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То пусто, то густо: Нобоа вернулся в Казань, а «Рубин» трижды забил норвежцам

07:00, 19.02.2018 21

Как меняется команда Бердыева с приходом Нобоа, Попова и Могилевца

То пусто, то густо: Нобоа вернулся в Казань, а «Рубин» трижды забил норвежцам Фото: rubin-kazan.ru

Накануне истосковавшиеся по позитивным новостям болельщики «Рубина» получили сразу два повода для радости. Прежде всего, в казанский клуб вернулся один из деятельных участников «золотого» «Рубина» времен 2008—2009 годов Кристиан Нобоа. Кроме того, вчера казанцы наконец-то порадовали своих поклонников уверенной победой (3:0) над норвежской «Волеренгой». Об этом, а также об увеличившемся «ростовском десанте» в Казани и изменениях, которые претерпевает «Рубин» по ходу зимнего трансферного окна, — в материале «Реального времени».

Грустить придется лишь по Янну М'Вила

Ко второму контрольному матчу на испанском сборе «Рубин», по сути, завершил работу на трансферном рынке. По крайней мере, на проблемных позициях в центре поля. По ходу осенней части сезона «Реальное время» не раз писало о существенном крене в пользу оборонительных действий при подборе игроков в центр поля. М'Вила, Камболов, Оздоев — именно эта тройка чаще всего выходила в стартовом составе «Рубина». А Алекс Сонг, Рубен Рочина и Мийо Цакташ так и не смогли найти себя в российском футболе. Из вышеперечисленной шестерки в клубе остался лишь Руслан Камболов, но его тренерский штаб казанского клуба рассматривает больше как игрока центра обороны, а не полузащиты. Последние контрольные матчи подтверждают это наблюдение.

Из числа игроков в центре поля, с которыми в «Рубине» решили расстаться, серьезной потерей можно считать лишь Янна М'Вила. При всем богатстве выбора «разрушителей» в центре поля именно француз был объективно сильнейшим. Уход Оздоева вызывает вопросы лишь с точки зрения «правильного паспорта» игрока — другие его плюсы назвать трудно. В последние сезоны Магомед запомнился лишь поперечными, замедляющими атаку передачами и постоянными «обрезами» и «привозами».

Оздоева и Набиуллина ждет скамейка запасных в «Зените»?

Если не лукавить, то уже сейчас можно предсказать железобетонную «скамейку» для Оздоева в «Зените», как только Роберто Манчини разберется в способностях этого «паспортиста». Кстати, скамейка запасных не исключена и в отношении Эльмира Набиуллина. Даже куда более яркий исполнитель на данной позиции Кристиан Ансальди в свое время не избежал этой печальной участи в клубе с берегов Невы. Если Эльмиру не удастся внезапно избавиться от допускаемых в обороне позиционных ошибок, маститый Манчини возиться с молодым россиянином не будет. Богатый выбор игроков в «Зените» это позволяет.

Павла Могилевца трудно считать полноценным атакующим хавбеком, он скорее «бокс ту бокс», как и Оздоев, но с более выраженным акцентом на атакующие действия

Теперь обратимся к приобретениям «Рубина» в центральную ось полузащиты. Очевидно, что тренерский штаб задался целью как раз сбалансировать количество «креативщиков» и «разрушителей» в составе «Рубина». Павла Могилевца трудно считать полноценным атакующим хавбеком, он скорее «бокс ту бокс», как и Оздоев, но с более выраженным акцентом на атакующие действия. Могилевец уже выступал за «Рубин» при Ренате Билялетдинове и запомнился не только и не столько отборами, сколько обостряющими «ассистами» и даже голами. На его счету 16 матчей в «Рубине», в которых хавбек забил два мяча и отдал две голевые передачи. Павел успел поиграть и в «Ростове» Курбана Бердыева. Так что навыки и умения хавбека казанскому тренеру хорошо известны.

Подберезкин успел потерять место в основе «Рубина»

Идем далее. Вячеслав Подберезкин сбалансированный хавбек, тяготеющий к атакующим действиям. В своих прошлый клубах, в том же «Краснодаре», он был игроком предпоследнего паса. Однако в «Рубине», судя по контрольным матчам, которые нам довелось увидеть, Подберезкин располагается ближе к обороне, что создает для игрока определенные сложности. Пока его действия напоминают худшие образцы игры Оздоева: те же «обрезы», неточные передачи и игра поперек поля. При этом в отборе нынешний «зенитчик» выглядел даже предпочтительнее, нежели действующий полузащитник «Рубина». Наверное, поэтому вчера (как и в матче с «Сарпсборгом») Подберезкин «проехал» мимо стартового состава.

