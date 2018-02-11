«Очень хочется увидеть в Уфе европейские команды»

Прогнозы на матчи ФК «Уфа» в заключительной части сезона

Три недели остается до старта весенней части чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. Пока команды усердно готовятся к ней на сборах в южных странах, «Реальное время» решило опросить экспертов на тему: что ждет футбольный клуб «Уфа» в заключительной трети сезона?

«Три года ты мне снилась, Лига Европы»

Футбольный клуб «Уфа» удивляет из года в год в своей небольшой истории в Премьер-лиге, даже при взгляде на сухую статистику. Прошлый год (2016/2017) командой были взяты фантастические 43 очк, а и это пока самое высокое место башкирского футбола — 7-е. Тогда весной Сергей Семак и Ко в 13 матчах добыли аж 18 очков, опередив на 1 балл нынешнего лидера турнира «Локомотив», не забыв выиграть у чемпиона «Спартака» в Москве — 1:0.

Эта весна будет еще короче — десять матчей. Выше «Уфы», что пока шестая, — только «звезды», укомплектованные к тому же в зимние каникулы. На горизонте маячит Лига Европы, но в нее сейчас заглядываем через щель. Сколько очков наберет клуб из Башкирии в нынешний весенний отрезок, попытаемся предположить.

Отметим, что в оставшихся играх уфимскому клубу предстоит сыграть с 4 из 5 команд, идущих в первой пятерке чемпионата. Начнется последний поход сезона 4 марта матчем с московским «Динамо». Финиш намечен на 13 мая, когда в столице Башкирии команда примет «Тосно». Как сложится этот короткий этап, конечно, никто не знает, но спрогнозировать будущий путь вполне можно.

«Очень хочется увидеть в Уфе европейские команды»

Юрий Подбельский, вратарь-ветеран уфимских клубов «Гастелло» и «Строитель», главный тренер МФК «БГАУ СШ-31»:

— «Краснодар» — самая стабильная команда из всех предстоящих соперников. К тому же, «быки» сохранили лидеров, взяли Шатова, который в первых играх за новый клуб будет рвать и метать, чтобы доказать свое право на место в сборной. Думаю, здесь победа хозяев, возможно, крупная.

С «Динамо», тоже будет нелегко, тем более они усилились. Спрогнозирую результативную ничью, порядка 2:2.

«Зенит»? Как говорят люди, из богатых команд это самая непредсказуемая. Впрочем, с «Зенитом» уфимцы всегда хорошо играют дома. Да и Семаку есть что доказывать.

В свете хорошего усиления «Арсенала» «Уфе» будет тяжело и в Туле. Да и с вратарями там очень хорошо работают, несмотря на уход Габулова. По людям и приобретениям отдаю преимущество «Арсеналу», хотя как тут не вспомнить про «стреляющую раз в год палку».

У ЦСКА тоже есть кому и что доказывать. Хотя «армейцы» и хорошая команда, и у них есть нужное приобретение в лице Мусы, все же считаю, что за ничью «Уфа» должна посражаться, возможно, нулевую.

С «Локомотивом», как ни странно, «Уфа» в последних встречах играет неплохо. Но, думаю, москвичи не наступят на те же грабли и победят в непростом матче.

Со «СКА-Хабаровск» и «Анжи» при любом раскладе уфимцы должны брать три очка.

С «Рубином» будет хорошая игра. Два принципиальных соперника еще с тех времен, когда играл я сам. Сердце мне почему-то подсказывает, что на казанском поле «Уфа» должна обыграть «Рубин».

С «Тосно» будет решающая для «Уфы» игра для попадания в шестерку. Должны выигрывать. Сейчас там забастовки и угроза попадания в стыки, но, думаю, не стоит обращать на это внимание.

В заключении хочу сказать, что желаю «Уфе» победы во всех матчах, несмотря на прогнозы. Уж очень хочется увидеть в Уфе европейские команды.

«Потерю очков в Уфе Манчини могут и не простить»



Максим Балобанов, спортивный журналист (Уфа):

— Первые матчи после зимней паузы зачастую складываются тяжело — изменения в составах, возможны тактические вариации. В начале марта в Уфе к тому же, скорее всего, будет небольшой морозец. Не уверен, что матч с «Динамо» получится зрелищным, поставил бы даже на полное отсутствие голов. А вот с «Анжи» немного иначе. Если «Уфа» планирует удержаться в первой половине таблицы РФПЛ, то махачкалинцев надо переигрывать. Поставил бы еще на то, что в этом матче свой дебютный гол в официальных матчах за башкирскую команду забьет Сейдахмет. Если, конечно, все-таки подпишет контракт с «Уфой».

