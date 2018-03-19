Новости спорта

08:44 МСК
Новости раздела
Спорт

Первое весеннее поражение «Рубина». Как это было

07:00, 19.03.2018 19

Тактический «разбор полетов» самого яркого матча казанцев этого года

Первое весеннее поражение «Рубина». Как это было Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в очередном туре чемпионата России уступил на своем поле московскому «Спартаку». На гол Кристиана Нобоа гости сумели ответить двумя мячами Софьяна Ханни и Луиса Адриано. Подопечные Бердыева показали неплохой футбол и практически заставили испариться «красно-белых» во втором тайме, однако результата это не принесло, тем более что хватало ошибок и со стороны казанцев. О том, какие моменты не получились у «Рубина» и почему вновь виноват Азмун — в материале «Реального времени».

Поле не соответствовало амбициям команд

Начнем, впрочем, не с тактических изысков. Дело в том, что «Казань Арена» в качестве футбольного стадиона давно вызывает нарекания. Игра со «Спартаком» породила новую волну разгромных статей федеральных изданий, не остался в стороне от критики и главный тренер казанской команды. Надеемся, что работники стадиона будут последовательны в своих обидах и перестанут сотрудничать с «критиканами» хоть на этот раз. Правда, проблему решать все же надо, ведь когда о ней говорит даже такой спокойный человек, как Курбан Бердыев, значит она действительно имеет важное значение.

— Поле для обеих команд одинаково. Конечно, лучше было бы играть на хорошем поле. Мы уже свои претензии высказали стадиону. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород, — высказался о состоянии газона Бердыев.

В целом нельзя не согласиться с тренером «Рубином». Поле не выдерживает никакой критики. Понятно, что по температурным показателям на дворе далеко не весна, но климатические условия Казани схожи с московскими, а там газон совсем другого качества. Но «трава» (вернее глина) на «Казань Арене» была ужасной, казалось, что агрономы стадиона (если они вообще есть) за зиму ничего не предпринимали. И комментарий пользователя Mr. Sh. на одном из популярных сайтов очень точно подходит характеризует состояние газона на «Казань Арене» в субботу.

«На других стадионах поля хорошие, а у нас огород, — высказался о состоянии газона Бердыев». Фото rubin-kazan.ru

«У меня на даче такой же газон после зимы. Полгода под снегом, еще месяц в талой воде. Это я к чему? К тому, что я полгода за газоном не ухаживаю. Вот и в Казани на газон положили ...», — написал пользователь.

Правда, несмотря на качество поля, команды выдали довольно неплохой для весенней части чемпионата футбол. Насколько лучше он мог быть на приемлемом футбольном покрытии во встрече двух амбициозных клубов — остается лишь догадываться. Очень жаль.

Высокий прессинг команд

В начале нулевых, когда российские клубы не могли успешно противодействовать европейским командам, было распространено мнение, что в России практически не применяют высокий прессинг и давление на защиту соперника. С некоторых пор этому футбольному элементу особое внимание уделяют и в РФПЛ. В основном это топовые клубы, которым не привыкать светиться на еврокубковой арене и которые не понаслышке знают о пользе давления на оборону противника.

Для оценки качества прессинга принято применять показатель PPDA — количество допущенных передач на оборонительное действие соперника. В РФПЛ на лидирующих местах в этом сезоне идут гранды чемпионата, а именно ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Вслед за ними расположились «Рубин» и «Локомотив», один из которых возглавляет признанный мастер по еврокубкам Бердыев, а другой идет на первом месте в турнирной таблице нынешнего сезона под руководством мэтра российского тренерского цеха Семина.

Таблица успешности применения прессинга

Команда PPDA
1. ЦСКА 7,39
2. «Краснодар» 7,48
3. «Зенит» 7,91
4. «Спартак» 8,65
5. «Рубин» 8,79
6. «Локомотив» 9,04

Данные по PPDA взяты из сайта understat.com

Так что активного начала от москвичей подопечные Курбана Бекиевича, наверняка, ожидали, но противодействовать им поначалу у «рубиновых» не получалось. Так что четыре отбора и семь перехватов мяча «спартаковцев» в первой половине встречи на стороне поля «Рубина» выглядят весьма показательно.


