Этажи «Золотой середины»: дольщики призвали КГАСУ к ответу за неточную экспертизу

Суд направит вопросы «свеевцев» казанским ученым, а сам самострой проверят независимые эксперты из Москвы

Фото: Василя Ширшова

Готовились к худшему сегодня в татарстанском арбитраже дольщики шестого дома из ЖК «Золотая середина», но получили еще одну отсрочку на спасение «самостроя». Суд заслушал вопросы граждан в адрес экспертов КГАСУ, считающих, что дом не выдержит нагрузку в виде лишних этажей. До 21 марта ученым вуза предстоит обосновать свои выводы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Придем жить в кабмин, если дом снесут»

С большой тревогой шли сегодня в суд дольщики ЖК «Золотая середина». На прошлом заседании многие были шокированы, узнав, что судья готова вынести решение, и, скорее всего, не в их пользу. Лишь в последний момент людям удалось добиться права расспросить экспертов КГАСУ, предопределивших печальную судьбу их дома.

Поэтому всю неделю после пережитого потрясения «свеевцы» не сидели сложа руки. Сообща со специалистами в стройотрасли подготовили вопросы для авторов экспертизы из казанского вуза. Пришли на прием к замминистра строительства РТ, попросили о помощи. Дозвонились до приемной первого вице-премьера РТ — «Сказали, что придем жить в кабмин, если дом снесут».

Хотя экспертиза и не судебная, дольщики убеждены, что ее результаты убедят исполком отозвать свой иск о сносе «самостроя». Фото Олега Тихонова (архивное фото)

В Минстрое Татарстана дольщикам рассказали, на каком этапе сейчас повторная независимая экспертиза дома, которую они заказали московской фирме. Дескать, со дня на день должны приехать ее специалисты — изучить фундамент дома. До сих пор морозы мешали этому, но как только немного потеплеет — исследование проведут, пересказывают «свеевцы» обнадеживающие новости в коридоре суда.

— Почему администрация города и судья не хотят дождаться результатов независимой московской экспертизы, заказанной по поручению президента РТ? Кому это не выгодно? — возмущены дольщики.

Хотя экспертиза и не судебная, они убеждены, что ее результаты убедят исполком отозвать свой иск о сносе «самостроя».

Вопросы к КГАСУ: теоретические данные главнее реальных?

В начале заседания суд заслушал вопросы дольщиков в адрес КГАСУ. Напомним, «Свей» и граждане считают, что вуз допустил многочисленные нарушения при проведении экспертизы их дома. К тем же выводам пришли и московские эксперты, которым заказали рецензию на исследование казанских ученых. Главное замечание сводится к тому, что специалисты КГАСУ оценили устойчивость фундамента, не проводя инженерно-геологических изысканий, то есть не исследовав почву под ним.

— Просим поставить перед исполкомом следующие вопросы… Ой, простите, перед экспертами КГАСУ, — оговорился первый дольщик, подготовивший вопросы. Далее последовали чисто технические рассуждения, суть которых сводится к следующему: можно ли изменить заключение экспертизы о небезопасности здания с учетом новых поступивших данных по «геологии»?

Еще один дольщик привел текст Градостроительного кодекса



Еще один дольщик привел текст Градостроительного кодекса. Мол, почему Мирсаяпов (эксперт КГАСУ) действовал в нарушение пункта 1 статьи 47, которая запрещает подготовку проектной документации, строительство и реконструкцию объектов без исследования земли.

— У меня вопрос к господину Мирсаяпову. Почему он взял на себя ответственность использовать в расчетах теоретические данные инженерных изысканий вместо реальных? Где написано, в каком законе, что теоретические данные главнее реальных, полученных инструментальным способом?

— В статье 47 говорится о подготовке проектной документации, строительстве и реконструкции, но суд ведь не ставил вопросы перед экспертами о соответствии проектной документации, — пояснила судья Руфия Гильфанова.

— Так пусть он приведет статью, на какой закон он опирался, — попросил мужчина.

Его вопросы также приобщили к делу. Следующее заседание судья назначила на 21 марта. Покупатели квартир в долгострое вздохнули с облегчением и поблагодарили суд за еще одну отсрочку:

— У нас надежда появилась.

— Да, мы довольны тем, что суд отложили. Что наши вопросы до экспертов КГАСУ дойдут. Потому что мы понимаем, что реально оценить состояние фундамента без геологических изысканий нельзя — это напрямую повлияет на их же заключение судебной экспертизы, — поделилась впечатлениями по итогам суда дольщица Диляра Голикова.

Покопавшись в градостроительном законодательстве, дольщики выяснили, что даже в случае принятия судом решения о сносе лишних этажей, шансы на спасение «самостроя» у них все же остаются



Не снос, а реконструкция?

Покопавшись в градостроительном законодательстве, дольщики выяснили, что даже в случае принятия судом решения о сносе лишних этажей, шансы на спасение «самостроя» у них все же остаются. В частности, нужно затребовать реконструкцию объекта, а не демонтаж.

— Градостроительный кодекс предусматривает получение разрешения на три самостоятельные процедуры: строительство, реконструкцию и капремонт. Муниципалитет говорит, что у нас законны только 9 этажей и 5 секций, то есть разрешение только на них выдавали. Мы с этим не согласны, но это доводы сторон. Так вот, даже если будет решение о сносе, это не исключает возможности выдать разрешение на реконструкцию 9-этажного дома в 18-этажный, — считают активисты комплекса.

Заказанная Минстроем РТ экспертиза могла бы помочь в получении такого разрешения. Возможно, за месяц московские эксперты уже выдадут свое заключение, и у незаконной 18-этажки «Свея» появятся более радужные перспективы, нежели снос половины дома.