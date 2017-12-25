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«Мы посетили в Казани базар, где заправляют татары, и купили множество диковинок»

07:00, 25.12.2017 17

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 1: Казань

«Мы посетили в Казани базар, где заправляют татары, и купили множество диковинок» Фото: iske-kazan.ru

В будущем году выйдет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» два отрывка из этого труда, посвященные Казани.

Казань

25 августа, предвкушая что-то потрясающее, мы подошли к казанскому причалу. Мостки, по которым мы сходили с парохода, по этому случаю были покрыты коврами, а на пирсе нас ожидали городской голова и другие хозяева города. Градоначальник произнес проникновенную речь на французском языке, с ответным словом выступил руководитель нашей делегации (имеется в виду Сергей Николаевич Никитин (1851—1909 гг.) — русский геолог, академик, — прим. ред.). Заметим, что местные власти часто встречали нас таким образом. После этой формальной процедуры мы сели в заранее составленный из вагонов конки поезд и в сопровождении многочисленной конной полиции отправились в город, который находится примерно в 4 милях от пристани.

Конка, связывающая город с портом, проложена по высокой искусственной насыпи, сделанной, чтобы рельсы не заливало во время весеннего паводка. По этой же причине многие дома стоят здесь на высоких сваях. С обеих сторон пути лежало такое количество пиломатериалов, которое я видел только в канадской Оттаве, и они были уложены исключительно аккуратно. Оказывается, во время паводка плавающую древесину подводят к этим местам, а когда вода уходит, ее укладывают в штабеля.

1880—1890. Панорама Кремля. Фото humus.livejournal.com

Вскоре мы оказались в Казанском университете, где нас, как всегда, ждал хлебосольный русский прием. Пообедав, мы сели в дрожки и поехали в татарскую деревню в 3 милях отсюда. Татарки, находясь рядом с нами, закрывали свои лица платками, рядом с селением располагалось магометанское кладбище, где на могилах лежали камни с арабскими надписями. Местные старики разрешили нам присутствовать при молении в соседней мечети и даже позволили не снимать обувь внутри нее, хотя сами разулись. Интерьер храма оказался очень скромным, но достаточно уютным, безо всяких украшений, в нем было большое окно с зеленым стеклом в восточной стене, при этом единственной мебелью здесь являлся амвон (имеется в виду минбар — кафедра, — прим. ред.). Как это было не похоже на роскошные православные храмы!

Затем мы посетили базар, где всем заправляют татары, и купили множество диковинок: восхитительные изделия из кожи, сапоги, ботинки, женские туфли, татарские шапки, шубы и несколько удивительных старинных вещичек. Торговец-татарин — колоритная личность, он носит длинный черный халат, а на макушке — черную тюбетейку. Борода и усы делают его больше похожим на муллу, чем на торговца.

С базара мы отправились в древний Казанский кремль, вблизи которого находятся многочисленные старинные оборонительные сооружения, а внутри расположена знаменитая башня (имеется в виду башня Сююмбике — сторожевая башня Казанского кремля, — прим. ред.). Не без труда поднявшись на нее, мы узрели лежащие внизу прекрасный город и его окрестности. У входа в Кремль стоит огромная и великолепная православная церковь Казанской Божией Матери (имеется в виду собор Казанского Богородицкого монастыря, разрушенный в советское время, — прим. ред.). Внутри нее множество икон и других ценнейших реликвий, а стены и своды покрыты фресками с ликами святых. Раньше здесь хранилась знаменитая Казанская икона Божией Матери. Этот известный символ православия, якобы обладающий чудодейственной силой, был увезен отсюда в Москву Иваном Грозным, а затем взят Петром Великим в Санкт-Петербург. Ныне он находится в соборе Казанской иконы Божией Матери, построенном в 1811 году (в Казани эта икона явилась в 1579 году, но Иван Грозный ее не увозил. В 1721 году из Москвы в Казанский кафедральный собор был перенесен один из ее списков. Сам же подлинник был похищен в 1904 году в Казани и бесследно исчез, — прим. ред.). Чтобы читатель мог представить ценность этой религиозной святыни, замечу, что стоимость ее золотого и серебряного оклада, имеющего размер 3х2 фута и украшенного драгоценными камнями, оценивается в 15 000 фунтов стерлингов. Позднее мы смогли увидеть эту икону в Санкт-Петербурге.

«У входа в Кремль стоит огромная и великолепная православная церковь Казанской Божией Матери». Фото humus.livejournal.com

Прощание с Казанью

25 августа мы посетили местный музей и картинную галерею с замечательными коллекциями произведений искусства, древностей, минералов и иных восхитительных экспонатов, в том числе редких и ценных монет. Замечу, что все музеи в восточной части России обладают тщательно описанными ценнейшими нумизматическими собраниями. Изначально мы не надеялись увидеть в этих местах такие заведения, а они, оказывается, имеются во всех городах на востоке страны. Как было бы хорошо для духовного развития нашего народа, если бы они появились в провинциальных городках Англии.

Городской голова и власти Казани пригласили нас на обычный в таких случаях русский обильный ужин, устроенный в прекрасном здании Дворянского собрания. Как всегда, играл замечательный оркестр, так что мы очень приятно провели этот вечер. Мне посчастливилось сидеть рядом с джентльменом, который занимал в Казани должность мирового судьи, и, замечу, он добился ее своим трудом. На ужине градоначальник произнес короткий спич на английском языке — это был единственный случай за все время нашей экскурсии по России, когда мы слушали родную речь. Когда мы на большой площади садились в вагоны конки, нас громко приветствовало множество людей. Площадь и здание Дворянского собрания были богато украшены в честь недавнего визита в Россию президента Франции месье Фора (речь идет об официальном визите в Россию президента (с 1895 года) Франции Феликса-Франсуа Фора (1841—1899), состоявшемся 11 (23) — 14 (26) августа 1897 года, — прим. ред.). Возможно, толпа решила, что мы имеем какое-то отношение к этому мероприятию. Как бы то ни было, энтузиазм ее был огромным.

Казань была захвачена у татар царем Иоанном Васильевичем в 1552 году. Позднее для распространения современной культуры в этих полудиких местах здесь был основан очень крупный университет. Казань — важный центр кожевенной промышленности России. Сочетание старинных и современных зданий делают ее местом привлекательным для путешественника. Мы всегда будем благодарны тем, кто предоставил нам возможность побывать в этом удивительном городе.

Пристани на Волге. Фото humus.livejournal.com

25 августа мы отправились вниз по Волге, периодически совершая короткие остановки для геологических изысканий. Стояла сильная жара — 82 градуса по Фаренгейту в тени (27,8 градусов по Цельсию, — прим. ред.). Мимо нас проплывало множество судов, но по причине обмеления русла реки навигация в тот год была сложной. Ночью наш пароход сел на мель. Через некоторое время нас с нее стащило с помощью троса другое судно. Тем временем погода улучшилась, и около 12 часов дня 26 августа мы увидели перед собой Нижний Новгород.

