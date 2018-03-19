Первое весеннее поражение «Рубина». Как это было

Тактический «разбор полетов» самого яркого матча казанцев этого года

Казанский «Рубин» в очередном туре чемпионата России уступил на своем поле московскому «Спартаку». На гол Кристиана Нобоа гости сумели ответить двумя мячами Софьяна Ханни и Луиса Адриано. Подопечные Бердыева показали неплохой футбол и практически заставили испариться «красно-белых» во втором тайме, однако результата это не принесло, тем более что хватало ошибок и со стороны казанцев. О том, какие моменты не получились у «Рубина» и почему вновь виноват Азмун — в материале «Реального времени».

Поле не соответствовало амбициям команд

Начнем, впрочем, не с тактических изысков. Дело в том, что «Казань Арена» в качестве футбольного стадиона давно вызывает нарекания. Игра со «Спартаком» породила новую волну разгромных статей федеральных изданий, не остался в стороне от критики и главный тренер казанской команды. Надеемся, что работники стадиона будут последовательны в своих обидах и перестанут сотрудничать с «критиканами» хоть на этот раз. Правда, проблему решать все же надо, ведь когда о ней говорит даже такой спокойный человек, как Курбан Бердыев, значит она действительно имеет важное значение.

— Поле для обеих команд одинаково. Конечно, лучше было бы играть на хорошем поле. Мы уже свои претензии высказали стадиону. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород, — высказался о состоянии газона Бердыев.

В целом нельзя не согласиться с тренером «Рубином». Поле не выдерживает никакой критики. Понятно, что по температурным показателям на дворе далеко не весна, но климатические условия Казани схожи с московскими, а там газон совсем другого качества. Но «трава» (вернее глина) на «Казань Арене» была ужасной, казалось, что агрономы стадиона (если они вообще есть) за зиму ничего не предпринимали. И комментарий пользователя Mr. Sh. на одном из популярных сайтов очень точно подходит характеризует состояние газона на «Казань Арене» в субботу.

«На других стадионах поля хорошие, а у нас огород, — высказался о состоянии газона Бердыев». Фото rubin-kazan.ru



«У меня на даче такой же газон после зимы. Полгода под снегом, еще месяц в талой воде. Это я к чему? К тому, что я полгода за газоном не ухаживаю. Вот и в Казани на газон положили ...», — написал пользователь.



Правда, несмотря на качество поля, команды выдали довольно неплохой для весенней части чемпионата футбол. Насколько лучше он мог быть на приемлемом футбольном покрытии во встрече двух амбициозных клубов — остается лишь догадываться. Очень жаль.

Высокий прессинг команд

В начале нулевых, когда российские клубы не могли успешно противодействовать европейским командам, было распространено мнение, что в России практически не применяют высокий прессинг и давление на защиту соперника. С некоторых пор этому футбольному элементу особое внимание уделяют и в РФПЛ. В основном это топовые клубы, которым не привыкать светиться на еврокубковой арене и которые не понаслышке знают о пользе давления на оборону противника.

Для оценки качества прессинга принято применять показатель PPDA — количество допущенных передач на оборонительное действие соперника. В РФПЛ на лидирующих местах в этом сезоне идут гранды чемпионата, а именно ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Вслед за ними расположились «Рубин» и «Локомотив», один из которых возглавляет признанный мастер по еврокубкам Бердыев, а другой идет на первом месте в турнирной таблице нынешнего сезона под руководством мэтра российского тренерского цеха Семина.

Таблица успешности применения прессинга

№ Команда PPDA 1. ЦСКА 7,39 2. «Краснодар» 7,48 3. «Зенит» 7,91 4. «Спартак» 8,65 5. «Рубин» 8,79 6. «Локомотив» 9,04

Данные по PPDA взяты из сайта understat.com

Так что активного начала от москвичей подопечные Курбана Бекиевича, наверняка, ожидали, но противодействовать им поначалу у «рубиновых» не получалось. Так что четыре отбора и семь перехватов мяча «спартаковцев» в первой половине встречи на стороне поля «Рубина» выглядят весьма показательно.





Прессинг «Спартака» при вводе мяча в игру Джанаевым

«Рубин» в этом аспекте прибавил после перерыва. Неудивительно, что Бердыев после матча позволил себе ремарку в стиле Широкова, мол, «Спартака» на поле казанцы не заметили. Их действительно активно съедали игроки «Рубина», очень мобильно создававшие давление на спартаковцев при организации гостевых атак.

После потери мяча казанцы моментально вступают в отбор, вынуждая Ханни сделать неточную передачу

Такой высокий прессинг принес отличные результаты по PPDA. «Рубин» со «Спартаком», пожалуй, показали лучшие результаты в сезоне по качеству давления на игроков соперника. Итоговые цифры по прессингу составили внушительные 7,0 у «Рубина» и 8,43 у москвичей.



