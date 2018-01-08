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Павел Шмаков: «Хочу, чтобы в национальных республиках росли билингвальные дети»

07:00, 08.01.2018 19 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: создатель и директор школы СОлНЦе о нечестности школьных олимпиад, санкциях и мечтах о личном счастье

Павел Шмаков: «Хочу, чтобы в национальных республиках росли билингвальные дети» Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Педагог, создатель и директор школы СОлНЦе верит, что многим, как и ему, хочется, чтобы мир стал честнее и светлее.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    Запомнилась фантастическая нечестность при проведении школьных предметных олимпиад. Девять первых, а всего — десять из одиннадцати призеров олимпиады по праву в 11 классах подготовлены одним учителем, работающим в 19-й гимназии и 2-м лицее. Десять первых, а всего — 15 из 20 призеров олимпиады по праву в 10 классах — подготовлены им же. Семь первых, а всего — 17 из 22 призеров олимпиады по праву в 9 классах — подготовлены им же. 11 первых, а всего — 14 из 17 призеров олимпиады по праву в 7-8 классах — подготовлены им же. Этим же учителем составляются задания школьного этапа олимпиады. И он же — главный организатор олимпиадной работы по праву на всех уровнях в РТ вплоть до подготовки команды республики на российскую олимпиаду.

    Детям заранее известны темы заданий и на олимпиаде по праву, и на олимпиаде по английскому языку. Потерян олимпийский дух честных соревнований. Возможен (в наших масштабах) скандал, схожий с реальной Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане. Слишком много детей об этом знает. Подобная ситуация — и по ряду других предметов. Но нигде нет такого уровня нечестности, как на олимпиаде по праву. Был директором Академического колледжа при КГУ с 1992 по 2000 годы и хорошо помню, как тогда шло поступление на юридический факультет университета по так называемому «ректорскому» списку. Я знаю, сколько «стоило» поступление на этот престижный факультет. Потому меня не удивляет поведение отдельных представителей прокуратуры, нарушающих конституционные принципы и считающих возможным прямо лгать суду.



    Фото Рамиля Гали (kazved.ru)

    События, которые впечатлили и потрясли, — это попытка лишить татар татарского языка, антиконституционные действия прокуратуры: нарушение неприкосновенности жилья, права на частную жизнь, допросы детей в отсутствие родителей.

    Потрясло и то, что Россия не будет представлена на Олимпиаде в Корее. Скандал с тем, как отдельные спортивные чиновники, такие как Виталий Мутко, опозорили Россию на весь мир. Думаю, что спортсмены — люди зависимые в этой ситуации, они были вынуждены делать то постыдное, что было продиктовано чиновниками от спорта. Так что предметные олимпиады в Татарстане — и прежде всего по праву — очень напоминают сочинскую Олимпиаду.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили Новый год? Чего ждете для своего дела, себя лично и страны?

    — Для своего дела?

    Все большему количеству детей, взрослых в стране, да и мне тоже, хочется, чтобы стало светлее и честнее, чтобы кончились санкции, чтобы дети из детдомов, не имеющие родителей, были обеспечены качественным лечением и уходом, чтобы был совершен прорыв в лечении тяжелых болезней, прежде всего рака.

    Хочу, чтобы в нашей школе СОлНЦе было достроено здание, в котором наконец-то появятся спортзал, столовая, учительская, просторные кабинеты.

    — Для семьи и себя лично?

    Для себя хочу счастья. Хочу, чтобы рядом был любимый человек. Хочу, чтобы со мной жила не только старшая дочка, но и две маленькие, которые сейчас в далекой Финляндии.



    Фото Максима Платонова

    — Для нашей страны?

    Хочу, чтобы стало меньше межнациональных конфликтов, чтобы в национальных республиках росли билингвальные дети, чтобы чемпионат мира по футболу сдружил людей.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Россия, любовь, честность.

