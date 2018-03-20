Башкирское окно в Европу
ФК «Уфа» стал еще ближе к еврокубкам — 10 причин поверить в это
Команда Сергея Семака продолжает удивлять. В этот уик-энд уфимцы сумели приручить (1:0) краснодарских «быков», для которых в сезоне осталась одна отдушина — чемпионат (Кубок России и Лига Европы им не покорились). Это был тот самый случай, когда порядок бьет класс. В нынешнем сезоне и 6-е место в таблице РФПЛ может стать пропуском в Европу из-за отсутствия у «Спартака» реальных конкурентов в борьбе за Кубок России. Именно шестую позицию занимает сейчас башкирский клуб. Пробьет ли «Уфа» путевку в Европу? 10 аспектов этой темы в материале «Реального времени».
Сделай сам!
«Уфа» с момента своего рождения идет вперед плавно и размеренно, но довольно быстро (на четвертый год пребывания в ПЛ уже забрезжила на горизонте Лига Европы). О том, что клуб может играть со многими серьезными соперниками, он доказывал уже не раз, обыгрывая и «Спартак», и «Локомотив», отбирая очки у «Зенита» и ЦСКА. Свежий пример — победа в 23-м туре текущего чемпионата над «Краснодаром» на выезде — 1:0.
Авторитетов, что называется, для «горожан» не существует, хотя «Уфа» уважает любого соперника. Да, в силу небольшого опыта и бюджета иногда происходят срывы. И порой они совершенно необъяснимы логически — как, например, крупное домашнее поражение от ростовской команды — 1:4. Но в целом команда достаточно стабильна, и потому, как говорится, невозможное — возможно. Почему бы уфимцам не замахнуться на очередную большую цель?
Мастер по чрезвычайным ситуациям
С кем «Уфе» прорубать окно в Европу? Прежде всего «с военным штабом». Довольно уверенное положение башкирского клуба связано с поддержкой руководства республики и в частности с именем заместителя премьер-министра правительства РБ, президентом ФК «Уфа» Марата Магадеева.
Марат Шарифович, генерал-майор, в свое время руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций РБ, сам очень любит футбол. В конце 90-х и начале нулевых он играл за команду госслужащих «Ватан» в Уфимской любительской лиге, которую, к слову, возглавлял тогда нынешний спортивный директор «Уфы», один из лучших башкирских футбольных арбитров Ильдус Биглов. Да и сейчас Магадеев не упустит шанса сыграть «за своих» в каком-нибудь турнире. Конечно, он мечтает увидеть в Уфе условные «Атлетико», «Лацио», «Галатасарай» или «Боруссию». Еще в конце 2017 года в одном из интервью Магадеев делился своим мнением по этому поводу.
— Плох тот спортсмен, который не думает о чемпионстве. Конечно, думаем. Помните «Берегись автомобиля»? «А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Здесь то же самое. Но надо объективно соизмерять возможности и желания. Думаю, что когда-то это произойдет, а мы будем работать на то, чтобы как можно быстрее. Делаем для этого определенные шаги, я не скрываю. Это будут и трансферные действия. Если взглянуть на пять команд, которые выше «Уфы» прямо сейчас, то это задача очень сложная. Тем не менее, она решаемая, при определенных условиях, — сказал президент клуба.
Камилыч на коне
Ключевая фигура, с которой, по сути, и началась «эра Премьеры» — генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. Он тоже обожает спорт №1, уговаривать его выйти на футбольное поле не приходится. Еще свеж в памяти любопытный проект Шамиля Камиловича — мини-футбольный клуб «Динамо-Тималь», команда, проверившая свои силы в российской Суперлиге, названная так по именам детей Газизова — Тимура и Альбины. Сейчас Шамиль Камилович всей душой в большом футболе. Если хотите, ФК «Уфа» — это память о погибшем сыне Тимуре. Есть еще один факт в биографии функционера: когда-то он занимался современным пятиборьем. Так что бойцовского характера Газизову не занимать: и бегает хорошо, и плавает в акватории Премьер-лиги, и «выстрелить» удачной сделкой умеет, оставаясь «на коне», и фехтует неплохо в решении проблем — защищайтесь, соперники!
Есть у Камилыча и чутье на тренеров. За 8 лет в Башкирии побывали такие авторитетные фигуры, как Бышовец, Канчельскис, Колыванов, Гончаренко. Ну и сейчас, напомним, Сергей Семак. Вот как прокомментировал неожиданную для многих победу над «Краснодаром» и европейские перспективы «горожан» их гендиректор:
— Семак полностью разобрал игру, разобрал соперника. Играли согласно плану. Здесь сложно забирать очки. Поздравляю болельщиков «Уфы». Мы все-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка — это ни о чем не говорит. Команда идет, результат есть, это радует. Еще раз хочу поздравить болельщиков. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум.
«Личный проект» Семака, или «Роберто, верим!»
Сергей Семак — он увидел Париж еще футболистом и сам показал себя там, как и в сборной страны и во многих отечественных клубах. Теперь Богданыч успешно ведет «личный проект» (в смысле, он у руля, а не на подхвате) — ФК «Уфа». О новом контракте с Семаком болельщики «Уфы» еще не слышали, но Газизов в одном из «телемостов» с учебно-тренировочного сбора в межсезонье говорил, что «семье Семака очень нравится в Уфе, и мы надеемся, что и сам Сергей Богданович еще у нас поработает».
