Видео недели: последний полет АН-148, чирлидерши из Северной Кореи и «нафиг» от Медведева

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

«Нафиг нам такие принципы?»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме в Сочи в рамках встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым озвучил проблему, которая не дает покоя татарстанским сельхозпроизводителям, — речь идет о низких закупочных ценах на молоко.

«Если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти», — отреагировал на это обращение Медведев, поручив разобраться в ситуации.

Робопес бежит на волю

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором обновленная версия робособаки SpotMini с манипулятором открывает сама дверь и помогает другой робособаке, без манипулятора, выбраться на волю. Зарубежные СМИ восприняли это видео с опаской, но и с юмором, озаглавив сообщения об этом так, например: «Спасибо, Boston Dynamics! Мы все обречены» и «Робособака Boston Dynamics теперь может открывать двери, и мы все умрем».

По льду к звездам

Повод гордиться российскими спортсменами на Олимпийских играх дала фигуристка Евгения Медведева. В Пхенчхане девушка побила свой же мировой рекорд в короткой программе одиночниц, набрав 81,06 балла. Прежний результат составлял 80,85 балла.

Последний полет

В прошлое воскресенье под Москвой случилась ужасная трагедия — разбился пассажирский самолет АН-148, летевший по маршруту Домодедово — Орск. Все находившиеся на борту, а их был 71 человек,погибли.

День руки и сердца

В Казани день 14 февраля для некоторых влюбленных стал особенным. Среди них была пара, пришедшая на киносеанс в «Парк Хаусе». В конце фильма молодой человек встал на одно колено и сделал свой половинке предложение руки и сердца.

За лакомством с рыжей подружкой

Об отважном песце, который своими «фокусами» заслужил себе мойву, мы уже рассказывали. Как выяснилось, хитрец вернулся к рыбаку — на этот раз с лисой. Правда, рыжая осторожничала и близко к людям не подходила. А вот песец, которому рыбаки принесли два мешка рыбы, знакомством с ними воспользовался сполна.

Собчак против Путина

Ксения Собчак подала жалобу в суд на регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты. Почему она это сделала, телеведущая и кандидат в президенты рассказала в Верховном суде РФ на слушании об отмене решения ЦИК о регистрации Путина.

Слаженно и дружно, но под охраной

Сборную Северной Кореи на всех соревнованиях Олимпиады поддерживает группа черлидерш, которая успела запомниться уже очень многим. Девушки всегда одеваются в одинаковые костюмы, синхронно и слажено хлопают в ладоши, поют и качаются на трибунах.

О том, как живут эти болельщицы, рассказала газета The New York Times, а «Медуза» пересказала эту статью. На завтраки они ходят группами по 30 человек всегда в сопровождении мужчин, на стадионы их возят под контролем нескольких полицейских автомобилей. Пока они болеют за своих спортсменов, по краям трибун за ними также «блюдут» мужчины.

Страшно смешно

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy повлек за собой в России массу шуток на тему того, что бы сказал Илон Маск, увидев отечественные «разработки». Некоторые пошли дальше — например, записали ролик о том, как воспитать гениев, попутно припомнив в нем историю с Настей Рыбкой и Олегом Дерипаской. На странице, где была опубликована запись, подпись говорит сама за себя: «Это было бы смешно, если бы не было так грустно».

Спасти ребенка за 5 секунд

Чуточку добрее сделал этот мир 18-летний Лоренцо Пианацца. Молодой человек из Милана спрыгнул в метрополитене на рельсы, чтобы спасти упавшего на них двухлетнего ребенка. Когда спаситель поднял малыша, он остановился, чтобы достать оттуда еще и его игрушку, и только после этого поднялся обратно на перрон.



