Почему татары-мишаре Поволжья долгое время не проводили «праздник плуга»?
Немишарский сабантуй: финно-угорское начало, советское вмешательство и замена Джиену
В Саранске в дни чемпионата мира по футболу гости мундиаля увидят Сабантуй. Татарский «праздник плуга» проводится по указу главы Мордовии Владимира Волкова. Однако мишаре (субэтнос татар) изначально не отмечали Сабантуй, его навязали большевики взамен «антисоветскому» Джиену, считает краевед и журналист из Мордовии Ирек Биккинин. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», он объясняет, почему мишарам чужд этот праздник с языческими корнями. Колумнист находит финно-угорские истоки Сабантуя и раскрывает некоторые сакральные символы проводимых торжеств.
Слово — имамам
О татарском Сабантуе известно практически все — ученые подробно описали и историю праздника, и его содержание; ежегодно проходит множество сабантуев — как в России, так и других странах, где есть татары, вплоть до Австралии.
Однако мало кто задумывается над тем, как разительно отличаются дореволюционный Сабантуй и его современная версия. Впрочем, и дореволюционный Сабантуй сам уже коренным образом отличался от исконного, первого варианта. Ведь изначально это был земледельческий языческий ритуал финно-угорских народов Поволжья, и он, по понятным причинам, не смог сохранить свой первоначальный смысл у татар-мусульман.
Сабантуй был ритуальным праздником задабривания духов плодородия земли с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. То есть это языческий, доисламский праздник. Однако уже во времена Волжской Булгарии языческий смысл праздника начал уходить в прошлое, ведь булгары в IX—X веках приняли ислам. Впрочем, тот же праздник у соседних народов Поволжья, то есть у финно-угорских народов, продолжал сохранять сакральный, языческий характер. Поэтому у практикующих татарских мусульман как не было, так и до сих пор нет единодушия — проводить ли Сабантуй, участвовать ли в нем. Еще в средние века одни имамы старались запретить Сабантуй, а другие не противились ему.
Муфтий Ислям Дашкин (на фото слева): «Это не праздник какой-то религии, с точки зрения шариата. У Сабантуя сейчас нет никаких признаков какой бы то ни было религии. Суть этого праздника сейчас — общение людей»
Например, муфтий Ислям Дашкин (Пенза) на Всероссийском Сабантуе в Средней Елюзани (22 июля 2017 года) заявил: «Это не праздник какой-то религии, с точки зрения шариата. У Сабантуя сейчас нет никаких признаков какой бы то ни было религии. Суть этого праздника сейчас — общение людей… Да, есть мнение, что изначально Сабантуй был языческим ритуальным праздником, но сейчас тут нет ничего языческого».
Имам города Сурска Юсеф Бибарсов также выразил точку зрения многих имамов: «У нас, мишарей, традиции проведения Сабантуя не было вплоть до советского времени, поэтому наши имамы и не боролись против него. Наши отцы и деды говорят, что первые Сабантуи в наших краях начали проводить с 1950-х годов, с инициативы областных властей. Да, есть такие мусульмане, кто категорически против участия в Сабантуе, утверждая, что здесь смешиваются мужчины и женщины, здесь могут быть пьяные, здесь громко звучит музыка, здесь поют, танцуют, что это языческий обряд. Но мы считаем, что сейчас никакого язычества в данном празднике нет, осталось только национальное — сейчас это праздник общения односельчан и земляков. Поэтому наша задача — не отрываться от народа, а использовать этот праздник для призыва людей к исламу».
Аутентичность и новшества
Конечно, с принятием ислама магические обряды булгарского Сабантуя потеряли свой смысл, но многие из них остались и продолжали бытовать уже как элементы народного увеселения. В XIX веке татарский Сабантуй был уже просто веселым народным праздником, который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ.
Именно начало сельхозработ, а не окончание посевной, как это понимают сейчас. Об этом свидетельствует его название: Сабан означает «яровые», «поля для весенней вспашки под яровые культуры» или в другом значении, — «плуг»; а туй — «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова Сабантуй — торжество в честь начала вспашки земли под сев яровых.
Все коренные народы Поволжья имели и имеют подобные ритуальные праздники. Правда, они не стали такими большими по масштабу празднования, как у татар. Но они были и есть — у мокши «Акша келу», у эрзи — «Кереть озкс», у удмуртов — «Акаяшка», у марийцев — «Ага-пайрем», у чувашей — «Акатуй».
Спортивные соревнования на языческом этапе проводились с чисто практической целью: для выявления самых сильных, самых ловких и самых быстрых мужчин, которые вместе вспашут первую борозду. Тут своя сакральная символика: земля уподобляется женщине, которая, чтобы рожать здоровых детей, то есть давать хороший урожай, должна выбирать самых лучших мужчин — здоровых, ловких, быстрых и крепких. Победители сабантуя проводили первую борозду, как бы нарушая девственность земли-женщины, и клали в эту борозду сырые куриные яйца и семена различных сельхозкультур: полбы, проса, ячменя, ржи и т. д., символически оплодотворяя землю.
