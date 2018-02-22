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Этажи «Золотой середины»: дольщики призвали КГАСУ к ответу за неточную экспертизу

15:00, 22.02.2018 21 Сюжет: Мэрия Казани vs фирма "Свей"

Суд направит вопросы «свеевцев» казанским ученым, а сам самострой проверят независимые эксперты из Москвы

Этажи «Золотой середины»: дольщики призвали КГАСУ к ответу за неточную экспертизу Фото: Василя Ширшова

Готовились к худшему сегодня в татарстанском арбитраже дольщики шестого дома из ЖК «Золотая середина», но получили еще одну отсрочку на спасение «самостроя». Суд заслушал вопросы граждан в адрес экспертов КГАСУ, считающих, что дом не выдержит нагрузку в виде лишних этажей. До 21 марта ученым вуза предстоит обосновать свои выводы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Придем жить в кабмин, если дом снесут»

С большой тревогой шли сегодня в суд дольщики ЖК «Золотая середина». На прошлом заседании многие были шокированы, узнав, что судья готова вынести решение, и, скорее всего, не в их пользу. Лишь в последний момент людям удалось добиться права расспросить экспертов КГАСУ, предопределивших печальную судьбу их дома.

Поэтому всю неделю после пережитого потрясения «свеевцы» не сидели сложа руки. Сообща со специалистами в стройотрасли подготовили вопросы для авторов экспертизы из казанского вуза. Пришли на прием к замминистра строительства РТ, попросили о помощи. Дозвонились до приемной первого вице-премьера РТ — «Сказали, что придем жить в кабмин, если дом снесут».

Хотя экспертиза и не судебная, дольщики убеждены, что ее результаты убедят исполком отозвать свой иск о сносе «самостроя». Фото Олега Тихонова (архивное фото)

В Минстрое Татарстана дольщикам рассказали, на каком этапе сейчас повторная независимая экспертиза дома, которую они заказали московской фирме. Дескать, со дня на день должны приехать ее специалисты — изучить фундамент дома. До сих пор морозы мешали этому, но как только немного потеплеет — исследование проведут, пересказывают «свеевцы» обнадеживающие новости в коридоре суда.

— Почему администрация города и судья не хотят дождаться результатов независимой московской экспертизы, заказанной по поручению президента РТ? Кому это не выгодно? — возмущены дольщики.

Хотя экспертиза и не судебная, они убеждены, что ее результаты убедят исполком отозвать свой иск о сносе «самостроя».

Вопросы к КГАСУ: теоретические данные главнее реальных?

В начале заседания суд заслушал вопросы дольщиков в адрес КГАСУ. Напомним, «Свей» и граждане считают, что вуз допустил многочисленные нарушения при проведении экспертизы их дома. К тем же выводам пришли и московские эксперты, которым заказали рецензию на исследование казанских ученых. Главное замечание сводится к тому, что специалисты КГАСУ оценили устойчивость фундамента, не проводя инженерно-геологических изысканий, то есть не исследовав почву под ним.

— Просим поставить перед исполкомом следующие вопросы… Ой, простите, перед экспертами КГАСУ, — оговорился первый дольщик, подготовивший вопросы. Далее последовали чисто технические рассуждения, суть которых сводится к следующему: можно ли изменить заключение экспертизы о небезопасности здания с учетом новых поступивших данных по «геологии»?

Еще один дольщик привел текст Градостроительного кодекса

Еще один дольщик привел текст Градостроительного кодекса. Мол, почему Мирсаяпов (эксперт КГАСУ) действовал в нарушение пункта 1 статьи 47, которая запрещает подготовку проектной документации, строительство и реконструкцию объектов без исследования земли.

— У меня вопрос к господину Мирсаяпову. Почему он взял на себя ответственность использовать в расчетах теоретические данные инженерных изысканий вместо реальных? Где написано, в каком законе, что теоретические данные главнее реальных, полученных инструментальным способом?