Однако чистых опорников в казанском клубе не осталось совсем, если не считать Руслана Камболова, и это может стать проблемой. Если, конечно, Бердыев не планирует разделить функции опорника между двумя полузащитниками, как это было в чемпионском «Рубине» с Сергеем Семаком и Макбетом Сибайя, а позже с Натхо и Нобоа. «Реальное время» еще летом сообщало о готовящемся переходе эквадорца на условиях аренды в казанский клуб из «Зенита». Тогда сделка сорвалась в самый последний момент. В осеннюю часть чемпионата Нобоа за питерскую команду практически не играл — всего 68 минут игрового времени, размазанного на два матча. Манчини предпочел сделать ставку на Далера Кузяева и на перспективный «на бумаге» аргентинский «молодняк». В этом плане покупка Оздоева из «Рубина» только подчеркивает нежелание Манчини задействовать 32-летнего эквадорца в своих схемах.

Нобоа приехал за 150-й игрой и 30-м голом за «Рубин»

В итоге за 20 минут до объявления состава на вчерашний матч против «Волеренги» официальный сайт «Рубина» сообщил, что на этот раз арендное соглашение с питерским «Зенитом» заключено (до конца текущего сезона), и Кристиан Нобоа, как говорится, с корабля на бал вышел на этот матч в основном составе. И, по отзывам специалистов, выглядел весьма уверено. Давним поклонникам «Рубина» представлять этого футболиста не нужно. Нобоа выступал за казанский клуб с 2007 по 2011 год, и первый официальный матч этой весной станет для него 150-м в составе казанского клуба. Кроме того, лишь три гола остается забить Кристиану до отметки в 30 мячей за «Рубин». С эквадорцем в составе Казань завоевала два чемпионства, а также Кубок и Суперкубок России. Отметим, что с приобретением Нобоа «ростовский десант» в «Рубине» увеличился до семи исполнителей во вчерашнем стартовом составе клуба из 11

Кристиан Нобоа, как говорится, с корабля на бал вышел на этот матч в основном составе

Интересно, что накануне Руслан Камболов вновь вышел играть центрального защитника, а Могилевец и Нобоа были призваны в равной степени отвечать за созидание и разрушение в центре поля. Ильзат Ахметов вышел на позиции атакующего полузащитника. Как и в прошлой игре против норвежского «Сарпсборга», еще один новичок клуба, болгарин Ивелин Попов, расположился на позиции второго форварда, действующего немного в оттяжке «наконечнику» в лице Сердара Азмуна. Болгарский новичок уже во второй своей игре за «Рубин» (пусть и товарищеской) открыл счет голам в составе казанского клуба, реализовав удар со штрафного. А чуть позже наконец-то забил иранец Сердар Азмун, со «второго этажа» замкнувший подачу с угла поля. Во втором тайме вышедший на замену Рифат Жемалетдинов забил в ворота норвежцев третий гол, сыграв на добивании после удара все того же Азмуна.

На очереди приобретение крайнего защитника

Если кадровые вопросы в центре поля и атаке можно считать решенными (насколько удачно — покажут только официальные игры), то потеря основных фланговых защитников Морица Бауэра и Эльмира Набиуллина может стать проблемой. 30-летний Федор Кудряшов достаточно крупный защитник, и с каждым сезоном ему становится все сложнее закрывать бровку на левом фланге, а ведь расстановка в три центральных защитника с двумя латералями выдвигает повышенные требования к крайним защитникам, которые вынуждены отрабатывать по всей длине поля. Правому защитнику Олегу Кузьмину и вовсе 36 лет, и в последние два сезона опытнейшего игрока преследуют травмы. Оба во вчерашней игре вышли в основе.

