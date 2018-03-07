«Эти места называют «русскими Альпами» и сюда приезжают отдыхать с разных мест»

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 6: Златоуст

Фото: Иллюстрация из книги Джеймса Ридли

На днях вышла в свет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из этого труда, посвященный городу мастеров Златоусту.

«Русские Альпы»

В Златоусте мы провели три исключительно приятных дня. Город очень живописно расположен посреди холмов, с вершин которых открывается прекрасный вид. Нам сказали, что эти места называют «русскими Альпами» и сюда приезжают отдыхать с разных мест.

В Златоусте имеются литейное и механическое производства, а также оружейная фабрика (предприятие по изготовлению холодного оружия при Златоустовском казенном чугуноплавильном и железоделательном заводе, — прим. ред.), где, как нам сообщили, производится большинство клинков, сабель, кинжалов, штыков и касок для русской армии. В знаменитом старинном государственном Арсенале (здание на городской площади Златоуста, — прим. ред.) находится огромная коллекция этих предметов всех видов.

В городе, который впоследствии получил прозвище уральского Шеффилда (английский город, получивший в XIX веке международную известность своим сталелитейным производством, — прим. ред.), имеется множество мастеров по изготовлению холодного оружия. Старинный секрет изготовления дамасской стали был заново открыт полковником Аносовым (Аносов Павел Петрович (1796—1851) — русский горный инженер, ученый-металлург, крупный организатор горнозаводской промышленности, — прим. ред.), управлявшим Арсеналом, и в сочетании с исключительно красивой гравировкой это обстоятельство делает златоустовские клинки великолепными произведениями искусства. Кустари тоже выдают изумительные образцы своей продукции, нанося на них гравировку и т. д.

При Арсенале имеются интересный минералогический музей и выставка выпускаемых Кусинским заводом (ныне город Куса Челябинской области, — прим. ред.) замечательных статуэток и прочих изделий, отлитых из чугуна, который вроде бы малопригоден для этого. Всякий может их купить или заказать по своему эскизу; жаль, что они не продаются в нашей стране, ведь красота и изысканность этих безделушек были бы по достоинству оценены всеми, кто понимает, какого труда стоит их изготовить.

Фото humus.livejournal.com



Меня в сопровождении двух друзей пригласили в одну златоустовскую семью посмотреть образцы минералов. Одна из девушек предстала перед нами в русском костюме, который, наверное, носили лет 70—80 назад. Искусная многоцветная вышивка, замысловатая и весьма интересная конструкция делали его настоящим чудом рукоделия. К сожалению, подробно описать это одеяние может только женщина.

Серьезные крестьяне

Во время пребывания в Златоусте мы посетили несколько заброшенных рудников, где раньше добывали драгоценные камни. Для этого нам пришлось ехать по лесу (мы уже рассказывали, что такое поездка по русскому лесу) примерно 18 миль в сопровождении специально выделенных проводников. Эти рудники были в разное время созданы царскими указами для добычи драгоценных камней и редких минералов, но в настоящее время они заброшены. Мы потратили много времени на изучение отвалов породы, но не нашли в них ничего ценного. Другая часть нашего отряда поднялась на гору Большой Таганай.

Нахождение в одном месте в течение нескольких дней позволило нам лучше узнать жизнь русской железнодорожной станции. Почему-то в этих местах отсутствуют те, кого мы называем зажиточным средним классом. С раннего утра перрон заполняется крестьянами с семьями и домашним скарбом. Люди спят повсюду, ими заполнены все помещения станции. Преодолевая большие трудности, они приезжают сюда издалека по ночам и спят до прибытия своего поезда. Толпы крестьян, за которыми мы наблюдали, вероятно, совершали свои поездки в связи с наступлением уборочной страды.

Предназначенные для крестьян вагоны третьего класса — это просто крытые платформы, на которых перевозят крупный рогатый скот, лошадей, товары или солдат. Несколько досок для сидения и грубые полки для сна, установленные в концах вагона — вот и все удобства. Поскольку пассажиров в эти вагоны всегда набивается много, вероятно, ехать в таких условиях бывает крайне тяжело. Неизменным предметом быта русских крестьян является латунная урна, так называемый «самовар», в котором кипятят воду для чая, их любимого напитка.

Златоустовский вокзал. Конец XIX в. Фото mrlycien.livejournal.com

Чаепитие — непременная часть русской жизни. Чай ежедневно пьет вся страна. Русский чай совсем не похож на наш, он производится из китайского чайного листа, цвет его чуть-чуть темнее соломы, в него добавляют сахар и подают горячим в стеклянном стакане с долькой лимона. Это хорошо освежающий напиток. В первое время мы испытывали к нему предубеждение, но вскоре привыкли и уже не могли без него жить.

Еще одной особенностью русских железнодорожных вокзалов, которые, как правило, представляют собой прекрасные и огромные здания, является наличие в них вычурной и роскошной православной церкви, в которой постоянно молятся люди. Православие присутствует в каждом доме, чуть ли не в каждой комнате в иконах — картинах, изображающих Христа, Божию Матерь, святых и т. д. Они очень почитаемы, и, видимо, обладают чудодейственной силой, но я, не обладая компетенцией в этом вопросе, воздержусь от своих комментариев по этому поводу.

Русский крестьянин отличается необыкновенной серьезностью. Вы редко увидите его улыбающимся, возможно, он почти лишен чувства юмора. Скорее всего, это вызвано тяжелой и однообразной жизнью или является следствием крепостного права, которое было отменено в 1861 году покойным императором Александром II. Возможно, это связано со множеством причин.

Бойкие заводчане

Хотя мы видели несколько засеянных рожью полей, русские в этих местах не обрабатывают землю, несмотря на то, что она здесь очень плодородная, а климат почти такой же, как в Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Во время нашего пребывания в Златоусте погода была в основном хмурая, стоял туман, заставлявший вспомнить Шотландию в конце осени, температура воздуха временами понижалась до 48 градусов по Фаренгейту (8,9 градусов по Цельсию, — прим. ред.). Заводские работники более бойкие, чем их деревенские кузены. В случае возникновения трудовых конфликтов заводчане проявляют крайнюю жестокость, прибегают к насилию и портят имущество, что иногда требует вмешательства полиции или солдат.

Фото humus.livejournal.com

Условия труда на заводах России представляют определенный интерес. Государственные инспекторы тщательно контролируют предприятия, и без их согласия нельзя снижать и повышать зарплату. Человека можно уволить, если он отсутствует на работе более 3 дней подряд. Но как сообщил нам один чиновник, в дни поминовения святых (а это здесь праздник) или в случае рождения и смерти родственника люди уходят в загул на 3 дня, что, к сожалению, отрицательно сказывается на производственном процессе. В целом организация труда в этой стране отличается от нашей.

Кстати, единственные музыкальные инструменты, которые мы слышали или видели у крестьян, – это аккордеон и гармонь, хотя, наверное, существуют и другие.