«Нам сказали, что история башкир пока еще не изучена, и никто не знает, откуда и когда они сюда пришли»

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 3: Уфа, станция Аша и Миньярский завод

В этом году выйдет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из этого труда, посвященный Уфе, Аше и Миньяру.

В Уфе

Не без некоторого сожаления покинув в 10 часов вечера Самару, мы в 2.45 следующего дня прибыли в Уфу. Было очень жарко, температура воздуха в тени достигала 84 градусов по Фаренгейту (28,9 градусов по Цельсию, — прим. ред.). Сидя в дрожках, мы в облаке пыли въехали на высокий холм, с которого открывалась прекрасная панорама. Отсюда мы проследовали через магометанское кладбище (ныне историко-мемориальное Мусульманское кладбище, город Уфа, ул. Алтайская, 19, — прим. ред.), принадлежащее башкирам — проживающей в этих местах народности, совершенно непохожей на русских. Нам сказали, что их история пока еще не изучена, и никто не знает, откуда и когда они сюда пришли (на самом деле это не так: к 1897 году наука уже располагала сведениями об истории башкир, — прим. ред.).

Двигаясь в туче пыли дальше, мы прибыли к зданию местного музея (Уфимский губернский музей располагался по нынешнему адресу: ул. Пушкина, 85/1, — прим. ред.), где нас исключительно вежливо и гостеприимно приняли городской голова (Маллеев Александр Александрович (1848—1906) — городской голова Уфы (1893—1905 годы), — прим. ред.) и другие уфимские чиновники. Наряду с проявлением такой учтивости нас очень удивило наличие в столь отдаленном и практически неизвестном на Западе месте такого замечательного заведения с разнообразной и очень интересной экспозицией, включающей даже огромные кости мамонта (первые кости мамонта поступили в фонды музея от стерлитамакского исправника Я.Б. Панфилова, — прим. ред.). У нас еще будет повод рассказать об этих учреждениях на востоке России.

Уфа. Фото nesiditsa.ru



Изумительный театр

Вернувшись в вагон поезда и отобедав, некоторые из нас совершили далекую и опять же пыльную поездку в театр, который представляет собой изумительное деревянное сооружение (двухэтажный Видинеевский летний театр, построенный в 1894 году; находился в нынешнем саду им. С.Т. Аксакова и был снесен за ветхостью в 1991 году, — прим. ред.). В очередной раз нас ждало открытие, на этот раз восхитительная постановка драмы из времен Ивана Грозного. Нам пересказали содержание пьесы. Она оказалась крайне занимательной, а игра актеров почти не отличалась от английской сцены.

Сам театр находится в саду, и в антрактах зрители выходят погулять на свежем воздухе (Видинеевский сад, ныне сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, — прим. ред.). В это время оркестр играет для них музыку. По звонку зрители возвращаются на свои места. Случайно наш визит совпал с юбилеем одной из великих княгинь, по этому поводу был организован фейерверк, еще больше украсивший вечер.

Размеры культурных заведений в Уфе, образовательный уровень большинства ее жителей, архитектура домов и зданий, гостеприимство городских властей и все остальное заставили нас полностью пересмотреть наши прежние предвзятые представления о востоке России. Раньше мы думали, что Уфа находится в полудикой местности, но это оказалось не так. Большинство относительно крупных городов имеет большой потенциал, они активно разрастаются и благоустраиваются, открывая тем самым большие перспективы для этой малоизвестной нам части Европы.

Видинеевский летний театр. Фото mkset.ru



Аша и Миньяр

Отправившись из Уфы 4 августа в 3.30 утра, мы прибыли на станцию Аша (ныне город Челябинской области, — прим. ред.), а оттуда направились пешком в Миньярский завод (ныне город в Ашинском районе Челябинской области, — прим. ред.) для изучения геологического строения этой местности. Это была одна из самых изматывающих прогулок, когда-либо предпринятых путешественниками. Однако усталость и сильная жара во многом компенсировались видом прекрасной реки Сим, несущей свои воды среди чудесных горных ландшафтов. Наш немецкий коллега заметил, что эти места напоминают ему пейзажи гор Харц (горы на севере Германии, — прим. ред.).

Предвидя, что ужасный зной вызовет сильную жажду, я поспешил доверху наполнить простоквашей свою карманную фляжку, забыв, однако, что жара и движение усиливают брожение. Вскоре в кармане моего плаща раздался сильный хлопок. В результате фляжка пришла в негодность, одежда перепачкалась, но, главное, теперь мне нечем было промочить горло! К счастью, меня выручил любезный служащий Миньярского железоделательного завода (ныне Миньярский метизно-металлический завод, — прим. ред.), за что я до конца жизни ему благодарен.

Наверное, многим будет интересно узнать, что русские в жару употребляют отличное светлое пиво, чай, вино и хорошо освежающий шипучий напиток под названием «квас» — это что-то вроде нашего лимонада, но с иным вкусом. Несколько худший сорт кваса готовят из черного хлеба.

Миньяр. Фото ok.ru

Покинув местность, где, как говорят, за лето может не выпасть ни капли осадков, а все вокруг выжжено зноем, мы прибыли в область, на климат которой влияют Уральские горы. Прохладная атмосфера оказалась очень кстати, ибо из-за плохой воды и жары наши люди стали болеть. К счастью, в составе нашего эшелона имелся вагон-лазарет. В нем лечили дизентерию и прочие болезни, а также вывихи и небольшие травмы, которые во время этой поездки получили некоторые ее участники.

Прибыв в Миньярский завод в 2.34 пополудни, мы посетили здешнее крупное железоделательное предприятие, где впервые увидели использование лигроина в качестве топлива для производства пудлингового железа, дров для снабжения газом печей Сименса, а также другие любопытные премудрости русского металлургического производства.