Прессинг «Спартака» при вводе мяча в игру Джанаевым

«Рубин» в этом аспекте прибавил после перерыва. Неудивительно, что Бердыев после матча позволил себе ремарку в стиле Широкова, мол, «Спартака» на поле казанцы не заметили. Их действительно активно съедали игроки «Рубина», очень мобильно создававшие давление на спартаковцев при организации гостевых атак.

После потери мяча казанцы моментально вступают в отбор, вынуждая Ханни сделать неточную передачу

Такой высокий прессинг принес отличные результаты по PPDA. «Рубин» со «Спартаком», пожалуй, показали лучшие результаты в сезоне по качеству давления на игроков соперника. Итоговые цифры по прессингу составили внушительные 7,0 у «Рубина» и 8,43 у москвичей.

«Рубин» прикрыл Фернандо, а «Спартак» выискивал Камболова

Работая в «Ростове», Курбан Бердыев во встречах со «Спартаком» особое внимание уделял лишению Фернандо простора для действий. Бразилец выполняет у Карреры роль глубинного плеймейкера, и логично, что он и на этот раз получил от казанского тренера минимум пространства для разгона атак. Правда, «Спартак», по всей видимости, учел такое развитие событий и припрятал в своем рукаве другие козыри.

Игроки «Рубина» втроем опекают Фернандо, лишая «Спартак» возможности отдать ему передачу

Замысел «красно-белых» стал очевиден после первого гола москвичей. Пока казанцы втроем опекали Фернандо, защитник «Спартака» Максимович длинной диагональю в штрафной «Рубина» находит Ханни. Заметим, что большинство игроков — хозяев поля — смотрят в этот момент в сторону бразильского полузащитника, ожидая передачу на него. Однако этого не произошло, а гости первый раз за матч поразили ворота «Рубина».

Да, решающую ошибку в этом моменте допустил Навас. Цезарь еще в «Ростове» промахивался по мячу в самый неподходящих ситуациях. Две его «результативные» ошибки в матче против «Мордовии» некоторые ростовчане не могут простить до сих пор, хотя тот сезон стал наилучшим в истории клуба. Но защитник — тоже человек, однако он последний в тройке центральных по страховке своих партнеров и его ошибки гораздо заметней.

«Спартак» очень часто выискивал для себя партнеров длинными диагоналями. Оно и понятно, «Рубин» в этом сезоне не слишком хорош при противодействии забросам за спину. Слабым звеном в отчетном матче стал Камболов, которого в итоге «спартаковские» полузащитники загружали работой чаще остальных. Например, тот же Фернандо из своих шести диагоналей в атакующей трети поля пять сделал в зону ответственности Руслана, а Глушаков — три из пяти. Камболов справлялся с ними через раз, и в ситуации со вторым голом именно его не слишком убедительная игра головой привела к взятию ворот Джанаева.

Камболов пропускает заброс за спину и все заканчивается решающим голом «Спартака»

В данном случае неубедительно сыграл и Могилевец. Но Павел допустил одноразовую оплошность, которая привел в итоге к пропущенному голу. А вот плохая игра на втором этаже в исполнении Камболова оказывается фатальной уже во втором матче весенней части чемпионата. Первая была в игре с «Анжи», когда Руслан уступил борьбу нападающему махачкалинцев, в результате чего остальным защитникам пришлось перестраиваться, и успеть за Лескано в итоге не удалось. Так что изменения в центре защиты могут коснуться не только Наваса, но и Камболова.

В атаке не хватало центрфорварда

У подопечных Бердыева получилось не так много, как хотелось бы. Очевидно, что «Рубину» в этот вечер не хватило Сердара Азмуна, который почувствовал недомогание в преддверии матча с «Тосно» и до сих пор находится в лазарете. Так что иранец опять в некоторой степени «виноват». В его отсутствие на поле появился Рифат Жемалетдинов, на сборах к весенней части наигрывавшийся на позиции третьего полузащитника. А вот пропуск матча Поповым был ожидаем еще в момент его трансфера из «Спартака», против москвичей он сыграть не мог из-за пункта в арендном соглашении. Вместо него действовал Карадениз и в целом провел качественный матч, особенно если учесть возраст футболиста.