Естественно, что Сабантуй проводился в разных селах в разные дни, так как поля сохнут с разной скоростью и могут быть готовы для пахоты с разницей в несколько дней.
Многие игры и состязания нынешнего Сабантуя отсутствовали в традиционном Сабантуе и были заимствованы от русских ярмарок XIX века. Например, влезание на столб, бег в мешках, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, которую держат зубами, разбивание горшков, бой мешками, сидя на бревнах, поиск губами монеты в миске с кисло-молочным продуктом «катык» (чем прославился Путин в Казани в 2004 году).
А вот конные скачки были введены тюрками Поволжья, у местных угро-финнов такого не было.
Мишари не праздновали
Сабантуй праздновали и празднуют казанские татары и башкиры. Однако у башкир этот праздник проводится не в день выхода на поле, а в день, когда башкиры выходили с зимовки для перекочевки на летние пастбища.
Из тюркских народов аналоги Сабантуя есть еще у ногайцев, балкарцев и казахов. Понятно, что они не могли позаимствовать этот праздник напрямую от угро-финнов. Судя по всему, к ним праздник попал от золотоордынских татар Поволжья.
Сабантуй не является традиционным праздником татар-мишарей, проживающих в Мордовии, Чувашии, Пензенской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областях и других регионах. Однако в местах смешанного проживания с татарами и башкирами мишари также постепенно восприняли этот праздник.
Например, в Мордовии Сабантуй впервые появился в начале 1950-х годов, в районном центре Лямбирь, под названием «массовые гуляния». В советское время Сабантуй в Мордовии праздновался нерегулярно.
У мишарей были другие народные праздники, проводящиеся сейчас только в отдельных деревнях Мордовии и Пензенской области. Например, «Келәу» (разные его виды), «Ярила» и другие. Самым широко отмечавшимся праздником был «Джиен» («Йийын»), который отмечался практически у всех тюркских народов. Он проводился в период после посевной и до начала косьбы трав. Джиен длился от трех до семи дней.
Смена сезона
Как же весенний праздник Сабантуй стал летним? В 1925 году Татарский обком КПСС разослал по татарским селам рекомендацию объединить Сабантуй и Джиен в один праздник. Основной целью было уничтожить праздник Джиен, во время которого татары традиционно обсуждали все, что происходило в данном селе в прошлом году, выносили какие-то решения на будущее. Джиен был в какой-то степени конкурентом советской власти в данном селе и источником инакомыслия. Так многодневный Джиен, с его неспешными разговорами, горячими спорами, совместными рассуждениями о жизни заменили на однодневный спортивно-развлекательный Сабантуй. Вторая цель — сокращение количества нерабочих дней в июне, имея в виду «светлое» колхозное будущее советской деревни.
Еще в XVIII веке известный немецкий историк Иоанн Георги так писал о проведении Сабантуя в Башкирии: «В праздник сей на свои пашни съезжается верхом всякая деревня, не исключая ни жен, ни детей, слушает приносимое муллою моление о плодородии земли и изобилии в траве и забавляется потом питьем кумыса, пляскою, песнями, рыстанием взапуски и тому подобным». Татары и башкиры верят, что благодаря молениям и жертвоприношениям они получат от Всевышнего благоденствия, мира, счастья и хорошего урожая. И что своим безудержным весельем, озорными плясками и шумными соревнованиями «встряхивают» природу, дают толчок ее дремлющим силам.
Известно, что в прошлом женщины к Сабантую не допускались. Даже в XVIII веке, как описывал Карл Фукс, казанские татарки наблюдали за Сабантуем издалека.
Все дело в финно-уграх
Почему же булгары переняли от местных финно-угров этот праздник, а татары-мишари — нет? Ведь татары-мишари, когда они еще не были мусульманами, уже жили вперемешку с мокшей и эрзями, у которых был аналог Сабантуя.
Предки мишарей — тюркское племя буртасов — пришли в бассейн рек Сура, Мокша и Цна и подчинили себе местные мордовские племена. Затем булгары тоже пришли на берега Волги и тоже подчинили себе местных угро-финнов, взяв себе местный земледельческий праздник. А мишари почему-то не стали его праздновать.
Возможно, разгадка в том, что булгары, в отличие от буртасов, основных предков мишарей, ассимилировали значительное количество волго-камского угро-финнского населения, сделав своим их основной ритуальный праздник.
Например, никто не оспаривает тот факт, что в составе чувашей-тюрков имеется мощный угро-финский компонент. И у них тоже есть аналог Сабантуя — праздник Акатуй (праздник плуга).
