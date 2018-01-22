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«Нам сказали, что история башкир пока еще не изучена, и никто не знает, откуда и когда они сюда пришли»

07:00, 22.01.2018 23

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 3: Уфа, станция Аша и Миньярский завод

«Нам сказали, что история башкир пока еще не изучена, и никто не знает, откуда и когда они сюда пришли» Фото: rb21vek.com

В этом году выйдет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из этого труда, посвященный Уфе, Аше и Миньяру.

В Уфе

Не без некоторого сожаления покинув в 10 часов вечера Самару, мы в 2.45 следующего дня прибыли в Уфу. Было очень жарко, температура воздуха в тени достигала 84 градусов по Фаренгейту (28,9 градусов по Цельсию, — прим. ред.). Сидя в дрожках, мы в облаке пыли въехали на высокий холм, с которого открывалась прекрасная панорама. Отсюда мы проследовали через магометанское кладбище (ныне историко-мемориальное Мусульманское кладбище, город Уфа, ул. Алтайская, 19, — прим. ред.), принадлежащее башкирам — проживающей в этих местах народности, совершенно непохожей на русских. Нам сказали, что их история пока еще не изучена, и никто не знает, откуда и когда они сюда пришли (на самом деле это не так: к 1897 году наука уже располагала сведениями об истории башкир, — прим. ред.).

Двигаясь в туче пыли дальше, мы прибыли к зданию местного музея (Уфимский губернский музей располагался по нынешнему адресу: ул. Пушкина, 85/1, — прим. ред.), где нас исключительно вежливо и гостеприимно приняли городской голова (Маллеев Александр Александрович (1848—1906) — городской голова Уфы (1893—1905 годы), — прим. ред.) и другие уфимские чиновники. Наряду с проявлением такой учтивости нас очень удивило наличие в столь отдаленном и практически неизвестном на Западе месте такого замечательного заведения с разнообразной и очень интересной экспозицией, включающей даже огромные кости мамонта (первые кости мамонта поступили в фонды музея от стерлитамакского исправника Я.Б. Панфилова, — прим. ред.). У нас еще будет повод рассказать об этих учреждениях на востоке России.

Уфа. Фото nesiditsa.ru

Изумительный театр

Вернувшись в вагон поезда и отобедав, некоторые из нас совершили далекую и опять же пыльную поездку в театр, который представляет собой изумительное деревянное сооружение (двухэтажный Видинеевский летний театр, построенный в 1894 году; находился в нынешнем саду им. С.Т. Аксакова и был снесен за ветхостью в 1991 году, — прим. ред.). В очередной раз нас ждало открытие, на этот раз восхитительная постановка драмы из времен Ивана Грозного. Нам пересказали содержание пьесы. Она оказалась крайне занимательной, а игра актеров почти не отличалась от английской сцены.

Сам театр находится в саду, и в антрактах зрители выходят погулять на свежем воздухе (Видинеевский сад, ныне сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, — прим. ред.). В это время оркестр играет для них музыку. По звонку зрители возвращаются на свои места. Случайно наш визит совпал с юбилеем одной из великих княгинь, по этому поводу был организован фейерверк, еще больше украсивший вечер.

Размеры культурных заведений в Уфе, образовательный уровень большинства ее жителей, архитектура домов и зданий, гостеприимство городских властей и все остальное заставили нас полностью пересмотреть наши прежние предвзятые представления о востоке России. Раньше мы думали, что Уфа находится в полудикой местности, но это оказалось не так. Большинство относительно крупных городов имеет большой потенциал, они активно разрастаются и благоустраиваются, открывая тем самым большие перспективы для этой малоизвестной нам части Европы.

Видинеевский летний театр. Фото mkset.ru

Аша и Миньяр

Отправившись из Уфы 4 августа в 3.30 утра, мы прибыли на станцию Аша (ныне город Челябинской области, — прим. ред.), а оттуда направились пешком в Миньярский завод (ныне город в Ашинском районе Челябинской области, — прим. ред.) для изучения геологического строения этой местности. Это была одна из самых изматывающих прогулок, когда-либо предпринятых путешественниками. Однако усталость и сильная жара во многом компенсировались видом прекрасной реки Сим, несущей свои воды среди чудесных горных ландшафтов. Наш немецкий коллега заметил, что эти места напоминают ему пейзажи гор Харц (горы на севере Германии, — прим. ред.).

