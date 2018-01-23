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Конструктор «Рубин»: из кого Курбан Бердыев соберет команду

07:00, 23.01.2018 18

Почему казанскому клубу будет очень непросто этой весной

Конструктор «Рубин»: из кого Курбан Бердыев соберет команду Фото: rubin-kazan.ru

Уже послезавтра «Рубин» отправляется в турецкий Белек на второй тренировочный сбор, где тренерский штаб казанского клуба постарается найти рецепт для преображения команды в весенней части чемпионата. В то же время в самом разгаре работа команд в рамках трансферного окна, которая продлится до последнего дня февраля и может, на самом деле, существенно осложнить задачу Курбану Бердыеву и его команде. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Болевые» расставания «Рубина»

В Турции «Рубин» проведет еще три спарринга в довесок к первому и пока единственному в ОАЭ, где казанцы не смогли обыграть (0:0), мягко говоря, не самого грозного соперника — «Локомотив». Нет, не московский, а ташкентский. Понятно, что команда находилась под нагрузками и серьезные выводы делать пока явно преждевременно, но уж больно разные весовые категории «на бумаге» у узбекского чемпиона и казанского «Рубина».

Текущее трансферное окно проходит для казанцев под знаком «болевых» расставаний. К сожалению, «испанским неликвидом» в лице Сонга, Лестьенна, Рочины никто особо не интересуется, хотя руководство «Рубина» готово расстаться с этими игроками за вполне адекватную цену, а в случае с Рочиной и вовсе бесплатно. Зато самые «вкусные лоты» в «рубиновом» ростере потихоньку разбирают. Так, на продаже защитника Морица Бауэра в британский «Сток Сити» казанский клуб выручил 5 миллионов евро (по данным европейских открытых источников). За расторжение контракта с Янном М'Вила «Рубину» еще придется платить, но, учитывая «космическую» зарплату француза, расставание с ним все же благо.

Потери носят вынужденный характер, поскольку «Рубину» приходится приводить в порядке финансы с прицелом на соответствие нормам Fair Play. Но вместе с тем возникает резонный вопрос: кто будет играть? Если Тарас Бурлак (перешедший в «Крылья Советов») Курбану Бердыеву так и не пригодился, то М'Вила был ключевым исполнителем в первой половине чемпионата, выполняя свою работу по цементированию обороны из центра поля, что называется, от и до. Мориц Бауэр также много играл, несмотря на очевидные пробелы в оборонительных действиях. Австро-швейцарец был образцом профессионализма в разбалансированном коллективе, который остался в Казани после изгнания испанского тренерского штаба. Да и поговорить с ним было интересно, интервью с футболистом запомнилось спортивной редакции «Реального времени» как одно из самых толковых и интересных.

На продаже защитника Морица Бауэра в британский «Сток Сити» казанский клуб выручил 5 миллионов евро. Фото Максима Платонова

Замены придется подбирать из числа «сбитых летчиков»

Курбан Бердыев еще в начале сезона в эксклюзивном интервью «Реальному времени» подчеркивал, что новых покупок от «Рубина» ждать не стоит, а стоит больше рассчитывать на аренды. При этом очевидно, что исполнителей уровня М'Вила или Бауэра на таких условиях заманить в российский чемпионат практически нереально. «Паспортистов» — тем более. В ряду последних рассчитывать можно лишь на «сбитых летчиков». Не случайно трансферные слухи сватают в Казань Дзюбу, Шатова и Нобоа. Первых двух мы в «Рубине» почти наверняка не увидим, ведь даже половина зарплаты экс-лидеров «газовиков» неподъемная ноша для «Рубина» в данный период. А «Зенит» если и согласится платить зарплату своим звездам, то только когда на 100 процентов будет уверен, что отдать этих игроков больше некуда.