Действительно, почему бы булгарам и иным поволжским предкам казанских татар, пришлым кочевникам, ставшим земледельцами, не заимствовать готовый праздник с тысячелетними традициями у тех местных угро-финнских племен, кого они инкорпорировали в свой состав, грубо говоря, ассимилировали?
Видимо, мишари ассимилировали мордву не так много в процентном отношении, чтобы праздновать их праздники. Иначе невозможно дать ответ на эти три вопроса:
- Как объяснить отсутствие Сабантуя у татар-мишарей, бывших кочевников, несмотря на их длительное проживание рядом с мокшей и эрзей, — угро-финскими народами, у которых есть свои аналоги Сабантуя?
- Как объяснить наличие вариантов Сабантуя у кочевых казахов, ногайцев и башкир, а также у балкарцев — все эти народы наследники золотоордынских татар?
- Как объяснить наибольшую проработанность и детализированность Сабантуя именно у казанских татар — главных наследников золотоордынских татар Поволжья?
Те мишари, кто живет чересполосно с казанскими татарами, уже давно приняли Сабантуй как свой праздник. Это наглядный пример заимствования торжества. Причем недавнего заимствования, так как в массе свой мишари переселялись в Башкортостан лишь в XVIII веке, относительно недавно. Хотя часть мишарей жила там еще с XVI века, в силу службы, и от их мишарскости мало что осталось. Несомненно, им лучше было быть ассимилированными казанскими татарами или башкирами, чем неизбежно обрусевать.
В мире свыше 45 тюркских народов, а Сабантуй есть только у шести тюркских народов и у четырех угро-финнских народов Поволжья.
Кто у кого заимствовал? Ясно же, что тюрки у угро-финнов, ведь праздник земледельческий, а поволжские угро-финны — давние насельники региона.
P.S. Праздник татар-кочевников — Джиен — к сожалению, оказался уничтожен большевиками и забыт всего лишь за два-три поколения. Уничтожен древний татарский праздник, который до 1920 годов был гораздо более значимым и весомым в жизни и культуре татар, чем Сабантуй. Причем для уничтожения Джиена, с сильной исламской составляющей, был использован именно Сабантуй, с его языческим происхождением. Так была прекращена практика мусульманизированного Джиена, длившегося несколько дней, когда после посевной и до сенокоса люди собирались в разных селах, могли неспешно вести исламские и антисоветские разговоры, отдыхали, расслаблялись, общались, знакомились, договаривались о свадьбах.
комментарии
Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном.
И что по Вашему, Олимпийские игры сегодня не являются праздником других народов?
Сабантуй не прекращал свое существование.
Так "какие ваши доказательства?" Про кашу и про буртасов - выскажитесь.
Аргументированно выскажитесь.
Фрагмент из моей публикации (читайте выше):
"Из тюркских народов аналоги Сабантуя есть еще у ногайцев, балкарцев и казахов. Понятно, что они не могли позаимствовать этот праздник напрямую от угро-финнов. Судя по всему, к ним праздник попал от золотоордынских татар Поволжья".
Первыми позаимствовали Сабантуй тюрки-булгары. Освоили праздник, добавили скачки, как бывшие кочевники.
Спустя пару веков булгары приняли ислам, но праздник у них уже прижился, булгары отказались от явно языческих элементов.
В таком виде Сабантуй дожил до времен Золотой Орды. Те золотордынские кипчаки, кто ассимилировал булгар, взяли и Сабантуй. Поскольку они были весьма мобильны, то похожие праздники появились и у предков балкар, ногайцев и казахов, как раз тесно общавшихся с золотоордынскими татарами, и бывших фактически частью золотоордынских татар. Тут все просто.
Если у вас есть другие версии, излагайте.
Если бы этот праздник финно-угры переняли от булгар, то почему его нет в самой Болгарии?
Ларчик открывается просто: в Великой Болгарии Кубрат-хана Сабантуя не было. Поэтому булгары Аспаруха и не могли принести Сабантуй на Балканы.
Это означает, что у булгар Сабантуй появился после переселения на Волгу и Каму.
Человеки не догоняют, что кочевники занимались земледелием
Всё объяснимо и вполне !логически
Перенять этот праздник,"сабантуй" у местного населения булгары(татары) не могли , по мелочи может быть, но в хрониках этот праздник упоминают , как древний.В этом случае он может быть народным определённого народа или религиозный, но тоже ,какого то одного народа, впрочем оно не исключает одновременно оба значения! И такое великое явление не могло быть перенято от многочисленных народов не имеющих государственного статуса с разными верованиями, это ересь пресекаемая в пределах глобального строительства одной монополии, страны в том времени существования , но допустимая местами и не конкурирующими с общей установкой на доминирование лидирующего большинства!
По названию древнего плуга , "сука". состоит из двух слов: су-вода и Ка (Ки?) , богиня (бог) земли . Зарывая семя в землю плугом , хоронят , поливая водой, оживляют! Отсюда происхождение слова, "кабер" -могила. Числа . точно шумерские, но и Ка, -шумерское! Смысл понятен! Итак. , приходим к слову "сабантуй" и получаем тот же результат!
