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    Анонимно 24 марта
    Фильм этот не смотрел. Давно никаких претензий ни к кому не имею! Дело не в том, где живёшь, в принципе, где бы и с кем бы ни жил, всегда находишься сам с собой, а себя надо знать.Всё, что окружает ,это установки, с ними может быть и согласен, а может и нет.Кто их устанавливает, они имеют претензии, не имеет значения их национальность и не всегда ты можешь выразить свои требования, как ты сам их видишь, жизнь такая, человеческая и везде так! Это , как природа и все её явления, ветер. снег, дождь! Не можешь ты стать ни ветром, ни дождём , ни снегом, В лесу звери и находясь в лесу, не сможешь обратиться в волка или медведя, если вдруг они к тебе приблизятся и у тебя нет ружья, значит нужно избегать опасностей и...оставаться самим собой! Всегда, ты имеешь свои имеет преимущества и способности , у каждого свои и не обязательно диктовать условия и ставить установки, ими ведь обладает и медведь и волк ими не обделён! Но у них своя жизнь, у тебя своя, они в лесу, но иногда ты наверняка и туда наведываешься, значит они живут рядом, в той же природе , что и ты , практически ,"вместе" с тобой, но врозь, но разве они тебе могут помешать, ведь ты не стремишься сразиться с ними! Но ты их сильнее, твой человеческий разум мощнее их животных рефлексов, они и у тебя имеются, (Обращение не личное, в общем смысле!)
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    Анонимно 25 марта
    Автору от 24марта !Ну вообщем то я понял сей глубинный смысл! Вообще сама статья как бы про мишар,про сабантуй,но мы же понимаем что в любой статье закладывается и ещё и другой так скажем"теневой" ,недосказанный смысл! Сейчас речь не об этом ,я хоть и нахожусь за тысячи км от Татарстана,стараюсь по мере возможности быть в ходе происходящего, в том числе и того что публикуется в "рв"в и "бо "т к других источников нет. Все публикации и вроде бы ни чего ,но постоянно присутствует какая то недосказанность , а это всегда повод к разнотолкованию, разночтению , вот так и проходит с историей нашего "Татарского"народа, а это в итоге приводит к не очень хорошеиу негативному восприятию . Я ведь прекрасно понимаю для чего всё это делается! Молодежь не воспитывают, особенно женскую половину,воспитание парней тоже на самотёк пустили, понятно , что все и вся заняты "баблогоном", к чему всё это приведёт ,думаю мы все скоро поймём,как бы поздновато не было?!
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    Анонимно 25 марта
    08:30
    "К чему приведёт"
    Вот ссылка:
    Татарский Ренессанс
    В университете наконец узнал в подробностях историю моего народа. Узнал про татарский ренессанс конца девятнадцатого - начала двадцатого веков. Великий Тукай не случайно сказал: однажды мы проснулись утром 1905 года... Как много было тогда открыто медресе, какими огромными тиражами выпускались в типографиях Казани и Оренбурга книги на татарском языке... По сравнению с сегодняшним днем тогда, в начале века, книг выходило больше -и больше были их тиражи. Появились татарские общественные движения, например, “Иттифак” и “Аль Муслими”. Татары активно участвовали в работе Государственной Думы - кто тогда не знал, скажем, депутата Садри Максуди? Наука, история, культура - все расцвело. А как бурно развивалось предпринимательство, и крупный, и средний бизнес. Тогда татарам принадлежало почти тридцать три процента промышленности России. Даже Ленин заметил: если бы не революция, татары захватили бы всю промышленность России...