Кроме них в «Рубине» из крайних защитников опытом регулярной игры на уровне РФПЛ обладает лишь Виталий Устинов. Так что говорить о глубине скамейки на позиции «крайков» явно не приходится. Голдобин и Агапов, выходившие в матче с «Сарпсборгом» на замену, безусловно, талантливы, но вряд ли смогут без раскачки перейти из юношеского футбола во взрослый. Поэтому, не исключено, что в оставшееся время до конца трансферного окна «Рубин» может приобрести еще одного футболиста на левый или правый фланг обороны. В идеале — универсала.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru
СпортФутбол
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 19 февр
    Здравствуйте уважаемые болельщики ФК Рубин!
    К Вам обращается болельщик клуба ФК Рубин и зовут меня Николай Иванович. Много разных мнений прочитал о победе команды над норвежским клубом, название которого раньше даже и не слышал. Кто-то радуется и «бьётся» в восторге. Кто-то принижает цену этого результата. Победа всегда лучше поражения. Даже над слабым клубом. Она придаёт уверенность. Приводит в соответствие внутренний мир футболистов. Хочу Вас предостеречь от восторгов, уныния и безразличия. Они одинаково вредны для команды и болельщиков. Приводят к завышенной или пониженной самооценке. Как результат этого – поражения и провалы…
    Команда планомерно работает на сборах, а весна уже близко. Результат трёх сборов и проведенной селекции в клубе мы с Вами скоро и увидим.
    Обращаюсь к руководству клуба.
    Когда прекратится практика продавать своих и брать в аренду футболистов чужих клубов? Мы – болельщики команды не хотим читать и слышать такие фразы: «…футболист футбольного клуба Спартак Эвелин Попов забил гол и помог футбольному клубу Рубин одержать победу…..». Так же примерно будет звучать новость о вкладе в победу Рубина и со стороны Подберёзкина и Нобоа. Если, конечно, такое случится… Рубин из само достаточной и самобытной команды начинает превращаться в сборную клубов России.
    Вам не стыдно?!
    О каком менталитете ПОБЕДИТЕЛЯ в команде может идти речь, если половина команды - «гастарбайтеры» … А четыре футболиста - «мушкетёра», суммарный возраст которых под сто пятьдесят лет?!
    Когда Вы начнете прислушиваться к нам– болельщикам? Что для этого нужно ещё сделать? Нам нужны не громкие фамилии тренеров нашей команды, а её игра, которая будет вдохновлять и «заводить» болельщиков…. А пока – ждём!
    Но у всякого терпения есть своё начало и свой конец. И наши ряды всё редеют и редеют… А вера в команду угасает. Задумайтесь, пожалуйста!
    Николай Иванович.
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    Анонимно 19 февр
    Драгоценный Николай Иванович, флюгер вы наш, вот вроде бы Вы ратуете за команду, но в Вашем уже не первом здесь комментарии звучат скрытые призывы к раздрай в среде болельщиков. Говорите, не слышали название Волеренги? Так недавно с ними играли на сборе ЦСКА, по нулям сыграли, да и не только ЦСКА. Но это не важно. Вы к чему сейчас призываете? К бунту против руководства клуба, тренера, новичков Рубина? А, понятно. К увольнению туркмена, как называют КББ Вам подобные, и его "шабашников"? Вы хотите посеять национальную вражду? Или что Вы хотите? Команда начала налаживать свою игру для себя и для болельщиков. Вы зачем на всех сайтах тихой сапой "мило", но по сути- то навязываете своё мнение и подбиваете на ссоры? И Вы себя называете болельщиком? А у Нашего Рубина все будет хорошо, вопреки таким тихушникам, как Вы
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    Анонимно 19 февр
    Вы сами то уверены в своих словах? У нас может быть все хорошо в Ак Барсе, но Рубин - это уже все
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    Анонимно 20 февр
    А кто ты такой, чтобы мораль здесь читать? Николая Иванович высказывает свою точку зрения. тебе значит можно, а ему нельзя? Только такие, как ты и вносят раздрай в ряды болельщиков. В прошлом году болел за Ростов, а нынче опять сюда прибежал. Ты же настоящий перевертыш и к болельщикам Рубина не имеешь никакого отношения!
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    Анонимно 19 февр
    Лично для меня Нобоа абсолюто наш игрок. Его полностью сделал Бердыев и сделал в Рубине. Расслабьтесь и наслаждайтесь футболом
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    Анонимно 20 февр
    Нобоа настоящий шабашник и подкаблучник. И не является воспитанником казанского Рубина.
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  • Анонимно 19 февр
