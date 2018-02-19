Международная панорама: кулуары Мюнхена, партия Берлускони и срок для премьера Японии

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 14

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою очередную колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим в Европе, Африке, Америке и Азии. Наш колумнист останавливается на Мюнхенской конференции, третьем сроке для премьер-министра Японии Синдзо Абэ и снятии Джейкоба Зумы с поста президента ЮАР.

На полях Мюнхена

В последнее время мировые СМИ уделяют внимание Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 16 по 18 февраля в столице Баварии. В этом форуме обычно принимают участие политические деятели уровня глав правительств, министров иностранных дел и министров обороны.

Причем конференция ведет свою историю с 1960-х годов, когда на нее собирались представители стран НАТО для поддержания связей Вашингтона с Западной Европой. А после завершения «холодной войны» в ней стали принимать участие делегаты из других стран, в том числе из России. Несколько лет назад на этой конференции выступил с обширным докладом президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его выступление получило активные комментарии. Причем речь была произнесена еще в 2007 году, но многие до сих пор на нее ссылаются.

«Сергей Викторович умеет четко и ясно доносить свои тезисы. Я думаю, его призыв к диалогу без ультиматумов, что он подчеркивает при встрече с представителями Евросоюза и США, будет услышан». Фото mid.ru

В этой сессии принимают участие предположительно 500 человек — политики, представители международных общественных организаций. Большинство стран представляют министры иностранных дел и министры обороны. А нашу страну представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, о чем было заявлено за несколько дней. Сергей Викторович умеет четко и ясно доносить свои тезисы. Я думаю, его призыв к диалогу без ультиматумов, что он подчеркивает при встрече с представителями Евросоюза и США, будет услышан. Только это может способствовать плодотворному сотрудничеству между странами, чего мы, к сожалению, в последние годы не наблюдаем.

Как и ожидалось, на этом форуме присутствуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, председатель нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак и десяток министров иностранных дел разных стран — от Японии до Египта. Предполагаю, что в кулуарах конференции в Германии Лавров со многими из них встретился.

Как всегда агрессивная «группа меньшинства» говорит о конфликте на Украине, чтобы оказать давление на Россию. Директор нынешней конференции Вольфганг Ишингер в своем 100-страничном докладе делает акцент на сохранении напряженности в отношениях России с НАТО. Он выражает обеспокоенность ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Через три года истекает срок российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных ядерных вооружений (СНВ-III).

Бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони собирается возрождать свою партию перед предстоящими парламентскими выборами. Фото kremlin.ru



Нестабильный мир

Интересные новости приходят из другой европейской страны — Италии. Бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони собирается возрождать свою партию перед предстоящими парламентскими выборами. Голосование в Италии будет происходить осенью нынешнего года. Но сам Берлускони не сможет в ближайшее время стать премьер-министром, поскольку с него еще не снята судимость по бизнес-делам.

Правящая партия «Африканский национальный конгресс» Южноафриканской Республики вынудила уйти в отставку президента Джейкоба Зуму. По заявлению руководства партии, он утратил свой политический вес из-за постоянных обвинений в коррупции. 75-летний Зума вынужден был покинуть свой пост и передать бразды правления 65-летнему вице-президенту Сирилу Рамафосу. ЮАР — одна из самых развитых стран Африки, член БРИКС. Наши средства массовой информации тоже следят за этим государством и процессами, происходящими в нем.

Также обратил внимание, что США пытается не допустить президента Венесуэлы Николаса Мадуру на Американский саммит, который состоится в апреле с участием 36 стран в Перу. Это политическое давление на Венесуэлу проводится в течение последних 3—4 лет.

Третий срок для Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен идти на третий срок, который должна утвердить Либерально-демократическая партия — основная в парламенте страны в послевоенные годы. Обычно срок премьер-министров определялся на 5 лет. Выборы лидера состоятся в сентябре. Если ЛДП победит, ее глава автоматически становится премьер-министром.

Последнее пятилетнее правление Синдзо Абэ принесло определенную стабильности внутриполитической ситуации в Японии. В течение 7 лет до прихода Абэ практически ежегодно менялись премьер-министры. Последние 20 лет Япония переживает определенную экономическую деградацию (осторожно позволю себе это слово): экономика страны шагала очень медленно. Ему удалось развернуть ситуацию в позитивную сторону.

«Наши отношения с Токио до сих пор нормальные. Продолжаются двусторонние встречи». Фото kremlin.ru



Абэ очень жестко выступает против КНДР и ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи. Также делает заявления в отношении территориальных вод на границе с Россией: речь идет о четырех островах Курильской гряды. По его словам, эти острова должны быть возвращены Японии при жизни нынешнего поколения. Такие разговоры идут 40—50 лет, и не думаю, что в этом направлении будут какие-то сдвиги.

Авторитарное правление Синдзо Абэ в какой-то степени близко авторитарным методам президента США Дональда Трампа. Это явление вызывает критику в средствах массовой информации в самой Японии. Как бы то ни было, наши отношения с Токио до сих пор нормальные. Продолжаются двусторонние встречи. Япония — одна из крупнейших стран, которые входят в первую пятерку по экономическому весу.

Юлдуз Халиуллин