Пока единственный новичок «Рубина» — из той же категории «ненужных» бывшему клубу, но только без звездного бэкграунда. Это и позволило казанцам взять Вячеслава Подберезкина в аренду. Футболист проиграл конкуренцию в центре поля ФК «Краснодар» блестящим «игровикам» этой команды, превратившись в игрока ротации. В текущем сезоне Подберезкин появился на поле лишь 10 раз, в среднем проводя по 63 минуты за игру. Что показательно, за три сезона в «Краснодаре» Вячеслав забил лишь один (!) гол. «Рубин» же остро нуждается в центральном хавбеке, который может и голевой пас отдать, и забить, как те же Ерохин и Нобоа ростовского периода, а Подберезкин игрок «предпоследнего паса». Тоже дело хорошее, но таких в «Рубине» и без него хватает: Камболов, Оздоев, ранее Сонг c М'Вила.

Уже сейчас, когда еще неизвестно, кто покинет «Рубин», у казанцев появились проблемы с целыми линиями в составе. Давайте по ним и пройдемся, представив очертания основного состава команды этой весной. Сразу отметим, что молодых талантов, которые в этом сезоне не играли за «основу», а также легионеров, которых Курбан Бердыев не взял на сбор, в этом варианте состава нет.

Только у вратарей все в порядке

Ориентировочный состав «Рубина» на вторую половину чемпионата РФПЛ 2017\18

Сергей Рыжиков и Сослан Джанаев — такой пары голкиперов нет ни в одной команде РФПЛ. У ЦСКА есть Акинфеев, но на замене — практически никого, и примерно такая же картина в остальных клубах.

Класс Джанаева чуть пониже, зато он в самом соку по вратарским возрастным меркам. Сослан может достигнуть уровня Рыжикова образца лучших лет и на годы решить все проблемы «Рубина» на посту «номер один». Да и сам Рыжиков в полном порядке, так что нет никаких гарантий, что Сослан не начнет весеннюю часть в запасе. Все решат сборы.

В обороне недобор и «дырка» справа

С уходом Бауэра в распоряжении Бердыева остался лишь один номинальный правый защитник, для которого эта позиция привычная и «родная». Речь идет о капитане Олеге Кузьмине, которому в мае исполнится уже 37 лет. В профессионализме, мастерстве и самоотдаче этого футболиста сомневаться не приходится, но возраст берет свое, и Кузьмин в последние полтора сезона больше лечится, чем тренируется и играет. Да и скоростные данные очевидно падают.

Некогда Виталий Устинов играл на правом флангом, но последние сезоны проводит на левом. В том числе — пока самый успешный отрезок карьеры в «Ростове» первой части текущего чемпионата. Сможет ли футболист во второй раз сменить фланг — большой вопрос. В первом тайме игры с «Локомотивом» (Ташкент) на сборах тренерский штаб казанцев попробовал на правом фланге Эльмира Набиуллина, но татарстанскому воспитаннику неплохо бы для начала на левом до конца освоиться и не допускать регулярных позиционных ошибок. Однако если данная позиция не будет усилена, то справа придется играть именно Набиуллину.

И в целом с уходом Рагнара Сигурдссона в «Рубине» намечается очевидный недокомплект, если Бердыев не планирует переход на расстановку в четыре защитника. Однако игра на первом сборе показала, что наставник казанского клуба от наигранной модели отказываться не собирается, а семь исполнителей на пять вакансий в основном составе, с учетом травм и дисквалификаций, — явно мало. А ведь еще не ясно, останется ли в «Рубине» Набиуллин, которым интересуются «Спартак» и «Зенит».

Еще не ясно, останется ли в «Рубине» Набиуллин, которым интересуются «Спартак» и «Зенит». Фото Максима Платонова

«Пустыня» в центре поля

Из проверенных исполнителей в центре поля после ухода Янна М'Вила в распоряжении Бердыева остались лишь три игрока (на три места) — Камболов, Оздоев и Подберезкин. Рочину и Сонга на сбор не взяли, предложив им искать новые команды (о чем говорил сам Бердыев перед первым сбором). А Мийо Цакташ, по сообщению самого игрока, решил расторгнуть контракт с «Рубином» и самовольно покинул сборы. Не случайно в первом контрольном матче игрока не оказалось даже в заявке на игру. Возможно, в центре полузащиты команды Бердыева можно представить Ильзата Ахметова, но в предыдущих играх он выходил чаще в роли второго или флангового форварда. Но даже при наличии Ахметова, четыре игрока на три места в основе — это близко к кадровой катастрофе.