...Шумеры именовали своих богов AN.UNNA.KI, что переводится как «те, что спустились с небес», пиктографически оно изображалось как DIN.GIR. Какое же значение этого знака? Шумеры Известный исследователь З.Ситчин считает, что шумеры употребляли его в описании неких летательных аппаратов, которые очень похожи на современные ракеты. Шумеры употребляли значение GIR для описания загадочного предмета, который имеет остроконечную форму, но по-настоящему этот знак открывается, если употребить его со знаком КА
Источник: http://secretplanet.pp.ua/span-style-color-4f970e-bogi-shumerov-eshhe-nemnogo-informacii-span.html
Именно от него произошел немецкий аналог бург – укрепленный город. ... Чтобы перелопатить миллионы кубов земли на этом укреплении общей ... Буртасы были не только хорошими строителями, но и воинами – сражались и конными и пешими.
Это и подходит к мишарам, воинам - жрецам с шумерского! Они , как цивилизаторы, должны были позаботиться о строительстве городов и укреплений, то есть о государственном обустройстве.А города ,это . как раз основа огосударствления территории ими, контролируемой! Сначала они должны были воспользоваться подручными материалами на территории строительства, а это лес и земля.Значит название , буртас включает в себя брёвна и логично , тёсаные и "бурты", земляные валы!удивляться не стоит , что эти слова имеются в настоящем времени в русском языке и частично сохранились в татарском, многие слова в русском языке татарского происхождения! Получается всё же, что мишары и буртасы, одни и те же лица!? А если брать ареал их, хазарского пребывания и использование уйгурского письма, они к тому же ещё и татаро-монголы, до того , руководимые иудейской элитой, как в Хазарии , так и в Волжской Булгарии , то есть в каком то качестве выходцы когда то с Шумера!: После распада Хазарии превращаются в татаро-монгольских реваншистов, пожелавших возродить своё былое могущество! Недаром, по исследования современных генетиков:lenta.ru›news/2016/09/19/chan/
Генетики из Монголии и Южной Кореи выяснили, что Чингисхан обладал европейскими корнями. ... Ученые полагают, что хан Монгольской империи также относился к гаплогруппе R1b-M343, а не к C3c-M48, которая распространена в Азии...
А это уже зона распространения не Забайкалье!
странному человеку, написавшему, что якобы я пишу, что я "чистокровный татарин". Никогда я такое не писал. Ибо нет "чистокровных" народов.
Второй бред, что якобы я утверждаю, что казанцы "потомки ордынцев", а я "буртас". Мишари такие же потомки ордынцев, как и казанцы.
Третий бред - якобы я "отказывался от того, что я татарин, и писал, что я чистокровный булгар". Темниковские и лямбирские мишари не имеют отношения к булгарам. Нет таких данных.
Ну и прочий бред...
Вот так люди из марийских лесов, бредящие наяву, осваивают компьютер и интернет, и пишут такие нелепости...
не сука- а, Суха
Ну, это можно сравнить например с названием , с таким:По русски - Казахстан, а по казахски - «Қазақстан».При том - вторая "К" - так называемая "К-твердая", читается как "Кх" с акцентом на "К" и пишется по другому (в русской раскладке такой нет)... .
Диалекты у татар разные , литературный язык один, кто то по старинке произносит некоторые слова, кто по литературному, изначально слово соха(на русск.), по татарски произносили ," суқа ", то есть с глухим произношение "кх", потом, при реконструкции в литературном исполнении осталось одно "х"! С современной точки зрения невозможно относиться и изучать прошлую историю, нужно сравнивать более обособленные и близкие народы, на татар , их алфавит, речь, произношение, большое влияние оказало близость контакта с русским народом!
Число Число на русском Число на уйгурском
0 ноль ноль
1 один бир
2 два икки
3 три үч
4 четыре төрт
5 пять бәш
6 шесть алтә
7 семь йәттә
8 восемь сәккиз
9 девять тоққуз
10 десять он
беренче/переши (на древнеславянском), первый (сейчас)/ перший (украинском)
дистэ\десять
кырык\сорок
томэн/тьма (десять тысяч)
"Мы один народ!"
Бик дэрес! Так точно!
Почитайте хотя бы в интернете про фаллические культы (у разных народов, включая и славян). Почитайте, давно ли сняли с груди деревянные фаллосы наши братья по Поволжью. А также почему до сих пор многие индийцы вполне себе таскают на груди золотые фаллосы.
Ясно, что вы не поедете в Химки - читать диссертацию (забыл автора), про сакральные символы - откуда пошли есть христианский крест, мусульманский полумесяц и прочие символы.
Но вполне удивитесь, даже прочитав невинные интернет-тексты на эту тему...
