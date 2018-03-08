Хоккей «по правилам ММА»
Нижнекамская «волчья стая» в шаге от вылета из плей-офф
Этот матч нижнекамские болельщики запомнят, пожалуй, надолго. 249 минут общего штрафного времени и игра, разрываемая эмоциями, — таким выдалось третье противостояние «Нефтехимика» и «Трактора». Плохо лишь то, что завершилось оно третьим подряд поражением (2:3) татарстанской команды. Подробности — в материале «Реального времени».
Жены не помогли
Чемпионат для нижнекамской команды можно назвать успешным. С первых матчей «Нефтехимик» планомерно набирал очки и в концовке регулярки был в тройке сильнейших команд восточной конференции. Но в плей-офф нижнекамцы вышли все же с шестого места, потерпев ряд поражений под занавес чемпионата. Преимущество домашней площадки «Нефтехимик» потерял и стартовал в плей-офф на выезде. Находясь в шаге от победы в первом противостоянии, викторию волчья стая упустила в овертайме — 3:4. Неудача постигла команду Андрея Назарова и во второй встрече — «Трактор» так же оформил четыре шайбы, «Нефтехимик» — лишь одну.
И вот серия переехала в Нижнекамск. Болельщики, изрядно истосковавшиеся по любимой команде, забили «Нефтехим-Арену» практически под завязку. К слову, многих их них взбудоражили новости, появившиеся в интернет-СМИ в преддверии нижнекамской части первого раунда серии на вылет. И касались они легионеров команды: останутся ли в ней любимчик нижнекамской публики Дэн Секстон и недавний новобранец Эрик Густаффсон. Вопрос так и остался открытым. Но за час до начала встречи, когда стали известны составы команд, ни Секстона, ни Густафссона в протоколе не оказалось.
Тем временем интерес к матчу подогревал и сам клуб. Руководство пошло навстречу болельщикам и ввело весьма демократичные цены на билеты. Позднее в сети появился промо-ролик, в котором команду к игре с «Трактором» «готовят» жены хоккеистов. И форму постирали, и костюмы приготовили, и лед залили. А вдруг поможет? Не помогло.
Три большинства — три шайбы
Челябинцы вышли свежее. В стартовом периоде «Нефтехимику» категорически не везло. Первое меньшинство команда заработала на 6-й минуте — Шиксатдаров отправился на скамейку штрафников за грубость. Первую оплошность «Трактор» простил. На 7-й минуте у челябинцев случилась очередная атака. Волгин вышел на перехват Гюнге, Полыгалов на помощь Гюнге, Нестрашил на Полыгалова. Все как в известной сказке — «бабка за дедку, дедка за репку». Гюнге остался на льду, остальные отправились на скамейку. В итоге форвард гостей все же свой момент реализовал, на старте 8-й минуты открыв счет.
Сказать, что «волкам» было трудно, значит не сказать ничего. Команда вгрызалась в лед, пытаясь всеми силами отыграть пропущенную шайбу. За 5 минут до перерыва сразу пять удалений на двоих заработали команды. Пока одни отдыхали на скамейке штрафников, оставшиеся члены «стаи» держали оборону у ворот Ильи Ежова. Но надолго их стараний не хватило. На 15-й минуте Виталий Кравцов удвоил преимущество челябинцев. Он же спустя пару минут оформил дубль, и Ежова сменил резервный голкипер Макаров.
«Трактор» играл очень слаженно и даже с таким преимуществом в счете нижнекамского воротчика в покое не оставлял. В концовке периода «Нефтехимик» играл пять на четыре, но оставшихся секунд для того, чтобы размочить счет, хозяевам не хватило, хотя пару потенциально голевых атак они все же создали.
Бились, но победы не добились
Осталось неизвестным, что сказал своим подопечным в перерыве Назаров, но уверенности в действиях нижнекамцев во втором периоде прибавилось. Атака за атакой! Францоуз отбивал. На 5-й минуте отличный момент для взятия ворот был у Александра Авцина, но хоккеист не сумел вовремя сориентироваться у «рамки» челябинцев и принять шайбу. А открытый угол был так близок!
Если госпожа Удача и существует, то в этот день она была явно не на стороне нижнекамцев. Плюс ко всему меньшинство за игру высоко поднятой клюшкой команде «подарил» Порядин. «Волки» в следующую минуту сделали наконец-таки то, чего от них так долго ждали. «Нефтехимик» смог вывести шайбу из своей зоны, и здесь ошибся вратарь гостей — шайбу он отбил, но на синей линии ее принял Дмитрий Огурцов и снайперским броском поразил ворота «Трактора» — 1:3. Теперь надо было, что называется, зацепиться за игру.
Но зрелище на этом не закончилось. Порядин неудачно наехал на Францоуза, пошла цепная реакция, и хоккей сменился кулачным боем. Наибольшее внимание зрителей в этот момент встречи привлекла драка Павла Порядина. Молодой нападающий не стушевался перед габаритным челябинцем Марселем Шолоховым и под одобрительные возгласы трибун вышел из схватки победителем. Только вот победа в хоккее дается не за поединок в партере, а за забитые шайбы. Пара минут, очередная стычка и очередные удаления, удаления, удаления…
На экваторе матча «Нефтехимик» наконец завладел численным превосходством. Сходу ринулся в атаку, но защита «Трактора» выстояла. У ворот Францоуза было по-настоящему жарко. Особенно это стало заметно перед перерывом. «Волки» заработали большинство и обрушили на Францоуза целый шквал бросков. Были они на любой вкус, но на каждый у чешского воротчика был свой сейв.
Инициативу перехватили — дело за лидерством
В третьем периоде «Нефтехимик» со старта принялся давить «Трактор». Перевел игру к воротам Францоуза, и после очередного вбрасывания все-таки смог устроить шум на арене. Сергеев с передач Ганзла и Нестрашила хлестким броском от синей линии сделал счет 2:3. Нижнекамцы перехватили инициативу!
Правда, все больше создавалось ощущение, что соревнование на льду было не столько хоккейным, сколько бойцовским. Очередная потасовка, и автор первой шайбы нижнекамской команды отправился в раздевалку. В целом период хозяева могли занести себе в актив. Действовали они опаснее и увереннее, да вот только до овертайма одной шайбы так и не хватило — 2:3 в матче и 0:3 в серии. «Нефтехимик» в шаге от вылета из Кубка. Но команда Назарова не раз уже доказывала, что может выйти победителем из самой сложной ситуации. Сможет ли на этот раз — узнаем уже сегодня, в четвертом матче противостояния.
— Проигрываем серию 0:3. Но у нас есть как минимум одна игра. Продолжаем искать ключ к обороне и вратарю, но не можем забить. Так в целом была совершенно другая игра, не как предыдущие матчи. Если так будем играть, то все будет нормально, — сказал после игры главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров.
Справка
«Нефтехимик» — «Трактор» — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
- 0:1 — 8 Гюнге (Бэйлен)
- 0:2 — 16 Кравцов (Кручинин)
- 0:3 — 17 Кравцов (Кручинин)
- 1:3 — 28 Огурцов
- 2:3 — 44 Сергеев (Нестрашил)
Счет в серии — 0:3
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