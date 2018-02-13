Всем селом: вернуть людей в глубинку решили пособиями на детей и коров

За первенца выплатят 50 тысяч рублей, за корову — две тысячи

Женщина может не только коня остановить и в горящую избу войти, но и реанимировать село. Прекрасная половина татарстанской глубинки — единственная надежда, с точки зрения местных властей, преодолеть демографический кризис. Чтобы девушки за хорошей жизнью не ехали в город, хорошую жизнь решено привезти в село. Поспособствуют этому пособия до 100 тысяч рублей на ребенка и до 4 тысяч рублей на корову. Последнее скрасит нерадостное от снижения закупочных цен на молоко начало года. Подробности — в материале «Реального времени».

Нет женщин в татарстанских селеньях

Вытащить село из демографической ямы решили в Татарстане. Согласно исследованию, результаты которого озвучила сегодня на брифинге в кабмине министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, девушки, не успев обрасти семьей и построить карьеру в селе, массово уезжают в города.

— Сельский образ жизни более трудоемкий, а у молодежи есть выбор поехать в город, где жизнь более интересная. Поэтому отток сельского населения продолжается, — посетовал и министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов.

Ежегодно численность женщин репродуктивного возраста на селе снижается на 3 тысячи человек, отсюда падение рождаемости. Если в 1999 году фиксировался прирост — плюс 1193 человека, то в 2016-м только убыль — минус 1289 человек. При этом общая численность населения по республике растет — за счет городов.

— Количество детей, родившихся на селе у женщин в возрасте 20—40 лет, в 2016 году было меньше в пять раз, чем в городе. В 2016 году село дало нам 17% прироста населения, в то время как в 1999 году — 30%, — сказала Эльмира Зарипова.

Убыль населения фиксируют в 37 районах Татарстана, патовая ситуация — в Тетюшском, Кайбицком, Рыбно-Слободском районах. И только в шести районах и двух городских округах наблюдается естественный прирост.

«В 2016 году село дало нам 17% прироста населения, в то время как в 1999 году — 30%», — сказала Эльмира Зарипова. Фото Олега Тихонова

Родить за деньги: 50 тысяч за первого и 100 тысяч за третьего



Для повышения рождаемости на селе разработали специальную республиканскую программу, но стать ее участницей и получить от 50 до 100 тысяч рублей может не каждая женщина. Во-первых, сначала надо доказать свою преданность селу — прожить там не менее 3 лет. Проверять это будут по штампу в паспорте.

Во-вторых, естественно, родить ребенка. Но есть возрастной ценз — первенец должен появиться, пока его маме не исполнилось 25 лет. За это государство единовременно выделит 50 тысяч рублей.

В Татарстане поставили задачу увеличить численность населения максимально и в короткие сроки, поэтому выплату в 100 тысяч можно получить только за третьего ребенка, которого, логично, завести без второго невозможно. Но и тут есть нюанс — стать многодетной матерью необходимо до 29 лет.

Таким образом в республике рассчитывают решить проблему отложенного деторождения.

— Если в 1990-е годы средний возраст женщин, родивших первого ребенка, в городе и на селе был 25—26 лет, то сейчас это 29 лет. Тогда в каком возрасте она родит второго и третьего ребенка? — задалась вопросом Зарипова.

Ответ такой: может, вообще не родить, учитывая, что здоровье с годами лучше не становится.

В Татарстане за пособием обратился 51 человек, первая выплата проведена в Балтасинском районе, причем она же первая по стране. Фото baltasi.tatarstan.ru



51 семья получила «путинские» за первенца и ипотеку за третьего

Эффективность этой меры можно будет оценить не ранее чем через год, и то если все бросятся беременеть прямо сейчас. Но, проанализировав имеющиеся цифры о количестве младенцев на селе (в 2017 году 2020 женщин до 25 лет родили первенца и 397 до 29 лет — третьего ребенка), в Минтрудсоцзащиты рассчитывают, что цифры будут не меньше. Впрочем, в этом срезе нет данных о том, сколько лет проживали на селе молодые мамы, поэтому результаты могут оказаться неожиданными.

