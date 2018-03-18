«Ходоки» Бердыева вывели «Рубин» из борьбы за еврокубки

Возрастные центральные защитники казанцев подарили победу «Спартаку» в очень равном матче

После вчерашнего поражения в домашнем матче от «Спартака» (1:2) «Рубин» уже на 7 очков отстает от заветного шестого места, которое дает шанс на еврокубки в следующем сезоне. Футбол при «-15» и равная игра, в которой все решили ошибки возрастного и медленного центра обороны казанцев — в материале «Реального времени».

Матч за европерспективы

Главная предматчевая интрига заключалась в том, будет ли отменена встреча из-за мороза — однако она благополучно разрешилась в пользу игры, несмотря на то, что за 25 минут до стартового свистка термометр показывал «-15». Интересен был матч и с турнирной точки зрения. Столичный «Локомотив» оторвался от преследователей уже на 8 очков, но «Спартаку» важнее не уступить второе место, которое «красно-белые» делят с ЦСКА. К тому же в таблице наступают на пятки «Краснодар» и «Зенит». «Рубин» же в случае победы поднимался сразу на восьмое место с отставанием от шестого всего на 4 очка. Оно вполне может стать пропуском в еврокубки, поскольку в этом сезоне у «Спартака» есть все шансы выиграть Кубок России.

Четыре очка, набранные «Рубином» в двух выездных матчах на старте весенней части чемпионата (судя по погоде, зимней), вызывают оптимизм, но надо помнить, что упущенная победа в добавленное время с 15-й командой чемпионата («Анжи») лишь с большой натяжкой можно считать приемлемым исходом. Питерское «Тосно» немногим сильнее махачкалинцев, но и в Саранске (куда перенесли игру из Санкт-Петербурга) «Рубин» был опасно близок к повторению махачкалинского сценария — команду спас Сослан Джанаев. Таким образом, матч со «Спартаком» должен был показать, что из себя представляет нынешний «Рубин» на уровне действующего чемпиона РФПЛ.

«Спартак» с первых минут прибрал мяч «к ногам»



Не лучшее решение Бердыева

«Спартак» с первых минут прибрал мяч «к ногам», чему очень способствовали два обстоятельства. Во-первых, хозяева поначалу грешили небрежными передачами, приводящими к опасным обрезам у своих ворот. А во-вторых, пара форвардов «Рубина» оказалась отрезанной от полузащиты. Во многом это происходило потому, что пара эта предстала в непривычном сочетании. «Джокер» «Рубина» этой весной Ивелин Попов, по условиям арендного договора со «Спартаком», в матче с «красно-белыми» играть не имел права, а основной наконечник казанцев иранец Сердар Азмун не успел восстановиться после травмы. В остальном основной состав «Рубина» на 100% повторял саранский вариант победной игры с «Тосно». Забегая вперед отметим, это было не лучшее решение Бердыева, ведь именно центр обороны его команды «отдал» игру. Но обо всем по порядку.

Казанцы выдержали стартовый навал гостей, и на 9-й минуте Карадениз в контратаке заработал перспективный штрафной с фланга, который завершился ничем. К сожалению, это оказался лишь эпизод — ведь тут пришел час проверенных бойцов Бердыева. На 18-й минуте гол в свои ворота привез Цезарь Навас. Опытный испанец неловко принял мяч на линии штрафной и неосмотрительно откатил вратарю. Получилось слабо, Софьян Ханни перехватил пас и «заковырял» мяч в ворота.

Понятно, что Курбан Бердыев привык делать ставку на «своих» игроков и что определение состава на игру — полностью его прерогатива, но все же выглядит странным решение ставить 38-летнего легионера, когда в запасе есть 22-летний центральный защитник с «правильным паспортом» Егор Сорокин. По тем играм, которые провел Сорокин в этом сезоне, он выглядел ничуть не хуже испанца или того же Владимира Граната. Навас заслуженно является любимчиком казанской и ростовской публики, но время не стоит на месте. Гранат, к слову, тоже заметно потерял в скорости по сравнению с прошлым сезоном в «Ростове».

Курбан Бердыев привык делать ставку на «своих» игроков



После матча, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» про омоложение центральной оси обороны, Курбан Бердыев скажет: «Время покажет, посмотрим», а позже признается:

— Я в раздевалке сейчас сказал ребятам про элементарные ошибки в концовке. Не можем мы ставить в состав одних и тех же игроков, которые допускают такие ошибки. Будем делать выводы, — пообещал специалист.

Игра в Казани, как в Москве

А вчера быстроногая атака «Спартака» не раз вспарывала оборонительные порядки «Рубина», даром что казанцы играют в пять защитников. Лишь мастерство Джанаева и неточность самих спартаковцев уберегли хозяев от быстрого второго гола в эпизодах с выходами на ворота Глушакова и Зобнина.

Ко второму тайму все фанаты «Спартака» наконец пробрались на стадион. Как результат, весь гостевой сектор оказался заполненным под завязку, а шумовое сопровождение матча заставляло усомниться, что он действительно проходит в Казани.

Счет сравнял Кристиан Нобоа



На старте второго тайма москвичи снизили активность впереди, предпочитая сыграть надежнее в обороне. Как следствие, у казанцев появилась возможность попробовать себя в атаке. На 56-й минуте «Рубин» создал самый острый момент с начала игры. Камболов подстроился под отскок мяча в штрафной гостей после подачи углового и пробил в створ, но Селихов умудрился разглядеть момент удара и забрать мяч. А через 4 минуты казанцы сравняли счет. Хозяева разыграли угловой, и Кристиан Нобоа кивком головы сравнял счет — 1:1.

— Гол — это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру. У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Еще ничего не потеряно, — сказал Нобоа после игры.



О зоне еврокубков можно забыть?

С победой на сей раз не вышло, как и с ничьей. На 80-й минуте Жемалетдинов сделал кросс, и невысокий Карадениз исхитрился выиграть воздух, но точности его удару головой не хватило. «Спартак» наказал мгновенно: Луис Адриано «на носовом платке» в штрафной хозяев разобрался, как с котятами, с центральной осью обороны «Рубина» и уверено реализовал момент – 1:2.

— Провели два разных тайма. В первом из-за структурных ошибок «Спартак» имел много моментов, а во втором мы уже играли так, как надо. Есть удовлетворение от игры, но элементарная ошибка опять привела к голу, — сказал на послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев.

— Вы говорите, что есть удовлетворение от игры. То есть «Спартак» за счет уровня игроков победил?

— Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле.

— 7 очков до 6-го места. Есть еще шансы побороться за еврокубки?

— Мы от игры к игре идем, но максимальные задачи всегда ставим.

С победой на сей раз не вышло, как и с ничьей



По сути, вчера «Рубин» практически ни в чем не уступил чемпиону. «Разницу» сделал возрастной центр обороны казанского клуба. По всей видимости, Курбану Бердыеву пора задуматься о видоизменении сочетания Гранат — Навас — Камболов. И очевидно, что последний должен остаться в основе. В следующей игре, вполне возможно, в этой тройке появится Егор Сорокин. А пока вчерашнее поражение, по сути, вычеркивает «Рубин» из числа претендентов на еврокубковые места.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru