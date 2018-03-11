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«Они играют не разумом, а эмоциями»: «Серая» победа «Рубина» выводит казанцев из борьбы за выживание

07:00, 11.03.2018 21

Как татарстанцы в столице Мордовии добились ключевого результата

«Они играют не разумом, а эмоциями»: «Серая» победа «Рубина» выводит казанцев из борьбы за выживание Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в морозном Саранске одержал важнейшую победу (1:0), которая практически выводит казанцев из числа участников борьбы за выживание. Зачем столице Мордовии мундиаль, как Вячеслав Подберезкин реабилитировался за «транжирство» в Махачкале и по какой причине досадовал Рифат Жемалетдинов — в материале «Реального времени».

Зачем мундиалю Саранск?

Включение Саранска в число городов-организаторов ЧМ вызвало в свое время большое недоумение, учитывая то, что на это место претендовал, например, Краснодар. Волею случая казанский «Рубин», а вместе с ним и корреспондента «Реального времени», занесло накануне в столицу Мордовии. Случай этот называется «внезапный перенос домашней игры «Тосно» из Санкт-Петербурга». Живет в Саранске всего чуть более 300 тысяч человек, и, как следствие, более-менее приличных гостиниц здесь всего три, а, к примеру, «Макдональдсов» всего два. Местные жители с удовольствием рассказали вашему корреспонденту саранские «байки из склепа». Так, они подтвердили информацию о том, что из-за нехватки гостиниц предприимчивые горожане сдают свои квартиры по цене от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в период проведения ЧМ, а сами планируют покинуть пределы города, а то и республики.

Интересно, что в Саранске на момент стартового свистка было довольно холодно — минус восемь, тогда как Питере термометр показывал минус один. Напомним, что официальная версия переноса игры — «аномальные морозы» на берегах Невы. Действительность оказалась диаметрально противоположной.

«Рубин» играл вчера не на новой арене имени ЧМ, а на стареньком стадиончике при минимальном количестве зрителей

Многие переживут пропуск матча Тунис — Панама

Автор этих строк на сутки поселился в одной гостинице с «Рубином». Бесплатно наше издание постоялые дворы не рекламирует, отметим лишь, что это вполне рядовая, ничем не примечательная гостиница, каких в Казани не один десяток. Но, чтобы вы оценили масштаб проблемы, заметим, что у владельцев отеля нынче праздник. Сразу четыре сборные из числа участников ЧМ остановятся в данном отеле, ну а болельщикам, журналистам и прочим «простым смертным» придется искать жилье по космическим ценам или как-то пережить факт непопадания на матч Тунис — Панама. Думаю, многие переживут.

«Рубин» же играл вчера не на новой арене имени ЧМ, а на стареньком стадиончике при минимальном количестве зрителей. По нашим данным, из Казани собирался приехать «десант» фанатов до сотни человек. Поклонники «Тосно» замахнулись на двухтысячную армию поддержки. На деле же матч собрал в сумме не более полутора тысяч зрителей. Фанатские «секторы» «Тосно» и «Рубина» вместили идентично скромную аудиторию по 60—70 человек.

При всем при том это был матч прямых конкурентов в борьбе за выживание в РФПЛ. Перед игрой команды разделяло всего одно очко (казанцы на 11-м месте, питерцы на 13-м). Более того, «Тосно», судя по всему, подошло к игре в лучших кондициях. Пока «Рубин» традиционно на последних секундах упускал победу в Махачкале, «Тосно» одержало две победы в чемпионате над хабаровским СКА и в Кубке над «Лучем-Энергией» из Владивостока.

На правом фланге закрепился румын Энаке

Травма Азмуна как шанс для Жемалетдинова

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на удивление консервативен при определении стартового состава этой весной. Результат и сам рисунок игры в Махачкале вряд ли кого серьезно обрадовал, учитывая, что Бердыев и его клуб встречались с 15-й командой лиги. Тем не менее изменение в «старте» у «Рубина» было лишь одно, да и то вынужденное. Травмировался Сердар Азмун, что стало шансом для Рифата Жемалетдинова убедить тренера, что он готов к игре в «основе». Забегая вперед, скажу: не очень это удалось этническому татарину. Но партнеры после игры его поддержали.

— И Попов, и Жемалетдинов хорошо сыграли, и понятно, что нам проще играть, когда мы контролируем мяч. Понятно, что мы ждем, когда восстановится Азмун, но и с этими ребятами все было отлично, — поделился мнением с «Реальным временем» Кристиан Нобоа.

Кроме того, Федор Кудряшов отбыл дисквалификацию и занял свое законное место на левом фланге обороны, отправив в запас Олега Кузьмина — ведь на правом фланге закрепился румын Энаке. В остальном состав остался без изменений. Не выручивший в эпизоде с голом в ворота «рубиновых» в Махачкале Джанаев вновь оказался в «рамке», также как и возрастные «тихоходы» Гранат и Навас.