    До революции спорили, где центр татарской культуры, - в Казани или Оренбурге? И некоторые склонялись к тому, что в Оренбурге! Потому что здесь выходило шесть татарских газет и десять журналов, самых знаменитых - “Шура”, “Вакыт”. Работал татарский театр. Было очень развито меценатство. Взять, например, татар-миллионеров Хусаиновых. Они были неграмотными, но могли потратить 30 тысяч рублей - по тем временам большие деньги - на благотворительность. Хусаиновы построили первую в Оренбурге электростанцию, владели четырьмя типографиями, заботились о просвещении своего народа. Увы, этого не дождешься от сегодняшних татарских “акул бизнеса”, которые имеют миллионы даже не рублей, а долларов... Нынешние “новые татары” деградировали, живут одним днем: хватай-бери и убегай! До революции татары-миллионеры не строили на Майями или в Чехии себе коттеджи и виллы, а думали о будущем своего народа. Они даже создавали приюты и содержали их на свои деньги...
    К сожалению, после гражданской войны и взятия большевиками власти, движение вперед резко замедлилось, расцвет нации остался позади. Но все равно в двадцатые-тридцатые годы развитие татарского народа еще продолжалось. Это не послевоенные пятидесятые-шестидесятые, когда татарские школы закрывались, когда обострилась борьба с религией... Результаты очевидны: из-за той недальновидной политики сегодня два из семи миллионов татар не знают родного языка, во многом забыли традиции, обычаи. Хотя до 1917 года во всей стране не нашлось бы, пожалуй, ни одного татарина, который бы не знал татарского языка.ramay-yuldash.narod.ru›tanbatyr/vost-exp.htm
    ...Тут , конечно приводя ссылку не совсем согласен с автором текста, но . что касается вашего выражения:"балогон", то наверное понятно, должно быть, что без презренного металла невозможно было построить и тот музей в г.Булгаре. который вы посещали!? Современная культура , включающие в себя многие "вещи" по росту и воспитанию нации и народа невозможны без роста благосостояния людей, страны в целом, даже можно сказать,"обогащения"! Да, деньги и так называемый "!баблогон" , на некотором этапе заставляют лиц , участвующих в этом "гоне" отставлять в сторону всякие другие интересы ради достижения этой цели, может и вообще отрываться, навсегда, но всему есть предел и наступит время прозрения, не для всех , может быть и может быть даже не в них, а позже, в их близких потомках, так бывает! ...История учит!
    Россия, страна в этом отношении довольно свободная страна, может быть и самая свободная!
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    Анонимно 25 марта
    08:30 Про фильм?! так, поверхностно "проехался", Актеры замечательные , например, А Устюгов, играющий роль славянского князя, обличье у него больше тюркское или кавказское, но может быть , судя по реконструкции(отреставрированным ) Сергеем Герасимовым останков тех князей , они и так должно быть выглядели!? Понял по фильму, что более менее они отличается "добрым", отношением к тому периоду времени, несколько честным, но идеализировать и не отрицательно рисовать "Золотую Орду", это конечно будет выглядеть, как нонсенс , хотя , это явилась базой строительства и развития будущей Российской Империи, но она не могла внести анархию, которая воцарилась по прошествии времени на территории дозволенности свободной , своеобразной ордынской "демократии", исключая воинскую дисциплину! Отсюда и внедрение интенсивной критики татар, как основных держателей этого порядка! Это въелось и в некотором смысле превратилось в рефлекс не только , каких то определённых народов, но и в сам татарский народ, который начал распадаться и раскалываться, но это и вам известно! Поэтому , в этом смысле отношение к этому может заключаться в известной фразе М.Галустяна: "Понять и простить!" Что же Волжской Булгарии , то строительство государственности в то время не проистекало из решения , какого то лидера по этому вопросу, это длительный процесс , который обусловлен созданием городов и их подчинением более из них развитым, а так они просто могут длительное время оставаться анклавами с каким нибудь названием , даже допустим, того народа , который их и основал, но это ещё не значит, что этот город стал главным, столицей единого государства, страны без границ и по нему нельзя назвать всех ими, жителей этого города! Так обстояло у всех великих народов, исключение, немногочисленные ,сохранившиеся племена со своими этнонимами, называемыми впоследствии , народами!Они интересные, сохранили свои обычаи , верования, иногда наряду и с привитой, не своей, исконной! ...
