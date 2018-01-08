Павел Шмаков: «Хочу, чтобы в национальных республиках росли билингвальные дети»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Педагог, создатель и директор школы СОлНЦе верит, что многим, как и ему, хочется, чтобы мир стал честнее и светлее.