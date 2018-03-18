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«Ходоки» Бердыева вывели «Рубин» из борьбы за еврокубки

07:00, 18.03.2018 24

Возрастные центральные защитники казанцев подарили победу «Спартаку» в очень равном матче

«Ходоки» Бердыева вывели «Рубин» из борьбы за еврокубки Фото: rubin-kazan.ru

После вчерашнего поражения в домашнем матче от «Спартака» (1:2) «Рубин» уже на 7 очков отстает от заветного шестого места, которое дает шанс на еврокубки в следующем сезоне. Футбол при «-15» и равная игра, в которой все решили ошибки возрастного и медленного центра обороны казанцев — в материале «Реального времени».

Матч за европерспективы

Главная предматчевая интрига заключалась в том, будет ли отменена встреча из-за мороза — однако она благополучно разрешилась в пользу игры, несмотря на то, что за 25 минут до стартового свистка термометр показывал «-15». Интересен был матч и с турнирной точки зрения. Столичный «Локомотив» оторвался от преследователей уже на 8 очков, но «Спартаку» важнее не уступить второе место, которое «красно-белые» делят с ЦСКА. К тому же в таблице наступают на пятки «Краснодар» и «Зенит». «Рубин» же в случае победы поднимался сразу на восьмое место с отставанием от шестого всего на 4 очка. Оно вполне может стать пропуском в еврокубки, поскольку в этом сезоне у «Спартака» есть все шансы выиграть Кубок России.

Четыре очка, набранные «Рубином» в двух выездных матчах на старте весенней части чемпионата (судя по погоде, зимней), вызывают оптимизм, но надо помнить, что упущенная победа в добавленное время с 15-й командой чемпионата («Анжи») лишь с большой натяжкой можно считать приемлемым исходом. Питерское «Тосно» немногим сильнее махачкалинцев, но и в Саранске (куда перенесли игру из Санкт-Петербурга) «Рубин» был опасно близок к повторению махачкалинского сценария — команду спас Сослан Джанаев. Таким образом, матч со «Спартаком» должен был показать, что из себя представляет нынешний «Рубин» на уровне действующего чемпиона РФПЛ.

«Спартак» с первых минут прибрал мяч «к ногам»

Не лучшее решение Бердыева

«Спартак» с первых минут прибрал мяч «к ногам», чему очень способствовали два обстоятельства. Во-первых, хозяева поначалу грешили небрежными передачами, приводящими к опасным обрезам у своих ворот. А во-вторых, пара форвардов «Рубина» оказалась отрезанной от полузащиты. Во многом это происходило потому, что пара эта предстала в непривычном сочетании. «Джокер» «Рубина» этой весной Ивелин Попов, по условиям арендного договора со «Спартаком», в матче с «красно-белыми» играть не имел права, а основной наконечник казанцев иранец Сердар Азмун не успел восстановиться после травмы. В остальном основной состав «Рубина» на 100% повторял саранский вариант победной игры с «Тосно». Забегая вперед отметим, это было не лучшее решение Бердыева, ведь именно центр обороны его команды «отдал» игру. Но обо всем по порядку.

Казанцы выдержали стартовый навал гостей, и на 9-й минуте Карадениз в контратаке заработал перспективный штрафной с фланга, который завершился ничем. К сожалению, это оказался лишь эпизод — ведь тут пришел час проверенных бойцов Бердыева. На 18-й минуте гол в свои ворота привез Цезарь Навас. Опытный испанец неловко принял мяч на линии штрафной и неосмотрительно откатил вратарю. Получилось слабо, Софьян Ханни перехватил пас и «заковырял» мяч в ворота.

Понятно, что Курбан Бердыев привык делать ставку на «своих» игроков и что определение состава на игру — полностью его прерогатива, но все же выглядит странным решение ставить 38-летнего легионера, когда в запасе есть 22-летний центральный защитник с «правильным паспортом» Егор Сорокин. По тем играм, которые провел Сорокин в этом сезоне, он выглядел ничуть не хуже испанца или того же Владимира Граната. Навас заслуженно является любимчиком казанской и ростовской публики, но время не стоит на месте. Гранат, к слову, тоже заметно потерял в скорости по сравнению с прошлым сезоном в «Ростове».

