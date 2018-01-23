Конструктор «Рубин»: из кого Курбан Бердыев соберет команду

Почему казанскому клубу будет очень непросто этой весной

Уже послезавтра «Рубин» отправляется в турецкий Белек на второй тренировочный сбор, где тренерский штаб казанского клуба постарается найти рецепт для преображения команды в весенней части чемпионата. В то же время в самом разгаре работа команд в рамках трансферного окна, которая продлится до последнего дня февраля и может, на самом деле, существенно осложнить задачу Курбану Бердыеву и его команде. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Болевые» расставания «Рубина»

В Турции «Рубин» проведет еще три спарринга в довесок к первому и пока единственному в ОАЭ, где казанцы не смогли обыграть (0:0), мягко говоря, не самого грозного соперника — «Локомотив». Нет, не московский, а ташкентский. Понятно, что команда находилась под нагрузками и серьезные выводы делать пока явно преждевременно, но уж больно разные весовые категории «на бумаге» у узбекского чемпиона и казанского «Рубина».

Текущее трансферное окно проходит для казанцев под знаком «болевых» расставаний. К сожалению, «испанским неликвидом» в лице Сонга, Лестьенна, Рочины никто особо не интересуется, хотя руководство «Рубина» готово расстаться с этими игроками за вполне адекватную цену, а в случае с Рочиной и вовсе бесплатно. Зато самые «вкусные лоты» в «рубиновом» ростере потихоньку разбирают. Так, на продаже защитника Морица Бауэра в британский «Сток Сити» казанский клуб выручил 5 миллионов евро (по данным европейских открытых источников). За расторжение контракта с Янном М'Вила «Рубину» еще придется платить, но, учитывая «космическую» зарплату француза, расставание с ним все же благо.

Потери носят вынужденный характер, поскольку «Рубину» приходится приводить в порядке финансы с прицелом на соответствие нормам Fair Play. Но вместе с тем возникает резонный вопрос: кто будет играть? Если Тарас Бурлак (перешедший в «Крылья Советов») Курбану Бердыеву так и не пригодился, то М'Вила был ключевым исполнителем в первой половине чемпионата, выполняя свою работу по цементированию обороны из центра поля, что называется, от и до. Мориц Бауэр также много играл, несмотря на очевидные пробелы в оборонительных действиях. Австро-швейцарец был образцом профессионализма в разбалансированном коллективе, который остался в Казани после изгнания испанского тренерского штаба. Да и поговорить с ним было интересно, интервью с футболистом запомнилось спортивной редакции «Реального времени» как одно из самых толковых и интересных.

На продаже защитника Морица Бауэра в британский «Сток Сити» казанский клуб выручил 5 миллионов евро. Фото Максима Платонова



Замены придется подбирать из числа «сбитых летчиков»

Курбан Бердыев еще в начале сезона в эксклюзивном интервью «Реальному времени» подчеркивал, что новых покупок от «Рубина» ждать не стоит, а стоит больше рассчитывать на аренды. При этом очевидно, что исполнителей уровня М'Вила или Бауэра на таких условиях заманить в российский чемпионат практически нереально. «Паспортистов» — тем более. В ряду последних рассчитывать можно лишь на «сбитых летчиков». Не случайно трансферные слухи сватают в Казань Дзюбу, Шатова и Нобоа. Первых двух мы в «Рубине» почти наверняка не увидим, ведь даже половина зарплаты экс-лидеров «газовиков» неподъемная ноша для «Рубина» в данный период. А «Зенит» если и согласится платить зарплату своим звездам, то только когда на 100 процентов будет уверен, что отдать этих игроков больше некуда.

Пока единственный новичок «Рубина» — из той же категории «ненужных» бывшему клубу, но только без звездного бэкграунда. Это и позволило казанцам взять Вячеслава Подберезкина в аренду. Футболист проиграл конкуренцию в центре поля ФК «Краснодар» блестящим «игровикам» этой команды, превратившись в игрока ротации. В текущем сезоне Подберезкин появился на поле лишь 10 раз, в среднем проводя по 63 минуты за игру. Что показательно, за три сезона в «Краснодаре» Вячеслав забил лишь один (!) гол. «Рубин» же остро нуждается в центральном хавбеке, который может и голевой пас отдать, и забить, как те же Ерохин и Нобоа ростовского периода, а Подберезкин игрок «предпоследнего паса». Тоже дело хорошее, но таких в «Рубине» и без него хватает: Камболов, Оздоев, ранее Сонг c М'Вила.

Уже сейчас, когда еще неизвестно, кто покинет «Рубин», у казанцев появились проблемы с целыми линиями в составе. Давайте по ним и пройдемся, представив очертания основного состава команды этой весной. Сразу отметим, что молодых талантов, которые в этом сезоне не играли за «основу», а также легионеров, которых Курбан Бердыев не взял на сбор, в этом варианте состава нет.

Только у вратарей все в порядке

Ориентировочный состав «Рубина» на вторую половину чемпионата РФПЛ 2017\18

Сергей Рыжиков и Сослан Джанаев — такой пары голкиперов нет ни в одной команде РФПЛ. У ЦСКА есть Акинфеев, но на замене — практически никого, и примерно такая же картина в остальных клубах.

