«Ходоки» Бердыева вывели «Рубин» из борьбы за еврокубки
Возрастные центральные защитники казанцев подарили победу «Спартаку» в очень равном матче
После вчерашнего поражения в домашнем матче от «Спартака» (1:2) «Рубин» уже на 7 очков отстает от заветного шестого места, которое дает шанс на еврокубки в следующем сезоне. Футбол при «-15» и равная игра, в которой все решили ошибки возрастного и медленного центра обороны казанцев — в материале «Реального времени».
Матч за европерспективы
Главная предматчевая интрига заключалась в том, будет ли отменена встреча из-за мороза — однако она благополучно разрешилась в пользу игры, несмотря на то, что за 25 минут до стартового свистка термометр показывал «-15». Интересен был матч и с турнирной точки зрения. Столичный «Локомотив» оторвался от преследователей уже на 8 очков, но «Спартаку» важнее не уступить второе место, которое «красно-белые» делят с ЦСКА. К тому же в таблице наступают на пятки «Краснодар» и «Зенит». «Рубин» же в случае победы поднимался сразу на восьмое место с отставанием от шестого всего на 4 очка. Оно вполне может стать пропуском в еврокубки, поскольку в этом сезоне у «Спартака» есть все шансы выиграть Кубок России.
Четыре очка, набранные «Рубином» в двух выездных матчах на старте весенней части чемпионата (судя по погоде, зимней), вызывают оптимизм, но надо помнить, что упущенная победа в добавленное время с 15-й командой чемпионата («Анжи») лишь с большой натяжкой можно считать приемлемым исходом. Питерское «Тосно» немногим сильнее махачкалинцев, но и в Саранске (куда перенесли игру из Санкт-Петербурга) «Рубин» был опасно близок к повторению махачкалинского сценария — команду спас Сослан Джанаев. Таким образом, матч со «Спартаком» должен был показать, что из себя представляет нынешний «Рубин» на уровне действующего чемпиона РФПЛ.
Не лучшее решение Бердыева
«Спартак» с первых минут прибрал мяч «к ногам», чему очень способствовали два обстоятельства. Во-первых, хозяева поначалу грешили небрежными передачами, приводящими к опасным обрезам у своих ворот. А во-вторых, пара форвардов «Рубина» оказалась отрезанной от полузащиты. Во многом это происходило потому, что пара эта предстала в непривычном сочетании. «Джокер» «Рубина» этой весной Ивелин Попов, по условиям арендного договора со «Спартаком», в матче с «красно-белыми» играть не имел права, а основной наконечник казанцев иранец Сердар Азмун не успел восстановиться после травмы. В остальном основной состав «Рубина» на 100% повторял саранский вариант победной игры с «Тосно». Забегая вперед отметим, это было не лучшее решение Бердыева, ведь именно центр обороны его команды «отдал» игру. Но обо всем по порядку.
Казанцы выдержали стартовый навал гостей, и на 9-й минуте Карадениз в контратаке заработал перспективный штрафной с фланга, который завершился ничем. К сожалению, это оказался лишь эпизод — ведь тут пришел час проверенных бойцов Бердыева. На 18-й минуте гол в свои ворота привез Цезарь Навас. Опытный испанец неловко принял мяч на линии штрафной и неосмотрительно откатил вратарю. Получилось слабо, Софьян Ханни перехватил пас и «заковырял» мяч в ворота.
Понятно, что Курбан Бердыев привык делать ставку на «своих» игроков и что определение состава на игру — полностью его прерогатива, но все же выглядит странным решение ставить 38-летнего легионера, когда в запасе есть 22-летний центральный защитник с «правильным паспортом» Егор Сорокин. По тем играм, которые провел Сорокин в этом сезоне, он выглядел ничуть не хуже испанца или того же Владимира Граната. Навас заслуженно является любимчиком казанской и ростовской публики, но время не стоит на месте. Гранат, к слову, тоже заметно потерял в скорости по сравнению с прошлым сезоном в «Ростове».
После матча, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» про омоложение центральной оси обороны, Курбан Бердыев скажет: «Время покажет, посмотрим», а позже признается:
— Я в раздевалке сейчас сказал ребятам про элементарные ошибки в концовке. Не можем мы ставить в состав одних и тех же игроков, которые допускают такие ошибки. Будем делать выводы, — пообещал специалист.
Игра в Казани, как в Москве
А вчера быстроногая атака «Спартака» не раз вспарывала оборонительные порядки «Рубина», даром что казанцы играют в пять защитников. Лишь мастерство Джанаева и неточность самих спартаковцев уберегли хозяев от быстрого второго гола в эпизодах с выходами на ворота Глушакова и Зобнина.
Ко второму тайму все фанаты «Спартака» наконец пробрались на стадион. Как результат, весь гостевой сектор оказался заполненным под завязку, а шумовое сопровождение матча заставляло усомниться, что он действительно проходит в Казани.
На старте второго тайма москвичи снизили активность впереди, предпочитая сыграть надежнее в обороне. Как следствие, у казанцев появилась возможность попробовать себя в атаке. На 56-й минуте «Рубин» создал самый острый момент с начала игры. Камболов подстроился под отскок мяча в штрафной гостей после подачи углового и пробил в створ, но Селихов умудрился разглядеть момент удара и забрать мяч. А через 4 минуты казанцы сравняли счет. Хозяева разыграли угловой, и Кристиан Нобоа кивком головы сравнял счет — 1:1.