Курбан Бердыев привык делать ставку на «своих» игроков

После матча, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» про омоложение центральной оси обороны, Курбан Бердыев скажет: «Время покажет, посмотрим», а позже признается:

— Я в раздевалке сейчас сказал ребятам про элементарные ошибки в концовке. Не можем мы ставить в состав одних и тех же игроков, которые допускают такие ошибки. Будем делать выводы, — пообещал специалист.

Игра в Казани, как в Москве

А вчера быстроногая атака «Спартака» не раз вспарывала оборонительные порядки «Рубина», даром что казанцы играют в пять защитников. Лишь мастерство Джанаева и неточность самих спартаковцев уберегли хозяев от быстрого второго гола в эпизодах с выходами на ворота Глушакова и Зобнина.

Ко второму тайму все фанаты «Спартака» наконец пробрались на стадион. Как результат, весь гостевой сектор оказался заполненным под завязку, а шумовое сопровождение матча заставляло усомниться, что он действительно проходит в Казани.

Счет сравнял Кристиан Нобоа

На старте второго тайма москвичи снизили активность впереди, предпочитая сыграть надежнее в обороне. Как следствие, у казанцев появилась возможность попробовать себя в атаке. На 56-й минуте «Рубин» создал самый острый момент с начала игры. Камболов подстроился под отскок мяча в штрафной гостей после подачи углового и пробил в створ, но Селихов умудрился разглядеть момент удара и забрать мяч. А через 4 минуты казанцы сравняли счет. Хозяева разыграли угловой, и Кристиан Нобоа кивком головы сравнял счет — 1:1.

— Гол — это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру. У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Еще ничего не потеряно, — сказал Нобоа после игры.

О зоне еврокубков можно забыть?

С победой на сей раз не вышло, как и с ничьей. На 80-й минуте Жемалетдинов сделал кросс, и невысокий Карадениз исхитрился выиграть воздух, но точности его удару головой не хватило. «Спартак» наказал мгновенно: Луис Адриано «на носовом платке» в штрафной хозяев разобрался, как с котятами, с центральной осью обороны «Рубина» и уверено реализовал момент – 1:2.

— Провели два разных тайма. В первом из-за структурных ошибок «Спартак» имел много моментов, а во втором мы уже играли так, как надо. Есть удовлетворение от игры, но элементарная ошибка опять привела к голу, — сказал на послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев.

— Вы говорите, что есть удовлетворение от игры. То есть «Спартак» за счет уровня игроков победил?

— Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле.

— 7 очков до 6-го места. Есть еще шансы побороться за еврокубки?

— Мы от игры к игре идем, но максимальные задачи всегда ставим.

С победой на сей раз не вышло, как и с ничьей

По сути, вчера «Рубин» практически ни в чем не уступил чемпиону. «Разницу» сделал возрастной центр обороны казанского клуба. По всей видимости, Курбану Бердыеву пора задуматься о видоизменении сочетания Гранат — Навас — Камболов. И очевидно, что последний должен остаться в основе. В следующей игре, вполне возможно, в этой тройке появится Егор Сорокин. А пока вчерашнее поражение, по сути, вычеркивает «Рубин» из числа претендентов на еврокубковые места.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru
Справка

Рубин – Спартак 1:2 (0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – 18 Ханни, 1:1 – 61 Нобоа, 1:2 – 81 Луис Адриано.

