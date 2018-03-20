Почему татары-мишаре Поволжья долгое время не проводили «праздник плуга»?

Немишарский сабантуй: финно-угорское начало, советское вмешательство и замена Джиену

В Саранске в дни чемпионата мира по футболу гости мундиаля увидят Сабантуй. Татарский «праздник плуга» проводится по указу главы Мордовии Владимира Волкова. Однако мишаре (субэтнос татар) изначально не отмечали Сабантуй, его навязали большевики взамен «антисоветскому» Джиену, считает краевед и журналист из Мордовии Ирек Биккинин. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», он объясняет, почему мишарам чужд этот праздник с языческими корнями. Колумнист находит финно-угорские истоки Сабантуя и раскрывает некоторые сакральные символы проводимых торжеств.

Слово — имамам

О татарском Сабантуе известно практически все — ученые подробно описали и историю праздника, и его содержание; ежегодно проходит множество сабантуев — как в России, так и других странах, где есть татары, вплоть до Австралии.

Однако мало кто задумывается над тем, как разительно отличаются дореволюционный Сабантуй и его современная версия. Впрочем, и дореволюционный Сабантуй сам уже коренным образом отличался от исконного, первого варианта. Ведь изначально это был земледельческий языческий ритуал финно-угорских народов Поволжья, и он, по понятным причинам, не смог сохранить свой первоначальный смысл у татар-мусульман.

Сабантуй был ритуальным праздником задабривания духов плодородия земли с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. То есть это языческий, доисламский праздник. Однако уже во времена Волжской Булгарии языческий смысл праздника начал уходить в прошлое, ведь булгары в IX—X веках приняли ислам. Впрочем, тот же праздник у соседних народов Поволжья, то есть у финно-угорских народов, продолжал сохранять сакральный, языческий характер. Поэтому у практикующих татарских мусульман как не было, так и до сих пор нет единодушия — проводить ли Сабантуй, участвовать ли в нем. Еще в средние века одни имамы старались запретить Сабантуй, а другие не противились ему.

Муфтий Ислям Дашкин (на фото слева): «Это не праздник какой-то религии, с точки зрения шариата. У Сабантуя сейчас нет никаких признаков какой бы то ни было религии. Суть этого праздника сейчас — общение людей»



Например, муфтий Ислям Дашкин (Пенза) на Всероссийском Сабантуе в Средней Елюзани (22 июля 2017 года) заявил: «Это не праздник какой-то религии, с точки зрения шариата. У Сабантуя сейчас нет никаких признаков какой бы то ни было религии. Суть этого праздника сейчас — общение людей… Да, есть мнение, что изначально Сабантуй был языческим ритуальным праздником, но сейчас тут нет ничего языческого».

Имам города Сурска Юсеф Бибарсов также выразил точку зрения многих имамов: «У нас, мишарей, традиции проведения Сабантуя не было вплоть до советского времени, поэтому наши имамы и не боролись против него. Наши отцы и деды говорят, что первые Сабантуи в наших краях начали проводить с 1950-х годов, с инициативы областных властей. Да, есть такие мусульмане, кто категорически против участия в Сабантуе, утверждая, что здесь смешиваются мужчины и женщины, здесь могут быть пьяные, здесь громко звучит музыка, здесь поют, танцуют, что это языческий обряд. Но мы считаем, что сейчас никакого язычества в данном празднике нет, осталось только национальное — сейчас это праздник общения односельчан и земляков. Поэтому наша задача — не отрываться от народа, а использовать этот праздник для призыва людей к исламу».

Аутентичность и новшества

Конечно, с принятием ислама магические обряды булгарского Сабантуя потеряли свой смысл, но многие из них остались и продолжали бытовать уже как элементы народного увеселения. В XIX веке татарский Сабантуй был уже просто веселым народным праздником, который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ.

Именно начало сельхозработ, а не окончание посевной, как это понимают сейчас. Об этом свидетельствует его название: Сабан означает «яровые», «поля для весенней вспашки под яровые культуры» или в другом значении, — «плуг»; а туй — «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова Сабантуй — торжество в честь начала вспашки земли под сев яровых.