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    Анонимно 25 марта
    ... Строительство и процветание государства зиждется на торговле и поэтому воинские отряды , называемые ордами , а до того ватагами разбойников, старались контролировать пути -дороги связывающие торговлей города.Потом они сами основывали города на этих перепутьях и постепенно начинали строительство собственных государств! Если посмотреть воображаемые границы Золотой Орды , они и располагались около и вдоль Великого Шелкового пути, от уйгуров до хазар! Главным образом все войны заключались в их возникновении в контроле над торговлей , в их овладением или восстановления контроля, это и продолжается по настоящее время.Государство продаёт то, что само имеет и покупает, что не имеет, отсечь страну, заблокировать движение торговли, значит, эту страну обречь!
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    Анонимно 26 марта
    Молодежь не воспитывают, особенно женскую половину,воспитание парней тоже на самотёк пустили, понятно , что все и вся заняты "баблогоном", к чему всё это приведёт ,думаю мы все скоро поймём,как бы поздновато не было?!

    Кто кого и как воспитает?! Нет таких воспитателей ! С кого они будут пример брать?!
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    Анонимно 28 марта
    Дорога - тар ага - узко течет.
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    Анонимно 28 марта
    У вас с логикой проблемы. Башкиры - кочевники и оседлыми стали уже при большевиках
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    Анонимно 02 апр
    Смотря какие башкиры.Зауральские ближе к казахам, чем к татарам.Совсем другой народ.
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    Анонимно 03 апр
    У меня был случай, на Ашальчинском месторождении работал, котельная строилась. Работали там разнорабочие армяне, как то подошли ко мне и спрашивают: кто я. Отвечаю: булгар. Они присели , типа как так. Отвечаю: если татарами обозвали, это не значит, что я татар, я булгар. Оии тут ко мне со всем уважением начали относится и говорят древнейшие ихние книги на булгарском языке написаны.
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  • Анонимно 20 марта
    Есть такое понятие как Большой Алтай, на западе он доходит до Урала, финно-угорские языки относятся в уральской группе, которую некоторые учёные считают родственной алтайской языковой семье, языки агглютинативные. Исходя из всего сказанного, можно говорить о том, что взаимодействие было чем-то обусловленно помимо ассимиляций и вторжений, а наличие чувашского праздника акатуй говорит о том, что оседлый тюркский народ мог и сам испокон века практиковать языческий праздник для успешного взаимодействия с силами природы. Один из слоёв понимания термина "язычество" это понимание языка бога или богов, что он или они говорят или пишут жизнью людям. Все народы через это проходили в той или иной форме, в зависимости от образа жизни и говорить, что кто-то это не практиковал, а кто-то у кого-то это заимствовал - упрощение.
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    Damir Nabi 22 марта
    не "не родственные" а одна семья народов, с близкими языками, культурами...
    а "семья" на латинском будет natio т.е. нация
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    Анонимно 23 марта
    Это одно и то же.
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  • Анонимно 24 марта
    22 марта, 23 марта
    Оба не правы.Пространные объяснения.То, что означает в русском языке разнится с тем, что имеется в другом языке, хотя первоначальное возникновение слова и его перевод может и верный, а уже встроенный в русский язык ,слово приобретает другой смысл и таких " изменённых" слов множество!
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  • Анонимно 25 марта
    Нынешние "Новые" татары в Казани якобы думающие о судьбе всех татар России и зарубежья,такие же стервятники,как все олигархи в России.А все оттого,что нет ни культуры,ни религии,а только тупая жажда денег
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    Анонимно 25 марта
    Смешно! Они и должны быть по идее "стервятниками", правда , грубо сказано, скорее, "беркутами", охотниками за добычей.Только живя в государстве, нужно исполнять законы, то есть не нарушать правила! Всякая инициатива предпринимательства в основном исходит от жажды обогащения, под богатством можно воспринимать определённые для себя свободы, но это конечно иллюзии, невозможно достичь такого богатства, которое бы давало человеку возможность неограниченной свободы, хотя стремление к этому всегда прослеживаться, то есть богатый пожелает ещё больше богатства и так без конца! Главное, чтобы от его желаний не страдало бы большинство! Стопор таким людям всегда найдётся, это есть жизненные испытания, шок, тогда они поворачиваются!...