  • Рубин – Джанаев, Навас, Гранат, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Кудряшов, Подберезкин, Карадениз, Жемалетдинов.
  • Спартак – Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Самедов, Ханни (Педро Роша, 68), Зобнин, Луис Адриано.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Здравствуйте уважаемые болельщики ФК Рубин!
    В эти непростые погодные условия мы с Вами убедились, что нас много! И это здорово! Мы убедились, что пришли не зря. Не игра, а «триллер»! Наши ребята сражались и хотя бы на ничью точно наиграли. Удары Нобоа в перекладину, а Карадениза рядом со стойкой ворот предопределили, что Спартак уезжает домой с тремя очками… Менталитета и характера точно было много! Спасибо Вам ребята! Спасибо Курбан Бекиевич! На сегодня думаю, что это наш потолок, о чём я уже писал ранее. К сожалению, у нас нет игроков, которые в одиночку могут решить исход матча, а у Спартака есть. Но это - вопрос больше финансовый. Что ещё «высветила» эта игра? В открытый футбол со Спартаком играть было нельзя. Поэтому вопросов к тактическому рисунку игры не возникло. Видимо, что-то не так с Сорокиным, если «пожилой» испанец продолжает вытеснять его из «основы». А первый гол полностью на совести Наваса… Ни одной замены в целях освежения игры, хотя в команде играли два футболиста, каждому из которых – под сорок. Проблема с резервом? Не удаётся провести игру без провальных отрезков, что свидетельствует о не стабильности. Стабильность - это основа класса команды. По-прежнему хромают стандарты и удары по воротам. Минимальное количество атакующих футболистов, которые не могут взять игру на себя и обыграть одного или нескольких футболистов. Обыгрыш футболиста - это обострение игры и создание численного превосходства, в которых так нуждается команда! Поэтому, расстраиваться сильно не будем. К Европе команда ещё не готова. Ещё «сырая» и наспех скроенная. Без резервов. Нужна планомерная длительная работа. Пока другие команды будут «спотыкаться» в Европе Рубин должен укрепляться и освобождаться от недостатков, которых ещё предостаточно… К сожалению, проигрыши бывают полезнее побед. Победы успокаивают. А проигрыши заставляют задуматься. Разозлиться на себя. И работать! Совершенствоваться.
    Николай Иванович.
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  • Анонимно 18 марта
    Да всё нормально. Делаем выводы, идём вперёд.
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  • Анонимно 18 марта
    В проигранных матчах всегда участвует Сесар Навас,да и Камболов с Гранат принимают "активное" участие. И возникает естественный вопрос?! Кто их заставляет играть всегда через вратаря и центр,когда есть возможность или выбить в аут,или элементарный вынос? И это происходит регулярно. Непонятное упрямство ТШ? Вчерашний матч,по игре полузащиты и нападающих Рубина,понравилась. Джанаеву,Набоа,Гек,Рифату респект. Не сделали замен-опять вопросы КББ. Про ЕК надо забыть,нечего там позориться как бакланы. Работать и работать всей командой.
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    Анонимно 18 марта
    Сорокин пока не появился Навас здорово играл. Оборона выглядела сильнее чем сейчас - вспомните победу в гостях над ЦСКА. А теперь талантливый центр защ сидит на банке из-за 38-летнего старпера-легионера. Прав автор
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  • Анонимно 18 марта
    Из перечисленной тройки: Навас, Гранат, Камболов-хуже всего сыграл Камболов. Игра показала, что ему надо пахать и пахать, совершенствоваться и совершенствоваться. Ничто не мешало Камболову пропустить мяч, летевший за лицевую, а он отбивает в центр с потерей своей устойчивости, т.е. с падением и выбытием из игры на необходимое мгновение.
    У Наваса случаются подобные ошибки (хотя очень редко), которая произошла в этом матче. Примерно так было в игре Мордовия-Ростов, когда играли в дождь. И тут у Наваса поехала нога и он промахнулся и, чтобы спасти ситуацию, он инстиктивно, судорожно отпнул мяч в сторону Джанаева. Джанаев почти спас ситуацию, но мяч все-таки выскользнул.
    В целом Навас играл прекрасно. Гранат тоже играл неплохо.
    Безусловно, будущее за Сорокиным и его перспективными сверстниками.