Все коренные народы Поволжья имели и имеют подобные ритуальные праздники. Правда, они не стали такими большими по масштабу празднования, как у татар. Но они были и есть — у мокши «Акша келу», у эрзи — «Кереть озкс», у удмуртов — «Акаяшка», у марийцев — «Ага-пайрем», у чувашей — «Акатуй».

Многие игры и состязания нынешнего Сабантуя отсутствовали в традиционном Сабантуе и были заимствованы от русских ярмарок XIX века. Например, влезание на столб, бег в мешках, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, которую держат зубами, разбивание горшков, бой мешками, сидя на бревнах. Фото Олега Тихонова

Спортивные соревнования на языческом этапе проводились с чисто практической целью: для выявления самых сильных, самых ловких и самых быстрых мужчин, которые вместе вспашут первую борозду. Тут своя сакральная символика: земля уподобляется женщине, которая, чтобы рожать здоровых детей, то есть давать хороший урожай, должна выбирать самых лучших мужчин — здоровых, ловких, быстрых и крепких. Победители сабантуя проводили первую борозду, как бы нарушая девственность земли-женщины, и клали в эту борозду сырые куриные яйца и семена различных сельхозкультур: полбы, проса, ячменя, ржи и т. д., символически оплодотворяя землю.

Естественно, что Сабантуй проводился в разных селах в разные дни, так как поля сохнут с разной скоростью и могут быть готовы для пахоты с разницей в несколько дней.

Многие игры и состязания нынешнего Сабантуя отсутствовали в традиционном Сабантуе и были заимствованы от русских ярмарок XIX века. Например, влезание на столб, бег в мешках, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, которую держат зубами, разбивание горшков, бой мешками, сидя на бревнах, поиск губами монеты в миске с кисло-молочным продуктом «катык» (чем прославился Путин в Казани в 2004 году).

А вот конные скачки были введены тюрками Поволжья, у местных угро-финнов такого не было.

Мишари не праздновали

Сабантуй праздновали и празднуют казанские татары и башкиры. Однако у башкир этот праздник проводится не в день выхода на поле, а в день, когда башкиры выходили с зимовки для перекочевки на летние пастбища.

Из тюркских народов аналоги Сабантуя есть еще у ногайцев, балкарцев и казахов. Понятно, что они не могли позаимствовать этот праздник напрямую от угро-финнов. Судя по всему, к ним праздник попал от золотоордынских татар Поволжья.

Сабантуй не является традиционным праздником татар-мишарей, проживающих в Мордовии, Чувашии, Пензенской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областях и других регионах. Однако в местах смешанного проживания с татарами и башкирами мишари также постепенно восприняли этот праздник.

Башкиры на празднике йыйын. Начало XX века, д. Ябалаклы. Фото wikipedia.org



Например, в Мордовии Сабантуй впервые появился в начале 1950-х годов, в районном центре Лямбирь, под названием «массовые гуляния». В советское время Сабантуй в Мордовии праздновался нерегулярно.

У мишарей были другие народные праздники, проводящиеся сейчас только в отдельных деревнях Мордовии и Пензенской области. Например, «Келәу» (разные его виды), «Ярила» и другие. Самым широко отмечавшимся праздником был «Джиен» («Йийын»), который отмечался практически у всех тюркских народов. Он проводился в период после посевной и до начала косьбы трав. Джиен длился от трех до семи дней.

Смена сезона

Как же весенний праздник Сабантуй стал летним? В 1925 году Татарский обком КПСС разослал по татарским селам рекомендацию объединить Сабантуй и Джиен в один праздник. Основной целью было уничтожить праздник Джиен, во время которого татары традиционно обсуждали все, что происходило в данном селе в прошлом году, выносили какие-то решения на будущее. Джиен был в какой-то степени конкурентом советской власти в данном селе и источником инакомыслия. Так многодневный Джиен, с его неспешными разговорами, горячими спорами, совместными рассуждениями о жизни заменили на однодневный спортивно-развлекательный Сабантуй. Вторая цель — сокращение количества нерабочих дней в июне, имея в виду «светлое» колхозное будущее советской деревни.

