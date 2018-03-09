Международная панорама: имена для оружия Путина, пошлины от Трампа и бессрочный глава Китая

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 15

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою очередную колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим в Европе, Америке и Азии. Наш колумнист останавливается на милитаристских заявлениях Путина, «металлических» пошлинах от Трампа и бессрочном правлении товарища Си.

Лексические соревнования и российское вооружение

Главная новость в первую неделю марта исходила из Москвы. Мировые средства массовой информации подчеркивают уникальные виды ракетно-ядерного, лазерного оружия, о которых наш президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, демонстрируя наличие современных технологических возможностей России. В то же время наличие в России новейших вооружений не нарушает международных договоров, в частности, заключенных между Вашингтоном и Москвой по вопросам ограничений ядерных вооружений. Вместе с тем это является проявлением нашего успеха в развитии технологий и фундаментальных научных достижений.

Что любопытно, сегодня идет поиск названий видам этого оружия. Например, нет определенного наименования двух видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата. Ракету, летящую с гиперзвуковой скоростью, военные назвали «Кинжалом». А другой вид стратегического оружия уже назван «Авангардом». Лингвистические соревнования продолжаются.

«Мировые средства массовой информации подчеркивают уникальные виды ракетно-ядерного, лазерного оружия, о которых Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию». Фото kremlin.ru



Как отмечает мой друг, заместитель главного редактора «Независимой газеты» Андрей Ваганов, возможно, новый боевой лазерный комплекс можно было назвать «Крым» (Crimea), чтобы дать понять западным странам: Крым — это часть России, и в то же время он будет защищен новейшими видами оружия в случае угроз.

Мы живем в такой век, когда треть ключевых слов, используемых в русском языке, идет из английского. Нам нужно по возможности внедрять русские слова, имидж наших технологий в мозги и лексику американцев.

Пошлины Трампа на металл

Американский президент Дональд Трамп выступил с новейшими предложениями по защите американского рынка от наплыва различных крупных товаров. Речь идет о значительных пошлинах на ввоз черных и цветных металлов в США: на сталь — 25%, на алюминий — 10%, что ударит по экспортерам металлов.

Это заявление взбудоражило почти все ведущие страны мира — Европейского Союза, Востока (Китай, Япония и Южная Корея поставляют сталь и алюминий на внутренние рынки США, где высоко потребление этих товаров). Некоторые обсуждают готовность ввести ответные меры. Ведущие представители ЕС, КНР и Канады предупредили, что мириться с поведением Вашингтона не будут. Они предупредили: предполагаемые меры Белого дома будут встречены ответным посланием.

«Джастин Трюдо отметил, что предложения Трампа ударят по экономике Канады, что повредит двусторонним связям в долгосрочной перспективе». Фото frontnews.eu

Один из руководителей Ассоциации производителей чугуна и стали в Китае назвал инициативу США глупой, отметив, что победителем выйдет узкий круг американских фирм. «Решение Трампа не принесет пользы никому, кроме нескольких американских компаний — производителей стали», — заявил он.

Довольно интересно выступил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, такая мера ударит по экономике Канады, что повредит двусторонним связям в долгосрочной перспективе. Напомним, 90 процентов канадской стали вывозится в США. С таким же заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сообщил, что список продукции, которая может попасть под ограничения Евросоюза, тоже подготовлен. В отношении американских джинсов, мотоциклов будут введены аналогичные импортные пошлины.

Попытка Трампа, президента и крупного бизнесмена, управлять вручную по этим вопросам — довольно большой вызов торговой политике всех стран мира.

Бессрочный председатель КНР

В Пекине на этой неделе началась парламентская сессия — Всекитайское собрание народных представителей. Как анонсировали мировые СМИ, в том числе китайские, ключевым моментом стало принятие поправок к Конституции, которые укрепляют руководящую роль Коммунистической партии (КПК) и одновременно отменяют ограничения на срок пребывания председателя КНР у власти. Последние сорок лет он ограничивался десятилетием (два срока по пять лет). Сейчас этот вопрос предполагается снять.

«Ключевым моментом сессии стало принятие поправок к Конституции, которые укрепляют руководящую роль компартии и отменяют ограничения на срок пребывания председателя КНР у власти». Фото Damir Sagolj / Reuters (russian.rt.com)

В этой связи китайская газета Global Times, выходящая на английском языке, пишет: «Изменения в Конституции не предполагают, что председатель КНР может править до конца своих дней». В Гонконге добавляют, что успешный подъем экономики, опираясь на авторитарную систему правления, которая именуется социализмом с китайскими особенностями, происходит в тот момент, когда западные демократии отступают, а автократии переживают подъем.

Американская газета The New York Times задается вопросом: что отличает Китай от других стран с авторитарными режимами? Десятилетия эти режимы терпели крах или оказывались нежизнеспособными. А Китай процветал. Нынешний Китай — это не Китай 50—60-х годов периода Мао Дзедуна. Теперь это вторая экономика в мире, которая может через 10 лет стать первой с совершенно иной информационной средой.

Эти беспрецедентные вызовы должны быть учтены и Соединенными Штатами. Некоторые американские издания (в частности CNN, которую Трамп ругает за fake news), говорят, что на сообщение о пожизненном председательстве Си Дзиньпина Трамп отреагировал своеобразно. Якобы он сказал: «Может, и Америка попробует это когда-нибудь».

Как бы то ни было, пресса внимательно следит за тем, что происходит в Москве, Вашингтоне и Пекине.

Юлдуз Халиуллин