Пока за республиканскими деньгами никто не обратился, Эльмира Зарипова напомнила, что сделать это можно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка. Зато есть первые обратившиеся за федеральными выплатами в размере 8490 рублей ежемесячно (могут получить семьи, имеющие доход ниже 13 713 рублей на человека). В Татарстане за пособием обратился 51 человек, первая выплата проведена в Балтасинском районе, причем она же первая по стране. А первый ипотечный кредит с субсидированием процентной ставки для семей, в которых появился третий ребенок, выдан в Набережных Челнах.

Подешевевшее молоко компенсируют в феврале

Одними только пособиями увеличить рождаемость в селах будет сложно, нужна еще и работа. Тут министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана порадовать новостями не смог — мер поддержки владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств больше не стало. За исключением того, что субсидии для ЛПХ на общую сумму 360 млн рублей в связи с резким падением закупочных цен на молоко решили выдать не в августе, а в феврале и перераспределить в пользу владельцев, имеющих больше голов скота.

— У того, кто держит одну корову, незначительная товарность, он только свои потребности покрывает, и поэтому мы решили выделить на одну корову не 3 тысячи рублей, а 2 тысячи. Больше пострадали от снижения закупочных цен те, кто имеет три и более коров, поэтому им решили выделить по 4 тысячи рублей. Это поможет смягчить ситуацию и повлиять на настроение тех, кто занимается дойным стадом, — сказал Ахметов.

По словам Ахметова, к снижению закупочных цен привел безмерный завоз сухого молока, из-за которого натуральное сырье оказалось невостребованным. Фото agro.tatarstan.ru



По словам министра, к снижению закупочных цен привел безмерный завоз сухого молока, из-за которого натуральное сырье оказалось невостребованным. Это наложилось на ситуацию на местном рынке.

— С учетом того, что предприятия проходили процедуры банкротства и мы только летом нашли инвесторов, которые вошли и начали работать, мы вынуждены были продолжать и в этом году 1000 тонн молока вывозить за пределы республики. И те предприятия, с которыми мы много лет работали, начали говорить: у нас есть сухое молоко для переработки, мы ваше не будем покупать. Соответственно, цены начали падать. Нам нужно время, чтобы успеть модернизировать. У нас есть инвестиционная программа по казанскому заводу на 1 млрд рублей с выходом на 1000 тонн переработки. Они наращивают день за днем прием молока — начали с 40 тонн, сейчас 200 тонн перерабатывают, летом выйдут на 400 тонн, а в 2019 году — на 1000 тонн. Есть проекты по Мамадышскому, Набережночелнинскому комбинату, Бугульме, Чистополю. Зеленодольский завод загружен полностью, — сказал Марат Ахметов.

В селах настроят на 8,2 млрд

Для содействия ЛПХ работают программы «Семейный фермер» и «Начинающий фермер». В 2018 году количество их участников планируется увеличить в полтора раза и выделить в целом 750 млн рублей. Для реализации продукции будет построено 17 агропарков — наподобие казанского, в эффективности которого, кстати, Ахметов усомнился.

— В Казани тоже вместо одного агропарка можно было три в разных районах построить, но имеем то, что имеем, — сказал Ахметов.

Первый проект будет реализован в Заинске, остальные — в других городах Татарстана, в том числе три в Казани.

Для реализации продукции будет построено 17 агропарков — наподобие казанского, в эффективности которого, кстати, Ахметов усомнился. Фото prav.tatarstan.ru



О развитии социальной инфраструктуры на селе рассказал Рафар Шакиров, первый заместитель директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ. По его словам, с 2011-го по 2017 год через управление прошло 83,9 млрд рублей, из них на развитие села — 27,3 млрд.

В 2018 году в целом по Татарстану запланировано строительство и ремонт 1408 объектов с объемом финансирования в размере 14,5 млрд, из них на селе — 1040 объектов на 8,2 млрд рублей.