Газимзянов И.Р.
.
Группы населения, близкие по антропологическому типу к кочевникам степей Евразии эпохи средневековья и относимые нами к выходцам из Золотой Орды, на территории Волжской Булгарии были немногочисленны. Они не оказали существенного влияния на формирование физического облика местных жителей.
Ну и какие "основные" потомки ордынцев ?
Это не доводы.
Вы что же, считаете, что нельзя называть ордынцами те народы, кто жил на данной территории до 1243 года? Кто же тогда ордынцы? Только те, кто пришел во составе войск Батый-хана? Но это же нелепо...
Все тюрки Золотой Орды - они и есть ордынцы.
Хоть балкары, хоть казахи, и т.д.
Конечно нет. И те же балкарцы плюнул в лицо любому ,кто будет настаивать что они якобы ордынские татары. Потому что их история началась раньше орды и ордой не закончилась,а лишь повлияла на них.
И это не мои выводы,а выводы татарских исследователей. От вас кроме громких слов ничего не поступало .
1- Бир
2- Эки
3- Юч
4- Терт
5- Беш
6- Алты
7- Джети
8- Сегиз
9- Тогъуз
10- Он
Советские люди десятки лет праздновали "важнейший" для нас праздник. И все, никто уже не празднует. Не припомните, о каком "важнейшем" празднике речь?
Так все нынешние праздники искусственные, не народные - 8 марта, 1 мая, Новый год, что там еще?
А в литературе начала 20 века, в тогдашних татарских газетах он вполне себе еще есть, как нечто привычное, "истинно народное".
Что угодно может забыться... Особенно, если за эти воспоминания могут поставить к стенке, как антисоветчика.
Татар-мишарей так называете? Как их называли в царские времена на Урале?
Царские времена давно прошли. Поэтому просьба - называйте носителей западного диалекта татарского языка так, как принято сейчас - татары-мишари.
Не вводите людей в заблуждение относительно генетических исследований татар-мишарей - мы не отюреченные угро-финны, как бы вам этого не хотелось.
По большому счету, уровень схожести по генетике человека и шимпанзе составляет около 98,5%. Будете ли вы утверждать, что мишари находятся в высокой степени родства с шимпанзе? Вряд ли.
Основная масса татаро-мишарских мурзинских и княжеских родов, как показывают последние генетические данные, имеет происхождение из Центральной Европы и Балканского полуострова. А вовсе не с Алтая и не из финно-угорских регионов.
Часть их из "половецкого" кластера, что связывает их происхождение с общезолотоордынскими процессами.
Антропологические типы мишар это один к одному монголо-татары
"Мишаре податное население"? Все сплошь и во все времена? Чушь пороть изволите...
"...арендаторы, не собственники" говорите... Ха... Читаем множество жалованных грамот мишарям - в РГАДА, в архивах Пензы, Ульяновска и Тамбова - речь идет о вотчинах (землях на праве собственности), которые были у этих мишарей до попадания нашей территории под власть Москвы - эти земли (пусть и не все) закрепляются за собственниками в процессе русификации территории.
Что там у вас в Башкортостане было - не об этом речь. Речь об исконных территориях проживания татар-мишарей...
Последние җиены у нас проходили в 1920-е годы, прекратились в ходе большевистского террора. До сих пор есть выражение, обозначающее обсуждение чего-то с шумным скандалом - "бу нинди Азюрка җиены?"
Сабантуй однозначно финно-угорского происхождения. Сохранились сведения о подобном празднике даже среди русских в зонах ассимиляции финно-угорского населения.
Про ислам хотя бы не заикались - тоже мне спец нашелся - якобы был "старый шариат" с поминанием 3-7-40. Вот умора...
Касимовские татары - НЕ мишары, надо бы знать.
Вам бы желательно почитать побольше о татарах, прежде чем писать. Например, касимовские - они не мишари, это касимовские татары, и их говор относится не к мишарскому диалекту, а к казанско-татарскому.
И об этом я уже писал,
Он совсем не знает происхождение племен, буртасов, мишар и "булгар" не говоря уже про "фин-угров"...
Ему видимо неизвестно существование аналогичного праздника у монгол (в сущности татары) - Наадам, также у якутов, которые предками тоже восходят к татарам - праздник Ысыах, и многие другие
А почему у фин-угров такой же праздник ?
Очень просто. Они из одной же культурной-этнической-языковой семьи -Урало-Алтайской семьи народов, и уральцы (фины) сюда пришли 8 тыс лет назад из дальнего востока.
Вот и весь секрет.
Это что, секрет какой?!
татарский язык практически не отличается от золотоордынскотатарского, антропология, попросту говоря, внешность, у монголо-татар практически такая же, как у современных мишар и мало чем отличается от антропологии казанских татар.
Kurt,-волк (старотюркск. язык) На турецком , волк!
