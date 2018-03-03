Риелторы: «Надо садиться за стол переговоров и договариваться со Сбербанком»

Как брокеры недвижимости в Казани делились своим мнением о сотрудничестве с главным российским банком

Фото: Олег Тихонов

Неожиданно самой острой темой пленарного заседания конгресса «Недвижимость регионов» стала тема сотрудничества с главным банком страны. Российская гильдия риелторов по-прежнему не собирается сотрудничать со Сбербанком из-за разногласий по приложению «ДомКлик». В самом кредитном учреждении говорят, что готовы к общению. «Реальное время» выслушало все стороны.

«Сбербанк ворует вашу базу и нашу прямую работу»

Конфликт между Сбербанком и Российской гильдией риелторов из-за сервиса «ДомКлик» пока не нашел разрешения. Форма по поиску и покупке недвижимости, разработанная банком, не встретила поддержки у представителей рынка. Вместо удобства они начали терять клиентов и деньги, соглашение о сотрудничестве пришлось спешно расторгать. На пленарном заседании конгресса «Недвижимость регионов», которое прошло в Казани в пятницу, не обошлось без вопроса о Сбербанке, который, по заявлению риелтора из Самарской области, не дает работать на местах и затрудняет любые действия.

— Да, с 1 января было принято решение снять все объекты, размещенные в приложении «ДомКлик», в большинстве регионов это было сделано. В результате наши действия породили конфликт. На самом деле надо садиться за стол переговоров и договариваться. Это очень глобальный вопрос, могу только добавить, что было принято именно такое решение, которое я озвучила, — пояснила взаимодействия со Сбербанком президент российской гильдии риелторов Татьяна Деменок.

Участники круглого стола сами хотели высказаться по проблеме, которая, как оказалось, затрагивает всех участников сделки с недвижимостью



Несмотря на то, что работа с банком не была заявлена темой пленарного заседания, участники круглого стола сами хотели высказаться по проблеме, которая, как оказалось, затрагивает всех участников сделки с недвижимостью. Пострадала даже нотариальная палата, представитель республиканского отделения Кирилл Гришин назвал сложившуюся ситуацию не иначе, как наболевшей темой, причем не только непосредственно для риелторов, но и, в частности, для нотариусов. В выражениях ограничиваться не пришлось.

— «ДомКлик» и аналогичные проекты под предлогом того, что создают определенные базы, проводят оперативную электронную регистрацию прав, будут лоббировать свои интересы, как это нужно им, не взирая на любые составляющие. Российскую гильдию риелторов могу только поблагодарить за то решение, которое вы приняли, — высказался представитель нотариальной палаты Республики Татарстан Кирилл Гришин.

Он признает, что есть определенные цели и задачи, которые руководство Сбербанка преследует, например, хочет доказать, что профессии риелтора нет. По его мнению, в их приложении все сводилось к тому, что есть типичный договор, по которому будут удостоверяться все сделки с недвижимостью, в форме нужно будет только менять адрес и реквизиты. «Они воруют вашу базу и нашу прямую работу», — критиковал Кирилл Гришин.

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали сложившуюся ситуацию.

— 16 марта 2017 года Российская гильдия риелторов и Сбербанк заключили договор, который описывал условия размещения объектов недвижимости на портале «ДомКлик». Договор был заключен на период 2017 года. По истечении этого срока стороны пришли к решению не продлевать договор. На данный момент между Сбербанком и РГР нет действующих договоров. Сбербанк всегда открыт для предложений и конструктивного диалога с партнерами, — подчеркивается в ответе на запрос.

Андрей Савельев считает, что это временное явление, тем более, предпосылки для общего ухудшения ситуации уже есть



Банк великий, но не единственный

В Татарстане взаимоотношения между «Сбербанком» и представителями рынка недвижимости пока относительно спокойные, но президент гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев считает, что это временное явление, тем более предпосылки для общего ухудшения ситуации уже есть.

— Может, из-за того, что позиция гильдии риелторов в Татарстане сильная, пока никаких неправильных движений нет, есть единичные случаи некорректного поведения сотрудников. Пока общая позиция, хотя мы видим, что это всего лишь пока, лояльна, — разочарован Андрей Савельев.

Представители Российской гильдии риелторов не хотят ограничиваться Сбербанком да и не видят в этом никакой необходимости.

— У нас Сбербанк сильный банк, партнер, у нас контракты. Но мы с ними не работаем, пока они не сказали, что не будут забирать клиентов и сотрудников. Нужно отдавать отчет, что Сбербанк и великий, но есть много других банков — «Банк жилищного финансирования», ВТБ, «Тинькофф», давайте смотреть всю сферу. Мы готовы их принять, если у нас не будут забирать бизнес, — объясняет позицию вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов.

Может, фактического посягательства на всех риелторов и не было бы, если бы существовал закон о риелторской деятельности. По крайней мере Татьяне Деменок пришлось не в первый раз продвигать идею в массы, хотя ее коллега Валерий Виноградов не соглашается, что урегулирования нет совсем, сейчас работают общие нормы гражданского права.

— Отсутствует законодательное признание нашей работы. Нужна рабочая группа по разработке стандартов, Владимир Путин говорил о необходимости стандартов в 2015 году, но с тех пор ничего не изменилось, — сетует президент Российской гильдии риелторов.

Работа по созданию закона уже начиналась в Госдуме РФ, но пока без конкретных решений, тем более единого мнения по его необходимости нет даже у участников рынка.

«У нас в области на первичном рынке жилья более 50 процентов сделок межрегиональные, на вторичном — около 30—40 процентов. Тут и нужен риелтор, люди не знают город», — комментирует Валерий Виноградов



Люди покупают не то, за чем приехали изначально

Профессия риелтора перестала быть только локальной, тенденция, которую отмечают все, — рост межрегиональных сделок, при которых присутствие всех сторон уже давно не требуется. Правда, более-менее точный процент таких договоров по всей стране затруднились назвать.

— Гильдия не охватывает рынок страны полностью, поэтому можно сказать, что 20—30 процентов — межрегиональные сделки, но это данные экспертов, цифры, на которые мы ориентируемся, — приводит пример Татьяна Деменок.

Причины на поверхности — если раньше человек практически всегда приобретал жилье, где родился, оно переходило по наследству, то сейчас значительно возросла миграция населения, которое и приобретает недвижимость в других регионах, там, где находит более комфортные условия. У Валерия Виноградова, по совместительству являющимся президентом ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, другие данные по межрегиональным сделкам. Судя по своему региону, он заявил, что на межрегиональные сделки приходится более 50 процентов от всех. «В среднем по стране это 30—35 процентов. У нас в области на первичном рынке жилья более 50 процентов сделок межрегиональные, на вторичном — около 35—40 процентов. Тут и нужен риелтор, люди не знают город, 50 процентов покупают не то, за чем приехали изначально», — комментирует Валерий Виноградов.

Помощь профессионала на рынке недвижимости пригодится и при определении точной стоимости. То, что встречается на профильных сайтах, зачастую не соответствует действительности. Андрей Савельев признает, что в Казани торг уместен как минимум в пределах 50 тысяч рублей, часто именно на столько продавцы завышают сумму. По данным Валерия Виноградова, в Санкт-Петербурге это всего 5—7 процентов.

1 / 15 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов