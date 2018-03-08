Хоккей «по правилам ММА»

Нижнекамская «волчья стая» в шаге от вылета из плей-офф

Этот матч нижнекамские болельщики запомнят, пожалуй, надолго. 249 минут общего штрафного времени и игра, разрываемая эмоциями, — таким выдалось третье противостояние «Нефтехимика» и «Трактора». Плохо лишь то, что завершилось оно третьим подряд поражением (2:3) татарстанской команды. Подробности — в материале «Реального времени».

Жены не помогли

Чемпионат для нижнекамской команды можно назвать успешным. С первых матчей «Нефтехимик» планомерно набирал очки и в концовке регулярки был в тройке сильнейших команд восточной конференции. Но в плей-офф нижнекамцы вышли все же с шестого места, потерпев ряд поражений под занавес чемпионата. Преимущество домашней площадки «Нефтехимик» потерял и стартовал в плей-офф на выезде. Находясь в шаге от победы в первом противостоянии, викторию волчья стая упустила в овертайме — 3:4. Неудача постигла команду Андрея Назарова и во второй встрече — «Трактор» так же оформил четыре шайбы, «Нефтехимик» — лишь одну.

И вот серия переехала в Нижнекамск. Болельщики, изрядно истосковавшиеся по любимой команде, забили «Нефтехим-Арену» практически под завязку. К слову, многих их них взбудоражили новости, появившиеся в интернет-СМИ в преддверии нижнекамской части первого раунда серии на вылет. И касались они легионеров команды: останутся ли в ней любимчик нижнекамской публики Дэн Секстон и недавний новобранец Эрик Густаффсон. Вопрос так и остался открытым. Но за час до начала встречи, когда стали известны составы команд, ни Секстона, ни Густафссона в протоколе не оказалось.

Тем временем интерес к матчу подогревал и сам клуб. Руководство пошло навстречу болельщикам и ввело весьма демократичные цены на билеты. Позднее в сети появился промо-ролик, в котором команду к игре с «Трактором» «готовят» жены хоккеистов. И форму постирали, и костюмы приготовили, и лед залили. А вдруг поможет? Не помогло.

Челябинцы вышли свежее



Три большинства — три шайбы

Челябинцы вышли свежее. В стартовом периоде «Нефтехимику» категорически не везло. Первое меньшинство команда заработала на 6-й минуте — Шиксатдаров отправился на скамейку штрафников за грубость. Первую оплошность «Трактор» простил. На 7-й минуте у челябинцев случилась очередная атака. Волгин вышел на перехват Гюнге, Полыгалов на помощь Гюнге, Нестрашил на Полыгалова. Все как в известной сказке — «бабка за дедку, дедка за репку». Гюнге остался на льду, остальные отправились на скамейку. В итоге форвард гостей все же свой момент реализовал, на старте 8-й минуты открыв счет.

Сказать, что «волкам» было трудно, значит не сказать ничего. Команда вгрызалась в лед, пытаясь всеми силами отыграть пропущенную шайбу. За 5 минут до перерыва сразу пять удалений на двоих заработали команды. Пока одни отдыхали на скамейке штрафников, оставшиеся члены «стаи» держали оборону у ворот Ильи Ежова. Но надолго их стараний не хватило. На 15-й минуте Виталий Кравцов удвоил преимущество челябинцев. Он же спустя пару минут оформил дубль, и Ежова сменил резервный голкипер Макаров.

«Трактор» играл очень слаженно и даже с таким преимуществом в счете нижнекамского воротчика в покое не оставлял. В концовке периода «Нефтехимик» играл пять на четыре, но оставшихся секунд для того, чтобы размочить счет, хозяевам не хватило, хотя пару потенциально голевых атак они все же создали.

Наибольшее внимание зрителей в этот момент встречи привлекла драка Павла Порядина



Бились, но победы не добились

Осталось неизвестным, что сказал своим подопечным в перерыве Назаров, но уверенности в действиях нижнекамцев во втором периоде прибавилось. Атака за атакой! Францоуз отбивал. На 5-й минуте отличный момент для взятия ворот был у Александра Авцина, но хоккеист не сумел вовремя сориентироваться у «рамки» челябинцев и принять шайбу. А открытый угол был так близок!

Если госпожа Удача и существует, то в этот день она была явно не на стороне нижнекамцев. Плюс ко всему меньшинство за игру высоко поднятой клюшкой команде «подарил» Порядин. «Волки» в следующую минуту сделали наконец-таки то, чего от них так долго ждали. «Нефтехимик» смог вывести шайбу из своей зоны, и здесь ошибся вратарь гостей — шайбу он отбил, но на синей линии ее принял Дмитрий Огурцов и снайперским броском поразил ворота «Трактора» — 1:3. Теперь надо было, что называется, зацепиться за игру.

Но зрелище на этом не закончилось. Порядин неудачно наехал на Францоуза, пошла цепная реакция, и хоккей сменился кулачным боем. Наибольшее внимание зрителей в этот момент встречи привлекла драка Павла Порядина. Молодой нападающий не стушевался перед габаритным челябинцем Марселем Шолоховым и под одобрительные возгласы трибун вышел из схватки победителем. Только вот победа в хоккее дается не за поединок в партере, а за забитые шайбы. Пара минут, очередная стычка и очередные удаления, удаления, удаления…

На экваторе матча «Нефтехимик» наконец завладел численным превосходством. Сходу ринулся в атаку, но защита «Трактора» выстояла. У ворот Францоуза было по-настоящему жарко. Особенно это стало заметно перед перерывом. «Волки» заработали большинство и обрушили на Францоуза целый шквал бросков. Были они на любой вкус, но на каждый у чешского воротчика был свой сейв.

У ворот Францоуза было по-настоящему жарко



Инициативу перехватили — дело за лидерством

В третьем периоде «Нефтехимик» со старта принялся давить «Трактор». Перевел игру к воротам Францоуза, и после очередного вбрасывания все-таки смог устроить шум на арене. Сергеев с передач Ганзла и Нестрашила хлестким броском от синей линии сделал счет 2:3. Нижнекамцы перехватили инициативу!

Правда, все больше создавалось ощущение, что соревнование на льду было не столько хоккейным, сколько бойцовским. Очередная потасовка, и автор первой шайбы нижнекамской команды отправился в раздевалку. В целом период хозяева могли занести себе в актив. Действовали они опаснее и увереннее, да вот только до овертайма одной шайбы так и не хватило — 2:3 в матче и 0:3 в серии. «Нефтехимик» в шаге от вылета из Кубка. Но команда Назарова не раз уже доказывала, что может выйти победителем из самой сложной ситуации. Сможет ли на этот раз — узнаем уже сегодня, в четвертом матче противостояния.

— Проигрываем серию 0:3. Но у нас есть как минимум одна игра. Продолжаем искать ключ к обороне и вратарю, но не можем забить. Так в целом была совершенно другая игра, не как предыдущие матчи. Если так будем играть, то все будет нормально, — сказал после игры главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров.



Кирилл Давкаев, фото hctraktor.org