На старте матча казанцы создали некую панику у ворот Михаила Опарина, но до акцентированного удара дело так и не дошло. По первым минутам именно «Рубин» выглядел хозяином поля. Однако «гости» огрызнулись фланговым проходом Резиуана Мирзова, который на благо казанцев пробил прямо в руки Джанаеву. «Рубиновые» ответили разрезающим пасом Попова на Жемалетдинова, но Рифат предпочел картинно упасть, чем поставить корпус и пробить в створ. В целом же игра в первом тайме была равная. Наивно было полагать, что после неоднозначной игры с «Анжи» «Рубин» будет доминировать в матче с «Тосно», которое, как мы уже сказали, на ходу.

— Как оцениваете игру, почему не удался первый тайм? За счет чего удалось прибавить во втором? — спросил корреспондент «Реального времени» хавбека «Рубина» Кристиана Нобоа.

— Разница в забитом голе. Мы все равно искали возможности забить и именно во втором тайме это удалось сделать.

Погребняк простил «Рубин»

На первой минуте второго тайма «Рубин» должен был пропускать. Хаос воцарился во вратарской Джанаева, Жигулев прострелил, мяч отскочил к Павлу Погребняку, который не попал в пустые ворота. Этот момент стал самым острым для обеих команд к 47-й минуте матча. Питерцы продолжили давить, и вот уже Буйволов акцентировано бьет с линии штрафной, но тоже прямо в Джанаева.

Как и в Махачкале, «Рубин» во втором тайме начал отдавать инициативу. Но если в игре с «Анжи» это было обусловлено преимуществом казанцев в счете, то вчера стало плодом усилий «Тосно». Питерцы добавили в движении, включили прессинг и стали доминировать в центре поля. Видимо, Курбан Бердыев почувствовал неладное и заменил Жемалетдинова на Ахметова. Рифат не воспользовался своим шансом и сам это понял, поскольку с досады бросил перчатки на землю, уходя в подтрибунное помещение.

Подберезкин сумел реабилитироваться, забив гол ценою в три очка

Подберезкин отыгрался

К середине второго тайма казанцы сумели выровнять игру, а на 76-й вырвали победу. Кудряшов здорово подключился в атаку по флангу, последовал прострел в центр, откуда Вячеслав Подберезкин четко пробил в ближний угол 0:1. В игре с «Анжи» этот хавбек «запорол» как минимум два момента. И в целом тройка центральных хавбеков «Рубина» зримо прибавляет от игры к игре.

— В полузащите нашли уже взаимопонимание с Могилевцем и Подберезкиным, — уточнил автор этих строк у Кристиана Нобоа после игры.

— Это было легко сделать, потому что это достаточно умные игроки, с которыми приятно играть. Так что быстро нашли контакт и настроились.

— В концовке вновь чуть не пропустили, почему так происходит от матча к матчу?

— На самом деле, сложная ситуация, мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. У нас и в матче с «Анжи» был такой момент, здесь тоже едва не пропустили. Надо, наверное, больше концентрироваться, больше тренироваться и сделать выводы, почему происходят такие ошибки.

Что ж, вчера Подберезкин сумел реабилитироваться, забив гол ценою в три очка. Хотя «Рубин» на 90-й минуте опять чуть не пропустил, как это обычно происходит с казанцами в концовках матчей. На сей раз свою команду выручил Сослан Джанаев, однако корреспондент «Реального времени» на послематчевой пресс-конференции задал соответствующие вопросы Курбану Бердыеву.

— В целом мы рады победе. Беспокоит, что опять у соперника в конце был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог бы стать определяющим. Вызывает беспокойство начало второго тайма, где мы отдали инициативу. А так в целом провели неплохой матч, — сказал Бердыев.

— Можно сказать после этой победы, что борьба за выживание для казанцев закончилась?

— Мы готовимся от игры к игре. У нас есть определенные стратегические планы. Но многое будет зависеть от трех-четырех игр.

— Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?

— Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.

— Игроки опытные. Почему это происходит?

— Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст, потихоньку эти моменты выправим, — пообещал специалист.

«Рубин» одержал вчера важную победу, которая отодвигает от казанцев зону стыков. А то, что игра была равная и «серая», никто на финише чемпионата не вспомнит.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru
Справка

«Тосно» — «Рубин» 0:1 (0:0)

Гол:

0:1 75 Подберезкин.

«Тосно» Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Жигулев (Мелкадзе, 80), Полетанович, Нуну Роша, Галиулин (Рикардиньо, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.