И здесь, как и в случае с Набиуллиным, надо учитывать, что Казань может покинуть Оздоев. По слухам, Магомеда не прочь вернуть в «Локомотив» Юрий Семин, который всегда был большим авторитетом для этого игрока.

«Форвардов» много, а забивать некому

Атаку «Рубина» в первой части чемпионата лучше всего характеризуют цифры. Казанский клуб в 20 матчах чемпионата забил ровно 20 мячей. Результат, мягко говоря, не самый лучший. Более того, шесть из этих мячей «Рубин» забил в ворота одной команды («Анжи» в Казани). Идем далее — 14 голов из 20 команда Бердыева забила в первых семи матчах, пока атаку клуба олицетворял Жонатас. После его продажи в «Ганновер» на счету «рубиновых» лишь 6 голов в 13 (!) матчах. То есть меньше 0,5 гола за игру. И последнее, на счету действующих форвардов «Рубина» лишь 9 (!) голов в 20 матчах.

  • Лестьенн 2
  • Жемалетдинов 2
  • Карадениз 2
  • Канунников 2
  • Азмун 1

Эти цифры способны деморализовать поклонников клуба. Хотя бы выбор исполнителей богатый — скажут оптимисты. Но нет. Лестьенну ищут новую команду и не берут на сборы, Жемалетдинова — воспитанника московского «Локомотива» — хочет забрать никто иной, как президент железнодорожников, а Максимом Канунниковым летом активно интересовался «Спартак». Дело даже чуть не дошло до серьезных судебных разбирательств о контракте игрока. Однако в стане красно-белых решили с проблемным игроком не связываться, а сам Максим своей игрой в первой части текущего чемпионата знатно понизил градус интереса к своей персоне со стороны потенциальных покупателей.

Максимом Канунниковым летом активно интересовался «Спартак». Фото Максима Платонова

Канунников — Азмун: три гола на двоих

Таким образом, «Рубин» может встретить весну с квартетом форвардов — Канунников, Азмун, Карадениз и, скорее всего, Ахметов, который так и не заиграет в центре поля. Вроде бы четыре форварда на две позиции — уже неплохо, но Ахметов во взрослом футболе еще ничего не показал, а Карадениз не сегодня-завтра завершит карьеру футболиста («Черномору» 11 января исполнилось 38 лет) и начнет карьеру тренера. А Канунников с Азмуном в первой части чемпионата на двоих забили три гола. В общем, в атаке у «Рубина» — «все сложно».

Какой рецепт изобретет, а главное, успешно применит Курбан Бердыев этой весной — интрига интриг, за которой будет интересно понаблюдать. Особенно незаинтересованным зрителям, коих в столице Татарстана немного.