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  • Анонимно 25 марта

    Какой еще "праздник плуга"?
    Нет у татар праздника плуга, нет у нас ни праздника плуга, ни праздника бороны, ни праздника жатки, ни праздников молока или лопаты.
    Сколько можно исказить истинный смысл названия этого праздника.
    "Сабан" в данном случае переводится как "весенен-полевые работы", а "туй" - торжества, праздник. Сабантуй, таким образом означает "Праздник завершения весенне--полевых работ"
    Лично я об этом написал несколько статей, которые видели свет во многих сайтах, которых прочитали сотни тысяч человек, но некоторые господа все еще продолжают повторять: праздник плуга да праздник плуга.
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  • Анонимно 25 марта
    О татарском Сабантуе известно практически все — ученые подробно описали и историю праздника, и его содержание // Ничего не извесчтно. У сибирских татар (в т.ч. и алтайских, хаеасских, телеутских и прочих татар) тоже есть праздник сабатуй, которого они проводят в день первого кумыса. То есть тогда, когда переходят на джайляу, на свободный выпас скота. В данном случае, саба в перводе с татарского - бурдюк (от этого татарское солово - савыт-саба). Об этом была статья на сайте Уян татар: сабантуй или сабатуй.
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  • Анонимно 25 марта
    Сабан означает «яровые»,// Толковый словарь татарского языка выделяет 3 значения слова “сабан”: 1) железная соха; 2)яровые; 3)весенне полевые работы (по аналогии: уборочные работы “урак” (серп), время сенокоса “печэн” (“сено”, “печэнгэ тошкэч и т.д.). Тут значение “яровые” – не подходит, точнее подходит третье значение.
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    Анонимно 27 марта
    Сабан это плуг, причём, колёсный.
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  • Анонимно 25 марта
    Многие игры и состязания нынешнего Сабантуя отсутствовали в традиционном Сабантуе и были заимствованы от русских ярмарок XIX века. Например, влезание на столб, бег в мешках, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, которую держат зубами, разбивание горшков, бой мешками, сидя на бревнах, поиск губами монеты в миске с кисло-молочным продуктом «катык» (чем прославился Путин в Казани в 2004 году).//
    Влезание на столб – древнейшее татаро-тюркская традиция. Еще 3 тыс лет тому назад татаро-тюрки во время празднеств поднимались на самую высокую гору и влезали на самое высокое дерево – ближе к Тенгри.
    Бой с мешками – бой двух всадников
    Поиск монеты в катыке – от праздника кумыса кочевников, до сегодняшнего дня существует такое соревнование у сибирских татар.
    Бег с коромыслом – древнейшая татаро-тюркская традиция состязания невест и т.д.
    Ирек агай, вы пишите чушь!
    Все наоборот. Так называемые «русские состязания (да и финугорские) заимствованы от татар.
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  • Анонимно 25 марта
    Из тюркских народов аналоги Сабантуя есть еще у ногайцев, балкарцев и казахов. Понятно, что они не могли позаимствовать этот праздник напрямую от угро-финнов. Судя по всему, к ним праздник попал от золотоордынских татар Поволжья//
    Все наоборот.
    Татарскому празднику саба+туй (праздник первого кумыса) - как минимум 3 тысячи лет.
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  • Анонимно 25 марта
    Почему же булгары переняли от местных финно-угров этот праздник,// Наоборот. Финугры переняли у татар.
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    Анонимно 28 марта
    100%! Так!
