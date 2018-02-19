То пусто, то густо: Нобоа вернулся в Казань, а «Рубин» трижды забил норвежцам

Как меняется команда Бердыева с приходом Нобоа, Попова и Могилевца

Накануне истосковавшиеся по позитивным новостям болельщики «Рубина» получили сразу два повода для радости. Прежде всего, в казанский клуб вернулся один из деятельных участников «золотого» «Рубина» времен 2008—2009 годов Кристиан Нобоа. Кроме того, вчера казанцы наконец-то порадовали своих поклонников уверенной победой (3:0) над норвежской «Волеренгой». Об этом, а также об увеличившемся «ростовском десанте» в Казани и изменениях, которые претерпевает «Рубин» по ходу зимнего трансферного окна, — в материале «Реального времени».

Грустить придется лишь по Янну М'Вила

Ко второму контрольному матчу на испанском сборе «Рубин», по сути, завершил работу на трансферном рынке. По крайней мере, на проблемных позициях в центре поля. По ходу осенней части сезона «Реальное время» не раз писало о существенном крене в пользу оборонительных действий при подборе игроков в центр поля. М'Вила, Камболов, Оздоев — именно эта тройка чаще всего выходила в стартовом составе «Рубина». А Алекс Сонг, Рубен Рочина и Мийо Цакташ так и не смогли найти себя в российском футболе. Из вышеперечисленной шестерки в клубе остался лишь Руслан Камболов, но его тренерский штаб казанского клуба рассматривает больше как игрока центра обороны, а не полузащиты. Последние контрольные матчи подтверждают это наблюдение.

Из числа игроков в центре поля, с которыми в «Рубине» решили расстаться, серьезной потерей можно считать лишь Янна М'Вила. При всем богатстве выбора «разрушителей» в центре поля именно француз был объективно сильнейшим. Уход Оздоева вызывает вопросы лишь с точки зрения «правильного паспорта» игрока — другие его плюсы назвать трудно. В последние сезоны Магомед запомнился лишь поперечными, замедляющими атаку передачами и постоянными «обрезами» и «привозами».

Оздоева и Набиуллина ждет скамейка запасных в «Зените»?

Если не лукавить, то уже сейчас можно предсказать железобетонную «скамейку» для Оздоева в «Зените», как только Роберто Манчини разберется в способностях этого «паспортиста». Кстати, скамейка запасных не исключена и в отношении Эльмира Набиуллина. Даже куда более яркий исполнитель на данной позиции Кристиан Ансальди в свое время не избежал этой печальной участи в клубе с берегов Невы. Если Эльмиру не удастся внезапно избавиться от допускаемых в обороне позиционных ошибок, маститый Манчини возиться с молодым россиянином не будет. Богатый выбор игроков в «Зените» это позволяет.

Павла Могилевца трудно считать полноценным атакующим хавбеком, он скорее «бокс ту бокс», как и Оздоев, но с более выраженным акцентом на атакующие действия



Теперь обратимся к приобретениям «Рубина» в центральную ось полузащиты. Очевидно, что тренерский штаб задался целью как раз сбалансировать количество «креативщиков» и «разрушителей» в составе «Рубина». Павла Могилевца трудно считать полноценным атакующим хавбеком, он скорее «бокс ту бокс», как и Оздоев, но с более выраженным акцентом на атакующие действия. Могилевец уже выступал за «Рубин» при Ренате Билялетдинове и запомнился не только и не столько отборами, сколько обостряющими «ассистами» и даже голами. На его счету 16 матчей в «Рубине», в которых хавбек забил два мяча и отдал две голевые передачи. Павел успел поиграть и в «Ростове» Курбана Бердыева. Так что навыки и умения хавбека казанскому тренеру хорошо известны.

Подберезкин успел потерять место в основе «Рубина»

Идем далее. Вячеслав Подберезкин сбалансированный хавбек, тяготеющий к атакующим действиям. В своих прошлый клубах, в том же «Краснодаре», он был игроком предпоследнего паса. Однако в «Рубине», судя по контрольным матчам, которые нам довелось увидеть, Подберезкин располагается ближе к обороне, что создает для игрока определенные сложности. Пока его действия напоминают худшие образцы игры Оздоева: те же «обрезы», неточные передачи и игра поперек поля. При этом в отборе нынешний «зенитчик» выглядел даже предпочтительнее, нежели действующий полузащитник «Рубина». Наверное, поэтому вчера (как и в матче с «Сарпсборгом») Подберезкин «проехал» мимо стартового состава.