    Я не хочу критиковать Курбана Бекиевича. Он для меня огромный авторитет! Только хотел бы обратить взгляд на один аспект. Пока игра Рубина производит впечатление как будто игроки, как ученики в школе, занимаются упражнениями и повторяют пройденное. Нет впечатления цельности и надежности. Такое же впечатление на меня производит игра Наполи. Может сделан излишний уклон на теоретическую сторону. Может надо проще играть, как, например, Манчестер-сити, ну, чуть получше.
    Уверен, победа будет за Рубином, Бердыевым и нами.
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    Анонимно 18 марта
    Но за Камболова возраст, чтобы прибавить с КББ, как и у Сорокина. А у нас 38-летние испанцы место занимают да и Гранат совсем уже не мальчик
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  • Анонимно 18 марта
    Болею за Спартак. Были с ребятами вчера на матче. Наши красавцы. Но было как-то даже обидно за ваш Рубин. Ребята стараются. Мы ожидали автобус, но была ИГРА. Только вот для кого? Ваши даже во время игры троллили своего вратаря. Жесть. Офигенная у них будет мотивация. А Рубину от души удачи. Хорошая ведь команда
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  • Анонимно 18 марта
    Троллили откровенные враги Татарстана. Им кость в горле успехи Татарстана, в том числе Рубина. И они понимают, что где Бердыев, там будет успех.
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  • Анонимно 18 марта
    БЫЛ ИМЕННО ФУТБОЛ , ХОРОШИЙ ФУТБОЛ.
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  • Анонимно 18 марта
    Очень странно, что автор, позаимствовав часть статьи у "чемпионата", все стрелки провалов в обороне, перевел на Наваса... которому лишь пришлось исправлять косяки Камболова.. Последний неверно выбрал позицию и позволил игроку Спартака выиграть верх и сбросить на набегавшего партнера, а Сезар пытался обработать и выбить мяч, но не учел, что вместо газона, на стадионе был огород - нога поехала и удара не получилось, пришлось проталкивать... Второй гол полностью вина лишь Камболова, опять сбросившего мяч на ход сопернику... А если учесть еще и его передачу на нападающего гостей в своей вратарской площадке в первом тайме, не ставшую голевой лишь благодаря Джанаеву, то можно смело утверждать, что матч проиграли из-за Камболова, страстно распиаренного местными электронными портала перед матчем со Спартаком (как будто спецом), придумав, что он отказался переходить в столицу, оставшись патриотом Казани. Так-что не нужно наводить тень на плетень. Сорокина нужно ставить ЦЗ именно вместо Камболова, постоянно проигрывающего верховые единоборства и отвратно работающего на подстраховке.. В остальном, кроме безразличного Жемаллетдинова, стыдиться команде нечего. Такое впечатление, что статья написана лишь с одной целью - оправдать любой ценой Камболова и Жемала, списав все на общий провал командных действий... даже не упомянув о том, на каком поле пришлось исправлять ошибки, совсем не возрастных, этих двух игроков. Куда делась объективность РВ, не подскажете ? Поэтому и сомневаюсь, что пропустят мой опус на обозрение болел. "Рубину" выздоровления !
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    Анонимно 18 марта
    Камболов и Сорокин молодые и их можно учить. И нужно учить. Особенно Сорокина, у которого большой потенциал. А он на лавке сидит почти безвылазно
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    Анонимно 20 марта
    Учаться на тренировках! Может вы и афтор лучше тренируете команды??? Один лепит поверхностный анализ игры, второй не посетив ни одной тренировки делает замечание тренерам!))) смешные люди))))))
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    Анонимно 18 марта
    Ощущается перо "паровозика"((( Не надо нам втирать,что команда проиграла из-за Рифата. Видели,знаем как Рубин был мёртвым с Магом и Максимом. При отсутствии в команде,хотя бы условного Рондона,который играл как вчерашние бразильцы-спартачи,мы можем надеяться только на Жему и Ильзату,так-как Азмун готовится ЧМ-18. Неприятие Бикеичем местных ребят,тушевание их из-за авторитета тренера,и создаёт нервозность,которая и выливается в очередное поражение. А назначение капитаном своего любимчика,это вообще" космос". Вы лучше думайте,что будете делать в ЛЧ,там "атлетик" будет через раз (((