«Краснодар» дома всегда хорош, «быки» спят и видят Лигу чемпионов. Так что «Уфе» в Краснодаре будет очень непросто. Впрочем, как и в гостях против «Арсенала». Туляки замечательно укрепились, а Дзюба прекрасно знает, как забивать «Уфе». Но все же рискну и поставлю на ничью. Мало шансов у уфимцев и с «Зенитом». Питерцы и так уже потеряли много очков, заметно понизив свои шансы на чемпионство. Потерю очков в Уфе Манчини могут и не простить, если, конечно, итальянца не отставят чуть раньше за другие «прегрешения». Но все-таки «Уфа» пока не научилась играть против гегемонов российского футбола. Случается, что удается кого-то пощипать, но, думаю, питерцы, как и «армейцы», — не тот случай.

А вот с «Локомотивом» почему-то верю в сенсацию. Уфимцы зацепят очки, а газеты будут пестрить заголовками а-ля «Семак притормозил Семина». Чуть легче должно быть противостояние с аутсайдером СКА. К этому моменту хабаровчане уже могут потерять все шансы на место в Премьер-лиге. Поэтому для «Уфы» это должна быть дежурная победа. Труднее будет с «Рубином». Бердыев уже конструирует боеспособный коллектив на новый сезон. От большинства «пассажиров» избавились, шанс получат перспективные амбициозные исполнители. Но «Уфа» для казанцев — крепкий орешек. Пожалуй, произойдет обмен мячами.

Башкирская дружина традиционно завершает сезон в РФПЛ жирным восклицательным знаком. В предыдущих турнирах в заключительном туре «Уфа» одержала две победы и однажды сыграла вничью. Рискну предположить, что «Тосно» получит целую корзину мячей, а уфимские болельщики с хорошим настроением начнут предвкушать российский мундиаль.

«У уфимцев тяжелый календарь»



Флер Фахретдинов, экс-главный тренер предтечи ФК «Уфа» — «БИС-Динамо»:

— Весенняя часть — «золотая пора», где даже одно очко будет цениться на вес золота. Это прежде всего касается команд, расположившихся на местах с 6-го по 15-е, к ним относится и ФК «Уфа». Здесь все, пожалуй, более или менее ясно со «СКА-Хабаровск». «Динамо» было более активно в трансферной политике, и то место, которое оно занимает, явно не соответствует амбициозным задачам прославленного клуба. Я считаю, что в весенней части москвичи постараются набрать максимум очков. «Уфа», несмотря на высокое шестое место, не может чувствовать себя спокойно из-за большой плотности в таблице. В то же время победа приблизит ее к зоне еврокубков и придаст уверенности футболистам для выступления в них. Предвкушаю накал борьбы, но матч — думаю, он будет напоминать кубковый, на первый план выйдет задача не ошибиться, не пропустить, не проиграть. Поэтому ставлю на ничью 0:0, а если одна команда забьет, уверен, соперник отыграется.

С Махачкалой тоже будет непросто. Для «Анжи» это один из последних шансов зацепиться за очки, сохранить прописку в Премьер-лиге. «Уфа» будет полностью контролировать ход игры, но взломать массированную оборону гостей может оказаться сложной задачей. «Краснодар», несмотря на все слухи о проблемах команды, к весне подошел в одном очке от лигочемпионского места. «Уфа» предстанет в этой игре мобилизованной после двух ничьих. «Краснодар» играет сам и дает играть другим, поэтому будет захватывающий, атакующий футбол двух команд.

Но вообще у уфимцев тяжелый календарь. Игра с «Зенитом», укомплектованным, пожалуй, лучше всех, одним из претендентов на победу не где-нибудь, а в Лиге Европы, будет очень сложной. С «Арсеналом» в Туле ставлю на ничью. «Уфа» должна к тому времени понимать, что проигрывать третью игру кряду никак нельзя. А вот в ЦСКА идет смена поколений, много перспективной, талантливой молодежи. Так что если «Уфа» сыграет удачно и по-мужски, можно рассчитывать на победу.

