«Они играют не разумом, а эмоциями»: «Серая» победа «Рубина» выводит казанцев из борьбы за выживание

Как татарстанцы в столице Мордовии добились ключевого результата

«Рубин» в морозном Саранске одержал важнейшую победу (1:0), которая практически выводит казанцев из числа участников борьбы за выживание. Зачем столице Мордовии мундиаль, как Вячеслав Подберезкин реабилитировался за «транжирство» в Махачкале и по какой причине досадовал Рифат Жемалетдинов — в материале «Реального времени».

Зачем мундиалю Саранск?

Включение Саранска в число городов-организаторов ЧМ вызвало в свое время большое недоумение, учитывая то, что на это место претендовал, например, Краснодар. Волею случая казанский «Рубин», а вместе с ним и корреспондента «Реального времени», занесло накануне в столицу Мордовии. Случай этот называется «внезапный перенос домашней игры «Тосно» из Санкт-Петербурга». Живет в Саранске всего чуть более 300 тысяч человек, и, как следствие, более-менее приличных гостиниц здесь всего три, а, к примеру, «Макдональдсов» всего два. Местные жители с удовольствием рассказали вашему корреспонденту саранские «байки из склепа». Так, они подтвердили информацию о том, что из-за нехватки гостиниц предприимчивые горожане сдают свои квартиры по цене от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в период проведения ЧМ, а сами планируют покинуть пределы города, а то и республики.

Интересно, что в Саранске на момент стартового свистка было довольно холодно — минус восемь, тогда как Питере термометр показывал минус один. Напомним, что официальная версия переноса игры — «аномальные морозы» на берегах Невы. Действительность оказалась диаметрально противоположной.

«Рубин» играл вчера не на новой арене имени ЧМ, а на стареньком стадиончике при минимальном количестве зрителей



Многие переживут пропуск матча Тунис — Панама

Автор этих строк на сутки поселился в одной гостинице с «Рубином». Бесплатно наше издание постоялые дворы не рекламирует, отметим лишь, что это вполне рядовая, ничем не примечательная гостиница, каких в Казани не один десяток. Но, чтобы вы оценили масштаб проблемы, заметим, что у владельцев отеля нынче праздник. Сразу четыре сборные из числа участников ЧМ остановятся в данном отеле, ну а болельщикам, журналистам и прочим «простым смертным» придется искать жилье по космическим ценам или как-то пережить факт непопадания на матч Тунис — Панама. Думаю, многие переживут.

«Рубин» же играл вчера не на новой арене имени ЧМ, а на стареньком стадиончике при минимальном количестве зрителей. По нашим данным, из Казани собирался приехать «десант» фанатов до сотни человек. Поклонники «Тосно» замахнулись на двухтысячную армию поддержки. На деле же матч собрал в сумме не более полутора тысяч зрителей. Фанатские «секторы» «Тосно» и «Рубина» вместили идентично скромную аудиторию по 60—70 человек.

При всем при том это был матч прямых конкурентов в борьбе за выживание в РФПЛ. Перед игрой команды разделяло всего одно очко (казанцы на 11-м месте, питерцы на 13-м). Более того, «Тосно», судя по всему, подошло к игре в лучших кондициях. Пока «Рубин» традиционно на последних секундах упускал победу в Махачкале, «Тосно» одержало две победы в чемпионате над хабаровским СКА и в Кубке над «Лучем-Энергией» из Владивостока.

На правом фланге закрепился румын Энаке



Травма Азмуна как шанс для Жемалетдинова

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на удивление консервативен при определении стартового состава этой весной. Результат и сам рисунок игры в Махачкале вряд ли кого серьезно обрадовал, учитывая, что Бердыев и его клуб встречались с 15-й командой лиги. Тем не менее изменение в «старте» у «Рубина» было лишь одно, да и то вынужденное. Травмировался Сердар Азмун, что стало шансом для Рифата Жемалетдинова убедить тренера, что он готов к игре в «основе». Забегая вперед, скажу: не очень это удалось этническому татарину. Но партнеры после игры его поддержали.

— И Попов, и Жемалетдинов хорошо сыграли, и понятно, что нам проще играть, когда мы контролируем мяч. Понятно, что мы ждем, когда восстановится Азмун, но и с этими ребятами все было отлично, — поделился мнением с «Реальным временем» Кристиан Нобоа.