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  • Анонимно 25 марта
    ЮНЕСКОның дөнья культурасы институты (институт культуры мира ЮНЕСКО) ректоры профессор Энгель Таһировның тикшерүләре буенча, татар сабантуена - өч мең ел. Аның раславынча, хәзер язгы чәчү эшләрен уңышлы төгәлләүне билгеләп үтүче бу бәйрәм, башта борынгы күчмә (кочевые) кабиләләрнең яз бәйрәме булган. Бу бәйрәм җәйләүгә чыгу алдыннан, беренче кымыз койган вакытта үткәрелгән. Шул вакытта кабилә җитәкчеләре корылтайлар корганнар, җыеннар үткәргәннәр. Корылтайда сәяси мәсьәләләр каралган, көтүлекләрне бүлешкәннәр, төрле сыйлар, мәҗлесләр, күңел ачулар оештырганнар, һәм дә, иң мөһиме, спорт ярышлары, көч сынашулар үткәргәннәр. Бу җыеннар саба туе дип аталган борынгы төрки халыкларда. Саба – татарча бөрдек дигәнне аңлата. Элек кымыз һәм башка сыек эчемлекләрне йөртер өчен күчмә халыклар, шул исәптән татарлар да, тиредән бөрдек дигән савыт-саба әзерли торган булганнар. Атта ияргә тагып йөртергә мондый савыт бик уңайлы булган. Себер татарлары сабантуйны бүгенге көнгә кадәр саба туе дип атыйлар да.
    Энгель әфәнденең фикеренчә, сабантуйның прототибы дип исәпләнүче күчмәләрнең беренче яз бәйрәмнәре – беренче Олимпия уеннары булганнар кешелек тарихында. Карпаттан Тын океанга кадәр сузылган борынгы дала халкы, шул исәптән татарлар да, борынгы бу бәйрәмне үзләренең иң көчле батырларын, иң оста мәргәннәрен (лучников), иң йөгерек чапкыннарын (скакунов) билгеләр өчен үткәргәннәр. Башта авылларда сабан туйлары үткәрелгән, аннан кабилә, кабилә союзлары сабантуйлары. Кабилә союзлары җиңүчеләре гомумдала сабантуена җыелып дала батырын ачыклаганнар, дала мәргәнен, даланың иң яхшы чабышкыларын. Борынгы сабантуйлар вакытында кабиләләр арасында бер айга бар сугышлар, үзара ызгыш-талашлар туктатылып торган. Таһиров борынгы гомумдала уеннарын грек Олимпия уеннарыннан борынгырак дип исәпли һәм дә бу ярышларның шул вакытта көнчыгыш Европа күчмәләреннән (киммериялеләр, аларга кадәрге кабиләләр) грекларга кергән булу версиясен дә инкарь итми.
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  • Анонимно 25 марта
    Сабантуйның башта борынгы дала халкының беренче корылтайлары, дала спорт ярышлары булуына аргументлар шактый. Бу турыда тарихи чыганакларда (нигездә кытайлыларда) да бар, шул ук вакытта бик борынгы заманнардан ук сакланып калган төрле кыя рәсемнәрендә (наскальные рисунки) дә андый күренешләр күп сурәтләнгән, археологик артефактлар да җитәрлек.
    Хәзерге татар сабантуеның күчмә тормыш алып баргандагы бик борынгы бәйрәм булуы турында андагы милли уеннар, милли ярышлар да сөйли. Аларның күбесе – күчмә халыклар, дала халкы тормышы белән бәйле. Иң беренче, сабантуйның иң күрекле ярышы булып ат чабышының исәпләнүен әйтергә кирәк. Күчмә халыклар өчен ат иң кирәкле, иң якын җан иясе булган. Утрак тормышка күчкәнгә кадәр ат дала кешесен ашаткан да, эчерткән дә (кымыз), хуҗалык эшләрен дә башкарган, яуда исә, аларның төп көче булган. Ә татарлар үзләре чагыштыргысыз җайдаклар (непревзойденные наездники) булганнар. Җәяү йөрергә өйрәнгәнче үк атта йөрергә өйрәнгәннәр хәтта, аларны өч яшьлек вакыттан ук ияргә утыртканнар. Шуңа күрә дә сабантуйның иң төп ярышы ат чабышлары булган да борынгы күчмәләрдә. Хәзер сабантуйларда атларны ике генә төрдә чаптыралар: җайдаклы чабыш атлары, һәм җиңел арбалы югыртаклар. Элек, җир эшкәртүдә атлар төп көч булган вакытта, атлы бәйгеләр күп төрле булган, шул исәптән чабышлар да, төрле категория атлар, төрле дистанцияләргә.