«Рубин» Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Попов, Могилевец, Подберезкин, Нобоа, Жемалетдинов (Ахметов, 64; Сорокин, 88), Энаке.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Даже комментировать сей опус не хочется. "Серая" статейка. Может автору лучше будет про какую-нибудь яркую игру написать? Ну, там ЦСКА, например?
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    Анонимно 11 марта
    А может вы не будете советовать чушь , вам оно надо? писать про коней?
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    Анонимно 11 марта
    Это был сарказм, если Вы не поняли. Разве кони играют ярче? Мне приятней смотреть становление игры у Рубина. И огромное желание ребят, чтобы команда наконец побеждала. Просто, к сожалению, вчера был как раз в дороге и не смог посмотреть игру. Но вот более информативными для меня (по игре) были даже комменты пользователей на спортивных сайтах (многие из них от болельщиков других команд), чем статья. Уж простите, если задел
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  • Анонимно 11 марта
    Здравствуйте уважаемые болельщики ФК Рубин!
    С ПОБЕДОЙ Вас! Эта победа позволила немножко перевести дыхание. Но никакого успокоения быть не должно. Все - кто смотрел этот матч, наверное, обратили внимание, что в начале второго тайма Рубин «закачало» и только чудо спасло от неминуемого гола. С тревогой ожидал последние минуты игры. Команда выдержала, но пара моментов заставили вздрогнуть. После двух матчей с аутсайдерами можно подвести маленькие итоги. Нужна ли сейчас Рубину Лига Европы? Готов ли к ней сейчас Рубин? А главное – сможет ли Рубин дотянуться до заветного шестого места? Или команду ожидают тревожные матчи «за выживание»!? К сожалению, матчи показывают, что этот Рубин - не топ-команда. В топ - команде, как правило, - есть лидеры высочайшего класса, которые могут повести за собой и даже в одиночку решить исход матча. В Рубине их нет. Сейчас команду можно отнести к командам - середнякам чемпионатов второстепенных футбольных держав. Что такое Рубин в Российском чемпионате? Первые роли в Рубине играют «списанные» футболисты ведущих клубов. Это – Нобоа и Попов. Не в обиду им сказано. Но это позволяет оценить разницу в уровне Зенита, Спартака, других ведущих клубов и Рубина. Трезво взглянём на очевидные вещи. Наши ведущие команды выглядят в Европе весьма посредственно. Выглядеть «мальчиками для битья» всегда обидно. Такая же участь в Европе ожидала бы и наш клуб. Команда как костюм скроена из различных лоскутков, но пока такой костюм мне не нравится. Как и схема игры в пять защитников, которых свободно «возят» пара игроков чужой команды. Когда нет атаки и только несколько ударов по чужим воротам… Я за сильный атакующий Рубин! Впереди встречи с более серьёзными соперниками. Это и явится проверкой готовности команды. Да. У нас выдающийся главный тренер. Но пока - это и всё. К сожалению! Порадуемся ПОБЕДЕ, но задумаемся… Вперёд Рубин! Да. Смеётся тот, кто смеётся последним. Так дождёмся окончания чемпионата, посмеёмся и порадуемся за команду. Хотелось бы так! Другого не приемлем…ФК Рубин – не разочаруйте нас!
    Николай Иванович.
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  • Анонимно 11 марта
    Я вижу, что Артур Халилуллов расписывается в полной неспособности адекватного восприятия и футбола, и хоккея.
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    Анонимно 11 марта
    Не согласен с Вами. Вероятно,у Артура есть мелкие бытовые проблемы,которые мешают ему смотреть на мир,более спокойно,чем нам. Он мне нравится как журналист,всегда адекватен.
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  • Анонимно 11 марта
    Матч смотрел, понравилась и игра,и спортивная функциональность игроков. Есть двоякое впечатление. Очень приятно удивил Подберезкин. Интеллектуал, 0 брака в действиях,полная противоположность игре с Анжи. Если будет так играть,то у нас будет свой "Олег Иванов". Теперь об игре Рифата и Ильзата. Видно, ребята очень хотят играть,.и это желание,пока им больше мешает,чем даёт результат. Повторяется ситуация с Азмун. Причину вижу,скорее в отношениях с тренером,чем в мастерстве игроков,хотя с Азмун,ситуация была полная противоположная. Ощущение,что этих двух ребят хотят,или сломать,или продать,как других. Поэтому и двойная замена Ахметова,недовольство Жема,и неподписание контрактов с ними. ИМХО.
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    Анонимно 11 марта