Кроме того, Федор Кудряшов отбыл дисквалификацию и занял свое законное место на левом фланге обороны, отправив в запас Олега Кузьмина — ведь на правом фланге закрепился румын Энаке. В остальном состав остался без изменений. Не выручивший в эпизоде с голом в ворота «рубиновых» в Махачкале Джанаев вновь оказался в «рамке», также как и возрастные «тихоходы» Гранат и Навас.

На старте матча казанцы создали некую панику у ворот Михаила Опарина, но до акцентированного удара дело так и не дошло. По первым минутам именно «Рубин» выглядел хозяином поля. Однако «гости» огрызнулись фланговым проходом Резиуана Мирзова, который на благо казанцев пробил прямо в руки Джанаеву. «Рубиновые» ответили разрезающим пасом Попова на Жемалетдинова, но Рифат предпочел картинно упасть, чем поставить корпус и пробить в створ. В целом же игра в первом тайме была равная. Наивно было полагать, что после неоднозначной игры с «Анжи» «Рубин» будет доминировать в матче с «Тосно», которое, как мы уже сказали, на ходу.

— Как оцениваете игру, почему не удался первый тайм? За счет чего удалось прибавить во втором? — спросил корреспондент «Реального времени» хавбека «Рубина» Кристиана Нобоа.

— Разница в забитом голе. Мы все равно искали возможности забить и именно во втором тайме это удалось сделать.

Погребняк простил «Рубин»

На первой минуте второго тайма «Рубин» должен был пропускать. Хаос воцарился во вратарской Джанаева, Жигулев прострелил, мяч отскочил к Павлу Погребняку, который не попал в пустые ворота. Этот момент стал самым острым для обеих команд к 47-й минуте матча. Питерцы продолжили давить, и вот уже Буйволов акцентировано бьет с линии штрафной, но тоже прямо в Джанаева.

Как и в Махачкале, «Рубин» во втором тайме начал отдавать инициативу. Но если в игре с «Анжи» это было обусловлено преимуществом казанцев в счете, то вчера стало плодом усилий «Тосно». Питерцы добавили в движении, включили прессинг и стали доминировать в центре поля. Видимо, Курбан Бердыев почувствовал неладное и заменил Жемалетдинова на Ахметова. Рифат не воспользовался своим шансом и сам это понял, поскольку с досады бросил перчатки на землю, уходя в подтрибунное помещение.

Подберезкин сумел реабилитироваться, забив гол ценою в три очка



Подберезкин отыгрался

К середине второго тайма казанцы сумели выровнять игру, а на 76-й вырвали победу. Кудряшов здорово подключился в атаку по флангу, последовал прострел в центр, откуда Вячеслав Подберезкин четко пробил в ближний угол 0:1. В игре с «Анжи» этот хавбек «запорол» как минимум два момента. И в целом тройка центральных хавбеков «Рубина» зримо прибавляет от игры к игре.

— В полузащите нашли уже взаимопонимание с Могилевцем и Подберезкиным, — уточнил автор этих строк у Кристиана Нобоа после игры.

— Это было легко сделать, потому что это достаточно умные игроки, с которыми приятно играть. Так что быстро нашли контакт и настроились.



— В концовке вновь чуть не пропустили, почему так происходит от матча к матчу?

— На самом деле, сложная ситуация, мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. У нас и в матче с «Анжи» был такой момент, здесь тоже едва не пропустили. Надо, наверное, больше концентрироваться, больше тренироваться и сделать выводы, почему происходят такие ошибки.

Что ж, вчера Подберезкин сумел реабилитироваться, забив гол ценою в три очка. Хотя «Рубин» на 90-й минуте опять чуть не пропустил, как это обычно происходит с казанцами в концовках матчей. На сей раз свою команду выручил Сослан Джанаев, однако корреспондент «Реального времени» на послематчевой пресс-конференции задал соответствующие вопросы Курбану Бердыеву.

— В целом мы рады победе. Беспокоит, что опять у соперника в конце был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог бы стать определяющим. Вызывает беспокойство начало второго тайма, где мы отдали инициативу. А так в целом провели неплохой матч, — сказал Бердыев.

— Можно сказать после этой победы, что борьба за выживание для казанцев закончилась?

— Мы готовимся от игры к игре. У нас есть определенные стратегические планы. Но многое будет зависеть от трех-четырех игр.

— Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?

— Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.

— Игроки опытные. Почему это происходит?

— Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст, потихоньку эти моменты выправим, — пообещал специалист.

«Рубин» одержал вчера важную победу, которая отодвигает от казанцев зону стыков. А то, что игра была равная и «серая», никто на финише чемпионата не вспомнит.



Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru