Павел Шмаков: «Хочу, чтобы в национальных республиках росли билингвальные дети»
Чего жду от 2018-го: создатель и директор школы СОлНЦе о нечестности школьных олимпиад, санкциях и мечтах о личном счастье
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Педагог, создатель и директор школы СОлНЦе верит, что многим, как и ему, хочется, чтобы мир стал честнее и светлее.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Запомнилась фантастическая нечестность при проведении школьных предметных олимпиад. Девять первых, а всего — десять из одиннадцати призеров олимпиады по праву в 11 классах подготовлены одним учителем, работающим в 19-й гимназии и 2-м лицее. Десять первых, а всего — 15 из 20 призеров олимпиады по праву в 10 классах — подготовлены им же. Семь первых, а всего — 17 из 22 призеров олимпиады по праву в 9 классах — подготовлены им же. 11 первых, а всего — 14 из 17 призеров олимпиады по праву в 7-8 классах — подготовлены им же. Этим же учителем составляются задания школьного этапа олимпиады. И он же — главный организатор олимпиадной работы по праву на всех уровнях в РТ вплоть до подготовки команды республики на российскую олимпиаду.
Детям заранее известны темы заданий и на олимпиаде по праву, и на олимпиаде по английскому языку. Потерян олимпийский дух честных соревнований. Возможен (в наших масштабах) скандал, схожий с реальной Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане. Слишком много детей об этом знает. Подобная ситуация — и по ряду других предметов. Но нигде нет такого уровня нечестности, как на олимпиаде по праву. Был директором Академического колледжа при КГУ с 1992 по 2000 годы и хорошо помню, как тогда шло поступление на юридический факультет университета по так называемому «ректорскому» списку. Я знаю, сколько «стоило» поступление на этот престижный факультет. Потому меня не удивляет поведение отдельных представителей прокуратуры, нарушающих конституционные принципы и считающих возможным прямо лгать суду.
Фото Рамиля Гали (kazved.ru)
События, которые впечатлили и потрясли, — это попытка лишить татар татарского языка, антиконституционные действия прокуратуры: нарушение неприкосновенности жилья, права на частную жизнь, допросы детей в отсутствие родителей.
Потрясло и то, что Россия не будет представлена на Олимпиаде в Корее. Скандал с тем, как отдельные спортивные чиновники, такие как Виталий Мутко, опозорили Россию на весь мир. Думаю, что спортсмены — люди зависимые в этой ситуации, они были вынуждены делать то постыдное, что было продиктовано чиновниками от спорта. Так что предметные олимпиады в Татарстане — и прежде всего по праву — очень напоминают сочинскую Олимпиаду.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили Новый год? Чего ждете для своего дела, себя лично и страны?
— Для своего дела?
Все большему количеству детей, взрослых в стране, да и мне тоже, хочется, чтобы стало светлее и честнее, чтобы кончились санкции, чтобы дети из детдомов, не имеющие родителей, были обеспечены качественным лечением и уходом, чтобы был совершен прорыв в лечении тяжелых болезней, прежде всего рака.
Хочу, чтобы в нашей школе СОлНЦе было достроено здание, в котором наконец-то появятся спортзал, столовая, учительская, просторные кабинеты.
— Для семьи и себя лично?
Для себя хочу счастья. Хочу, чтобы рядом был любимый человек. Хочу, чтобы со мной жила не только старшая дочка, но и две маленькие, которые сейчас в далекой Финляндии.
Фото Максима Платонова
— Для нашей страны?
Хочу, чтобы стало меньше межнациональных конфликтов, чтобы в национальных республиках росли билингвальные дети, чтобы чемпионат мира по футболу сдружил людей.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Россия, любовь, честность.
комментарии
Все абсолютно правильно сказал. Школьные Олимпиады в Татарстане надо срочно подвергнуть полной публичной проверке и ревизии. Души детей надо срочно защитить от лицемерия. Только честное выяснение истинных талантов, истинных способностей детей. Доступность каждому участвовать в Олимпиаде.
Ниженаписанные о Шмакове слова - человек-война, человек-пиар - на 200% отражают истинную его сущность. У тех людей, которые умеют анализировать, сопоставлять, делать выводы, видеть вглубь, а не судить только по обложке и красивым словам - сей факт даже сомнений не вызывает. Человек-манипулятор, который пытается кукловодить всеми вокруг, - от родителей своих школьников, от педагогов СолНЦа, до своей же старшей дочки Настеньки, прививая ей постоянное чувство вины перед собой, великим и жертвующим. Человек-на-танке, давящий всё и вся, громко кричащий о добре на всех перекрёстках, но добра не ведающий.
Раздувая эти войны вокруг своей школы, подвергает вечным встряскам детей и родителей. И это его тоже не волнует. Только эго.
Тот кто его знает ближе или имеет свое мнение, отличное от его, он затыкает. Человек-война.
В 90ые те кто сидел в городской комиссии по медалям помнят как пал анатолич продвигал медальные работы академического колледжа .
Это честно было ??? Протекция и лоббирование.
На олимпиады жалуется одной рукой, другой ставит в прпечительский совет фаттахова, при котором эти олимпиады проводились.
Нет слов.
Или для кого-то исключения