— В статье 47 говорится о подготовке проектной документации, строительстве и реконструкции, но суд ведь не ставил вопросы перед экспертами о соответствии проектной документации, — пояснила судья Руфия Гильфанова.

— Так пусть он приведет статью, на какой закон он опирался, — попросил мужчина.

Его вопросы также приобщили к делу. Следующее заседание судья назначила на 21 марта. Покупатели квартир в долгострое вздохнули с облегчением и поблагодарили суд за еще одну отсрочку:

— У нас надежда появилась.

— Да, мы довольны тем, что суд отложили. Что наши вопросы до экспертов КГАСУ дойдут. Потому что мы понимаем, что реально оценить состояние фундамента без геологических изысканий нельзя — это напрямую повлияет на их же заключение судебной экспертизы, — поделилась впечатлениями по итогам суда дольщица Диляра Голикова.

Покопавшись в градостроительном законодательстве, дольщики выяснили, что даже в случае принятия судом решения о сносе лишних этажей, шансы на спасение «самостроя» у них все же остаются

Не снос, а реконструкция?

Покопавшись в градостроительном законодательстве, дольщики выяснили, что даже в случае принятия судом решения о сносе лишних этажей, шансы на спасение «самостроя» у них все же остаются. В частности, нужно затребовать реконструкцию объекта, а не демонтаж.

— Градостроительный кодекс предусматривает получение разрешения на три самостоятельные процедуры: строительство, реконструкцию и капремонт. Муниципалитет говорит, что у нас законны только 9 этажей и 5 секций, то есть разрешение только на них выдавали. Мы с этим не согласны, но это доводы сторон. Так вот, даже если будет решение о сносе, это не исключает возможности выдать разрешение на реконструкцию 9-этажного дома в 18-этажный, — считают активисты комплекса.

Заказанная Минстроем РТ экспертиза могла бы помочь в получении такого разрешения. Возможно, за месяц московские эксперты уже выдадут свое заключение, и у незаконной 18-этажки «Свея» появятся более радужные перспективы, нежели снос половины дома.

Василя Ширшова, фото автора
НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 22 февр
    Молодцы дольщики!! Надо бороться
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  • Анонимно 22 февр
    Ого, тут пишут "дольщики молодцы". Тогда поставим вопрос по-другому. Кто возьмет на себя ответственность, что конструкция рухнет? Суд? Пожалуйста!
    Пусть принимает решение, заезжайте и живите! Только сдается мне, что дольщики, которые кричат, что дом хороший и давят на жалость, продадут эти квартиры от греха подальше в первые же дни после суда. А новые собственники знать не будут, что за история была с этим домой. В общем, посмотрим, кто окажется смелым. Не Лукьянова же будет нести ответственность, если трагедия, не дай бог, произойдет.
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  • Анонимно 22 февр
    почему дольщики сами не заказали геологию? Почему сами не пригласили независимое бюро экспертизы? Почему не получили на руки копии разрешения на строительство всех этажей - оно же было.... и там не одна виза, а много и все в архивах и в журналах учета есть....
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    Анонимно 23 февр
    Если не знаете -то не пишите-мф всё заказали и приобщили к делу,и геологию и рецензии.
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  • Анонимно 22 февр
    Ну что Вы пристали к профессорам КГАСУ?