«Рубин» прикрыл Фернандо, а «Спартак» выискивал Камболова

Работая в «Ростове», Курбан Бердыев во встречах со «Спартаком» особое внимание уделял лишению Фернандо простора для действий. Бразилец выполняет у Карреры роль глубинного плеймейкера, и логично, что он и на этот раз получил от казанского тренера минимум пространства для разгона атак. Правда, «Спартак», по всей видимости, учел такое развитие событий и припрятал в своем рукаве другие козыри.



Игроки «Рубина» втроем опекают Фернандо, лишая «Спартак» возможности отдать ему передачу

Замысел «красно-белых» стал очевиден после первого гола москвичей. Пока казанцы втроем опекали Фернандо, защитник «Спартака» Максимович длинной диагональю в штрафной «Рубина» находит Ханни. Заметим, что большинство игроков — хозяев поля — смотрят в этот момент в сторону бразильского полузащитника, ожидая передачу на него. Однако этого не произошло, а гости первый раз за матч поразили ворота «Рубина».

Да, решающую ошибку в этом моменте допустил Навас. Цезарь еще в «Ростове» промахивался по мячу в самый неподходящих ситуациях. Две его «результативные» ошибки в матче против «Мордовии» некоторые ростовчане не могут простить до сих пор, хотя тот сезон стал наилучшим в истории клуба. Но защитник — тоже человек, однако он последний в тройке центральных по страховке своих партнеров и его ошибки гораздо заметней.

«Спартак» очень часто выискивал для себя партнеров длинными диагоналями. Оно и понятно, «Рубин» в этом сезоне не слишком хорош при противодействии забросам за спину. Слабым звеном в отчетном матче стал Камболов, которого в итоге «спартаковские» полузащитники загружали работой чаще остальных. Например, тот же Фернандо из своих шести диагоналей в атакующей трети поля пять сделал в зону ответственности Руслана, а Глушаков — три из пяти. Камболов справлялся с ними через раз, и в ситуации со вторым голом именно его не слишком убедительная игра головой привела к взятию ворот Джанаева.

Камболов пропускает заброс за спину и все заканчивается решающим голом «Спартака»

В данном случае неубедительно сыграл и Могилевец. Но Павел допустил одноразовую оплошность, которая привел в итоге к пропущенному голу. А вот плохая игра на втором этаже в исполнении Камболова оказывается фатальной уже во втором матче весенней части чемпионата. Первая была в игре с «Анжи», когда Руслан уступил борьбу нападающему махачкалинцев, в результате чего остальным защитникам пришлось перестраиваться, и успеть за Лескано в итоге не удалось. Так что изменения в центре защиты могут коснуться не только Наваса, но и Камболова.

В атаке не хватало центрфорварда

У подопечных Бердыева получилось не так много, как хотелось бы. Очевидно, что «Рубину» в этот вечер не хватило Сердара Азмуна, который почувствовал недомогание в преддверии матча с «Тосно» и до сих пор находится в лазарете. Так что иранец опять в некоторой степени «виноват». В его отсутствие на поле появился Рифат Жемалетдинов, на сборах к весенней части наигрывавшийся на позиции третьего полузащитника. А вот пропуск матча Поповым был ожидаем еще в момент его трансфера из «Спартака», против москвичей он сыграть не мог из-за пункта в арендном соглашении. Вместо него действовал Карадениз и в целом провел качественный матч, особенно если учесть возраст футболиста.

Во многом из-за нехватки Азмуна «Рубин» строил свои атаки через мелкий пас, и даже Джанаев зачастую вводил мяч руками, а не выбивал его к центру поля. Зацепиться впереди у казанцев получалось не часто, но каждый раз когда это случалось, хозяева имели неплохие возможности создать опасный момент. Однако все, что создал «Рубин» у ворот «Спартака», пришло через стандартные положения. И даже угловой, после которого забил Нобоа, был заработан в атаке с розыгрышем свободного удара.

Хотя надо признать справедливость слов Бердыева, что во втором тайме он не заметил наличия «красно-белых»: преимущество и вправду было на стороне «Рубина». Москвичи, хотя и не сильно уступили во владении мячом, воротам Джанаева угрожали лишь однажды. По несчастью для хозяев этот момент закончился голом, а в остальном «спартаковцы», действительно, «испарились». Семь ударов против двух у «Спартака» полностью подтверждают тезис Бердыева.

У подопечных Бердыева получилось не так много, как хотелось бы. Фото rubin-kazan.ru



Следующий матч «Рубину» предстоит сыграть на новом стадионе в Екатеринбурге. Наверняка, к открытию там сумеют подготовить хороший газон, и команды сыграют в летних условиях. В такой ситуации, вкупе с возвращениями в строй Попова и Азмуна, от подопечных Бердыева можно ожидать великолепной игры. И результат, безусловно, должен прийти, однако в футболе победу во многом решает случай.