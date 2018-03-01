Сбербанк увидел потенциал исламского банкинга в кредитовании МСБ

Глава Волго-Вятского банка отчитался о рекордных годовых показателях и рассказал о пользе искусственного интеллекта

После включения в 2017 году двух регионов в свою структуру Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк отчитался о росте почти всех основных показателей, часть которых обновила исторические максимумы для структуры. Будущее же банка его глава Петр Колтыпин связал с высокими технологиями, в первую очередь с внедрением искусственного интеллекта. Однако о внедрении исламского банкинга в Казани Колтыпин не рассказал ничего нового: новую информацию по этому проекту раскрывал уже глава «Банка Татарстан» Рушан Сахбиев. Подробнее — в материале «Реального времени».

ВВБ прирос двумя регионами

На ежегодную пресс-конференцию в Пермь главе Волго-Вятского банка (ВВБ) ПАО «Сбербанк» Петру Колтыпину пришлось добираться более суток — сильные холода в центральных регионах привели к задержкам в вылетах. К журналистам он вошел запыхавшись, но первым делом он перекинулся парой слов с роботом по имени «Промобот», который в будущем должен помогать клиентам банка в отделениях. Обсудив погоду и работу, Колтыпин приступил к подведению итогов года, которое продлилось более двух часов.

Основные итоги следует рассматривать в контексте укрупнения Волго-Вятского банка — одного из 12 подразделений Сбербанка в России. В апреле 2017 году Сбербанк распорядился закрыть Западно-Уральский и Северный филиалы, таким образом в ведение ВВБ добавилось еще два региона: Пермский край и Республика Удмуртия. Всего под началом банка теперь девять регионов, включая Татарстан. Колтыпин, однако, подчеркнул, что при сравнении результатов учитывались и результаты регионов, к началу 2017 года еще не входивших в ВВБ. «Мы довольно честно считаем», — добавил он.

В итоге банк нарастил рекордную базу клиентов: более 11,2 млн, включая частных и корпоративных. Сеть отделений составила 2124 отделения, а количество сотрудников — 23 тысячи (впрочем, сам Колтыпин отметил, что в нынешних реалиях крупная сеть перестала быть крупным преимуществом).

Колтыпин отметил, что в нынешних реалиях крупная сеть перестала быть крупным преимуществом. Фото commons.wikimedia.org/ КонстантинЕвстегнеев1996

Прибыль банка за год также выросла на 8,4% до рекордных 55,4 млрд рублей. Также исторический максимум обновил объем кредитного портфеля — 1,2 трлн рублей, рост составил 12%. ВВБ отметил рост портфеля во всех основных секторах, но наиболее значительным он оказался в сфере жилищного кредитования: в 2017 году выдали ипотек на 125 млрд рублей, рост составил 48,6%. Также заметный рост продемонстрировал сектор малого бизнеса — на 16%, до 42 млрд рублей.

«Есть клиент — есть прибыль»

Колтыпин, однако, в своей речи сделал упор не на цифры, а на отношения банка и клиента — именно этой теме была посвящена основная часть речи. В качестве иллюстрации в банке даже подготовили видеоролик-притчу. В нем маленькому мальчику предлагают представить, что каждый день он просто так получает 86 400 рублей с условием потратить всю эту сумму за день. Таким образом, он должен понять, что дарованную сумму невозможно все время тратить только на себя. Позже оказывается, что сумма в 86 400 рублей каждый день — метафора 86 400 секунд в одних сутках. «Наша цель — сохранить Ваше время», — заявляют в банке в финале этого ролика.

Среди многочисленных высказываний Колтыпина о работе с клиентами проскальзывает еще одно: «Есть клиент — есть прибыль, нет клиента — нет прибыли»

Колтыпин также в течение долгого времени перечислял меры, которые способствуют более быстрому и комфортному обслуживанию всех категорий клиентов банка. Особое любопытство в этом вопросе вызывает обслуживание людей с ограниченными возможностями.

Как выяснилось, все управляющие региональных отделений протестировали сервис в своих отделениях в костюмах GERT, который симулирует инвалидность. Этот костюм стал широко известен после того, как в декабре 2016 года им воспользовался глава Сбербанка Герман Греф. Тогда он заявил, что сотрудникам, которые работают с инвалидами, нужно какое-то время проводить в подобных устройствах.

Все управляющие региональных отделений протестировали сервис в своих отделениях в костюмах GERT, который симулирует инвалидность. Фото amurmedia.ru



Кроме того, Колтыпин заявил, что в структуре ВВБ появятся несколько отделений, которые будут специализироваться на работе с людьми с ограниченными возможностями. В трех регионах, включая Казань, также запустили пилотный проект по обслуживанию клиентов на дому.

Искусственный интеллект поставил под контроль продажи

Разговор о стратегии банка был связан в основном с прогнозами развития технологий на ближайшие десятки лет. К примеру, на экран перед этим вывели сообщение, что к 2025 году в мире сформируется массовый рынок имплантантов, а к 2042 году появятся первые проекты по обеспечению бессмертия с помощью нанотехнологий. Сам Колтыпин также подчеркнул, что Сбербанк в своем развитии ориентируется в том числе на технологических гигантов вроде Google и Amazon.

После этого Колтыпин предложил журналистам назвать основной тренд в технологиях к настоящему времени. По итогам этого опроса он отмел варианты с блокчейном и роботизацией и заявил, что таким трендом является искусственный интеллект (ИИ). По его словам, в разработки, связанные с ИИ, сейчас инвестируют до 60% существующих банков.