Во многом из-за нехватки Азмуна «Рубин» строил свои атаки через мелкий пас, и даже Джанаев зачастую вводил мяч руками, а не выбивал его к центру поля. Зацепиться впереди у казанцев получалось не часто, но каждый раз когда это случалось, хозяева имели неплохие возможности создать опасный момент. Однако все, что создал «Рубин» у ворот «Спартака», пришло через стандартные положения. И даже угловой, после которого забил Нобоа, был заработан в атаке с розыгрышем свободного удара.

Хотя надо признать справедливость слов Бердыева, что во втором тайме он не заметил наличия «красно-белых»: преимущество и вправду было на стороне «Рубина». Москвичи, хотя и не сильно уступили во владении мячом, воротам Джанаева угрожали лишь однажды. По несчастью для хозяев этот момент закончился голом, а в остальном «спартаковцы», действительно, «испарились». Семь ударов против двух у «Спартака» полностью подтверждают тезис Бердыева.

У подопечных Бердыева получилось не так много, как хотелось бы. Фото rubin-kazan.ru

Следующий матч «Рубину» предстоит сыграть на новом стадионе в Екатеринбурге. Наверняка, к открытию там сумеют подготовить хороший газон, и команды сыграют в летних условиях. В такой ситуации, вкупе с возвращениями в строй Попова и Азмуна, от подопечных Бердыева можно ожидать великолепной игры. И результат, безусловно, должен прийти, однако в футболе победу во многом решает случай.

