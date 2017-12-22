Как риелторы России рассорились с Грефом из-за онлайн-сервиса

Яблоком раздора стало приложение «ДомКлик», в котором специалисты рынка жилья увидели для себя угрозу

Фото: Максим Платонов

Совместно разработанный онлайн-сервис для поиска и покупки недвижимости «ДомКлик» рассорил давних партнеров — Германа Грефа и Российскую гильдию риелторов. Подводя итоги года в Москве, РГР заявила, что разрывает сотрудничество со Сбербанком, поскольку «договор по сути не работает». Возобновление дружбы, впрочем, возможно, но если это не будет ущемлять их интересы, подчеркнули риелторы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Договор с Грефом не работает

Две недели назад Российская гильдия риелторов провела в Самаре заседание национального совета. Одним из главных вопросов на повестку дня вынесли отношения с «дочкой» Сбербанка — Центром недвижимости.

«Сбер» — давний стратегический партнер гильдии. Германа Грефа даже сделали почетным членом РГР. Риелторы помогали банку и в создании его продукта — онлайн-сервиса по поиску и покупке недвижимости «ДомКлик». Как оказалось, на свою беду. Дело в том, что между сторонами была договоренность о сотрудничестве в рамках этого проекта. Чтобы риелторы, размещая свои объекты на площадке «Сбера», не теряли своих клиентов и заработок. Но по факту все получилось наоборот.

Соглашение между Грефом и РГР было заключено в начале года, но на заседании в Самаре большинством голосов гильдия решила его не продлевать, как и не размещать информацию о «ДомКлик» на своих ресурсах.

— Договор, который по сути не работает, нет смысла и продлевать. Мы готовы общаться дальше, сотрудничать, дружить в интересах клиентов, но, чтобы это не нарушало права и Сбербанка, и наши и чтобы сотрудничество приносило пользу, — заявил президент-элект РГР Арсен Унанян.

На запрос «Реального времени» в Сбербанке сообщили, что приняли его в работу, но на момент публикации ответ не поступил. Позднее ответ все-таки пришел: «Мы воздержимся от комментариев. Извините», — сообщили в пресс-службе банка.

Что касается самого сервиса, он, по словам руководства гильдии, вызвал лавину нареканий. Мол, им недовольны как риелторы, так и покупатели жилья. Фото sbankin.com



«Это не война со «Сбером», но готовы к работе с ВТБ и АИЖК»

После заявления о разрыве партнерских отношений с банком вице-президент гильдии Григорий Полторак тут же добавил: «Речь не о войне. Просто мы увидели, что соглашение реально не работает». Но подчеркнул, что в гильдии готовы перейти к конструктивным переговорам с Германом Грефом, и считает возможным заключить новое соглашение, которое будет работать.

Что касается самого сервиса, он, по словам руководства гильдии, вызвал лавину нареканий. Мол, им недовольны как риелторы, так и покупатели жилья.

— Никто не имеет права ограничивать потребителя: ни банк, ни риелторские компании в достижении его цели. Мы собрали массу претензий, чтобы передать Сбербанку. Готовы к сотрудничеству с ВТБ, Россельхозбанком и АИЖК. Мы считаем, что у потребителя должна быть возможность выбора заключить сделку с тем, с кем он хочет, — отрезал Арсен Унанян.

Сейчас в гильдии создана рабочая группа по работе с банками. От них у РГР есть региональные преференции для клиентов. Задача — добиться федеральных. Как разрыв отношений отразится на заемщиках, пока не ясно. В гильдии налаживают систему получения преференций для своих клиентов от других банков.

— Та же фраза Германа Оскаровича президенту России о стоимости риелторских услуг не совсем показывает картинку по всей стране. Потому что разные доходы в стране и разные заработки у риелторов, — заметил вице-президент РГР, — Каждый должен заниматься своим делом. Задача «Сбера» и ВТБ — это все-таки не работа в недвижимости. Они работают с деньгами, а мы как раз работаем с недвижимостью. У нас есть юристы-профессионалы, которые сопровождают сделки. Слова, что достаточно взять юриста — нет недостаточно! Наша задача — сэкономить деньги и время нашего потребителя.