Игорь Кучумов
ОбществоИстория
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 25 дек
    Хорошее начало. Если будет ещё, почитаю
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  • Анонимно 25 дек
    Этот путешественник более сдержан в описании татар. Остальные просто поливали грязью
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  • Анонимно 25 дек
    Интересно, про какую мечеть идет речь в тексте? Возле магометанского кладбища (а имеется в виду кладбище в Ново-татарской слободе) было несколько мечетей: мечеть "Ак", мечеть "Иске Таш" и Мечеть "Розовая". Вот какая из них-то?
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    Airat Faizrakhman 02 февр
    Казаковская мечеть - 1875 г постройки
    Сенная - то же рядом с кладбищем, о котором к тому времени уже должно быть не помнили
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  • Анонимно 25 дек
    про другие города тоже хочется почитать, как иностранцы видели нашу страну
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    Анонимно 25 дек
    Вы в другие издания загляните, это региональный издатель. И мы любим читать про самих себя
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    Анонимно 25 дек
    Татарстан- не россия
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  • Анонимно 25 дек
    У нас в Татарстане все религии живут в дружбе
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    Анонимно 25 дек
    Но языки уничтожают
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  • Анонимно 25 дек
    Хаман шул бер балык башы. :)
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  • Анонимно 25 дек
    Про Нижний Новгород будет?
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    Анонимно 25 дек
    Будет, будет в разделе международные отношения
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  • Анонимно 25 дек
    язык в цепи не закуешь история казани и казанской губерни была и будет всегда.. как татарскиий язык потому что у него глубокое тюрское начало
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  • Анонимно 25 дек
    С чего это Казанское ханство было "полудиким"? Уж оно точно, было более развитым, ем русское государство, которое после захвата Казани ,довело его до полудикого состояния.
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    Анонимно 26 дек
    Ну Вы сами и ответили
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    Анонимно 26 дек
    В 1558г, через 6 лет после взятия Казани, появляется первая история Казанского ханства - "Казанский летописец". Автор - человек очень осведомлённый, длительное время бывший при казанских ханах чем то вроде секретаря- референта, начальника канцелярии и хранителя архивов. Сообщаемые им сведения подтверждаются из независимых источников. В казанском ханстве всё было как у всех - заговоры, убийства, отравления, клятвопреступления... Чего там не было, так это прекрасной сказки о древней, великой Казани павшей в неравной борьбе с "русскими варварамик». История Казани начинается в середине 15го века, после того как татарский хан захватил междуречье Волги и Камы, основал ставку, на берегу р.Казанки, которая со временем разрослась в город. Из походов на окрестные земли приводились пленники которым предлагалось принять ислам, те кто соглашался становились татарами. Современные казанские татары, в своей основе смесь окружающих их финно угров, каждый третий потомок русс ого. В Казанском ханстве было две партии - про русская, жившая за счёт посреднической торговли между Русью и странами востока и про турецкая, жившая за счёт набегов и работорговли. Вся столетняя история Казанского ханства это череда набегов на Русь с последующим походом русского войска к Казани. Утвердив на казанском престоле про русского хана, русское войско уходило домой.Затем в Казани происходил очередной переворот и всё начиналось с начала. Большую роль в падении Казани сыграла ханша Сеюмбике. Она была женой 4х ханов. Её целью было посадить на трон собственного сына и к этой цели она шла по трупам. После того как заговор с целью отравления последнего мужа провалился, муж отправил её с сыном в Москву. Скончалась она в Касимове, там же и похоронена. Её сын крестился и поступил на службу к Царю. После проведённого расследования, последнему законному хану Казани, стал ясен масштаб заговора. Он отрёкся от престола в пользу Ивана Грозного и вместе с большинством аристократов и казной уехал в Москву. Так Иван Грозный стал царём не только Руси но и Казанского ханства. Однако когда посланный царём воевода прибыл в Казань, выяснилось что там произошёл очередной переворот. В 1552г , Иван Грозный не завоёвывал Казань а подавлял мятеж в своём городе. Переворот признали только часть татар, удмурты и луговые черемисы. Другая часть татар, во главе с бывшим ханом, черемисы горные, чуваши и мордва приняли участие в походе на Казань. Так как большая часть аристократии перешла на сторону Руси, то организовать оборону было не кому. У мятежников были пушки, но воспользоваться ими они не смогли. В результате русские установили свои пушки на осадных башнях и метким огнём согнали мятежников с крепостных стен. Затем взорвали крепостную стену. Первыми в город ворвались астраханские татары. Организованного сопротивления в самом городе не было. Хан мятежников сдался простому русскому войну без сопротивления, затем крестился и поступил на службу к царю. Вот собственно говоря и вся история. Последующая история это часть истории России.


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  • Анонимно 25 дек
    Улыбнуло ..."25 августа мы отправились вниз по Волге, периодически совершая короткие остановки для геологических изысканий...
    Тем временем погода улучшилась, и около 12 часов дня 26 августа мы увидели перед собой Нижний Новгород". Вроде как Нижний Новгород находится выше по течению.
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