— Гол — это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру. У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Еще ничего не потеряно, — сказал Нобоа после игры.
О зоне еврокубков можно забыть?
С победой на сей раз не вышло, как и с ничьей. На 80-й минуте Жемалетдинов сделал кросс, и невысокий Карадениз исхитрился выиграть воздух, но точности его удару головой не хватило. «Спартак» наказал мгновенно: Луис Адриано «на носовом платке» в штрафной хозяев разобрался, как с котятами, с центральной осью обороны «Рубина» и уверено реализовал момент – 1:2.
— Провели два разных тайма. В первом из-за структурных ошибок «Спартак» имел много моментов, а во втором мы уже играли так, как надо. Есть удовлетворение от игры, но элементарная ошибка опять привела к голу, — сказал на послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев.
— Вы говорите, что есть удовлетворение от игры. То есть «Спартак» за счет уровня игроков победил?
— Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле.
— 7 очков до 6-го места. Есть еще шансы побороться за еврокубки?
— Мы от игры к игре идем, но максимальные задачи всегда ставим.
По сути, вчера «Рубин» практически ни в чем не уступил чемпиону. «Разницу» сделал возрастной центр обороны казанского клуба. По всей видимости, Курбану Бердыеву пора задуматься о видоизменении сочетания Гранат — Навас — Камболов. И очевидно, что последний должен остаться в основе. В следующей игре, вполне возможно, в этой тройке появится Егор Сорокин. А пока вчерашнее поражение, по сути, вычеркивает «Рубин» из числа претендентов на еврокубковые места.
Справка
Рубин – Спартак 1:2 (0:1, 1:1)
Голы:
0:1 – 18 Ханни, 1:1 – 61 Нобоа, 1:2 – 81 Луис Адриано.
- Рубин – Джанаев, Навас, Гранат, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Кудряшов, Подберезкин, Карадениз, Жемалетдинов.
- Спартак – Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Самедов, Ханни (Педро Роша, 68), Зобнин, Луис Адриано.
комментарии
В эти непростые погодные условия мы с Вами убедились, что нас много! И это здорово! Мы убедились, что пришли не зря. Не игра, а «триллер»! Наши ребята сражались и хотя бы на ничью точно наиграли. Удары Нобоа в перекладину, а Карадениза рядом со стойкой ворот предопределили, что Спартак уезжает домой с тремя очками… Менталитета и характера точно было много! Спасибо Вам ребята! Спасибо Курбан Бекиевич! На сегодня думаю, что это наш потолок, о чём я уже писал ранее. К сожалению, у нас нет игроков, которые в одиночку могут решить исход матча, а у Спартака есть. Но это - вопрос больше финансовый. Что ещё «высветила» эта игра? В открытый футбол со Спартаком играть было нельзя. Поэтому вопросов к тактическому рисунку игры не возникло. Видимо, что-то не так с Сорокиным, если «пожилой» испанец продолжает вытеснять его из «основы». А первый гол полностью на совести Наваса… Ни одной замены в целях освежения игры, хотя в команде играли два футболиста, каждому из которых – под сорок. Проблема с резервом? Не удаётся провести игру без провальных отрезков, что свидетельствует о не стабильности. Стабильность - это основа класса команды. По-прежнему хромают стандарты и удары по воротам. Минимальное количество атакующих футболистов, которые не могут взять игру на себя и обыграть одного или нескольких футболистов. Обыгрыш футболиста - это обострение игры и создание численного превосходства, в которых так нуждается команда! Поэтому, расстраиваться сильно не будем. К Европе команда ещё не готова. Ещё «сырая» и наспех скроенная. Без резервов. Нужна планомерная длительная работа. Пока другие команды будут «спотыкаться» в Европе Рубин должен укрепляться и освобождаться от недостатков, которых ещё предостаточно… К сожалению, проигрыши бывают полезнее побед. Победы успокаивают. А проигрыши заставляют задуматься. Разозлиться на себя. И работать! Совершенствоваться.
Николай Иванович.
У Наваса случаются подобные ошибки (хотя очень редко), которая произошла в этом матче. Примерно так было в игре Мордовия-Ростов, когда играли в дождь. И тут у Наваса поехала нога и он промахнулся и, чтобы спасти ситуацию, он инстиктивно, судорожно отпнул мяч в сторону Джанаева. Джанаев почти спас ситуацию, но мяч все-таки выскользнул.
В целом Навас играл прекрасно. Гранат тоже играл неплохо.
Безусловно, будущее за Сорокиным и его перспективными сверстниками.
Я не хочу критиковать Курбана Бекиевича. Он для меня огромный авторитет! Только хотел бы обратить взгляд на один аспект. Пока игра Рубина производит впечатление как будто игроки, как ученики в школе, занимаются упражнениями и повторяют пройденное. Нет впечатления цельности и надежности. Такое же впечатление на меня производит игра Наполи. Может сделан излишний уклон на теоретическую сторону. Может надо проще играть, как, например, Манчестер-сити, ну, чуть получше.
Уверен, победа будет за Рубином, Бердыевым и нами.
У него была прекрасная передача на голову Карадениза. В другом моменте поспешил, стоя перед Селиховым один на один. Должна начаться химическая реакция вот-вот.