Башкирское окно в Европу

ФК «Уфа» стал еще ближе к еврокубкам — 10 причин поверить в это

Команда Сергея Семака продолжает удивлять. В этот уик-энд уфимцы сумели приручить (1:0) краснодарских «быков», для которых в сезоне осталась одна отдушина — чемпионат (Кубок России и Лига Европы им не покорились). Это был тот самый случай, когда порядок бьет класс. В нынешнем сезоне и 6-е место в таблице РФПЛ может стать пропуском в Европу из-за отсутствия у «Спартака» реальных конкурентов в борьбе за Кубок России. Именно шестую позицию занимает сейчас башкирский клуб. Пробьет ли «Уфа» путевку в Европу? 10 аспектов этой темы в материале «Реального времени».

Сделай сам!

«Уфа» с момента своего рождения идет вперед плавно и размеренно, но довольно быстро (на четвертый год пребывания в ПЛ уже забрезжила на горизонте Лига Европы). О том, что клуб может играть со многими серьезными соперниками, он доказывал уже не раз, обыгрывая и «Спартак», и «Локомотив», отбирая очки у «Зенита» и ЦСКА. Свежий пример — победа в 23-м туре текущего чемпионата над «Краснодаром» на выезде — 1:0.

Авторитетов, что называется, для «горожан» не существует, хотя «Уфа» уважает любого соперника. Да, в силу небольшого опыта и бюджета иногда происходят срывы. И порой они совершенно необъяснимы логически — как, например, крупное домашнее поражение от ростовской команды — 1:4. Но в целом команда достаточно стабильна, и потому, как говорится, невозможное — возможно. Почему бы уфимцам не замахнуться на очередную большую цель?

В конце 90-х и начале нулевых Марат Магадеев играл за команду госслужащих «Ватан» в Уфимской любительской лиге. Фото bashinform.ru



Мастер по чрезвычайным ситуациям

С кем «Уфе» прорубать окно в Европу? Прежде всего «с военным штабом». Довольно уверенное положение башкирского клуба связано с поддержкой руководства республики и в частности с именем заместителя премьер-министра правительства РБ, президентом ФК «Уфа» Марата Магадеева.

Марат Шарифович, генерал-майор, в свое время руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций РБ, сам очень любит футбол. В конце 90-х и начале нулевых он играл за команду госслужащих «Ватан» в Уфимской любительской лиге, которую, к слову, возглавлял тогда нынешний спортивный директор «Уфы», один из лучших башкирских футбольных арбитров Ильдус Биглов. Да и сейчас Магадеев не упустит шанса сыграть «за своих» в каком-нибудь турнире. Конечно, он мечтает увидеть в Уфе условные «Атлетико», «Лацио», «Галатасарай» или «Боруссию». Еще в конце 2017 года в одном из интервью Магадеев делился своим мнением по этому поводу.

— Плох тот спортсмен, который не думает о чемпионстве. Конечно, думаем. Помните «Берегись автомобиля»? «А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Здесь то же самое. Но надо объективно соизмерять возможности и желания. Думаю, что когда-то это произойдет, а мы будем работать на то, чтобы как можно быстрее. Делаем для этого определенные шаги, я не скрываю. Это будут и трансферные действия. Если взглянуть на пять команд, которые выше «Уфы» прямо сейчас, то это задача очень сложная. Тем не менее, она решаемая, при определенных условиях, — сказал президент клуба.

Ключевая фигура, с которой, по сути, и началась «эра Премьеры» — генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. Фото bashinform.ru



Камилыч на коне

Ключевая фигура, с которой, по сути, и началась «эра Премьеры» — генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. Он тоже обожает спорт №1, уговаривать его выйти на футбольное поле не приходится. Еще свеж в памяти любопытный проект Шамиля Камиловича — мини-футбольный клуб «Динамо-Тималь», команда, проверившая свои силы в российской Суперлиге, названная так по именам детей Газизова — Тимура и Альбины. Сейчас Шамиль Камилович всей душой в большом футболе. Если хотите, ФК «Уфа» — это память о погибшем сыне Тимуре. Есть еще один факт в биографии функционера: когда-то он занимался современным пятиборьем. Так что бойцовского характера Газизову не занимать: и бегает хорошо, и плавает в акватории Премьер-лиги, и «выстрелить» удачной сделкой умеет, оставаясь «на коне», и фехтует неплохо в решении проблем — защищайтесь, соперники!

Есть у Камилыча и чутье на тренеров. За 8 лет в Башкирии побывали такие авторитетные фигуры, как Бышовец, Канчельскис, Колыванов, Гончаренко. Ну и сейчас, напомним, Сергей Семак. Вот как прокомментировал неожиданную для многих победу над «Краснодаром» и европейские перспективы «горожан» их гендиректор:

— Семак полностью разобрал игру, разобрал соперника. Играли согласно плану. Здесь сложно забирать очки. Поздравляю болельщиков «Уфы». Мы все-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка — это ни о чем не говорит. Команда идет, результат есть, это радует. Еще раз хочу поздравить болельщиков. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум.

Кто может перехватить Семака? Прежде всего, питерский «Зенит». Фото fcufa.pro

«Личный проект» Семака, или «Роберто, верим!»

Сергей Семак — он увидел Париж еще футболистом и сам показал себя там, как и в сборной страны и во многих отечественных клубах. Теперь Богданыч успешно ведет «личный проект» (в смысле, он у руля, а не на подхвате) — ФК «Уфа». О новом контракте с Семаком болельщики «Уфы» еще не слышали, но Газизов в одном из «телемостов» с учебно-тренировочного сбора в межсезонье говорил, что «семье Семака очень нравится в Уфе, и мы надеемся, что и сам Сергей Богданович еще у нас поработает».