Артур Халилуллов
СпортФутбол
комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 23 янв
    Бердыев с трудом, но удержит Рубин в премьер-лиге. Думаю даже попадание в десятку будет проблематично. Следующий сезон тоже в тумане. В молодежке готовых ребят для основы тоже нет.
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  • Анонимно 23 янв
    Почему Гека нет в составе? Почему его нельзя причислить 5м к четверке полузащитников? И зря вы все таки молодежь не учитываете! Махатадзе выходил даже при Грасии, Шекари приобрел Бекиич, как минимум эти двое смогут подменить кого либо!
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    Анонимно 23 янв
    Гек на последней игре сидел в костюме тренера, куда его и готовят. И он точно не полузащитник а форвард с расстановке Бердыева. Шекари совсем сырой, Махатадзе - это пока не серьезно.
    ---
    Автор
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  • Анонимно 23 янв
    Сомнения вызывают,только Канунников и Оздоев. Пока эти будут в составе,браков в игре будут гарантированно много. Остальные могут,если захотят сами,показать характер и сыграть на хорошем уровне.
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  • Анонимно 23 янв
    Все будет хорошо...)) Очистили команду от получателей зарплаты, еоторым больше ничего не надо было (кроме Бауэра)...продать еще Оздоева и канунникова...взять Нобоа...и гуд!
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    Анонимно 23 янв
    У Нобоа зп немалая, даже в аренду его тяжело взять по финансам
    -
    Автор
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    Анонимно 23 янв
    Ни от кого Рубин не очистили.Неликвид как был так и остался.
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  • Анонимно 23 янв
    Это крокодильи слезы. Мне смешно читать. Вы забыли с каким составом играл Саярыч и при этом занял 5- место в чемпионате? Симпатичный атакующий футбол и выход в ек. При этом с таким дворовым составом вдесятером сыграли вничью с Ливерпулем на энфилде.
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  • Анонимно 23 янв
    Оздоева жалко,он почти понял свои манёвры в этой структуре игры)) поэтому Семин хочет забрать почти готового игрока в помощь Денисову))) Палыч хитёр)) всего 10 туров,времени на обучение у Локо нету. Или они чемпионы или ... короче переживают,подстраховываются .
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    Анонимно 06 февр
    бред собачий, готовый игрок???? ну насмешиииииил
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  • Анонимно 23 янв
    Если даже Бикиевич не знал ,что за лажа в Рубине (фейрплэй)! Нам сторонним тем более не скажут на что вообще надеются эти "руководители клуба". Может "им" не нужна команда -чемпион?
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  • Анонимно 23 янв
    Слишком непрофессиональная статья. Действительно схематичная сборка "конструктора" в песочнице.
    В действительности Рубин выкристаллизовывается. Состав очень перспективен. Не хватает только одного-двух игроков высокого класса в центре, как Набоа. Обязательно должна появиться своя доморощенная звезда, может не одна, в добавок к Набиуллину. А если в полную силу заиграют Азмун, Жемалетдинов, Канунников, то это будет нечто!
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    Анонимно 24 янв
    да вы батенька мечтатель)))
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  • Анонимно 23 янв
    Все смогут наши, вам сразу результат не будет, надо трениться и притираься еще друг другу
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  • Анонимно 24 янв
    Уважаемые болельщики ФК Рубин!
    К Вам обращается рядовой болельщик команды и зовут меня Николай Иванович. Наряду с Вами прочитал интервью Курбана Бекиевича Бердыева, и оно вызвало у меня не однозначное мнение. Глубокое знание футбольной истории – с одной стороны. И обречённость команды Рубин – с другой.
    Приятно было читать и слушать Великого культурного деятеля Радзинского Эдварда Станиславовича в его исследовательской деятельности по истории России. Это интервью сродни, только о футбольной жизни. К сожалению, нам – болельщикам этого не достаточно… Даже усматривается «информационный вброс», цель которого – успокоить болельщиков и примирить их с таким незавидным положением команды. Курбан Бекиевич в интервью констатирует, что многому научился у тренеров итальянского толка. Хотелось бы, чтобы Рубин тренировала не копия этих тренеров, вызубрившая их философию, а свободная личность, проповедующая красивый атакующий футбол. Пока этого не видно, а значит – отстой…
    Отдельно хочу сказать – чей сейчас Рубин – НИЧЕЙ! Ни Казанский и ни Туркменский, потому что очень далёк от своих болельщиков. Руководство команды ничего не делает для определения принадлежности команды. Видимо у них – всё хорошо! Мой прогноз на весну – на грани вылета…
    Может быть что-то забрезжит осенью… Но если останется унылый оборонительный футбол под аккомпанемент итальянских скрипок – это ни кого не устроит. Спасибо, что прочитали мой комментарий.
    Николай Иванович.
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  • Rustem Nakipov 26 янв
    Надо убрать из команды кануна и оздоя. Они топчут команду на одном месте.Может по началу будет что-то не так, но в короткое время все наладится. КББ за полгода в шестерку команду поднимет.
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  • Анонимно 28 янв
    Смотрю на фото Рубина со сборов - а что там с первой командой Данильянц делает? Он ведь в академии. Наверное решил в теплых местах отдохнуть на халяву.
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  • Анонимно 28 янв
    Очень жаль КББ..сколько негатива придётся ему выслушивать в свой адрес,ведь с таким составом только на вылет претендовать.
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