    Профессора зависимые люди - зависимее их только актеры театра юмора.
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  • Анонимно 22 февр
    фундамент выдержит и 30 этажей.есть строители которые строили . фундамент лучше чем в других домах. это со слов строителей. не профессоров надо приглашать .а реальных строителей. кто строил. а что бумага. можно нарисовать что хочешь.надо спрашивать реальных строителей. прорабов рабочих вот они свидетели стройки .вот где правда.
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    Анонимно 22 февр
    строитель должен строить. а расчитывать фундаменты, толщину стен должны в проектном бюро. Прораб рабочий с 9 классами
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    Анонимно 22 февр
    Прорабу хватит и 4-х классов.
    А рабочих можно в школе и вовсе не учить - 3 месяца профобучения - и на стройку за 20 тысяч в месяц.
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    Анонимно 23 февр
    а сколько лет надо учить судью, чтобы она правильно вела исследования спора и принимала все необходимые действия для установления истины? Экспертов вокруг - любое количество ( и все аттестованы), нет в РТ - есть у соседей и в Москве.... следователи - по поиску пропавших разрешений на строительство - тоже хватает - найдут всех кто ставил визы и спросят каждого причастного.... так и появится истина - для того и работает подготовленный ( не купленный) судья..... и тогда найдутся все махинаторы и взяточники... или не найдутся - однако исследование будет полное. А пока все как специально запутано - а строитель вообще помрет и никто не узнает кому он отдавал квартиры много лет....
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    Анонимно 23 февр
    Было бы странно чтобы сами строители сказали что построили хилый дом! А сказки про 30 этажей это заявка на ещё 12 лишних?
    Если посмотреть на любые дома Свея то видно, что их строили из чего придётся и что найдётся, так что о высоком качестве и прочночности говорить не приходится. Кстати, никто из начальства Свея не живёт в своих домах, так же как их родственники.
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  • Анонимно 22 февр
    Какие вообще расчеты фундамента? Все скрытые работы проведены без надзора. Там полно других возможных скрытых нарушений, которые без демонтажа уже не выявить.
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    Анонимно 23 февр
    Согласен! Если бы делали все по правилам и нормативам, то не стали бы скрывать начало строительства и не избегали бы строительного надзора.
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  • Анонимно 22 февр
    Дольщиков 6 дома уважаем, действительно хочется чтобы власти им помогли. У них честная борьба. Дай Бог им справиться!
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  • Анонимно 23 февр
    Строили целый 18 этажный дом на видном месте города, а министр строительства даже не видел. Какой же он министр ,если он не видит ,что происходит у него под носом. Чем он занимается.
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  • Анонимно 23 февр
    Такое ощущение, что "своим" аитовско-лукьяновско-пятковским дольщикам (а то, что многие ходящие на суд это приближенные свеевские дольщики нет уже сомнения) главный интерес - годами судиться. Наплевать на всех остальных обычных людей с нижних этажей, которым нужны квартиры реально. Главное - судиться еще лет 5. А если дом рухнет - тоже не беда. Они же жить там не собираются... Продадут и ладно. Примет суд решение - еще год Пяткова с Лукьянововй будут по кассациям-апелляциям ездить. Потом по третьему кругу. И так еще несколько лет. Деньги за работу идут от аитовской семьи, это главное...
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  • Анонимно 23 февр
    А если дом рухнет, кто будет отвечать? Лукьянова?
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  • Анонимно 23 февр
    на верхних этажах тоже люди ждут своих квартир реально нуждающиеся. что за бред пишите. о себе только думаете.
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    Анонимно 24 февр
    Сколько человек реальных? 10? А остальные - аитовские приближенные. Начиная от падчерицы, заканчивая водителями и знакомыми. При этом никого не волнует, что дом может не выдержать. Кто за это ответственность будет нести? Судья?
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  • Анонимно 23 февр
    Дом строился 18 этажный. Как все дома вокруг. Просто идет война между властями и застройщиком. Страдают дольщики. Когда всему будет конец
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    Анонимно 24 февр
    Еще напишите что дом расчитан на 30 этажей, как сболтнули корреспонденту. Аитов такой богатый, что закладывал превышение этажности в 4 раза, ага. Деньги собрал и старшая дочь, жена и вся большая семейка теперь живут и шикуют в элитных особняках и квартирах от Казани до Москвы.
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  • Анонимно 20 марта
    Дом находится на видном месте скоро чемпионат мира по футболу 2018г !никак не могут решить сколько можно тянуть
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