Шоно,-волк , бурятский язык. Слово бурят считают возникло в период колонизации русскими края! Буряты активно в этом помогали и их называли братьями, от этого слова вроде, как и пошло слово бурят.Бурятский язык в фонетическом плане стал одним из самых своеобразных монгольских языков, несмотря на то, что предки бурят на протяжении почти тысячелетия проживали в территориальном контакте с основной массой монголов.
Это близко не татарский язык, тем более , башкирский!
Не надо татар ограничить с этим куцым Татарстаном. Татария – вся территория от Карпат до Тихого океана. Просто советы разделили единый татарский народ на сотни народности. Что касается языка. Все тюркоязычные татары говорят почти на одном языке. А у монголоязычных как минимум 30 % слов понятен любому татарину Волго-Урала. Китайцы говорят на 58 разных языках (википедия), друг-друга вообще не понимают, но все они – китайцы. И несмотря на то, что имеют разное происхождение: от татаро-тюркского происхождения до вьетского.
А есть свидетельства празднования сабантуя казанскими татарами в том же XVIII веке? XIХ веке? Которые не жили среди башкир. Сдается мне, что татары стали праздновать сабантуй лишь в советское время. Переняли этот праздник у башкир, у которых сабантуй есть лишь часть целого комплекса весенне - летних праздников, неизвестных у татар.
Фукс писал так: "Этот древний народный татарский праздник отправляется в каждую весну, и все татары принимают в нём большое участие. Ныне (у казанцев — Ред.) он происходит в большом лугу, окружённом с левой стороны холмами, кои покрыты кустарниками; луг сей находится к югу от новой Татарской Слободы расстоянием с версту, от города же три версты.
Слово Сабан означает соха или плуг, а самый праздник должен означать, что оживляющая природу весна призывает к возделыванию полей и оранию земли. В соседственных татарских деревнях праздник сей отправляется, как скоро снег сойдёт с полей..."
Моя бабушка была старше Сталина на пять лет, образованная , знала иностранные языки, историю.По её словам , сабантуй, древний праздник, возможно его просто переместили по времени? Да и в дореволюционной литературе имеются упоминания о нём, там ещё приводится , что на скачки, включаемые в сабантуй , как наиболее важнейшие спортивные игры приезжали башкиры и постоянно выигрывали!
О-Оо! Не зная башкирский менталитет судить о них?! У них чувство "локтя" намного развитее , чем у татар! Народ дружелюбный, быстро прощает обиды!
Ездили, ещё, как ездили! Для них расстояния были не помехой. Сотни вёрст преодолевали, табунами держали лошадей, потому и скачки выигрывали, выбор был хороший! Сезонные кочевья у них доходили до Кавказа! Татары, конечно народ сдержанный , вдумчивый.Башкиры,- быстрые, откровенные в отношениях, а татары , народ рациональный, больше считают, держат дистанцию! Потому возможно между ними и существует некоторое недопонимание!
Конечно башкиры настолько близкий народ, что разницы с татарами минимальная.
Тут приводится счёты разных народов, интересно в том, что эти народы почти все населяли водные и иные "дороги" бывшего Великого Шелкового пути! Сама дорога в изначально ДАРУГА — дорага, дорога "тат. чиновник",в ханских грам. XIII – XIV вв. (Срезн. I, 630). Из монг. daruga, калм. dar "старейшина или предводитель племени, предводитель отряда, атаман, начальник округа"...
Все эти народы, за исключением якутов располагаются около и вдоль этого Пути! Хотя может они выполняли роль восточного фланга Тюркской империи?! Это и есть Золотая Орда! После падения Хазарии , оконечного Западного фланга бывшего Тюркского Каганата , тюркские народы начали терять былое величие. И Чингиз хан решил восстановить ранее имевшийся баланс сил?!
...Последнее твоё предложение про артефакт заинтриговало?!
Говорить об историческом прошлом можно всякое, в то числе много, чего из фантазий, но стараться найти истину всё же нужно, как говорится , без прошлого , нет будущего, иногда , это прошлое иногда " закручивают" по ложному пути, распознать трудно, но можно, ничто не исчезает бесследно, передаётся из поколения в поколение! И на первом месте стоят привязанности народа , его рефлексы, склонность к своеобразной пище, от них невозможно отказаться! И логика, счёт, язык на котором он ведётся, ладе слова приветствия и прощания, это уже показывают на природные свойства , приспособленность народа к способу бытия! То есть на момент сформирования народа они крепко закрепляются за ним! Каждая цифра, в отдельности и в сумме ,в речевом выражении выражает структуру организации объединённой массы! ...
