Куда пойти в Казани: кибернетика от немцев, маркетинг от «Реального времени» и возвращение PROНауки

Афиша мероприятий с 26 февраля по 4 марта

Фото: Максим Платонов

Хоть в начале неделе и придется быстро адаптироваться к рабочему графику после чуть затянувшихся выходных, это будет стоить того. Ближайшие семь дней обещают нам череду семинаров, конференций, тренингов. Много нового можно будет узнать про инновации, кибернетику, IT-технологии. Желающие смогут расширить кругозор в маркетинге и digital. Первые в этом году весенние выходные порадуют разнообразием. Можно будет снова стать студентом на одну ночь, послушать мелодию моря или уехать в Свияжск новым экскурсионным рейсом. Встречайте новую неделю с обзором «Реального времени».

1. Немецкий профессор расскажет о кибернетике XXI века (16+)

27 февраля профессор Франк Альгевер из Германии прочтет открытую лекцию, посвященную кибернетике XXI века. Лейбницевская лекция пройдет в здании Германо-Российского института новых технологий КНИТУ-КАИ. Спикер расскажет об Индустрии 4.0, новых открытиях и вызовах в сфере управления взаимосвязанными сетями. Выступление состоится на английском языке без перевода. После лекции для гостей предназначен фуршет.

Начало в 17.00 по адресу: ул. Четаева, 18а, вход свободный.

27 февраля в Казани стартует V международная научно-практическая конференция ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры». Фото Максима Платонова



2. В «Корстоне» обсудят телекоммуникационные технологии (18+)

27 февраля в Казани стартует V международная научно-практическая конференция ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры».

В течение двух дней в конференц-залах отеля «Корстон» ведущие российские и зарубежные специалисты, ученые будут обсуждать результаты развития телекоммуникационных технологий. В фокусе также автоматизированное взаимодействие объектов дорожной инфраструктуры, грузовых и пассажирских терминалов, транспортных средств и пользователей мобильных устройств.

В рамках конференции пройдет Хакатон — конкурс студенческих научно-исследовательских работ в области ИТС. Форум завершится 28 февраля.

3. В «Смене» поговорят о трендах в маркетинге и PR (18+)

28 февраля в ЦСК «Смена» пройдет конференция интернет-газеты «Реальное время» «Маркетинг #реальноговремени». На одной площадке встретятся профессионалы в маркетинге, рекламе и PR. Спикеры расскажут о трендах во внешних коммуникациях и digital. Вместе с экспертами можно будет обсудить реальные кейсы, разобраться, почему они удались или провалились.

Мероприятие будет полезно PR-директорам и PR-специалистам самого разного уровня, руководителям отделов маркетинга, топ-менеджерам и собственникам бизнеса, а также представителям рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств; профессиональным консультантам.

Начало в 10.00

Гости смогут увидеть, как трансформировался образ города со временем. Фото pastvu.com



4. Трансформация Казани в снимках (16+)

С 28 февраля по 5 марта в галерее «Царская башня» на Казанском вокзале будет работать выставка-исследование «Москва — Казань — Москва». На выставке будут представлены работы казанских современных авторов, работы из коллекции фонда Марджани, снимки из личных архивов. Центральными темами выставки станут Казань и ее окрестности. Гости смогут увидеть, как трансформировался образ города со временем.

5. В «Гранд Отеле» можно послушать про инновации (16+)

28 февраля в здании «Гранд Отель Казань» пройдет международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: качество, инновации, образование». На форуме будут обсуждать инновации в различных отраслях. Мероприятие соберет около 250 участников, среди которых руководители, специалисты, госслужащие, представители образовательных и медицинских учреждений.

6. Самый долгоиграющий оркестр сыграет в филармонии (16+)

1 марта в казанской филармонии выступит оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Оркестр вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий джазовый оркестр, с его именем связано зарождение джаза в Казани. Вместе с музыкантами выступит российская певица Мари Карне. В программе эстрадные и джазовые композиции.

Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 1500 рублей.

Оркестр вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий джазовый оркестр, с его именем связано зарождение джаза в Казани. Фото vk.com/lundstrem.jazz



7. В Казани обозначат проблемы риелторского дела (18+)

2 марта в Казани пройдет конгресс «Недвижимость регионов». Мероприятие соберет представителей сообщества риелторов из России и стран ближнего зарубежья в здании «Казань Арены». Конгресс также будет интересен представителям банковского сектора, девелоперам, сотрудникам страховых и оценочных компаний.

Для участников планируется обучение техникам продаж, обсуждение современных технологий и проблем риелторской профессии. В программе мастер-классы, бизнес-игры, культурная программа.

Начало в 10.00.

8. PROНаука возвращается (6+)

2 марта в КФУ пройдет очередной образовательный интенсив «PROНаука в КФУ». На этот раз казанцев ждет эконочь. В программе лекции от спикеров из КФУ, Москвы и Санкт-Петербурга, научные опыты и шоу, интерактивы, мастер-классы, игры и квесты.

Начало в 18.00 во втором корпусе КФУ, вход свободный.

9. В ГБКЗ расплещется море (12+)

2 марта камерный хор Татарстана выступит с концертной программой «О море, море» в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Все музыкальные произведения будут связаны с морской темой. Прозвучат части из опер «Дидона и Эней», «Садко», «Русалка», «Сказки Гофмана», а также шедевры западной хоровой культуры и музыкальные хиты 20 века.

Начало в 18.30. Стоимость билетов от 500 до 800 рублей.

4 марта в кинотеатре «Мир» будет весело. Там пройдет тур комиков из Stand-Up Club 1 «Первый день комедии». Фото Давида Казанского

10. В «Мир» приедут комики (18+)

4 марта в кинотеатре «Мир» будет весело. Там пройдет тур комиков из Stand-Up Club 1 «Первый день комедии». В программе выступления Идрака Мирзализаде, Алексея Квашонкина, Кирилла Селегея и Гарика Оганисяна. Их можно увидеть в таких проектах, как «ВечерВечер», «Порараз Бирацца», «Главные Герои».

Начало в 17.00, стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

Кроме этого:

С 26 февраля по 3 марта в Набережных Челнах пройдут гастроли Камаловского театра. Труппа покажет премьерные спектакли на базе ДК «КАМАЗ» и «Энергетик». В программе «Миркай и Айсылу», «Взлетел петух на плетень» и «Вызывали?». (12+)

27 февраля в творческом пространстве Art & Time пройдет фото-встреча «Мобильная фотография». Участников будут учить азам съемки на мобильную камеру, обработке мобильных фотографий. Стоимость билета 350 рублей. (18+)

2 марта официально откроется маршрут «Казань — станция Свияжск — остров-град Свияжск». Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Туристы будут отправляться с вокзала в Казани, затем от станции Свияжск смогут доехать на автобусе до острова. Программа включает экскурсию и питание. (16+)

2 и 3 марта Набережночелнинский драматический театр покажет премьеру «История одной любви». Спектакль основан на пьесе Туфана Миннуллина «Прощайте». Постановку воплотил в жизнь главный режиссер театра Фаиль Ибрагимов. (12+)

2 марта челнинский джаз-оркестр «Визит» выступит в Нижнекамске. В программе «Дарите женщинам цветы» — популярные мелодии и джазовые композиции татарских, русских и зарубежных композиторов. Концерт пройдет в музыкальном колледже им. С. Сайдашева. (16+)

4 марта в «Корстоне» пройдет региональный турнир Киберспортивной Лиги Татарстана. За звание лучшего будут бороться геймеры-любители в дисциплинах Dota 2, CS: GO, League of Legends, FIFA 18, HearthStone, Mortal kombat X. Начало в 10.00, стоимость билетов от 500 до 1700 рублей. (18+)