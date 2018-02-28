"Маркетинг #реальноговремени" - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

Интернет-газета «Реальное время» приглашает Вас принять участие в конференции «Маркетинг #реальноговремени», которая пройдет в Казани 28 февраля 2018 года в ЦСК «Смена».

На одной площадке мы объединим профессионалов в маркетинге, рекламе и PR. Вместе с экспертами обсудим реальные кейсы, разберем, почему они удались или провалились. Поговорим и о трендах во внешних коммуникациях и digital.

Темы конференции:

Как находить клиента в интернете и работать с контентом.

Где, на каких площадках, продвигать бизнес.

Digital-стратегии для бизнеса.

Вирусный эффект: как сделать ролик, который увидят все?

Как вести бизнес-аккаунт в социальных сетях.

Реклама у блогеров: повышение лояльности к бренду и увеличение продаж.

Мероприятие будет полезно PR-директорам и PR-специалистам самого разного уровня, руководителям отделов маркетинга, топ-менеджерам и собственникам бизнеса, а также представителям рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств; профессиональным консультантам.





