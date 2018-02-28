"Маркетинг #реальноговремени" - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

Интернет-газета «Реальное время» приглашает Вас принять участие в конференции «Маркетинг #реальноговремени», которая пройдет в Казани 28 февраля 2018 года в ЦСК «Смена».
На одной площадке мы объединим профессионалов в маркетинге, рекламе и PR. Вместе с экспертами обсудим реальные кейсы, разберем, почему они удались или провалились. Поговорим и о трендах во внешних коммуникациях и digital.
Темы конференции:
Мероприятие будет полезно PR-директорам и PR-специалистам самого разного уровня, руководителям отделов маркетинга, топ-менеджерам и собственникам бизнеса, а также представителям рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств; профессиональным консультантам.Условия и регистрация по ссылке.
тел.: +7 (843) 222-90-72
e-mail: pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.