«Мы считаем, что у потребителя должна быть возможность выбора заключить сделку с тем, с кем он хочет», — отрезал Арсен Унанян. Фото Андрея Ткаченко (ob-zor.ru)

Доходы россиян в яме с 2014 года

В разговоре с журналистами представители Российской гильдии риелторов привели и данные по анализу рынка жилья. Рассказали, как снижение ипотечных ставок повлияло на спрос, цены и объемы сделок с недвижимостью.

По оценке РГР, год был непростым, рынок в значительной мере определяло состояние экономики. Риелторы назвали ключевые причины, которые повлияли на ситуацию: санкции, кризис, не растущий ВВП, инфляция и падение доходов населения, которые упали на 20% к 2014 году.

— И пока доходы россиян из этой ямы не поднимаются. Поэтому мы не видим предпосылок для роста цен на рынке жилья, — отметил вице-президент РГР Константин Апрелев.

Инвестиционная привлекательность недвижимости невысока, потому что аренда квартиры — формат, аналогичный по рискам депозитов в банках. Ставки по вкладам на уровне 6—10% годовых, в то время как недвижимость приносит 4—6% в год, т. е. меньше. Кроме того, сейчас не работает еще одна ключевая составляющая: возможный прирост цен добавлял капитализации недвижимости, что мотивировало людей вкладывать деньги в рынок, но сегодня этого нет.

Основным драйвером рынка стало снижение ипотечных ставок с августа — спрос и число сделок с этого периода существенно возросли. Фото Романа Хасаева

Меньше новостроек перейдет в дефицит на рынке?

Сказалось и снижение масштабов финансирования по гсопрограммам — практически нет субсидирования ипотечных ставок, которое до этого длилось 4 года и стимулировало спрос.

— Хотя бюджеты местные и региональные уже стабилизировались — не падают, но роста не наблюдается, а расходы растут. Несмотря на решения президента РФ о перекредитовании займов регионам под более низкий процент, но это произошло только сейчас. Поэтому на ситуацию в 2017 году не повлияло — это тоже отрицательный тренд, — считает Константин Апрелев.

Основным драйвером рынка стало снижение ипотечных ставок с августа — спрос и число сделок с этого периода существенно возросли. И отсутствие других доступных инструментов для населения по сбережению денег (кроме депозитов) также сохраняет активность граждан на рынке жилья. При этом эконом-класс остался на уровне 2014 г., несмотря на то, что цены в сегменте продолжают снижаться. «А бизнес-класс демонстрирует, как это ни странно, рост», говорят риелторы, правда, это ситуация по Москве.

Срок экспозиции с 2008 года вырос в пять—семь раз, что говорит о том, что спрос ниже, чем был. Но по ипотечным сделкам год стал лидером, мы уже превысили объемы ноября и 11 месяцев прошлого года — пока это единственный драйвер в стимулировании спроса на рынке.

Несмотря на заявления Минстроя об увеличении ввода жилья, риелторы не видят роста: «Отсутствие большого объема предложений и снижение общего объема по новостройкам ведет к тому, что на рынок выходит меньше «первички», и этот дисбаланс может перейти в дефицит, но не в ближайший год».

«Квадрат» жилья в России подешевел, лишь в ряде регионов наметился небольшой рост в 2%, а в целом везде идет снижение, даже в Москве падение на 7%. Нынешний кризис оказался чуть более затяжным по времени, но оказал не такое существенное влияние на рынок жилья. Возможно, потому, что прошло меньше времени после выхода из предыдущего кризиса, полагают эксперты. Меньше всего рынок пострадал в Санкт-Петербурге. Медленнее всего цены восстанавливались в Красноярске, Новосибирске, Омске и СПб. Остальные регионы показали более быстрое восстановление рынка.