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  • Анонимно 25 марта
    Ә борынгы күчмәләрнең сабантуйларында ат ярышлары күптөрле булган, аларның кайберләре бүгенге көнгә кадәр кайбер татар-төрки халыкларда да сакланып калган. Иң билгелеләре: атта джигитовка, йөгереп барган атта мишеньгә уктан ату, сөңге ыргыту, мишеньгә аркан ташлау, аркан ыргытып икенче атны тоту, йөгереп барган ат белән җирдәге акча янчыгын иелеп алып китү, шулай ук йөгереп барган атта сөңге очына боҗра элеп алып китү һ.б. Бүгенге кыргызларда күк бүре (улак тартыш) уены бар. Бу – футбол кебек уен, тик атта уйнала торган футбол уены, капкалар урынына символик казан, туп урнына – кәҗә түшкәсе. Кыз куу (догони девушку), аударыш (җайдаклыларның көрәше) дигән уеннар да бүгенге көндә дә кайбер халыкларда бар. Сүз уңаеннан шунысын да әйтик, атны иң беренче тапкыр, хәзер татарлар, ә элеккеге вакытта татарларның бабалары яшәгән көньяк Урал алды җирләрендә кулга ияләштергәннәр. Иң борынгы кулга ияләштерелгән атлар калдыклары хәзерге Башкортстанның Дәүләкән районы җирләрендә табылган.
    Сабантуйда күчмә халыкларга гына хас башка ярышлар да бар. Багана өстендә капчык белән сугыш мәсәлән. Бу ярыш вакытында катнашучылар баганалар өстенә утыртылган горизонталь бүрәнәгә атланып эченә салам, коры үлән тутырылган капчыклар белән бер беренә сугып каршы якны бәреп төшерергә тиешләр. Бусы инде җайдак сугышчылары алышын турыдан туры имитацияләү. Катыктан акча эзләү уены да борынгы вакыттан ук килгән дала халкы уены дип, беренче кымызга үзенчәлекле дегустация эшләү дип интерпретацияләнә. Ә билбау белән көрәш исә, - турыдан туры җайдаклар көрәше, җайдаклы сугышчылар сугышкан вакытта каршы якны кушакларыннан эләктереп алып җиргә ташларга тырышканнар, шул алышка әзерлек формасында билбау көрәше барлыкка килгән дә.
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  • Анонимно 25 марта
    Шулай итеп татарларда бик борынгы, өч мең еллык тарихы булган бәйрәм – бүгенге көнгә кадәр сакланган. Ул бик зур үзгәрешләр кичерсә дә, күчмәләр бәйрәменнән утрак тормышлылар бәйрәменә, аларның яз һәм хезмәт бәйрәменә әйләнсә дә, үзенең борынгы ямен, милли колоритын югалтмаган. Тарихчылар өчен дә, культуролог белгечләр өчен дә бу бәйрәм бик әһәмиятле булып кала бирә.
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  • Анонимно 31 марта
    Кто такой Энгель Тагиров? Что за бред вы тут пишете?!
    "борынгы күчмә (кочевые) кабиләләр" - кочевые племена у татар? Назовите хоть один. Какие племена были у татар? Казанские татары не имели кланового деления.
    Курултай у татар тоже из области фантастики.
    " кымыз" - Казанские татары готовили кумыс? Никогда не слышал. Это что-то новенькое!
    " күчмә халыклар" - Кочевые народы и казанские татары, что между ними общего?
    Кыз-куу, кук-буре, лучники, лихие наездники - когда все это было у татар??? Проще представить башкира или казаха играющих эти молодецкие игры!