«Локо» идет с хорошим отрывом. Для Семина как тренера это, пожалуй, последний шанс выиграть «золото» чемпионата. Можно смело говорить словами Маяковского: мы говорим «Локо» — подразумеваем Семин, мы говорим Семин — подразумеваем «Локо». Зато после этих матчей «Уфа» «оторвется» на «СКА-Хабаровск». Здесь, думаю, будут и забитые мячи, и добротная игра, и хорошее настроение от разгромной победы.

Игра Казани пока не впечатляет, но зимний перерыв явно пойдет ей на пользу. Курбан Бердыев готовит команду-ловушку, и нашим ребятам будет очень тяжело в столице Татарстана. В связи с этим заключительный матч с «Тосно» должен стать решающим. «Горожане» будут продолжать битву за попадание в топ-8, несмотря на обидные потери очков. Места с 6-го по 12-е будут разделять два-три очка, поэтому в этом матче хотелось бы видеть победу «Уфы».

«Уфа должна порадовать болельщиков игрой»

Вячеслав Ткачев, один из лучших бомбардиров «БИС-Динамо»:

Первые матчи после перерыва, домашняя игра, свое поле — все это должно помочь уфимской команде в матчах против «Динамо» и «Анжи». На своем поле у таких команд (по месту в турнирной таблице) домашние очки надо брать. С «Краснодаром» сложнее, они бьются за попадание в Лигу чемпионов. Дома «быки» будут играть только на победу, и «Уфе» придется сильно постараться, чтобы добыть очки.

Далее ее ожидает непростой отрезок. «Зенит» будет бороться за чемпионство, ну и класс этой команды выше. На выезде с «Арсеналом» играть всем тяжело, плюс у Тулы усиление в лице Дзюбы и Новосельцева. ЦСКА сражается за первую тройку и попадание в Лигу чемпионов. Команда-лидер «Локомотив» играет дома, своих очков не упустит.

После этого «Уфа» просто обязана выигрывать у СКА, тем более на своем поле. Тяжелее будет в столице Татарстана. «Рубин» найдет свою игру и будет в каждом матче набирать очки, тем более в Казани. В заключительной же игре чемпионата «Уфа» должна порадовать болельщиков игрой и результатом.

Марат Лутфрахманов, спортивный журналист и эзотерик, и его кот-оракул Чинька:

В данном случае наш собеседник предпочел назвать точные счета матчей. Тем более что ходит поверье, что 80% предсказаний его кота Чиньки сбываются.

4 марта, «Уфа» — «Динамо». Марат — 1:0, Чиня — 2:0;

10 марта, «Уфа» — «Анжи». Марат — 2:1, Чиня — 1:1;

17 марта, «Краснодар» — «Уфа». Марат — 3:2, Чиня — 2:1;

1 апреля, «Уфа» — «Зенит». Марат — 1:0, Чиня — 1:2;

8 апреля, «Арсенал» — «Уфа». Марат — 2:2, Чиня — 1:2;

15 апреля, «Уфа» — ЦСКА. Марат — 2:1, Чиня — 2:0;

22 апреля, «Локомотив» — «Уфа». Марат — 1:1, Чиня — 2:0;

29 апреля, «Уфа» — «СКА-Хабаровск». Марат — 3:1, Чиня — 1:0;

6 мая, «Рубин» — «Уфа». Марат — 3:1, Чиня — 2:2;

13 мая, «Уфа» — «Тосно». Марат — 1:0, Чиня — 2:1.

Итого: Марат — 6 побед, 2 ничьи, 2 поражения, 20 очков; Чиня — 6 побед, 2 ничьи, 2 поражения, 20 очков.

«Дерби с Казанью должно порадовать болельщиков голами»

Юрий Елисеев, корреспондент и комментатор отдела спортивных программ телеканала БСТ:

«Горожане» начнут весеннюю часть чемпионата матчем против московского «Динамо». Результативной после зимней паузы игра не ожидается, команды будут только входить в чемпионат, но все же жду победу от Уфы. Домашняя серия должна продолжиться матчем против махачкалинцев. В предыдущем поединке этих соперников все решила результативная ошибка защитника уфимцев Табидзе, при том что во втором тайме «Уфа» упустила несколько отличных моментов для взятия ворот. В домашнем поединке уфимцы должны брать реванш и три очка.