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Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоОбразование
комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 08 янв
    Душа радуется, что есть такие люди!
    Все абсолютно правильно сказал. Школьные Олимпиады в Татарстане надо срочно подвергнуть полной публичной проверке и ревизии. Души детей надо срочно защитить от лицемерия. Только честное выяснение истинных талантов, истинных способностей детей. Доступность каждому участвовать в Олимпиаде.
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  • Анонимно 08 янв
    " Хочу, чтобы со мной жила не только старшая дочка, но и две маленькие, которые сейчас в далекой Финляндии." А как так получилось что дети у него в чужой стране?
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    Анонимно 08 янв
    В Финляндии из них вырастут нормальные люди, а вот старшенькую жалко
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    Анонимно 08 янв
    Старшенькая счастливая, на родине растет
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    Анонимно 08 янв
    А вы у неё спросили, где ей лучше, в такой нормальной стране как Финляндия или россии?
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    Анонимно 09 февр
    "Хочу, чтобы две младших дочки были со мной" - да, всё отлично. Только вот в Финляндии они живут с мамой. Со мной в России - какой ценой? Отобрав детей у матери? Отличный вариант, что уж там.
    Ниженаписанные о Шмакове слова - человек-война, человек-пиар - на 200% отражают истинную его сущность. У тех людей, которые умеют анализировать, сопоставлять, делать выводы, видеть вглубь, а не судить только по обложке и красивым словам - сей факт даже сомнений не вызывает. Человек-манипулятор, который пытается кукловодить всеми вокруг, - от родителей своих школьников, от педагогов СолНЦа, до своей же старшей дочки Настеньки, прививая ей постоянное чувство вины перед собой, великим и жертвующим. Человек-на-танке, давящий всё и вся, громко кричащий о добре на всех перекрёстках, но добра не ведающий.
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  • Анонимно 08 янв
    Человек - достойный уважения!
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    Анонимно 08 янв
    Согласен
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  • Анонимно 08 янв
    Шмаков - эфэрин! Шундый кешегэ мэдэният министрлыгы бирергя киряк!
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  • Анонимно 08 янв
    Он человек года
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  • Анонимно 08 янв
    Этот человек из мухи раздувающий слона ради собственного пиара. Нет никаких трагедий, чтобы раздувать суды и блоги. Но ради того чтобы лишний раз позвучать, он готов на все- даже на войну....
    Раздувая эти войны вокруг своей школы, подвергает вечным встряскам детей и родителей. И это его тоже не волнует. Только эго.

    Тот кто его знает ближе или имеет свое мнение, отличное от его, он затыкает. Человек-война.
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    Анонимно 08 янв
    ему зачем пиар? Он и до этого был успешным человеком. Не завидуйте, форумчанин.
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    Анонимно 11 янв
    Да уж какая тут зависть! Не знал бы бы - не говорил. Не нужен ему никто. Пиар
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  • Анонимно 08 янв
    Хочешь привезти своих детей? Привози. Сколько можно на эту тему говорить. Возьми и сделай. А не разводи смуту там, где ее нет
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  • Анонимно 08 янв
    Наконец, хоть кто то открыто заговорил об олимпиадах подставах. Это тянется уже много много лет. Наши дети уже выросли познавая горечь нечестных олимпиад. Может внукам достанутся справедивые олимпиады? И так уже много умных детей загубили
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  • Анонимно 08 янв
    У него очень светлые и такие человечные пожелания нам,миру и себе
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  • Анонимно 08 янв
    Честность на олимпиадах? Куда смотрит министерство образования РТ?
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  • Анонимно 16 янв
    Пиар. Любитель отсуживать все в судах . В российских финских и прочих. Начиная от детей бывших и нынешних жен до школьных искусственно созданных им самим же проблем. На пустом месте сделать из мухи слона это шмаков.

    В 90ые те кто сидел в городской комиссии по медалям помнят как пал анатолич продвигал медальные работы академического колледжа .

    Это честно было ??? Протекция и лоббирование.

    На олимпиады жалуется одной рукой, другой ставит в прпечительский совет фаттахова, при котором эти олимпиады проводились.

    Нет слов.

    Или для кого-то исключения
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  • Анонимно 16 янв
    Неправильно все это.
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