Зульфат Шафигуллин
СпортФутбол Татарстан
комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Да,игру Рубина во многом решают случаи. Такова жизнь,таков футбол.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Анализ далеко не правильный.
    Навас в этом сезоне еще будет оставаться структурным основополагающим игроком защиты. А вот с Камболовым что-то надо делать. Такие вопиющие ошибки! Да и по другим компонентам не блещет.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Солидарен.. Создается впечатление о заказном характере статьи, с целью снять негативный фон с Камболова, которого слишком активно начали пиарить в последнее время. Может быть агент задумал повторить прошлогодний трюк Павла Андреева с продажей за бесценок Кануна в "Спартак" по двойным контрактам ? Нужно будет руководству клуба посмотреть документы на наличие двойного дна и в соглашениях бывших руководителей "Рубина" с Камболовым, чтобы понимать перспективы сотрудничества и причины резкого возвеличивания заслуг Руслана перед окончанием сезона, и его многочисленные косяки, влияющие на результаты матчей.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Не понимаю, почему РВ пытается ВСЮ ответственность за первый гол вновь возложить на Наваса и умалчивает о позиционной ошибке того же Камболова, проигравшего верховую борьбу спартаковцу и позволившему тому, сбросить мяч на ход нападающему гостей, а Навасу уже пришлось исправлять ошибку Руслана, чего сделать на ОГОРОДЕ, с учетом отскока (удосужились бы посмотреть повтор этих эпизодов и послушать комментаторов матча, оценивших эпизод в начальной его стадии), качественно это сделать было сложно... отсюда и тычок в сторону Джанаева, вместо выноса. Это что "заговор" против Сезара и попытка сгладить провальную игру Камболова, ставшего виновником обоих голов ? Сначала сезона говорил, что Камболов не может играть на позиции центрально защитника из-за малого роста и позиционной безграмотности, что подтверждали многочисленные ошибки его и в других матчах.. В связи с этим говорил, что лучшим вариантом была замена Камболова молодым и РОСЛЫМ, прыгучим Сорокиным, а не выход его вместо Наваса, который еще должен обучить того же Сорокина тонкостям игры в обороне, до своего ухода на "пенсию". И не понимал, почему, видя постоянные провалы Камболова в защите, Бердыев упорно ставил его на позицию ЦЗ... Надеюсь, после субботнего фиаско Руслана, стоившего "Рубину" трех очков, эта вера в его надежности на позиции ЦЗ, закончится. Не нужно вешать всех собак на Цезаря, а объективно оценивать ситуацию, не деля игроков на своих (распиаренных накануне матча интересом со стороны Спартака Камболовым, фотографий на фоне граффити и т.д.) и легионеров, являющихся лучшими на своей позиции в РФПЛ, но попавшими в немилость псевдопатриотам писучим, пытающимся выгораживать косячащих паспортистов... Как бы я не относился к тому или иному игроку, всегда нужно говорить правду.. И не зря Бердыев говорил про газон - исправить косяк Камболова на нормальном покрытии, без такого отскока, Сезар, наверняка бы смог. Стыдно, Зульфат, подхватывать "мотивы" столичных писак, мечтающих утопить команду в подвале турнирной таблицы и пытающихся оказать психологическое давление на основного защитника "Рубина", накануне ответственных матчей команды в конце сезона.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    То есть по вашему Навас был великолепен при первом голе? В тексте автор кажется черным по белому пишет что виноват Камболов, но у курбанофилов совсем кукуха поехала похоже уже)))))))
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Не нужно передергивать... Но не Навас стал первопричиной первого гола... а потом еще и прямого паса Камболова игроку атаки Спартака во вратарской площади Джанаева, который лишил соперника забить второй гол уже в первом тайме. И в третьем сбросе Камболова на соперника, ставшим голевым, тоже будете обвинять Сезара ? Или Вы просто из из-за большой любви к сменщику Бердыева в конце 2013 года, будете защищать птенцов Биляша, пачками тащившего в "Рубин" неликвид из "Локомотива" ??? Почему-то РЖДешники, до сих пор не заинтересовались ни одним из своих бывших игроков и воспитанников, а некоторые казанские делают из них страдальцев и патриотов.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    P.S. Автор пишет лишь о вине Камболова во втором голе, а о первом ВСЕ стрелки перевел на Наваса... почему-то... даже вопреки оценкам комментаторов матча, сразу заявившим, что первопричиной стала грубая ошибка Камболова.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Автор сделал хороший,адекватный анализ. У Наваса косяков в провальных матчах больше,чем у других. Когда играл Сорокин, таких ляпов не было. Камболов вообще непонятно за кого играл.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Навас, конечно, хороший игрок, но в случае с первым голом его вина очевидна - махнул мимо мяча, когда ему особо никто не мешал, а потом в пожарном порядке пытался спасти ситуацию. До его промаха ничего угрожающего не было, несмотря на очевидную ошибку Камболова. Попади Навас по мячу, выбей его подальше - момент был бы исчерпан.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Детский сад... Ошибка Камболова очевидна, но виноват Навас ??? Огород вместо газона в расчет никто не берет ?
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    А, ну да, конечно, виноват огород вместо поля. А Навас чист как младенец! ))