«Краснодар» vs «Уфа» — хозяева определенно будут фаворитами матча, однако история этого противостояния настраивает на возможный положительный исход для «Уфы». Большой матч ждет болельщиков на стадионе «Нефтяник» с «Зенитом». Питерцы определенно приедут за тремя очками, но на стороне «Уфы» будет запредельный настрой. Тем паче вспомнится игра первого круга, когда ошибка арбитра фактически лишила «горожан» шанса на борьбу. К тому же «Зенит» сложно проводит все гостевые поединки.

«Пушкари», как и «горожане», имеют шанс как можно выше забраться в турнирной таблице. Матч с «Арсеналом» будет за 6 очков, и сложный календарь может сыграть против «Уфы». Непросто складываются и игры против армейцев. При домашних трибунах уфимцы постараются сыграть активно, чем сможет воспользоваться команда Виктора Гончаренко, так что рискну поставить на уверенную победу ЦСКА.

Гостевой поединок против «Локомотива» для «Уфы» также будет непростым испытанием, однако шансы на очко определенно есть. «Железнодорожники» не очень хорошо играют домашние поединки с командами с периферии.

«Уфа» и «СКА» решают различные задачи, да и прошлая встреча показала, что потеря очков в Хабаровске больше связана с невезением и потерей концентрации в дебюте поединка. Сергей Семак определенно сумеет избежать повторения ошибок, и «Уфа» одержит победу.

Обязательно должно порадовать болельщиков голами дерби с Казанью. Несмотря на оборонительные предпочтения обоих тренеров, игра может получиться весьма открытой, но ничейной. А вот изменения в составе «Тосно» этой зимой обязательно сыграют против гостей, и домашняя поддержка трибун должна помочь «Уфе» закончить сезон на мажорной ноте.

«Жду только одного — новый контракт Семака»



Игорь Легостаев, представитель фанатской группы «20 сектор»:

— Весну мы всегда начинаем с раскачивания. Тем не менее, за конкретный результат говорить не буду, это чистое гадание, но, думаю, первые две игры с «Динамо» и «Анжи» мы выиграем. Минимум — 4 очка. С «Динамо» самым плохим результатом будет ничья. «Краснодар» в гостях — конечно, фаворит. Но если «Уфа» навяжет ему вязкую борьбу, где-то даже не зрелищную для болельщика, то очко оттуда вывезти может.

С «Зенитом» я надеюсь всей душой, что мы потягаемся. Не поймешь этот «Зенит» — то они играют, то не играют, непонятный Манчини, непонятная команда, непонятные трансферы! Выиграть мы, конечно, можем, если нам повезет. Но, учитывая, что у Питера и игроки другого класса, и опыта у них побольше, фаворит — «Зенит».

«Арсенал» — наш прямой конкурент. А учитывая то, как он усиливается, за победу с ним придется биться всерьез. Ставлю на «Уфу», но будет трудно. Дальше два топа, ЦСКА и «Локо». Здесь надежда только на Семака, что он что-то придумает, чтобы забрать очки. Я думаю, что мы скорее можем выиграть у «Локомотива», нежели у ЦСКА. Не потому, что ЦСКА — какая-то суперкоманда, а потому что Гончаренко такой выдумщик, что гол забьют и будут катать поперек и назад, не дадут нам ничего сделать. Если только Мусу «подковать», хотя, в принципе, взять у них одно очко вполне можно.

Со «СКА-Хабаровск» — здесь наша победа однозначно! «Рубин» мы тоже обыграем, я в это верю. Потому что Бердыев не сможет собрать команду, мы их победим второй раз подряд и они нам не забьют! «Тосно» в Уфе мы должны побеждать обязательно. Если они Погребняка возьмут — это труба! Тогда все, «Тосно» — ФНЛ! Погребняк нефартовый человек. Там, мне кажется, уже игроки ищут другие клубы, это не команда. Во всей этой ситуации я сочувствую Юрченко — хороший он вратарь, на мой взгляд, но с командами ему не фартит.

Народ хочет в еврокубки, я всем нам этого желаю, но сам не жду. Если мы закрепимся в серединке (7—8-е место), то я не расстроюсь. Я, как человек, стоящий на секторе и топящий за родной клуб, неудачей посчитаю сезон только ниже 10-го места. Еврокубки — годика через два. Надо усиливаться, наигрывать состав и не потерять Семака. От этого сезона я очень жду сейчас только одного — когда и на сколько продлят нашего «большого Сэма»!