"К чему приведёт"
Вот ссылка:
Татарский Ренессанс
В университете наконец узнал в подробностях историю моего народа. Узнал про татарский ренессанс конца девятнадцатого - начала двадцатого веков. Великий Тукай не случайно сказал: однажды мы проснулись утром 1905 года... Как много было тогда открыто медресе, какими огромными тиражами выпускались в типографиях Казани и Оренбурга книги на татарском языке... По сравнению с сегодняшним днем тогда, в начале века, книг выходило больше -и больше были их тиражи. Появились татарские общественные движения, например, “Иттифак” и “Аль Муслими”. Татары активно участвовали в работе Государственной Думы - кто тогда не знал, скажем, депутата Садри Максуди? Наука, история, культура - все расцвело. А как бурно развивалось предпринимательство, и крупный, и средний бизнес. Тогда татарам принадлежало почти тридцать три процента промышленности России. Даже Ленин заметил: если бы не революция, татары захватили бы всю промышленность России...
До революции спорили, где центр татарской культуры, - в Казани или Оренбурге? И некоторые склонялись к тому, что в Оренбурге! Потому что здесь выходило шесть татарских газет и десять журналов, самых знаменитых - “Шура”, “Вакыт”. Работал татарский театр. Было очень развито меценатство. Взять, например, татар-миллионеров Хусаиновых. Они были неграмотными, но могли потратить 30 тысяч рублей - по тем временам большие деньги - на благотворительность. Хусаиновы построили первую в Оренбурге электростанцию, владели четырьмя типографиями, заботились о просвещении своего народа. Увы, этого не дождешься от сегодняшних татарских “акул бизнеса”, которые имеют миллионы даже не рублей, а долларов... Нынешние “новые татары” деградировали, живут одним днем: хватай-бери и убегай! До революции татары-миллионеры не строили на Майями или в Чехии себе коттеджи и виллы, а думали о будущем своего народа. Они даже создавали приюты и содержали их на свои деньги...
К сожалению, после гражданской войны и взятия большевиками власти, движение вперед резко замедлилось, расцвет нации остался позади. Но все равно в двадцатые-тридцатые годы развитие татарского народа еще продолжалось. Это не послевоенные пятидесятые-шестидесятые, когда татарские школы закрывались, когда обострилась борьба с религией... Результаты очевидны: из-за той недальновидной политики сегодня два из семи миллионов татар не знают родного языка, во многом забыли традиции, обычаи. Хотя до 1917 года во всей стране не нашлось бы, пожалуй, ни одного татарина, который бы не знал татарского языка.ramay-yuldash.narod.ru›tanbatyr/vost-exp.htm
...Тут , конечно приводя ссылку не совсем согласен с автором текста, но . что касается вашего выражения:"балогон", то наверное понятно, должно быть, что без презренного металла невозможно было построить и тот музей в г.Булгаре. который вы посещали!? Современная культура , включающие в себя многие "вещи" по росту и воспитанию нации и народа невозможны без роста благосостояния людей, страны в целом, даже можно сказать,"обогащения"! Да, деньги и так называемый "!баблогон" , на некотором этапе заставляют лиц , участвующих в этом "гоне" отставлять в сторону всякие другие интересы ради достижения этой цели, может и вообще отрываться, навсегда, но всему есть предел и наступит время прозрения, не для всех , может быть и может быть даже не в них, а позже, в их близких потомках, так бывает! ...История учит!
Россия, страна в этом отношении довольно свободная страна, может быть и самая свободная!
Кто кого и как воспитает?! Нет таких воспитателей ! С кого они будут пример брать?!
а "семья" на латинском будет natio т.е. нация
Оба не правы.Пространные объяснения.То, что означает в русском языке разнится с тем, что имеется в другом языке, хотя первоначальное возникновение слова и его перевод может и верный, а уже встроенный в русский язык ,слово приобретает другой смысл и таких " изменённых" слов множество!
Какой еще "праздник плуга"?
Нет у татар праздника плуга, нет у нас ни праздника плуга, ни праздника бороны, ни праздника жатки, ни праздников молока или лопаты.
Сколько можно исказить истинный смысл названия этого праздника.
"Сабан" в данном случае переводится как "весенен-полевые работы", а "туй" - торжества, праздник. Сабантуй, таким образом означает "Праздник завершения весенне--полевых работ"
Лично я об этом написал несколько статей, которые видели свет во многих сайтах, которых прочитали сотни тысяч человек, но некоторые господа все еще продолжают повторять: праздник плуга да праздник плуга.
Влезание на столб – древнейшее татаро-тюркская традиция. Еще 3 тыс лет тому назад татаро-тюрки во время празднеств поднимались на самую высокую гору и влезали на самое высокое дерево – ближе к Тенгри.
Бой с мешками – бой двух всадников
Поиск монеты в катыке – от праздника кумыса кочевников, до сегодняшнего дня существует такое соревнование у сибирских татар.
Бег с коромыслом – древнейшая татаро-тюркская традиция состязания невест и т.д.
Ирек агай, вы пишите чушь!
Все наоборот. Так называемые «русские состязания (да и финугорские) заимствованы от татар.
Все наоборот.