Кто может перехватить Семака? Ну, прежде всего, питерский «Зенит», который никак не может направить в нужное русло легенда итальянского футбола Роберто Манчини.
Горячий апрель
Оставшиеся до конца чемпионата матчи «Уфы» можно разделить на три степени сложности. «Надо брать» — клиенты ФНЛ: «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Это будет на десерт. Обе игры в Уфе.
«На фарт» — непосредственные конкуренты: казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Эти две команды тоже заглядываются на Европу, правда, на данный момент их шансы заметно понизились. Встречи пройдут в Казани и Туле, с соседями — в начале мая.
Наконец, «чем черт не шутит». В эту категорию включим три топ-матча уфимцев: против «Зенита» (1 апреля) и ЦСКА (15 апреля) в Уфе и с лидером «Локомотивом» (22 апреля) в столице. У этой элитной троицы «горожане» очки уже отбирали, поэтому болельщики вправе рассчитывать на сюрпризы от своих любимцев. Апрель будет определяющим — сколько очков соберет «Уфа» на билет в Европу?
Дышащие в спину
О еврокубковом месте помимо «Уфы» могут задумываться, пожалуй, еще пять команд позади. Это «Арсенал», «Урал», «Рубин», «Ростов» и «Ахмат». Все они в течение сезона испытывают кадровые встряски, поэтому об идеале в игре говорить не приходится. Об играх уфимцев против «Арсенала» и «Рубина» сказано выше. Матч с «оружейниками» — между битвами с «вышестоящими» «Зенитом» и ЦСКА.
Конкуренты же играют как между собой, так и с первой пятеркой и командами, отчаянно борющимися за выживание. Так что скучно не будет никому, но у «Уфы» есть небольшой гандикап.
Уфимские сборники
Международный опыт многие игроки «Уфы» уже периодически получают в виде вызовов в сборную. Это плюс, чтобы возможное попадание в Лигу Европы не казалось «инопланетным».
В нынешнюю паузу в чемпионате РФПЛ до Дня смеха в национальные команды своих стран призваны: Джемал Табизде — в сборную Грузии, Боян Йокич — в словенскую команду, Йонуц Неделчару — в румынскую, Кэтелин Карп — в молдавскую, Еркубулан Сейдахмет — в Казах-team, а Иван Обляков — в молодежную сборную России. Были периоды, когда наставники сборной России замечали «вытащившего» матч в Краснодаре вратаря Александра Беленова и плеймейкера Дмитрия Стоцкого. Опять же Игбун был интересен нигерийцам, за которых уже провел 6 матчей.
«Больничка»
Безусловно, головная боль для определения состава на важные игры (а сейчас любая встреча — как плей-офф) — травмированные игроки. «Уфа», к примеру, приехала на последний матч с «быками» без нападающих Игбуна и Кротова, не совсем здоровым Фатаи (для него делали двойную замену в этой битве), а также без защитников Тумасяна и его друга Сафрониди (Николай в этот вечер пробовал себя в роли со-комментатора на уфимском телеканале).
Дилемма для Семака — что делать с Сейдахметом. Еркош, безусловно, рвется в бой. Но лимит легионеров в заявке РФПЛ и матчи для «настоящих мужиков» не позволяют в полной мере раскрывать талант юного казахского футболиста. Его травмировали уже на сборах на Кипре, что уж говорить о битвах на зимних «огородах» России.
Словом, вышеозначенный плюс о сборниках может обернуться и минусом — вопрос, какими они вернутся в клуб, всегда остается открытым.
Двенадцатый игрок
Команда без болельщиков — мертвый груз. Об этом стоит помнить и «Уфе» в том числе. Конечно, для поклонников клуба делается немало со стороны руководства «горожан», но и работы в этом отношении непочатый край. За короткий срок встали на ноги и подняли голову страстно болеющий «20-й сектор» и «Уфимцы», а также «Женский сектор» (первый в РФПЛ). Не раз уже в сложных климатических условиях в нашем «чемпионате против зрителей» «Уфа» бесплатно кормила своих болельщиков кашей и поила чаем, пускала без билетов на стадион, что, мягко говоря, не является традицией для РФПЛ. В Краснодаре и Питере болельщик отдыхает на аренах, у нас — героически болеет.
Болельщик в Уфе ждет своего Маскота (чтобы селфи веселые делать), козырьки и теплые сиденья, ну и дополнительный транспорт до стадиона хотя бы в день матча (к примеру, сквозной маршрут через весь город с литерой «У»). Иначе, какая Европа, господа?
Народная международная
Ну и подытожим все вышесказанное десятым пунктом. Не каждый клуб (особенно не старожилы) в Премьер-лиге может похвастаться как единением внутри команды, так и диалогом с болельщиками. Претендующая на звание «народной» «Уфа» в начале пути, но она уже команда. Не случайно сразу же проникся атмосферой в коллективе юный казах Сейдахмет. Различные промо-акции и товарищеские турниры, устраиваемые «Уфой» — еще один бонус для болельщиков.
Увидеть европейские клубы в Уфе хотят все, в том числе эксперты «Реального времени». Поэтому другого мнения быть не может — хватит заглядывать в Европу через «форточку», пора шагнуть туда через прорубленную дверь.
комментарии
Название клуба - Уфа!
И вообще в уфимском крае самих этнических башкир не более 12 %-в. Из тех полутора миллионов "башкир" как минимум 1 миллион -этнические татары. Это - все население до Урала + почти половина населения Учалинского и Куюргизинского районов Зауралья.