    Если мой комментарий Вас "зацепил", значит, цель его достигнута. Бунт и национальную вражду оставьте для себя. Не надо додумывать смысл моего комментария под себя. А смысл его Вы так и не поняли, или не захотели понимать. Я за сильный Рубин и его единение с болельщиками, которых руководство клуба пока игнорирует. Надеюсь, что пока... Всего доброго!
    Николай Иванович.
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    Анонимно 19 февр
    А кого своИХ продали? Наби? Но это было ещё и его решение и его агента. А что, Бауэр, Мвила, Рочина и Ко - это свои, а Нобоа - гастарбайтер?
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    Анонимно 19 февр
    Действительно. Юауэр за полтора сезона своим стал, а Нобоа за 5 лет нет???
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    Анонимно 20 февр
    Нет, Бвуэр искренний человек, в отличие от шабашника Нобоа, празднующего голы в ворота Рубина.
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  • Анонимно 19 февр
    Агапов центр бэк
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  • Анонимно 19 февр
    Уважаемый! Ещё хочу Вам добавить, что скорее всего Вы - обыкновенный и "серый" чиновник клуба Рубин, которого своё благополучие волнует больше, чем результаты и облик самого Рубина. Знаете, что нас различает? Вы - "материалист" и скорее всего любите команду за деньги, а я - романтик, всей душой болеющий за наш Рубин! И мне он - не безразличен! И бескорыстно!
    Николай Иванович.
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    Анонимно 19 февр
    Про чиновника - улыбнуло! Вот не поверите, у меня самая обыкновенная, но, считаю, самая нужная профессия - я преподаватель. И не по наслышке знаю, каких трудов стоит создавать коллектив единомышленников из таких разных подростков. А ещё находить общий язык с их родителями, а также с коллегами и руководством. Но получаю несказанное удовольствие, когда и я, и мои ребята достигают определенных результатов. Но я ещё и болельщик со стажем. Не приемлю решение вопросов с наскока, голословные обвинения. А деньги мои Вы не считайте, на жизнь хватает. Хотя благополучием это не назовёшь. Но не жалуюсь. И к КББ я отношусь с большим уважением. Он Наставник с большой буквы. И нашему Рубину желаю удачи и побед. А Вы, может, поменьше мерейти людей по одним меркам,, Николай Иванович
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    Анонимно 20 февр
    Сдается мне, что это Карл!
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  • Анонимно 19 февр
    Уважаемый! Если я ошибся со своим прогнозом в отношении Вас, то искренне приношу Вам свои извинения! Поверьте, что не хотел Вас обидеть! Но и Вы - хороши. Флюгер, тихушник и т.д. Эти слова не свойственны учителям. поэтому я и ошибся. Болеем за наш Рубин! Желаем ему побед и успехов! Всего доброго!
    Николай Иванович.
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    Анонимно 19 февр
    Не хотел и я Вас обидеть. Так говорят мои ребята в подобной ситуации. Юношеский максимализм. А я, знаете ли, уже свыше 30 лет в сфере "Образование". Тоже извините, погорячился. И Вы правы - болеем за наш Рубин и желаем ему удачи
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  • Анонимно 19 февр
    Спасибо Вам за понимание и вежливость. Вы - хороший человек! А это главное!
    Николай Иванович.
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  • Анонимно 19 февр
    Ну уважаемый Николай Иванович Вы - Скрытый Зильберман. Спасибо рассмешили, подняли настроение.
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    Анонимно 19 февр
    А они эти Зиля и Николя все очень хорошо разыгрывают, как по нотам. Это же сами БОшники. А люди как погляжу, ведутся. Правильно человек сначала написал "тихушник" он этот "Николай Иванович"
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    Анонимно 20 февр
    А вот и Надаль нарисовался, причем весьма примитивно! Но, увы по другому и не умеет.
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  • Анонимно 20 февр
    Я вежливый человек, но далеко не - "флюгер" и "тихушник". Выступал на многих турнирах в единоборствах. Знаю боль, победы и поражения.К БО никакого отношения не имею. Не журналист и не юрист. Просто, обыкновенный, но преданный болельщик ФК Рубин. Личности в команде меня не особо интересуют. Меня интересует сама команда, её игра и её доблесть. Всегда против коррупции и продажности. "За державу обидно".... Поэтому - не надо домысливать "грязь". Её и так хватает с избытком...
    Николай Иванович.
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