    "татар сабантуена - өч мең ел" - татарскому сабантую 3000 лет? Значит и татары должны были существовать в то время. Почему же тогда Ибн-Фадлан ни разу в своем пути не встретил татар? Где же они были тогда?
    "Иң борынгы кулга ияләштерелгән атлар калдыклары хәзерге Башкортстанның Дәүләкән районы җирләрендә табылган" - опять ссылка на башкир, на башкирские земли. И Иоанн Георги пишет о проведении Сабантуя в Башкирии. В дореволюцинной фотографии сабантуя опять башкиры. Как это понимать?

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    Анонимно 01 апр
    Эти лакуны в знаниях о своей истории связаны с уровнем образования в Татарстане. Всё, что не вписывается в их идеологию сходу отвергается. Свидетелями этого мы и стали недавно. Это я про батл с генетиками. Нет чтобы признать генетические данные и с учетом этого корректировать официальную концепция. Нет, они ушли в демагогию, типа письменные источники важнее генетических данных. Они даже не поняли, что раз в письменных источниках пишут о татарах, это не означает, что речь идет о казанских татарах. Т.к. татарами в разные времена называли разные народы и не всегда тюркского происхождения. В средние века европейцы татарами называли практически всех азиатов. В Российской империи - всех тюрков и мусульман: дагестанские татары (кумыков), горские татары (карачаевцев), азербайджанские или закавказские татары (азербайджанцев), алтайские татары (алтайцев), минусинские татары (хакасов), кузнецкие татары (шорцев) и др. Генетические данные свидетельствуют, что казанские татары потомки финно-угорских и балто-славянских народов. И мишари тоже. Не зря ведь мишарей раньше связывали с угорским племенем мадьяр. На мой вгляд это сомнительно. Мадьяры (можары) вошли в конфедерацию племен казахов, ногайцев. Буртасы - иранский народ и они не имеют отношения к мишарам. Наиболее вероятно, что мишари сформировались из тюркизированных финно-угров в результате включения в служилое сословие мещеряков. Также и казанские татары формировались в этнос из тюркизированных финно-угров и балто-славян в сословии ясашные татары (этот этап можно назвать татаризация). С последним связана татаризация предков казанских татар. Вообще можно выделить несколько этапов истории казанских татар. Самый важный связан как раз связан с прибывание в составе России, с татаризацией. Т.к. именно в этот период они окончательно сформировались в этнос и получили свой этноним. Вернее административное обозначение русскими всех тюрко-мусульман, без разбора реальной этнической принадлежности, превратилось в конце 19 века в этноним. Булгар и ордынские номады не имеют прямого отношения к современным казанским татарам и мишарам. Происходило лишь заимствование культуры булгар и Орды без масштабного смешения местными именьковцами и финно-угорскими народами. А прямые потомки булгар чуваши. Ордынские номады основной компонент башкир, ногайцев,крымских татар, казахов, туркменов, узбеков, кыргызов и др. Т.е. они тоже не имеют отношения к казанским татарам - потомкам оседлых автохтонов.
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    Анонимно 02 апр
    Что за мода к месту и ни к месту , когда общаются мишари,приплетать своих башкир?
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    Анонимно 02 апр
    Очень даже к месту, читайте комментарии выше. У народа нет элементарных представлении по истории казанских татар и мишарей. Булгаристы (булгарский миф о происхождении татар) тянут историю на себя татаристы (миф о золооордынском происхождений татар) на свою сторону. При этом у тех и у других негативное отношение к той части истории, которая связана в включением в состав России. Тем более в казанские "историки" пытаются обосновать родство казанских татар и мишарей. Теория предложенная генетиками как раз решает все три вопроса махом. 1) Казанские татары не происходят ни от булгар, ни от тюрко-монгольских номадов. 2) Российский этап истории казанских татар и мишарей решающий в сложении этих этносов. 3) У казанских татар и мишарей (по крайней мере у части) общие предки из финно-угорской и балто-славянской среды.
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  • Анонимно 02 апр
    Буртасы это один из осколков мордвы как эрзя, мокша, каратаи, мещера, меря.
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