Татарскому празднику саба+туй (праздник первого кумыса) - как минимум 3 тысячи лет.
Энгель әфәнденең фикеренчә, сабантуйның прототибы дип исәпләнүче күчмәләрнең беренче яз бәйрәмнәре – беренче Олимпия уеннары булганнар кешелек тарихында. Карпаттан Тын океанга кадәр сузылган борынгы дала халкы, шул исәптән татарлар да, борынгы бу бәйрәмне үзләренең иң көчле батырларын, иң оста мәргәннәрен (лучников), иң йөгерек чапкыннарын (скакунов) билгеләр өчен үткәргәннәр. Башта авылларда сабан туйлары үткәрелгән, аннан кабилә, кабилә союзлары сабантуйлары. Кабилә союзлары җиңүчеләре гомумдала сабантуена җыелып дала батырын ачыклаганнар, дала мәргәнен, даланың иң яхшы чабышкыларын. Борынгы сабантуйлар вакытында кабиләләр арасында бер айга бар сугышлар, үзара ызгыш-талашлар туктатылып торган. Таһиров борынгы гомумдала уеннарын грек Олимпия уеннарыннан борынгырак дип исәпли һәм дә бу ярышларның шул вакытта көнчыгыш Европа күчмәләреннән (киммериялеләр, аларга кадәрге кабиләләр) грекларга кергән булу версиясен дә инкарь итми.
Хәзерге татар сабантуеның күчмә тормыш алып баргандагы бик борынгы бәйрәм булуы турында андагы милли уеннар, милли ярышлар да сөйли. Аларның күбесе – күчмә халыклар, дала халкы тормышы белән бәйле. Иң беренче, сабантуйның иң күрекле ярышы булып ат чабышының исәпләнүен әйтергә кирәк. Күчмә халыклар өчен ат иң кирәкле, иң якын җан иясе булган. Утрак тормышка күчкәнгә кадәр ат дала кешесен ашаткан да, эчерткән дә (кымыз), хуҗалык эшләрен дә башкарган, яуда исә, аларның төп көче булган. Ә татарлар үзләре чагыштыргысыз җайдаклар (непревзойденные наездники) булганнар. Җәяү йөрергә өйрәнгәнче үк атта йөрергә өйрәнгәннәр хәтта, аларны өч яшьлек вакыттан ук ияргә утыртканнар. Шуңа күрә дә сабантуйның иң төп ярышы ат чабышлары булган да борынгы күчмәләрдә. Хәзер сабантуйларда атларны ике генә төрдә чаптыралар: җайдаклы чабыш атлары, һәм җиңел арбалы югыртаклар. Элек, җир эшкәртүдә атлар төп көч булган вакытта, атлы бәйгеләр күп төрле булган, шул исәптән чабышлар да, төрле категория атлар, төрле дистанцияләргә.
Сабантуйда күчмә халыкларга гына хас башка ярышлар да бар. Багана өстендә капчык белән сугыш мәсәлән. Бу ярыш вакытында катнашучылар баганалар өстенә утыртылган горизонталь бүрәнәгә атланып эченә салам, коры үлән тутырылган капчыклар белән бер беренә сугып каршы якны бәреп төшерергә тиешләр. Бусы инде җайдак сугышчылары алышын турыдан туры имитацияләү. Катыктан акча эзләү уены да борынгы вакыттан ук килгән дала халкы уены дип, беренче кымызга үзенчәлекле дегустация эшләү дип интерпретацияләнә. Ә билбау белән көрәш исә, - турыдан туры җайдаклар көрәше, җайдаклы сугышчылар сугышкан вакытта каршы якны кушакларыннан эләктереп алып җиргә ташларга тырышканнар, шул алышка әзерлек формасында билбау көрәше барлыкка килгән дә.
"борынгы күчмә (кочевые) кабиләләр" - кочевые племена у татар? Назовите хоть один. Какие племена были у татар? Казанские татары не имели кланового деления.
Курултай у татар тоже из области фантастики.
" кымыз" - Казанские татары готовили кумыс? Никогда не слышал. Это что-то новенькое!
" күчмә халыклар" - Кочевые народы и казанские татары, что между ними общего?
Кыз-куу, кук-буре, лучники, лихие наездники - когда все это было у татар??? Проще представить башкира или казаха играющих эти молодецкие игры!
"татар сабантуена - өч мең ел" - татарскому сабантую 3000 лет? Значит и татары должны были существовать в то время. Почему же тогда Ибн-Фадлан ни разу в своем пути не встретил татар? Где же они были тогда?
"Иң борынгы кулга ияләштерелгән атлар калдыклары хәзерге Башкортстанның Дәүләкән районы җирләрендә табылган" - опять ссылка на башкир, на башкирские земли. И Иоанн Георги пишет о проведении Сабантуя в Башкирии. В дореволюцинной фотографии сабантуя опять башкиры. Как это понимать?