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Соавтором второго гола, безусловно, стал Камболов - он автор точного предголевого паса на Самедова головой. Создалось впечатление, что если бы Камболова в тот момент в той точке поля вообще не было, мяч отскочил бы к лицевой линии и ушел на свободный.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Виноваты оба. И Камболов, и Навас. Но если рассматривать проблему под углом перспектив и менталитета - Камболва надо поставить "в угол", накормить мороженым и дать возможность к исправлению ошибок. А Наваса - поблагодарить за совместно проведённое время, вручить цветы и отправить в Испанию на отдых.(Детям - мороженое, а взрослым - цветы). Давно уже пора...
    Николай Иванович.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Николая Ивановича призвать обсуждать Спартак, Локомотив, Динамо ЦСКА. Это больше подходит по менталитету. Ведь Махмуду Махмудовичу здесь как-то сподручнее.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Вы,обсолютно не правы. Ваша страница фк Зенит (((
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Уважаемые хозяева ФК Рубин!
    Обращаюсь к Вам в связи с реорганизацией клуба и переходом его на ООО. Вами создана боеспособная команда среднего уровня. Она дала бой одному из лидеров чемпионата и держалась достойно. Хорошо это? Да. Но мы – болельщики команды хотим большего! Реалии жизни и история лучших топ - команд показывают, что без финансового вложения - не достичь главной цели – зарождения интереса и любви к команде её болельщиков. Увеличения их числа. Посещения ими стадиона - как праздника! Патриотические лозунги хороши в военное время. А в мирное время они не работают. Народ ходит на футбольных «звёзд». Что и происходило в Казани не так давно на международных играх сборных команд. Мы все порадуемся, если ООО будет идти по пути прогресса и стадион будет заполняться болельщиками, готовыми «на всё», чтобы увидеть свою команду во всём блеске. А в ней имена футболистов мирового уровня! Но если это обычный ничего не несущий «финт» смены собственности, и команда будет состоять из заурядных футболистов, «рвущих» свои жилы – этаких «рестлеров», то это не устроит болельщиков. В очередной раз будет потеряно время. В очередной раз будет застой. Хотелось бы уже сейчас услышать от Вас что-то внятное в этом направлении. Пока пауза в чемпионате. Что нам ожидать? А пока в Казани свои условия диктуют болельщики приезжающих команд и позорят Казань на всю Россию! Вы же не хотите этого?! Ждём Вашего слова!
    Николай Иванович.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Не желаете ли пройти ,милейший, в сад?
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Николай Иванович! Я, как болельщик ФК Рубин, не делегировал вам полномочий говорить от моего имени и, тем более, делать какие-то заявления! Если вы и иже с вами ходите и желаете ходить впредь на стадион поглазеть на "звезд" - вы не болельщики, а ЗРИТЕЛИ! Те, кто ходит только "на блеск" - тот ГЛОР! Кроме того, билеты находятся в свободной продаже - ничто не мешает болельщикам гостевой команды купить билеты на любую трибуну. Приди 15 тыс рубиновских болел на матч - так же и сидели бы разбавленные спартаковскими под их переклички! И не вам указывать, кому и какие диктовать условия. Как клуб решит - так и будет. P.S. Некоторые прошлогодние и этого года матчи наглядно показали сколько у Рубина болельщиков. В непогоду, после провальных матчей, на не статусных противников, в будний день - приходило около 1500-3000 человек. Добавим еще 1000-2000 - кто не смог прийти или не из Казани. ВСЁ! Это наглядно было видно на одном из матчей при Грасии. Пришли только истинные болельщики клуба! Остальные обливали грязью всех и вся, "забыв" как сами же орали "всех порвем" летом. P.P.S. Принципиально в некоторых моментах я с вами согласен.
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Спасибо за Ваш комментарий. Прочитал Вашу точку зрения. Позвольте Вам заметить. что я не обращался к хозяевам Рубина от Вашего имени. У меня достаточно сподвижников. чтобы обращаться не только от своего имени. Хотя никто мне не может запретить и этого. У нас демократическое общество. Имею право. Где эта грань между зрителями и болельщиками? Болельщиками не становятся сразу. Даже любовь бывает с первого взгляда или с сотого. Но всё начинается со смотрин. Сначала зритель, потом болельщик. Как пойдёт. Это уже зависит отт сторон. Так вот, эту трансформацию и помогает преодолеть тот самый "блеск". о котором Вы пишете и какого сейчас так не хватает. Никто клубу не диктует условия. Решать, конечно, ему. Но выразить свои предложения мы обязаны. Ради блага команды. Пока безразличие не коснулось и нас. И "река" болельщиков не обмелела совсем. Почему-то влюбляются в красивых, а не уродливых и горбатых. Я и призываю, чтобы наша команда преображалась в лучшую сторону. Вы можете со мной не соглашаться. "Денег нет - сиди дома". Или приобретай футболистов по дешёвке. Но - "скупой платит дважды". Эту поговорку никто не отменял... Согласны? В споре рождается истина. Допустим. Это всё равно, что купить загон для лошадей со славной историей и приводить в него захудалую лошадку. Не гоже. Думаю, Вы согласитесь со мной. Всего доброго! "Взялся за гуж - не говори, что не дюж!" Вперёд Рубин!
    Николай Иванович.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости спорта

08:44 МСК
Новости раздела