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    Анонимно 18 марта
    Вот расскажите, из каких соображений Ахметов местный? Он до 12 лет в Киргизии в детской спортвной школе, играл за юношескую команду там, потом 4 года был в академии им. Коноплева, а не в академии Рубина. И только три с лишним года в Рубине, большую часть в молодежке. А Рифат, видимо, уже прямо сейчас забивать готов Атлетико? Он вчера весь матч играл. И что? Забил? Забил Нобоа. С Тосно играл и что? Забил? Забил Подберезкин. Будьте уж объективны. Рифата еще учить и учить. Что он вчера показал? Но никто ведь и не говорит, что его нужно убирать. Но опять-таки объективно создают моменты и забивают Попов, Подберезкин, Нобоа. Гёк молодчинка. Я бы очень хотел, чтобы Вы все-таки поняли разницу, чтобы КББ поставил и Рифата, и Ахметова вместе на весь матч. Вообще без голов останемся
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    Анонимно 18 марта
    16:23. Вы в основном правы. Но в отношении Жемалетдинова в корне не правы. Идет притирка игроков. Пока нужная химия еще плохо проявляется.
    У него была прекрасная передача на голову Карадениза. В другом моменте поспешил, стоя перед Селиховым один на один. Должна начаться химическая реакция вот-вот.
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    Анонимно 18 марта
    Вот поверьте, буду только рад, если Рифат начнет "расти" и забивать. Повторюсь (уже писал как-то), что если клуб пошел на требования Рифата и его агента, значит КББ видит в нем потенциал. А вот с Ахметовым, раз он и его агент "выкручивают руки" клубу и команде, надо расставаться. Это не дело - только деньги ставить во главу угла. И не стоит сейчас требовать от команды попадания в зону ЛЕ. Следующий год, я просто уверен, все расставит на свои места. Вот вчера из 11 футболистов играли 4, которые пришли в команду только на третьи сборы. И все равно играли достойно. Все эксперты сходятся во мнении, что команда не строится за несколько месяцев. А в Спартаке из 11 играли вчера 9 из чемпионского сыгранного состава (тоже об этом написал чуть раньше). Но наши смотрелись не хуже. Поддержать ребят нужно
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    Анонимно 18 марта
    Вы неправильно истолковали информацию об уступках клуба Жемалу, уважаемый. Согласие на снижение отступных за игрока, говорит лишь об одном, что Бердыев готов его отпустить на вольные хлеба, как и остальных, уже уволенных, рабов агента Павла Андреева... мутивших воду второй год в "Рубине". Главный тренер в своем вью всем дал понять, что агенты руководить клубом НЕ БУДУТ !!!
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    Анонимно 18 марта
    А это плохо?
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  • Анонимно 18 марта
    Видим,что команда строится,видим и работу Тренера. И поэтому смотрим в будущее с оптимизмом. Через год опять все команды будут трепетать перед Рубином,как в прошлом. А придёт весна тёплая, так и людди потянутся в стадион ((((
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    Анонимно 18 марта
    Ребята, ну подтянитесь наконец на стадион. Живу в Подмосковье, не всегда могу приехать болеть. Но это же черт знает что такое - ребята играют дома, как в гостях. Поддержать некому. Ну вы что?
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    Анонимно 18 марта
    В Казани,ещё с давних времен,на футбол стабильно ходят,примерно 5-8 тысяч постоявных болельщиков. Остальные приходят от случая к случаю,примерно как на матчи топ клубов России и Европы. А сейчас здесь зима,и всем есть чем заниматься,чем сидеть на морозе. Людям по барабану потуги милионщиков из РФПЛ.
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    Анонимно 18 марта
    Знаешь, про "потуги" болельщик не напишет! Это однозначно. А то , что не ходят не болельщики - это не потеря!
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    Анонимно 19 марта
    Здесь сыграло точто в это же время играл АкБарс,и там была полная арена.
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  • Анонимно 20 марта
    Слабый анализ игры и игроков....(( этот луис может любой центр в рфпл рвать и не замечать, афтор до сих пор какую лигу смотрел?))) посмотрите игры спартачей и убедитесь сами
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