Однако чистых опорников в казанском клубе не осталось совсем, если не считать Руслана Камболова, и это может стать проблемой. Если, конечно, Бердыев не планирует разделить функции опорника между двумя полузащитниками, как это было в чемпионском «Рубине» с Сергеем Семаком и Макбетом Сибайя, а позже с Натхо и Нобоа. «Реальное время» еще летом сообщало о готовящемся переходе эквадорца на условиях аренды в казанский клуб из «Зенита». Тогда сделка сорвалась в самый последний момент. В осеннюю часть чемпионата Нобоа за питерскую команду практически не играл — всего 68 минут игрового времени, размазанного на два матча. Манчини предпочел сделать ставку на Далера Кузяева и на перспективный «на бумаге» аргентинский «молодняк». В этом плане покупка Оздоева из «Рубина» только подчеркивает нежелание Манчини задействовать 32-летнего эквадорца в своих схемах.

Нобоа приехал за 150-й игрой и 30-м голом за «Рубин»

В итоге за 20 минут до объявления состава на вчерашний матч против «Волеренги» официальный сайт «Рубина» сообщил, что на этот раз арендное соглашение с питерским «Зенитом» заключено (до конца текущего сезона), и Кристиан Нобоа, как говорится, с корабля на бал вышел на этот матч в основном составе. И, по отзывам специалистов, выглядел весьма уверено. Давним поклонникам «Рубина» представлять этого футболиста не нужно. Нобоа выступал за казанский клуб с 2007 по 2011 год, и первый официальный матч этой весной станет для него 150-м в составе казанского клуба. Кроме того, лишь три гола остается забить Кристиану до отметки в 30 мячей за «Рубин». С эквадорцем в составе Казань завоевала два чемпионства, а также Кубок и Суперкубок России. Отметим, что с приобретением Нобоа «ростовский десант» в «Рубине» увеличился до семи исполнителей во вчерашнем стартовом составе клуба из 11

Кристиан Нобоа, как говорится, с корабля на бал вышел на этот матч в основном составе



Интересно, что накануне Руслан Камболов вновь вышел играть центрального защитника, а Могилевец и Нобоа были призваны в равной степени отвечать за созидание и разрушение в центре поля. Ильзат Ахметов вышел на позиции атакующего полузащитника. Как и в прошлой игре против норвежского «Сарпсборга», еще один новичок клуба, болгарин Ивелин Попов, расположился на позиции второго форварда, действующего немного в оттяжке «наконечнику» в лице Сердара Азмуна. Болгарский новичок уже во второй своей игре за «Рубин» (пусть и товарищеской) открыл счет голам в составе казанского клуба, реализовав удар со штрафного. А чуть позже наконец-то забил иранец Сердар Азмун, со «второго этажа» замкнувший подачу с угла поля. Во втором тайме вышедший на замену Рифат Жемалетдинов забил в ворота норвежцев третий гол, сыграв на добивании после удара все того же Азмуна.

На очереди приобретение крайнего защитника

Если кадровые вопросы в центре поля и атаке можно считать решенными (насколько удачно — покажут только официальные игры), то потеря основных фланговых защитников Морица Бауэра и Эльмира Набиуллина может стать проблемой. 30-летний Федор Кудряшов достаточно крупный защитник, и с каждым сезоном ему становится все сложнее закрывать бровку на левом фланге, а ведь расстановка в три центральных защитника с двумя латералями выдвигает повышенные требования к крайним защитникам, которые вынуждены отрабатывать по всей длине поля. Правому защитнику Олегу Кузьмину и вовсе 36 лет, и в последние два сезона опытнейшего игрока преследуют травмы. Оба во вчерашней игре вышли в основе.

Кроме них в «Рубине» из крайних защитников опытом регулярной игры на уровне РФПЛ обладает лишь Виталий Устинов. Так что говорить о глубине скамейки на позиции «крайков» явно не приходится. Голдобин и Агапов, выходившие в матче с «Сарпсборгом» на замену, безусловно, талантливы, но вряд ли смогут без раскачки перейти из юношеского футбола во взрослый. Поэтому, не исключено, что в оставшееся время до конца трансферного окна «Рубин» может приобрести еще одного футболиста на левый или правый фланг обороны. В идеале — универсала.