Кто может перехватить Семака? Ну, прежде всего, питерский «Зенит», который никак не может направить в нужное русло легенда итальянского футбола Роберто Манчини.

Горячий апрель

Оставшиеся до конца чемпионата матчи «Уфы» можно разделить на три степени сложности. «Надо брать» — клиенты ФНЛ: «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Это будет на десерт. Обе игры в Уфе.

«На фарт» — непосредственные конкуренты: казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Эти две команды тоже заглядываются на Европу, правда, на данный момент их шансы заметно понизились. Встречи пройдут в Казани и Туле, с соседями — в начале мая.

Наконец, «чем черт не шутит». В эту категорию включим три топ-матча уфимцев: против «Зенита» (1 апреля) и ЦСКА (15 апреля) в Уфе и с лидером «Локомотивом» (22 апреля) в столице. У этой элитной троицы «горожане» очки уже отбирали, поэтому болельщики вправе рассчитывать на сюрпризы от своих любимцев. Апрель будет определяющим — сколько очков соберет «Уфа» на билет в Европу?

Апрель будет определяющим — сколько очков соберет «Уфа» на билет в Европу?.. Фото fcufa.pro

Дышащие в спину

О еврокубковом месте помимо «Уфы» могут задумываться, пожалуй, еще пять команд позади. Это «Арсенал», «Урал», «Рубин», «Ростов» и «Ахмат». Все они в течение сезона испытывают кадровые встряски, поэтому об идеале в игре говорить не приходится. Об играх уфимцев против «Арсенала» и «Рубина» сказано выше. Матч с «оружейниками» — между битвами с «вышестоящими» «Зенитом» и ЦСКА.

Конкуренты же играют как между собой, так и с первой пятеркой и командами, отчаянно борющимися за выживание. Так что скучно не будет никому, но у «Уфы» есть небольшой гандикап.

Уфимские сборники

Международный опыт многие игроки «Уфы» уже периодически получают в виде вызовов в сборную. Это плюс, чтобы возможное попадание в Лигу Европы не казалось «инопланетным».

В нынешнюю паузу в чемпионате РФПЛ до Дня смеха в национальные команды своих стран призваны: Джемал Табизде — в сборную Грузии, Боян Йокич — в словенскую команду, Йонуц Неделчару — в румынскую, Кэтелин Карп — в молдавскую, Еркубулан Сейдахмет — в Казах-team, а Иван Обляков — в молодежную сборную России. Были периоды, когда наставники сборной России замечали «вытащившего» матч в Краснодаре вратаря Александра Беленова и плеймейкера Дмитрия Стоцкого. Опять же Игбун был интересен нигерийцам, за которых уже провел 6 матчей.

«Больничка»

Безусловно, головная боль для определения состава на важные игры (а сейчас любая встреча — как плей-офф) — травмированные игроки. «Уфа», к примеру, приехала на последний матч с «быками» без нападающих Игбуна и Кротова, не совсем здоровым Фатаи (для него делали двойную замену в этой битве), а также без защитников Тумасяна и его друга Сафрониди (Николай в этот вечер пробовал себя в роли со-комментатора на уфимском телеканале).

Дилемма для Семака — что делать с Сейдахметом. Еркош, безусловно, рвется в бой. Но лимит легионеров в заявке РФПЛ и матчи для «настоящих мужиков» не позволяют в полной мере раскрывать талант юного казахского футболиста. Его травмировали уже на сборах на Кипре, что уж говорить о битвах на зимних «огородах» России.

Словом, вышеозначенный плюс о сборниках может обернуться и минусом — вопрос, какими они вернутся в клуб, всегда остается открытым.

Дилемма для Семака — что делать с Сейдахметом. Фото sports.kz

Двенадцатый игрок

Команда без болельщиков — мертвый груз. Об этом стоит помнить и «Уфе» в том числе. Конечно, для поклонников клуба делается немало со стороны руководства «горожан», но и работы в этом отношении непочатый край. За короткий срок встали на ноги и подняли голову страстно болеющий «20-й сектор» и «Уфимцы», а также «Женский сектор» (первый в РФПЛ). Не раз уже в сложных климатических условиях в нашем «чемпионате против зрителей» «Уфа» бесплатно кормила своих болельщиков кашей и поила чаем, пускала без билетов на стадион, что, мягко говоря, не является традицией для РФПЛ. В Краснодаре и Питере болельщик отдыхает на аренах, у нас — героически болеет.

Болельщик в Уфе ждет своего Маскота (чтобы селфи веселые делать), козырьки и теплые сиденья, ну и дополнительный транспорт до стадиона хотя бы в день матча (к примеру, сквозной маршрут через весь город с литерой «У»). Иначе, какая Европа, господа?

Народная международная

Ну и подытожим все вышесказанное десятым пунктом. Не каждый клуб (особенно не старожилы) в Премьер-лиге может похвастаться как единением внутри команды, так и диалогом с болельщиками. Претендующая на звание «народной» «Уфа» в начале пути, но она уже команда. Не случайно сразу же проникся атмосферой в коллективе юный казах Сейдахмет. Различные промо-акции и товарищеские турниры, устраиваемые «Уфой» — еще один бонус для болельщиков.

Увидеть европейские клубы в Уфе хотят все, в том числе эксперты «Реального времени». Поэтому другого мнения быть не может — хватит заглядывать в Европу через «форточку», пора шагнуть туда через прорубленную дверь.