Предвидя, что ужасный зной вызовет сильную жажду, я поспешил доверху наполнить простоквашей свою карманную фляжку, забыв, однако, что жара и движение усиливают брожение. Вскоре в кармане моего плаща раздался сильный хлопок. В результате фляжка пришла в негодность, одежда перепачкалась, но, главное, теперь мне нечем было промочить горло! К счастью, меня выручил любезный служащий Миньярского железоделательного завода (ныне Миньярский метизно-металлический завод, — прим. ред.), за что я до конца жизни ему благодарен.

Наверное, многим будет интересно узнать, что русские в жару употребляют отличное светлое пиво, чай, вино и хорошо освежающий шипучий напиток под названием «квас» — это что-то вроде нашего лимонада, но с иным вкусом. Несколько худший сорт кваса готовят из черного хлеба.

Миньяр. Фото ok.ru

Покинув местность, где, как говорят, за лето может не выпасть ни капли осадков, а все вокруг выжжено зноем, мы прибыли в область, на климат которой влияют Уральские горы. Прохладная атмосфера оказалась очень кстати, ибо из-за плохой воды и жары наши люди стали болеть. К счастью, в составе нашего эшелона имелся вагон-лазарет. В нем лечили дизентерию и прочие болезни, а также вывихи и небольшие травмы, которые во время этой поездки получили некоторые ее участники.

Прибыв в Миньярский завод в 2.34 пополудни, мы посетили здешнее крупное железоделательное предприятие, где впервые увидели использование лигроина в качестве топлива для производства пудлингового железа, дров для снабжения газом печей Сименса, а также другие любопытные премудрости русского металлургического производства.