Он подчеркнул, что использование искусственного интеллекта позволяет компании значительно сократить издержки и более интенсивно развиваться. Также Колтыпин отметил, что на искусственный интеллект можно переложить максимально широкий спектр задач.

В качестве примера он привел проект по использованию ИИ для анализа эффективности общения сотрудников с клиентами. Система анализирует слова сотрудника в ходе взаимодействия с клиентом в контексте того результата, к которому это общение привело. Таким образом, ИИ выявляет, какие заявления привели к успешной продаже или, наоборот, оттолкнули клиента. По словам Колтыпина, использование этой системы позволило увеличить продажи на 15—20%.

Тестовый полет дрона-инкассатора провели летом 2017 года. Фото d-russia.ru

Кроме того, ВВБ потихоньку внедряет у себя роботизацию и технологии виртуальной реальности. Первое заключается, к примеру, в использовании сложных роботизированных участков для пересчета наличных денег, а также в проведении инкассации при помощи дронов. Тестовый полет дрона-инкассатора провели в Татарстане летом 2017 года, однако, как пояснили в «Банке Татарстан», после этого дрон пока больше никуда не летал.

VR-технологии используют в сфере ипотечных кредитов — при помощи очков виртуальной реальности для клиентов организуют виртуальные туры по квартирам, которые те хотят приобрести в кредит. Этот сервис пока также остается в рамках пилотного проекта в Кировской области.

Децентрализация функционала и спасение банкротов

Значительная часть вопросов журналистов была связана с проблемами конкретного региона. К примеру, Колтыпин объяснил журналистам из Владимирской области, что недавний уход главы их реготделения Тимофея Письмерова со своего поста связан с востребованностью его навыков на межрегиональном уровне, а пермским журналистам рассказал о проекте по бесконтактной оплате в общественном транспорте.

Также Колтыпин прокомментировал последствия укрупнения ВВБ при присоединении двух регионов. Пермские журналисты выразили опасения, что раз штаб-квартира межрегионального подразделения ушла из Перми в Нижний Новгород, клиентам понадобится больше времени и сил, чтобы решать свои вопросы. Колтыпин в ответ заявил, что одновременно с укреплением идет децентрализация структуры банка, и все связанные с клиентами вопросы решаются либо в реготделениях, либо уже в центральном аппарате

Также журналисты поинтересовались, как себя чувствует Сбербанк в качестве участника многочисленных процессов по банкротству бизнеса и насколько значительны убытки. Каких-либо конкретных цифр по этому поводу Колтыпин не привел, но подчеркнул, что качество кредитного портфеля банка улучшается, и какой-либо негативной тенденции по банкротствам клиентов банка он не видит.

Колтыпин подчеркнул, что качество кредитного портфеля банка улучшается, и какой-либо негативной тенденции по банкротствам клиентов банка он не видит



«Когда возникает та или иная сложность на предприятии, мы сделаем все, чтобы этот бизнес был спасен. И даже когда мы переходим в крайнюю точку, банкротство, это не значит, что все потеряно. Когда клиент делает все, чтобы бизнес спасти, мы его спасаем. А когда клиент, извините, поворачивается другим местом и пытается уйти от ответственности, вывести активы, сделать так, чтобы пострадал банк — мы защищаемся и защищаемся достаточно агрессивно», — добавил Колтыпин.

Драйвером исламского банкинга станет финансирование МСБ

Накануне стало известно, что Казань может стать одной из трех площадок, на которой Сбербанк будет тестировать предоставление депозитного продукта по стандартам исламского банкинга. Журналисты из Татарстана попросили подробнее рассказать Колтыпина об этом проекте, однако принципиально новой информации он не сообщил: лишь заявил, что в 2017 году закрыл единственную сделку по правилам исламского банкинга. Сроков реализации проекта в Татарстане он не назвал.

Подробнее об исламском банкинге от Сбербанка в Татарстане рассказал зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев. Он, в частности, пояснил, что пилотной сделкой была сделка мурабаха — аналог рассрочки в таком виде банкинга. Ее заключили с компанией, которая занимается предоставлением техники в лизинг, а сумма сделки составила несколько десятков миллионов рублей.

Параметры сделки утверждались в центральном кредитном комитете Сбербанка. Кроме того, сделка получила заключение шариатского контроля Исламского банка развития — именно эта организация выступает консультантом Сбербанка в вопросе исламского банкинга. Сахбиев добавил, что российские муфтияты пока в работу над исламским банкингом не включены, но, вероятно, включатся в будущем. Возможно также, что после формирования исламских банковских продуктов «Банк Татарстана» обратится в ДУМ РТ с инициативой открыть окна исламского банкинга в мечетях, добавил Сахбиев.

Основным тормозом Сахбиев вполне логично назвал отсутствие какого-либо законодательного регулирования исламских финансов в РФ и необходимость увязать будущие регулирующие меры с требованиями шариата. В связи с этим он также не назвал каких-либо конкретных сроков реализации проекта, лишь выразил надежду, что первые окна исламского банкинга в отделениях Сбербанка появятся в этом году.

Рушан Сахбиев не назвал каких-либо конкретных сроков реализации проекта, лишь выразил надежду, что первые окна исламского банкинга в отделениях Сбербанка появятся в этом году. Фото Фаиля Гатаулина

Наиболее перспективным продуктом исламского банкинга в РТ Сахбиев назвал финансирование малого и среднего бизнеса.

«Все-таки для крупных компаний НДС и стоимость фондирования — это не совсем то, что надо. […] Не та тема, за которую они готовы переплачивать. Для малого бизнеса, особенно в случае с инвестиционными кредитами, участие в проекте банка и готовность разделить убытки в случае неудачи будет очень востребована», — добавил он.