«Если ключевая ставка продолжит снижаться, то произойдет двойное стимулирование рынка», — говорит Константин Апрелев. Фото Романа Хасаева

Прибыль — банкам, проценты дольщикам — ноль

Риелторы назвали и ключевые моменты, которые повлияют на рынок жилья 2018 года. Во-первых, это ситуация с уменьшением ввода новостроек. Во-вторых, по-прежнему невысокая инвестиционная привлекательность недвижимости. Но спрос будут стимулировать другие факторы:

— Если ключевая ставка продолжит снижаться, то произойдет двойное стимулирование рынка. С одной стороны, размещение денег на депозите станет менее выгодным для населения, и в этом смысле жилье станет более конкурентно привлекательным. И второе ипотека станет дешевле, что тоже простимулирует спрос и может привести к увеличению спроса, — говорит Константин Апрелев.

Впрочем, спрос начал восстанавливаться уже в этом году, особенно в эконом-классе. Даже сократилось число предложений в Москве и регионах в этом сегменте. Кроме того, сокращение ввода нового жилья сбалансирует затоваривание на рынке. А вот переход от долевого строительства к банковскому финансированию может существенно изменить ситуацию:

— Потому что, если будет принята схема АИЖК, и средства со счетов застройщиков перейдут на счета банков — это, безусловно, ухудшит текущую ситуацию и точно повлияет на увеличение цен для конечного пользователя. Я негативно оцениваю эту схему, потому что весь гешефт, всю добавленную стоимость получат банки, не начисляя проценты дольщикам, — посетовал вице-президент РГР.

По его словам, в Европе есть более интересные инструменты для решения проблем с обманутыми дольщиками, которые стоит обсуждать. Остановились на других прогнозах. Если на рынке сохранится экономическая нестабильность и санкции не будут отменены или их ужесточат — это тоже скажется негативно на рынке жилья. Вероятность продолжения снижения цен — 25%, вероятность прекращения снижения — 60%. Возможность того, что стоимость жилья пойдет вверх — всего 15%.

По словам Апрелева, в Европе есть более интересные инструменты для решения проблем с обманутыми дольщиками, которые стоит обсуждать. Фото Максима Платонова



Не черные риелторы, а квартирные мошенники!

Следующий спикер рассказал, как покупателям или продавцам жилья защитить себя и свою недвижимость. И попросил называть черных риелторов квартирными мошенниками, чтобы не бросать тень на добросовестных специалистов рынка жилья.

В самом существовании мошенничества виновато несовершенство законодательства, говорят в РГР. Период, когда мошенники охотились за наркоманами и алкоголиками, чтобы переселить их в худшие условия, а жилье продать, — прошел. Сегодня преступники делают акцент на другом:

– Это займы, где под видом подписания документов о залоге недвижимости или обратном лизинге используют различные финансовые схемы, которые приводят к потере жилья. Формально это вполне законные процедуры, а граждане говорят, что им сказали одно, а подписали они совсем другое, даже в суде это трудно доказать, — приводит пример Григорий Полторак, другой вице-президент гильдии.

Вариантов решения проблемы несколько: один — повышать грамотность населения. В СССР не было права собственности — не было и преступлений. Можно ограничить права, и сейчас такие предложения звучат: запретить пожилым людям продавать квартиры без согласия специального совета или органа. Но это ограничение свободы принятия решений.

Поэтому в РГР предлагают другой вариант: чтобы специалист Росреестра при регистрации сделки разъяснял сторонам все нюансы и последствия соглашения. Но это нужно утвердить законодательно, сегодня таких прав у регистраторов нет. Если какой-то риелтор и попадется на недобросовестной сделке, его нужно лишить права заниматься профессиональной деятельностью, считают в гильдии. Здесь уже создали реестр аттестационных специалистов и сертифицированных компаний, с которым могут ознакомиться покупатели жилья, чтобы точно знать, что имеют дело с квалифицированным риелтором, который несет ответственность.