Еще в XVIII веке известный немецкий историк Иоанн Георги так писал о проведении Сабантуя в Башкирии: «В праздник сей на свои пашни съезжается верхом всякая деревня, не исключая ни жен, ни детей, слушает приносимое муллою моление о плодородии земли и изобилии в траве и забавляется потом питьем кумыса, пляскою, песнями, рыстанием взапуски и тому подобным». Татары и башкиры верят, что благодаря молениям и жертвоприношениям они получат от Всевышнего благоденствия, мира, счастья и хорошего урожая. И что своим безудержным весельем, озорными плясками и шумными соревнованиями «встряхивают» природу, дают толчок ее дремлющим силам.

Известно, что в прошлом женщины к Сабантую не допускались. Даже в XVIII веке, как описывал Карл Фукс, казанские татарки наблюдали за Сабантуем издалека.

Многодневный Джиен, с его неспешными разговорами, горячими спорами, совместными рассуждениями о жизни заменили на однодневный спортивно-развлекательный Сабантуй. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Все дело в финно-уграх

Почему же булгары переняли от местных финно-угров этот праздник, а татары-мишари — нет? Ведь татары-мишари, когда они еще не были мусульманами, уже жили вперемешку с мокшей и эрзями, у которых был аналог Сабантуя.

Предки мишарей — тюркское племя буртасов — пришли в бассейн рек Сура, Мокша и Цна и подчинили себе местные мордовские племена. Затем булгары тоже пришли на берега Волги и тоже подчинили себе местных угро-финнов, взяв себе местный земледельческий праздник. А мишари почему-то не стали его праздновать.

Возможно, разгадка в том, что булгары, в отличие от буртасов, основных предков мишарей, ассимилировали значительное количество волго-камского угро-финнского населения, сделав своим их основной ритуальный праздник.

Например, никто не оспаривает тот факт, что в составе чувашей-тюрков имеется мощный угро-финский компонент. И у них тоже есть аналог Сабантуя — праздник Акатуй (праздник плуга).

Действительно, почему бы булгарам и иным поволжским предкам казанских татар, пришлым кочевникам, ставшим земледельцами, не заимствовать готовый праздник с тысячелетними традициями у тех местных угро-финнских племен, кого они инкорпорировали в свой состав, грубо говоря, ассимилировали?

Видимо, мишари ассимилировали мордву не так много в процентном отношении, чтобы праздновать их праздники. Иначе невозможно дать ответ на эти три вопроса:

Как объяснить отсутствие Сабантуя у татар-мишарей, бывших кочевников, несмотря на их длительное проживание рядом с мокшей и эрзей, — угро-финскими народами, у которых есть свои аналоги Сабантуя? Как объяснить наличие вариантов Сабантуя у кочевых казахов, ногайцев и башкир, а также у балкарцев — все эти народы наследники золотоордынских татар? Как объяснить наибольшую проработанность и детализированность Сабантуя именно у казанских татар — главных наследников золотоордынских татар Поволжья?

Те мишари, кто живет чересполосно с казанскими татарами, уже давно приняли Сабантуй как свой праздник. Это наглядный пример заимствования торжества. Причем недавнего заимствования, так как в массе свой мишари переселялись в Башкортостан лишь в XVIII веке, относительно недавно. Хотя часть мишарей жила там еще с XVI века, в силу службы, и от их мишарскости мало что осталось. Несомненно, им лучше было быть ассимилированными казанскими татарами или башкирами, чем неизбежно обрусевать.

Сабантуй есть только у шести тюркских народов и у четырех угро-финнских народов Поволжья. Фото Олега Тихонова



В мире свыше 45 тюркских народов, а Сабантуй есть только у шести тюркских народов и у четырех угро-финнских народов Поволжья.

Кто у кого заимствовал? Ясно же, что тюрки у угро-финнов, ведь праздник земледельческий, а поволжские угро-финны — давние насельники региона.

P.S. Праздник татар-кочевников — Джиен — к сожалению, оказался уничтожен большевиками и забыт всего лишь за два-три поколения. Уничтожен древний татарский праздник, который до 1920 годов был гораздо более значимым и весомым в жизни и культуре татар, чем Сабантуй. Причем для уничтожения Джиена, с сильной исламской составляющей, был использован именно Сабантуй, с его языческим происхождением. Так была прекращена практика мусульманизированного Джиена, длившегося несколько дней, когда после посевной и до сенокоса люди собирались в разных селах, могли неспешно вести исламские и антисоветские разговоры, отдыхали, расслаблялись, общались, знакомились, договаривались о свадьбах.