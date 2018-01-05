«На нижегородской ярмарке, снабжающей товарами всю восточную Россию, можно приобрести все»

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 2: Нижний Новгород

Фото: academia.edu (Ярмарочная улица в Нижнем Новгороде)

В этом году выйдет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из этого труда, посвященный Нижнему Новгороду.

Восхитительная нижегородская ярмарка

Восхитительный, производящий глубокое впечатление Нижний Новгород предстал перед нами днем. Рядом с пристанью по левую сторону реки, вплоть до крутых береговых склонов, расположены старинные татарские укрепления, а справа — судостроительные верфи, где на стапелях стоят будущие речные баржи и пароходы.

Плата за проезд по рекам в России на удивление очень низкая. Плавание от Перми до Нижнего Новгорода составляет 1 488 верст, или примерно 880 английских миль, занимает 4 дня и обходится крестьянину всего лишь в 5 шиллингов 2,5 пенса.

Во время плавания по реке мы взяли на борт несколько сотен крестьян с семьями, и провели с ними двое суток. Эти мужчины, женщины и дети сидели на корточках на палубе со своими узлами, неизменными медными самоварами и никуда не перемещались.

Разумеется, все мы с нетерпением хотели попасть в этот знаменитый город, главным образом в связи с ежегодно проходившей там ярмаркой, которая к моменту нашего прибытия уже завершалась. Поднявшись на холм и пройдя через Кремль, мы по широкому плавучему деревянному мосту пришли на место ее проведения.

Персидские торговцы на нижегородской ярмарке

Раньше мы думали, что она проходит в открытом поле под временными навесами, в балаганах и т. д., и рассчитывали встретить там похожих на цыган торговцев. Но оказалось, что ярмарка размещается на огромнейшем участке земли, состоит из расположенных под прямым углом широких улиц со стационарными магазинами и складами, великолепной православной церковью и прекраснейшей крытой галереей. На ярмарке, снабжающей товарами всю восточную Россию, естественно, можно приобрести все. Здесь торгуют русские, персы, армяне, китайцы, японцы и другие. На наружных дверях у русских магазинов всегда висит икона, а ночью после закрытия заведений она освещается свечами.

Для того, чтобы читатель понял значение этой ярмарки, скажу, что в 1881 году на ней было приобретено товаров на 24 020 000 фунтов стерлингов, хотя сегодня эта цифра вроде бы меньше. Ярмарка проводится с июля по сентябрь, ее ежегодно посещают 200 000 человек. Как повлияет на нее дальнейшее развитие сети железных дорог, можно только гадать.

Прогрессивные русские, консервативные англичане

Побывав на ярмарке и приобретя там сувениры, мы вновь пересекли реку на дрожках и остановились у кромки крутого берега, откуда фуникулер доставил нас к очаровательному ресторану, где мы чуть позже поужинали. До вечера еще оставалось немного времени, и поскольку нам был выделен электрический трамвай, мы решили на нем покататься. Не зная его маршрута, мы на большой скорости понеслись по улицам мимо больших частных домов и построек. Это было предместье, столь же крупное, как в английских городах. Как было бы хорошо в чужом и незнакомом городе залезть на крышу трамвая, ехать и смотреть по сторонам, ведь это самый удобный способ познакомиться с его основными улицами.

Вернувшись к ресторану, мы отлично поужинали под музыку прекрасного женского оркестра. Фасад и балкон здания выходили на освещенные электричеством город и реку. Была удивительно прекрасная лунная ночь, на горизонте вспыхивали темно-красные сполохи — где-то вдали бушевал гигантский лесной пожар.

Нижний Новгород

Наблюдая это зрелище, наслаждаясь кофе и сигарами, я вспомнил свою родину, Великобританию, где внедрение всяческих новшеств, призванных облегчить жизнь горожан, происходит крайне медленно, тогда как в отдаленных местах земного шара они уже стали привычными. Разумеется, перемены, вызванные стремительным развитием техники, все равно наступят. Но и дожидаться их, сложа руки, тоже не стоит. Английские муниципалитеты должны использовать то, что уже вошло в обиход в остальном мире, или поручить сделать это готовым пойти на риск людям, предоставив им соответствующие финансовые гарантии на случай неудачи. Тем самым общественность сможет приобщиться к новациям. Я вынужден заявить об этом после того, как убедился, что в России и ряде других стран созданы более комфортные условия для людей, чем у нас.

В 11.00 мы выехали на поезде из Нижнего Новгорода в Москву, и прибыли в нее в 10.30 утра 27 августа. Температура в вагоне достигала 89 градусов по Фаренгейту (31,7 градусов по Цельсию. —прим. ред.). После короткого пребывания в Москве и получасового завтрака мы отправились в Санкт-Петербург, куда приехали в 6.30 утра 28 августа.