Класс Джанаева чуть пониже, зато он в самом соку по вратарским возрастным меркам. Сослан может достигнуть уровня Рыжикова образца лучших лет и на годы решить все проблемы «Рубина» на посту «номер один». Да и сам Рыжиков в полном порядке, так что нет никаких гарантий, что Сослан не начнет весеннюю часть в запасе. Все решат сборы.

В обороне недобор и «дырка» справа

С уходом Бауэра в распоряжении Бердыева остался лишь один номинальный правый защитник, для которого эта позиция привычная и «родная». Речь идет о капитане Олеге Кузьмине, которому в мае исполнится уже 37 лет. В профессионализме, мастерстве и самоотдаче этого футболиста сомневаться не приходится, но возраст берет свое, и Кузьмин в последние полтора сезона больше лечится, чем тренируется и играет. Да и скоростные данные очевидно падают.

Некогда Виталий Устинов играл на правом флангом, но последние сезоны проводит на левом. В том числе — пока самый успешный отрезок карьеры в «Ростове» первой части текущего чемпионата. Сможет ли футболист во второй раз сменить фланг — большой вопрос. В первом тайме игры с «Локомотивом» (Ташкент) на сборах тренерский штаб казанцев попробовал на правом фланге Эльмира Набиуллина, но татарстанскому воспитаннику неплохо бы для начала на левом до конца освоиться и не допускать регулярных позиционных ошибок. Однако если данная позиция не будет усилена, то справа придется играть именно Набиуллину.

И в целом с уходом Рагнара Сигурдссона в «Рубине» намечается очевидный недокомплект, если Бердыев не планирует переход на расстановку в четыре защитника. Однако игра на первом сборе показала, что наставник казанского клуба от наигранной модели отказываться не собирается, а семь исполнителей на пять вакансий в основном составе, с учетом травм и дисквалификаций, — явно мало. А ведь еще не ясно, останется ли в «Рубине» Набиуллин, которым интересуются «Спартак» и «Зенит».

Еще не ясно, останется ли в «Рубине» Набиуллин, которым интересуются «Спартак» и «Зенит». Фото Максима Платонова



«Пустыня» в центре поля

Из проверенных исполнителей в центре поля после ухода Янна М'Вила в распоряжении Бердыева остались лишь три игрока (на три места) — Камболов, Оздоев и Подберезкин. Рочину и Сонга на сбор не взяли, предложив им искать новые команды (о чем говорил сам Бердыев перед первым сбором). А Мийо Цакташ, по сообщению самого игрока, решил расторгнуть контракт с «Рубином» и самовольно покинул сборы. Не случайно в первом контрольном матче игрока не оказалось даже в заявке на игру. Возможно, в центре полузащиты команды Бердыева можно представить Ильзата Ахметова, но в предыдущих играх он выходил чаще в роли второго или флангового форварда. Но даже при наличии Ахметова, четыре игрока на три места в основе — это близко к кадровой катастрофе.

И здесь, как и в случае с Набиуллиным, надо учитывать, что Казань может покинуть Оздоев. По слухам, Магомеда не прочь вернуть в «Локомотив» Юрий Семин, который всегда был большим авторитетом для этого игрока.

«Форвардов» много, а забивать некому

Атаку «Рубина» в первой части чемпионата лучше всего характеризуют цифры. Казанский клуб в 20 матчах чемпионата забил ровно 20 мячей. Результат, мягко говоря, не самый лучший. Более того, шесть из этих мячей «Рубин» забил в ворота одной команды («Анжи» в Казани). Идем далее — 14 голов из 20 команда Бердыева забила в первых семи матчах, пока атаку клуба олицетворял Жонатас. После его продажи в «Ганновер» на счету «рубиновых» лишь 6 голов в 13 (!) матчах. То есть меньше 0,5 гола за игру. И последнее, на счету действующих форвардов «Рубина» лишь 9 (!) голов в 20 матчах.

Лестьенн 2

Жемалетдинов 2

Карадениз 2

Канунников 2

Азмун 1

Эти цифры способны деморализовать поклонников клуба. Хотя бы выбор исполнителей богатый — скажут оптимисты. Но нет. Лестьенну ищут новую команду и не берут на сборы, Жемалетдинова — воспитанника московского «Локомотива» — хочет забрать никто иной, как президент железнодорожников, а Максимом Канунниковым летом активно интересовался «Спартак». Дело даже чуть не дошло до серьезных судебных разбирательств о контракте игрока. Однако в стане красно-белых решили с проблемным игроком не связываться, а сам Максим своей игрой в первой части текущего чемпионата знатно понизил градус интереса к своей персоне со стороны потенциальных покупателей.

Максимом Канунниковым летом активно интересовался «Спартак». Фото Максима Платонова



Канунников — Азмун: три гола на двоих

Таким образом, «Рубин» может встретить весну с квартетом форвардов — Канунников, Азмун, Карадениз и, скорее всего, Ахметов, который так и не заиграет в центре поля. Вроде бы четыре форварда на две позиции — уже неплохо, но Ахметов во взрослом футболе еще ничего не показал, а Карадениз не сегодня-завтра завершит карьеру футболиста («Черномору» 11 января исполнилось 38 лет) и начнет карьеру тренера. А Канунников с Азмуном в первой части чемпионата на двоих забили три гола. В общем, в атаке у «Рубина» — «все сложно».

Какой рецепт изобретет, а главное, успешно применит Курбан Бердыев этой весной — интрига интриг, за которой будет интересно понаблюдать. Особенно незаинтересованным зрителям, коих в столице Татарстана немного.