Игорь Кучумов
ОбществоИстория
комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 22 янв
    Ну часть башкир угорского просисхождения иштяки-остяки-ханты.
    ну а часть такого же как и татары.
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    Анонимно 22 янв
    и все они башкиры.
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    Анонимно 22 янв
    Так это просто местные особенности. как мишары у татар
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    Анонимно 04 марта
    Как раз "та часть такого же как и татары" и является финно-угорской. Согласно последним генетическим исследованиям казанские татары имеют общее происхождение с финно-угорскими, балтскими и восточно-славянскими народами. А башкиры как известно включили в свой этнос часть финно-угорских народов. Так уже к 13 веку остатки племен древневенгерской конфедерации вошли в состав конфедерации башкирских племен. В Европе их уже тогда считали башкирами. Это нормальное явление для номадов того времени, когда относительно стабильные племена объединялись в конфедерации под водительством другого племени перенимая его самоназвание в качестве названия всей конфедерации. В нашем случае таким племенем оказались башкиры.
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  • Анонимно 22 янв
    Сейчас Миньяр и Аша уже не входят что ли в Башкирию? Удивлен, что Челябинская область забрала этот хороший кусок.
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    Анонимно 24 янв
    Вся Челябинская область - земля татарская.
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  • Анонимно 22 янв
    Уфа в дореволюционные и даже в советские времена была очень уютной. Сейчас эти безобразные строения, аляповатые вывески и в целом неухоженный вид портят все впечатление.
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  • Анонимно 22 янв
    кучумову спасибо за интересные отрывки
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  • Анонимно 22 янв
    Откуда же они действительно возникли?
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    Анонимно 22 янв
    Башкиры больше сохранили кочевых традиций, чем татары. За что им уважуха.
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    Анонимно 22 янв
    Например? Что за традиции на сегодняшний день?
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    Анонимно 22 янв
    Просто съездите в Баймакский, Хайбуллинский, Зилаирский или Бурзянский район. Сами все увидите. Их отношение к природе, их быт, фольклор, кухня (вкусности из конины, много кисломолочки), национальная одежда. Все в них выдает недавних кочевников. Это надо видеть и прочувствовать этот дух. Казахи тоже молодцы в этом плане.
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    Анонимно 22 янв
    Вот сейчас все брошу и поеду смотреть как башкиры черт знает где конину кисломолочкой запивают, в то время когда у меня в Арском районе и коней разводят и кумыс разливают.
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    Анонимно 23 янв
    Тогда не задавайте глупых вопросов. Коней в РТ значительно меньше разводят, чем в Башкирии или Якутии.
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    Анонимно 24 янв
    На самом деле истинные татары - эти башкирские татары и есть.
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  • Анонимно 23 янв
    Башгирдами называли венгров. Ибн Фадлан, Тарджуман, Гарнати, Идриси и прочие авторы средних веков имели в виду венгров, когда писали о каких-то баджгардах-паскартах-баджгирдах-башгирдах. Под натиском булгар и татар-кимаков (потом еще и печенегов) венгры-башгирды (их самоназвание тогда было баджгар) были вынуждены переселиться на Придунавье, но небольшая их часть осталась в Верхнем Прикамье. Именно они первыми приняли подданство Москвы (Курбский, Шуйский, русские летописи) и с тех пор, кто добровольно принял московитское подданство, начали называть башкирами, зачисляли их в отдельное привелигированное башкирское сословие. Первыми башкирами в истории Московии были черемисы Алатырьского уезда (небольшая их часть, которая выступала против своих соплеменников во время Черемисских войн). Предводителем этих черемис был некто Ямаш, и этот улус чересских башкир назывался улусом Ямаша. Далее башкирское звание получили небольшая часть удмуртов Сарапульского уезда, далее - часть татар Елабужского уезда. С продвижением на восток границ Московии башкирские привелегии у этих люднй отобрали, и перевели их в обычные ясачные. Башкирство так постепенно передвигалось на восток: появились башкиры Чистопольского уезда, Бугульминского, Мензелинского. У чистопольских татар потом башкирские чины отобрали и в башкиры зачислили татар Белебеевского, Бирского, Уфимского, Кунгурского уездов. Они должны были лхранять границы государства. Те, кто называет себя сегодня истинными башкирами (башкиры Зауралья, потомки татар Ногайской орды и Сибирского ханства) получили башкирский чин позже всех. Кстати, родоплеменное разделение у них говорит о том, что все они - самые настоящие татары, татары Чингизхана, все эти племена упоминаются в исторических источниках как татарские (табын, барын, катай, телеу и т.д.)
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    Анонимно 23 янв
    бред
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    Анонимно 24 янв
    Это уже давно доказано венгерскими учеными. Там в школах учат, как ибн Фадлан обнаружил на волго-Урале венгров-башгирд, как Идриси описывал венгров-баскирд Верхнего Прикамья и т.д.