    Что то я не понял видимо. Как старание Рифата могли помешать ему забивать? Азмун, при всем уважении к Рифату, футболист более высокого уровня. Это однозначно. И это, поверь, не только мое мнение. Мнение действительно специалистов. Ахметов играл как-то сам по себе, а не в команде. Хотя его замену объяснил Бердыев очень понятно - из-за стандартов, нужен был уже в конце, чтобы не пропустить со стандарта высокий Егор. А насчет контрактов тоже уже объясняли, что это сами футболисты, а вернее их хитромудрые агенты не хотели просто переподписывать контракты при переходе на новое юрлицо. А так то у них контракты до 2019, 2020 годов, еще не заканчиваются. Агент Ахметова требовал проставить в контракте обязательный пункт, что всегда Ахметов будет играть в основе. У агента Рифата (и Канунникова кстати) тоже были дополнительные требования (писали же). На требования Рифата и его агента клуб пошел, потому что цитирую: лично Бердыев заинтересован в этом игроке. Так что не знаю даже, что с твоими ощущениями
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    Анонимно 11 марта
    Вот только ненадо на меня давить,(вероятный "непогрешимый"),,я никогда не ставил в один ряд Азмун с Жема и Ильзатом. Местные и моложе,и мастерством пока не отшлифованы,да и талант Сердара другого уровня. Хотя,иранец тоже голами не балует весь год,неправда? Я выразил свое мнение,ИМХО. Ребята очень молодые по футбольным меркам,и сломать их с помощью игнора и такими,как ваши "истины",это как два пальца об асфальт.Сори за горячность (((
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    Анонимно 11 марта
    14.01. Ты вообще перечитай, что тебе человек написал. Про какие "истины" ты ему отвечаешь? Про то, что Сердар в ЛЧ грандам забивал? Что он и по сей день лучший форвард своей национальной сборной и помог им отобраться на ЧМ? А спады бывают у всех. Хотя он пашет и в полузащите и в защите, если нужно, при стандартах качественно. А Рифата даже в молодежную сборную сейчас не пригласили, понимая, что еще "сыроват". Это не значит, что у него нет потенциала. Вот и работают с ним, чтобы он раскрыл свой потенциал. Впереди матч со Спартаком, Рифат точно опять выйдет в основе, Ивелину играть нельзя. Шансы у него есть показать, на что способен. В том числе и во взаимодействиях с партнерами
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    Анонимно 11 марта
    Не, ну нормально. Азмуну в январе 23 исполнилось. Жемалетдинову в сентябре 23 исполнится. Так то Азмун "старик" прям по сравнению с Рифатом. Мне Рифат нравится, но просто ради справедливости
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    Анонимно 11 марта
    Давно пора их убрать. Пусть себя покажут в другом клубе.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Вероятно,Вы поклонник бакланомеринов?
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  • Анонимно 11 марта
    Автор 11:52. Вы не правы насчет Жемалетдинова и Ахмедова. Оба сыграли очень хорошо, внесли большой вклад в победу. Бердыев ими доволен, о чем и сказал. Ахмедова заменил только на последней минуте, в чем я вижу особую мудрость Бердыева. Ведь если бы Рубин пропустил в концовке, после замены Ахмедова, то Ахмедов остался бы без вины, без угрызений совести за пропущенный гол. Бердыев ему объяснил, что он его заменяет Сорокиным на случай стандартов. Жемалетдинов и Ахмедов-это будущее Рубина. У них огромный потенциал. Ядерный потенциал.
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    Анонимно 11 марта
    Может быть. Но об этом знал тренер и перед игрой,мог и должен был предупредить Ильзата о такой вероятности. А так,неприятно и мне как болельщику,и скорее всего и игроку.ИМХО.
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    Анонимно 11 марта
    Ильзату КББ сразу объяснил почему замена. Это даже в кадр попало при трансляции - сказал - из-за стандартов. И Ильзат снова стал улыбаться
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  • Анонимно 11 марта
    13:14. Во-первых, мысль о замене Ахмедова пришла Бердыеву спонтанно, именно в тот момент; во-вторых, Бердыев волен делать все для блага команды Рубина;
    в-третьих, Бердыев похлопал одобрительно Ахмедова и объяснил суть; в-четвертых, замена на последней минуте это тактический момент-затяжка времени, гашение пыла соперника.

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  • Анонимно 11 марта
    Слова автора: «но Рифат предпочел картинно упасть, чем поставить корпус и пробить в створ» Уважаемый Автор, перед тем как утверждать что либо, надо посмотреть футбол или посмотреть повтор того или иного момента! В том моменте, Рифата ударили по опорной ноге в штрафной площади! Где должно быть 100% Пенальти!
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    Анонимно 11 марта
    Не было там пенальти. Очки протри
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    Анонимно 11 марта
    Уважаемый мы с Вами на "ты" не переходили. А очки мне не нужны!
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  • Анонимно 13 марта
    Ничего себе «картинно упал»?!
    Да его там как косой скосили!
    За такое надо пеналь давать с желтой карточкой одновременно.
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