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    Анонимно 23 янв
    Ну опять эта песнь... Со своими тараканами сначала разберись, анонимный историк.
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    Анонимно 24 янв
    Это у вас тараканы в голове. Официальная отечественная история - целиком лживая. В той части, в которой говорится о каких-то тюркских башкирах, о "Добровольном присоединении какой-то мифической "Башкирии" к Московии. Последнее до того задело З.Валиди, он в свем труде "История башкир" пишет, что сказка называемая "Добровольное происоединение Башкирии к Росии" - самая великая ложь советских "истриков". Он приводит факты, конкретные факты, конкретные исторические личности и исторические документы, которые показывают, как все это было кроваво и жестоко, Все это было не Присоединение какой-то несуществующей Башкирии, а завоевание Ногайской орды. Он там ни разу не упоминает башкир, там все время говорится о каких-то ногайских беках или мурзах, нападение ногайских отрядов Уфу, Мензелинску, и о том, как истребили ногайцев московитские отряды и выгнали их из родных земель.
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    Анонимно 04 марта
    Это уже фолькхистори. Башкиры - изначально входили в конфедерацию огузских племен, и даже если считать что было некое угорское племя башкир, то в огузской среде они бы уже тогда тюркиризировались. Арабские средневековые историки пишут, что башкиры пришли на Урал вместе с печенегами, когда были изгнаны из Приаралья союзом кипчаков, кимаков, огузов. Это где-то 9 век именно тогда они и обосновались на Урале, из-за них и ушли венгры на запад. Часть остатков племен венгерской конфедерации вошла в конфедерацию возглавляемую башкирскими племенами. В средневековье не существовало татар в современном понимании. Тогда жители Руси татарами называли монголов, потом в Российской империи это стало обозначением вообще всех тюрков. В средневековой Европе татарами обзывали практически все азиатские народы. Поэтому когда фолькхисторики пишут про средневековый татарский этнос - это не более чем миф. Особенно этим увлекаются фрики Еникеев и Китабчы. Они не только размножают небылицы придуманные ещё Л.Гумилевым, но и вносят свои выдумки. Например они пишут, что якобы в 7 веке (именно так) возникла некая империя татар в которую входила Волжская Булгария и Кимакский каганат и что современные татары их преемники))) У этих ребят не большие проблемы с хронологией исторических событий, и вообще с историей но и большой этноцентризм. А что касается казанских татар, то они не имеют отношения к тем тюркским и монгольским кочевникам Орды. Генетически они близки к финно-уграм, русским, балтам. И предки казанских татар вели оседлый образ жизни и не имели клановой структуры и они не имеют отношения к кланам тюрко-монгольских племен Орды. Да и этноним "татары" приживался у казанских не сразу, а процесс шел постепенно. В 19 начале 20 века шли споры насчет самоидентификации. Тут и булгаризм как общемусульманская (конфессионизм) идентичность, и булгаризм как этническая идентичность (Ваисов), и татаризм (Марджани), некоторые просто предпочитали называть себя просто тюрки, были и те кто называл себя "нугай" (как пишет Марджани). Но окончательное,официальное принятие этнонима "татар" произошло после революции в начале 20 века. Т.е. процесс шел так же, как у украинцев. У них тоже в начале 20 века "украинец" победил "малороса" и "русина". А до этого весь 19 век были споры "русофилов" и "украинофилов".
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  • Анонимно 27 янв
    Что interesing о башкир до 87 % является высокая% от R1b, будучи единственной группой в регионе и в целом в России и, возможно, во всей Евразии, имеющую такую ​​высокую% от halpogroup R1b, что делает их генетически ближе к Западной Европы, Современная концентрация R1b максимальна в Европе: в южной Англии около70 %, в северной и западной Англии, Испании, Франции,Уэльсе, Шотландии, Ирландии — до 90 % и более,у басков — 88,1 %, испанцев — 70 %, бельгийцев — 63 %, итальянцев — 40 %, немцев — 39 %, норвежцев — 25,9 % и других. У народов Восточной Европы встречается значительно реже. У осетин Алагира - 43 %, чехов и словаков — 5 %, беларусов — 4,2 %, русских — от 2,8 % до 21,3 %, украинцев — от 2 % до 18,9 %. На Балканах — у греков — от 13,5 % до 22,8 %, словенцев — 21 %, албанцев — 17,6 %, болгар — 17 % хорватов — 15,7 %, румын — 13 %, сербов — 10,6 %, герцеговинцев — 3,6 %, боснийцев — 1,4 %.
    На Южном Урале широко распространена у башкир —максимальные концентрации до 87 %,в среднем 47%
    На Кавказе найдена уЧто interesing о башкир является высокая% от R1b, будучи единственной группой в регионе и в целом в России и, возможно, во всей Евразии, имеющую такую ​​высокую% от halpogroup R1b, что делает их генетически ближе к Западной Европы, Современная концентрация R1b максимальна в Европе: в южной Англии около70 %, в северной и западной Англии, Испании, Франции,Уэльсе, Шотландии, Ирландии — до 90 % и более,у басков — 88,1 %, испанцев — 70 %, осетин — 43 % и армян — 32,4 %.
    В Турции достигает 16,3 %, Ираке — 11,3 % и в других странах Западной Азии.
    В Центральной Азии обнаружена, в частности, у туркменов — 36,7 %, узбеков — 9,8 %, татар — 8,7 %
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  • Анонимно 17 марта
    Этот англичанин наверное очень сильно удивился, если бы узнал что большинство башкир им кровные родственники.
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